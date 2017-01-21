«Мир сатаны использовал меня». Кем стал экс-игрок сборной Украины

В 2009-м, за три года до домашнего Евро, Андрей категорически отказался от выступлений за украинскую сборную, чтобы «уделять больше времени семье и духовным потребностям». По словам Несмачного, он является свидетелем Иеговы и, например, по этой причине не держит руку на сердце во время выполнения гимна и не поёт сам гимн. «Наша религия не позволяет нам делать из кого-то идола, а тем более флаг или гимн, или держать руку на сердце. Вся честь и слава принадлежит Богу, то есть Иегове», — объяснил сам футболист.
Свидетели Иеговы — международная религиозная организация, отношение к которой во многих странах неоднозначное. Многие исследователи-религиоведы причисляют иеговистов к секте, а в Китае, Таджикистане, Иране и других странах их деятельность официально запрещена. В последние годы в России некоторые публикации свидетелей Иеговы были признаны экстремистскими.
На Украине, по некоторым данным, численность иеговистов составляла около 150 тысяч человек. В 2012 году они даже арендовали стадион «Арена-Львов» для всеукраинского конгресса свидетелей Иеговы на 15 тысяч активистов.
Недавно на YouTube появилась видеозапись, на которой «брат Андрей Несмачный из собрания Вишенки» (так экс-футболиста представил ведущий) на сцене рассказал, почему он стал свидетелем Иеговы и как мир сатаны использовал его во время выступления за киевское «Динамо»
«Сначала истину познала моя мама, папа был категорически против, но со временем и он пришёл в собрание. Мне было неинтересно, на собраниях — скучно. Но пример родителей повлиял на меня: поразило, что мама преобразилась из властной женщины в покорно христианскую жену, а папа стал лучше выполнять роль главы семьи. Это побудило меня ещё в школьном возрасте стать некрещёным возвещателем.
Потом меня прельстила карьера профессионального футболиста киевского «Динамо». Слава, почёт, деньги… Несмотря на то что я перестал служить Иегове, родители во мне не разочаровались. Они уважали моё мнение, проявляли терпение и надежду. Они помогли мне увидеть обратную сторону медали — ведь моя семья страдала из-за моего постоянного отсутствия. А стресс, напряжение и травмы выбивали меня из колеи. Я терял радость и удовлетворение. Родители, видя моё состояние, проявляли благоразумие и мягко направляли мышление в сторону истины.
Несмотря на хорошие предложения зарубежных клубов, я оставил профессиональный спорт. Я понял, что мир сатаны использовал меня, выжал как лимон, забрал молодость, силу и предложил взамен фальшивые иллюзии успеха… Только сейчас, служа Иегове, я испытываю настоящее счастье».