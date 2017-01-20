Ставь на гол – ставь пенальти. Судья заработал на матче «Уфы»?

Первый тайм товарищеской игры против румынского клуба ЧФР «Клуж» катился к нулевому результату, что категорически не входило в планы главного арбитра встречи. Его бюджет, видимо, катился в бездну. Местный арбитр в концовке половины трансформировал обычный навес румын в пенальти в ворота «Уфы».
За что он был назначен, не понял никто. Ну вообще никто. Считая тех, кто должен был этому радоваться, – футболистов «Клужа». Подобный, простите, трэш можно увидеть, только если у вас в руках джойстик. В футбольных симуляторах бывают пенальти из параллельной вселенной. Но в реальной жизни такое увидишь редко.
Логично, что работники «Уфы», в том числе главный тренер Сергей Семак, высыпали на поле, требуя от арбитра объяснений. А организатор сборов российской команды и вовсе крайне жёстко пообщался с судьёй. Думается, больше его услугами «Уфа» не воспользуется. Впрочем, едва ли киприоту есть до этого дело.
Ведь, судя по всему, он хорошенько поправил своё финансовое состояние. В теории можно представить, что товарищ бизнесмен «ошибся» и в штрафной ему привиделась борьба за гранью правил (там и правда есть минимальный контакт защитника «Уфы» и форварда «Клужа»). Но в таком случае, в товарищеском матче, своё решение вполне реально отменить. Тем более когда даже команда, получившая право пробить 11-метровый, вообще не понимает, в чём дело.
Дальше – больше.
Игрок ЧФР, возможно, специально пенальти не забил – Гиорги Шелия отразил совсем уж простейший «удар». Но и тут судья-ставочник не растерялся и заставил 11-метровый перебить. Ну а что, за новую машину или квартиру нужно бороться до конца. Второй пенальти пробил другой игрок – наверное, ему надоели разборки и он ударил всерьёз, забив гол.
Судья оперативно ушел в раздевалку – наверное, выбирать себе новую виллу.
Вариантов ставок здесь море. Скажем, пенальти в матче, но речь скорее идёт о «тотал больше 0,5 в первом тайме». Проще говоря – гол в первом тайме. Футболисты, негодяи такие, своими усилиями сделать этого не смогли. Тогда в дело вмешался арбитр.
К счастью, матч снимало официальное телевидение ФК «Уфа», потому и эпизод коллеги не оставили без внимания. На официальном канале клуба появился ролик под названием «Немного юмора со сборов ФК «Уфы», где показан весь эпизод от и до, ещё и под смачный комментарий пресс-атташе Сергея Тыртышного.
Ролик уже обрёл популярность – например, его выложил у себя в ленте тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков. В обсуждении поста активно участвует «футбольный бомонд»: Олег Корнаухов, Руслан Нигматуллин и Деннис Лахтер. Такое не стоит описывать – лучше один раз посмотреть.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов специально для «Чемпионата» прокомментировал киприотское шоу: «Уровень судейства слабый. Главный арбитр был заинтересован в победе «ЧФР Клуж»? Если не комментировать такие вещи, то они не будут иметь продолжения, — корректно заявил Газизов в беседе с Ильёй Джапаридзе. — Следующую контрольную игру «Уфа» проведёт с «Лехом», и её будет судить российская бригада.
Конечно, тяжело играть в таких условиях. Сергею Богдановичу удалось успокоить ребят, и они выполняли тренерскую установку».
Одним из этих самых ребят был голкипер Шелия, который в оценке категоричен: «Однозначно там пенальти не было, дикое решение судьи. Спорили долго, но это не помогло. В итоге пробили 11-метровый.
Не забили – тогда судья принял решение, чтобы ударили ещё раз… После этого все поняли, что пока не забьют, арбитр от нас не отстанет. Я впервые в жизни видел такое, если честно… Хотя смотрел ролики, в которых судья и по три раза назначал пенальти».
С другим героем комедии, Сергеем Тыртышным, «Чемпионат» тоже пообщался. Вот что «пресс-атташе комментатор» сказал Галине Козловой: «Обычное судейство на сборах. Арбитры, которых нанимают, ни перед кем не ответственны. Он решил так отсудить. Местный какой-то, кипрский. Судья ждал момента – увидел навес в штрафную и поставил нам пенальти. Мы посмеялись, румыны посмеялись. Но забили 11-метровый, хотя ребята просили их не забивать. При этом команды практически без остановок провели первый тайм, а потом судья непонятно зачем добавил много времени. Все кричали: «Время-то кончилось, чего ты не свистишь?». И тут навес в штрафную, пенальти, решение перебить… Ну, напрашивается вывод о каком-то умысле. Появляются подозрения, что судьи играют в букмекерских конторах. В прошлом году у нас был матч с польским «Лехом» — там что-то не так складывалось, и арбитр просто сказал: «Я потянул ногу – всё, продолжать не могу». Видимо, чтобы результат матча аннулировали».
