Джеррард снова в «Ливерпуле». Обзор дня

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард вернулся в клуб, заняв должность тренера в академии, сообщает Daily Mail.По информации издания, 36-летний футболист, завершивший игровую карьеру в ноябре 2016 года, раздумывал над этим вариантом работы некоторое время, однако в итоге принял решение согласиться. Стивену предстоит работать со всеми возрастными группами академии «Ливерпуля». К своей работе он приступит со следующего месяца.Джеррард выступал за «Ливерпуль» с 1998 по 2015 год. В составе команды он завоевал девять трофеев и провёл более 500 матчей.Палата по разрешению споров Российского футбольного союза обязала главного тренера «Крыльев Советов» Вадима Скрипченко выплатить компенсацию «Уралу» за досрочный разрыв контракта с клубом, сообщается на сайте РФС.Скрипченко 1 ноября 2016 года после матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4) подал в отставку. Через два дня белорусский специалист принял предложение от «Крыльев Советов». Президент «Урала» Григорий Иванов позже заявил, что клуб будет требовать с тренера причитающуюся сумму за разрыв контракта, которая равняется зарплате за три месяца.Возглавить сборную Беларуси могут российские специалисты Николай Писарев, Александр Бородюк или Валерий Карпин, сообщает телеканал «Беларусь 5». По данным источника, в ближайшее время они проведут переговоры с федерацией футбола.Ранее сообщалось, что представители Карпина предложили свои услуги белорусской национальной команде, но сам бывший наставник московского «Спартака» заявил, что впервые об этом слышит. Первый заместитель председателя белорусской федерации футбола Сергей Сафарьян также данную информацию опроверг.Защитник «Коринтианса» Роберто Мойзес сообщил, что его агенты ведут переговоры с бразильским клубом после предложения о трансфере со стороны ЦСКА.«От ЦСКА поступило предложение, мои агенты ведут переговоры с руководством „Коринтианса“. Я счастлив в нынешнем клубе, но всё что угодно может произойти, давайте подождём», — цитирует Мойзеса Jornal Floripa.В прошлом сезоне 22-летний игрок на правах аренды выступал за «Байю» во втором по силе дивизионе чемпионата Бразилии. За 36 матчей он забил один гол. По истечении аренды футболист вернулся в «Коринтианс». Также бразильские СМИ сообщали, что в приобретении Мойзеса заинтересован «Спартак».ЦСКА на первом зимнем сборе в испанском Кампоаморе планирует просмотреть в товарищеских матчах нападающего Джафара, сообщает официальный «твиттер» московского клуба. Более подробной информации об игроке нет.21 января в Кампоаморе «армейцы» встретятся со швейцарским «Воленом», а 22 января сыграют против польского «Пяста».Первый сбор ЦСКА продлится до 22 января. Второй сбор пройдёт с 26 января по 7 февраля, третий — с 11 по 25 февраля. Между сборами у игроков будет по три выходных дня. С 28 февраля красно-синие будут тренироваться в Москве.«Зенит» в контрольном матче на сборе в Дубае встретился с действующим чемпионом Узбекистана «Локомотивом» из Ташкента. Завершилась игра ничьей со счётом 0:0.Ранее команда из Санкт-Петербурга на первом сыграла вничью с «Айнтрахтом» Ф (0:0) и «Видеотоном» (1:1), а также обыграла «Чанчунь Ятай» (5:2) и «Сохар» (14:1). Ближайшую официальную игру «Зенит» проведёт 16 февраля с бельгийским «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.«Фиорентина» на следующей неделе проведёт переговоры с «Зенитом» о возможном переходе игроков петербургского клуба Маурисио и Луиша Нету. Сегодня, 20 января, издание Footmercato сообщило, что Маурисио входит в сферу интересов двух французских клубов — «Ниццы» и «Бордо».«Французские клубы не проявляли интереса к Маурисио, зато предметный разговор о переходе игрока у нас идёт с итальянской „Фиорентиной“. Более того, команда хочет заполучить ещё и Луиша Нету. На следующей неделе их агент прилетит на переговоры с руководством „Зенита“ о возможности перехода футболистов. На сегодняшний момент мы даём не более 50%, что игроки покинут команду, так как официального предложения от итальянского гранда ещё не поступало, клуб контактировал только с нами», — цитирует ТАСС агентство, представляющее интересы Маурисио и Нету.Нападающий Мемфис Депай, права на которого до сегодняшнего дня принадлежали «Манчестер Юнайтед», продолжит карьеру во Франции. Футболист успешно прошёл медицинское обследование и стал игроком «Лиона». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Презентация голландца запланирована на 16:45 мск.Детали контракта пока неизвестны. Ранее сообщалось, что у «Манчестер Юнайтед» будет право обратного выкупа футболиста. Мемфис Депай оставил два коротких сообщения в своём «твиттере».«Я стал олимпийским львом. Надеюсь, вы будете мной гордиться», — написал Депай, который в «Лионе» получил девятый номер.