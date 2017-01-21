Самедов: пока устал только от Ещенко

Самедов в майке «Спартака». Пока к этому привыкнуть тяжеловато. А вот сам футболист выглядит бодро. Уже второй день тренируется с командой. Интервью мы начали с того, как полузащитника встретили партнёры в Абу-Даби.
– Я приехал к ужину, достаточно тепло встретили. Главный тренер представил меня команде. Сказал: «Добро пожаловать». Уже на следующий день были две тренировки. Сначала в зале, а затем интенсивное занятие с мячом на поле.
– Вы работали со многими тренерами. Как вам упражнения Карреры?
– Нет долгих объяснений. Всё быстро. Сразу переходим от одного упражнения к другому. В команде много классных футболистов. Это замечаешь уже на первой же тренировке.
– Часто клубы тянут с трансферами до последнего момента. Насколько для вас было важно присоединиться к «Спартаку» уже на первом сборе?
– Это принципиально, потому что я хочу как можно быстрее набрать форму. Уже первые тренировки понравились. Когда занятия интенсивные, то быстрее набираешь форму.
– До перехода в «Спартак» вам звонил Каррера?
– Я знаю, что он был во мне заинтересован – это главное.
– Вы ему не сказали, что давно болеете за «Милан»? Он-то сильно привязан к «Ювентусу».
– Нет-нет. Не сказал. (Смеётся.)
– Каррера говорил, на какой позиции вас видит?
– Где буду полезнее, там и пригожусь.
– В большинстве матчей Промес играет на правом фланге атаки – вашей основной позиции. Вы также выступали на левом краю, в центре поля и правым полузащитником. Какая из трёх альтернативных позиций вам ближе?
– Это вы видели так. Из того, что я наблюдал, Промес не играл справа. Он действовал везде: и слева, и в центре, и впереди, и справа. Он бегает по всему фронту атаки.
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Фото: spartak.com
Александр Самедов
– С приходом Карреры «Спартак» получил отличную возможность стать чемпионом. Для вас это было неожиданностью?
– Нет. За счёт командного духа было выиграно много матчей в концовках. Просто так ничего не бывает. Видно, что в коллективе отличная атмосфера. Важно это сохранить.
– Раз уж вы сказали про дух… Спартаковский дух существует?
– Моё мнение: он был присущ эпохе Романцева. Точнее, он был и раньше, но я говорю о том, что застал. Спартаковский дух не то чтобы потерян… Просто времена изменились. Это было, скорее, свойственно другим поколениям. Даст бог, спартаковский дух ещё будет привит.
Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провёл не в «Спартаке», но я вырос именно там.
– Вы родились 19 июля, играете под 19 номером и приехали в «Спартак» 19 января. Ваше счастливое число?
– Да. Я давно выступаю под этим номером – в клубе и в сборной. Прикипел к цифре 19. Здорово, что этот номер не был занят в «Спартаке».
– В истории красно-белых было только два главных тренера из Италии. Вы – единственный человек, кто поработал с обоими. Общего у них маловато?
– Конечно. Два разных специалиста. Возраст имеет значение, да и много времени прошло с тех пор.
– Генеральный директор «Спартака» приветствовал вас словами: «Добро пожаловать домой». «Спартак» – действительно ваш дом?
– Я всегда говорил, что являюсь спартаковским воспитанником. Горжусь этим. Да, большую часть карьеры провёл не в «Спартаке», но я вырос именно там. Все уровни: школа, «молодёжка», основа.
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Фото: spartak.com
Александр Самедов
– В каком классе учились, когда оказались в «Спартаке»?
– Тогда была ещё спортивная школа в Сокольниках. Пришёл в 1995 году, значит, наверное, был где-то в пятом классе.
– На второй год не оставались?
– Нет. Если ещё в спортивной школе оставаться на второй год…
– Самые яркие воспоминания за те 10 лет в «Спартаке»?
– В школе у нас была хорошая команда 1984 года рождения. Три раза становились чемпионами Москвы. Когда были в «молодёжке», то, ещё будучи школьниками, рубились в КФК с мужиками. Прогуливали уроки, ходили в парк «Сокольники» и в местный ледовый дворец на хоккей. Вспоминается стадион «Алмаз», он же имени Нетто. Там был чудесный газон. На нём запрещали тренироваться – только играть. Ну а главное воспоминание из моего первого периода в «Спартаке» – дебют за основу в 2002 году.
Я давно выступаю под этим номером – в клубе и в сборной. Прикипел к цифре 19. Здорово, что этот номер не был занят в «Спартаке».
– Хорошо запомнили ту встречу?
– Конечно. Это было ещё при Романцеве. Матч в «Лужниках», последний тур. На воротах стоял Станислав Черчесов. В том сезоне мы стали третьими. В следующем году Кубок выиграли, хотя я в финале не участвовал. Всё равно это было большое событие в моей карьере. У меня до сих пор медаль висит. В 2004 году стал основным. Провёл 29 матчей – это только в чемпионате. Помню свой первый гол.
– Кому забили?
– «Мальорке» на выезде. У них в команде тогда Это'О играл.
– Вы уже играли на «Открытие Арене». Теперь вы это сделаете в майке «Спартака». Будут другие ощущения?
– Не просто другие, а огромная разница. Я волновался, даже когда сейчас приехал на стадион подписывать контракт, когда ходил по клубному музею.
– Расплакались?
– Не то чтобы расплакался. Просто такой момент… А ещё когда в Тарасовку за формой заехал! 12 лет меня здесь не было. Я понимаю, что узнаю здание. Всё то же самое. Только коридор покрасили. Футболисты живут в том же корпусе. 12 лет прошло, а кажется, что один день.
– Есть опасения по поводу того, как вас встретят фанаты «Спартака»?
– Не знаю. Я думаю, что всё будет хорошо.
– Насколько для вас важно мнение болельщиков?
– Конечно, хочется, чтобы тебя принимали хорошо. Я не могу за людей говорить. Просто надеюсь, что всё будет позитивно.
– Пять очков отрыва от «Зенита» – большой задел?
– Это хорошо, но впереди 13 туров. Это 39 очков. Надо хорошо подготовиться к этим 13 финалам. Нас ждёт интересная борьба.
Честно говоря, пока я устал только от Ещенко. Слушаю его и слушаю. Он у нас мастер шуток.
– Когда Роман Широков пришёл в ЦСКА, то Василий Березуцкий его подкалывал, мол, пришёл в команду, идущую на первом месте, чтобы легко титул взять. А вас подкалывали на этот счёт?
– Пока не слышал от ребят. Пусть подкалывают. Главное, чтобы мы стали первыми.
– Кто в «Спартаке» самый весёлый?
– Честно говоря, пока я устал только от Ещенко. Слушаю его и слушаю. Он у нас мастер шуток.
– Вы играли за «Спартак», «Локо», «Москву», «Динамо», «Локомотив». И вот снова «Спартак». Вы настолько влюблены в столицу?
– Не буду отрицать, что люблю этот город. Хотя у меня не было цели выступать только в Москве. Так сложилось. Хотя были и другие варианты.
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– Просто для протокола. От ЦСКА когда-нибудь были предложения?
(Разводит руками. – Прим. «Чемпионата».)
– Что всё-таки случилось между вами и Семиным в «Локомотиве»?
– Могу сказать только: пускай всё останется позади. Я благодарен «Локомотиву» и горд, что провёл там восемь лет.
– А про конфликт с Семиным вы совсем ничего не можете рассказать?
– Извините.