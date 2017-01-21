Самедов: пока устал только от Ещенко

Фото: spartak.com Александр Самедов

Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провёл не в «Спартаке», но я вырос именно там.

Фото: spartak.com Александр Самедов

Я давно выступаю под этим номером – в клубе и в сборной. Прикипел к цифре 19. Здорово, что этот номер не был занят в «Спартаке».

Честно говоря, пока я устал только от Ещенко. Слушаю его и слушаю. Он у нас мастер шуток.

в майке «Спартака». Пока к этому привыкнуть тяжеловато. А вот сам футболист выглядит бодро. Уже второй день тренируется с командой. Интервью мы начали с того, как полузащитника встретили партнёры в Абу-Даби.– Я приехал к ужину, достаточно тепло встретили. Главный тренер представил меня команде. Сказал: «Добро пожаловать». Уже на следующий день были две тренировки. Сначала в зале, а затем интенсивное занятие с мячом на поле.– Нет долгих объяснений. Всё быстро. Сразу переходим от одного упражнения к другому. В команде много классных футболистов. Это замечаешь уже на первой же тренировке.– Это принципиально, потому что я хочу как можно быстрее набрать форму. Уже первые тренировки понравились. Когда занятия интенсивные, то быстрее набираешь форму.– Я знаю, что он был во мне заинтересован – это главное.– Нет-нет. Не сказал. (.)– Где буду полезнее, там и пригожусь.– Это вы видели так. Из того, что я наблюдал, Промес не играл справа. Он действовал везде: и слева, и в центре, и впереди, и справа. Он бегает по всему фронту атаки.– Нет. За счёт командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.– Моё мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю о том, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было, скорее, свойственно другим поколениям. Даст бог, спартаковский дух ещё будет привит.– Да. Я давно выступаю под этим номером – в клубе и в сборной. Прикипел к цифре 19. Здорово, что этот номер не был занят в «Спартаке».– Конечно. Два разных специалиста. Возраст имеет значение, да и много времени прошло с тех пор.– Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провёл не в «Спартаке», но я вырос именно там. Все уровни: школа, «молодёжка», основа.– Тогда была ещё спортивная школа в Сокольниках. Пришёл в 1995 году, значит, наверное, был где-то в пятом классе.– Нет. Если ещё в спортивной школе оставаться на второй год…– В школе у нас была хорошая команда 1984 года рождения. Три раза становились чемпионами Москвы. Когда были в «молодёжке», то, ещё будучи школьниками, рубились в КФК с мужиками. Прогуливали уроки, ходили в парк «Сокольники» и в местный ледовый дворец на хоккей. Вспоминается стадион «Алмаз», он же имени Нетто. Там был чудесный газон. На нём запрещали тренироваться – только играть. Ну а главное воспоминание из моего первого периода в «Спартаке» – дебют за основу в 2002 году.– Конечно. Это было ещё при Романцеве. Матч в «Лужниках», последний тур. На воротах стоял Станислав Черчесов. В том сезоне мы стали третьими. В следующем году Кубок выиграли, хотя я в финале не участвовал. Всё равно это было большое событие в моей карьере. У меня до сих пор медаль висит. В 2004 году стал основным. Провёл 29 матчей – это только в чемпионате. Помню свой первый гол.– «Мальорке» на выезде. У них в команде тогда Это'О играл.– Не просто другие, а огромная разница. Я волновался, даже когда сейчас приехал на стадион подписывать контракт, когда ходил по клубному музею.– Не то чтобы расплакался. Просто такой момент… А ещё когда в Тарасовку за формой заехал! 12 лет меня здесь не было. Я понимаю, что узнаю здание. Всё то же самое. Только коридор покрасили. Футболисты живут в том же корпусе. 12 лет прошло, а кажется, что один день.– Не знаю. Я думаю, что всё будет хорошо.– Конечно, хочется, чтобы тебя принимали хорошо. Я не могу за людей говорить. Просто надеюсь, что всё будет позитивно.– Это хорошо, но впереди 13 туров. Это 39 очков. Надо хорошо подготовиться к этим 13 финалам. Нас ждёт интересная борьба.– Пока не слышал от ребят. Пусть подкалывают. Главное, чтобы мы стали первыми.– Честно говоря, пока я устал только от Ещенко. Слушаю его и слушаю. Он у нас мастер шуток.– Не буду отрицать, что люблю этот город. Хотя у меня не было цели выступать только в Москве. Так сложилось. Хотя были и другие варианты.– Могу сказать только: пускай всё останется позади. Я благодарен «Локомотиву» и горд, что провёл там восемь лет.– Извините.