«Судейство вполне могло быть «заряженным». Как мне говорили, первый тайм должен был закончиться со счётом 1:0. Такая информация была по кипрским тотализаторам», — заявил ещё один представитель «Уфы», пожелавший не называть свою фамилию.
А вот что рассказал тренер вратарей «Уфы» Юрий Перескоков. «Первый пенальти поставили на 48-й минуте. Три минуты добавили, при том что не было никаких задержек по ходу тайма. Никаких серьёзных травм, врачи на поле не выбегали. Я, как и многие из нашего штаба, выбежал на поле, показал судье секундомер. А он ничего не отвечает! Ни главный, ни боковой ничего не сказали. Когда пробивали первый пенальти, я стоял рядом с боковым арбитром. Шелия его взял, и боковой моментально поднял флажок. То есть всё это было наиграно. Мы поняли, что будут бить, пока не забьют.
– Судьи какие-то эмоции проявляли? Улыбались, например?
– Ноль эмоций.
– В перерыве удалось поговорить с кем-то из судей?
– Нет, они быстро умчались. Мы остались у поля, а они ушли за пределы стадиона. Пантелис, организатор сбора со стороны киприотов, сам выбегал на поле, когда пенальти назначали. Потом опять выбежал, когда перебивали. Всё бесполезно. Ситуация, конечно, для нас неприятная. Но ещё больше обидно за ребят. Получается, они работают, а их труды насмарку.
– Не было мыслей не играть второй тайм после этих пенальти?
– Нет. Всё-таки это просто тренировка, и нельзя было зачехляться. При любом раскладе мы просто тренируем и наигрываем своё, а там бог им судья. Богданыч сказал: «Ребята, играем». У нас была своя задача – игровая практика, а судейство – это уже другой вопрос. Со стороны румын никаких пакостей не было, ребята тоже не виноваты.
– Почему румыны не забили первый пенальти — специально?
– Нет, мне кажется, ничего специального не было. Просто Жора Шелия хорошо сработал. Потом я увидел, что тренер бьющего поменял. Жора говорил что-то ему, а тот в ответ: «Прости, это моя работа, ничего не могу сделать.
Завтра мы играем с «Лехом». Когда поляки узнали про матч с румынами, спросили, есть ли наши судьи на Кипре. В нашей гостинице живёт российская бригада судей. Я пообщался с ними, сказал, что даже поляки не хотят этих киприотов. А мы хотим нормальный футбол для «Уфы», не хотим быть заложниками.
– А киприот, который организовывает сборы, извинился?
– Да. Он сказал: мол, его перед игрой заверили, что судейство будет нормальное, без конфликтов. Но произошло то, что произошло.
– Он не говорил, будут ли разбираться с судьями?
– Нам уже всё равно, пусть они думают. В адрес нашего устроителя уже из Москвы звонили и спрашивали: «Что вы там делаете?» Наш пресс-атташе выкладывал видео в социальные сети, и ему звонили дважды из России с расспросами. Все мои знакомые люди из футбола в шоке, говорят, бордельеро настоящее.
– Любимое слово Прядкина.
– Да-да! Мне ещё Нигматуллин написал: «Ого, охре… ть!»
В союзные времена команда из Череповца приехала, провела сборы, а потом в бухгалтерию привезла бумаги, по которым якобы сыграла товарищеские матчи. За контрольные матчи футболистам выдавали по 40 рублей премиальных.
Наконец, рубрика «Слово непредвзятому эксперту». Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов рассказал Галине Козловой, что он думает о моменте с пенальти.
«При подлёте мяча в штрафную площадь защитник находился чуть-чуть впереди, а позиция судьи была не очень хорошей. Я бы на его месте не свистнул, это явно надуманное нарушение. Поэтому остановка игры и, тем более, назначение пенальти никак не вяжутся с логикой игры. Чтобы увидеть подобный эпизод как нарушение, надо очень сильно захотеть.
Защитник правил не нарушал — нарушали, скорее, против него. Второй момент с перебитым пенальти уже попахивает судейским криминалом. Позиция «будем бить пенальти до тех пор, пока не забьём» откатывает нас в те времена, когда не было даже видеомагнитофонов.
Старшие коллеги рассказывали, как происходило раньше: назначали пенальти, которых нет, и которые били, пока не забьют. Может, у арбитра был живой интерес к результату этой игры… Судейство было очень непрофессиональным. Видимо, случилось, как у нас в союзные времена. Как-то меня вызывали на Петровку на «Череповецкое дело». Тогда все команды собирались на сборы в Сочи. Команда из Череповца приехала, провела сборы, а потом в бухгалтерию привезла бумаги, по которым якобы сыграла товарищеские матчи. За контрольные матчи футболистам выдавали по 40 рублей премиальных. Меня вызвали, а я вообще такую игру не судил. Выяснилось, что администратор клуба узнавал, какие судьи живут на сборе, а потом вписывал их в протокол матча, чтобы в бухгалтерии было основание для выдачи премиальных. Такой был распил бюджета. Может, и тут что-то такое, Румыния недалеко ушла».