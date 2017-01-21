Тренерский почерк. Как «Манчестер Юнайтед» вновь стал крутым

Защита

Полузащита

Атакующая группа

Ибрагимович

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает вот уже на протяжении 16 матчей. После проваленного старта «красные дьяволы» вернулись в чемпионскую гонку и теперь показывают игру, которая радует глаз. «МЮ» не побеждал в восьми матчах кряду впервые с 2008 года, у Моуринью не было такой серии в АПЛ и вовсе 10 лет – со времён первого прихода в «Челси». Многие похоронили Жозе как большого тренера, однако он вновь доказал, что его рано списали со счетов.Впервые за долгие годы в «Юнайтед» проглядывается тренерская рука, направляющая футболистов в нужном направлении. По сравнению с началом сезона команда изменилась во всех линиях.Оборона «МЮ» была самой проблемной позицией команды на протяжении нескольких лет. Постоянные привозы и ошибки после ухода Видича и Фердинанда стали неотъемлемой чертой «красных дьяволов». В этом сезоне всё изменилось – меньше «Юнайтед» пропустили только «Челси» и «Тоттенхэм», а голы чаще всего приходят после дэбов Погба в штрафной и последующих пенальти.Несмотря на это, в начале сезона «МЮ» испытывали серьёзные проблемы – если к Де Хеа претензий быть не может уже несколько лет, то Смоллинг и Блинд в центре обороны оплотом надёжности совсем не выглядели. В итоге, когда в строй вернулся Джонс и набрал форму Рохо, оба оказались на скамейке запасных.Фил и Маркос, конечно, не являются эталоном игры в обороне и наверняка в эту зону «МЮ» вскоре прикупит сильного исполнителя. Однако пока оба со своей задачей справляются неплохо – в критических ситуациях выбивают мяч за боковую, при развитии атак находят пасами Кэррика и крайних вингеров. Здесь важна и психология, в которой многие эксперты искали причины неудачной игры «МЮ». Судя по всему, Моуринью удалось наладить атмосферу в раздевалке и вселить в подопечных уверенность в собственных силах.В итоге ошибаться перестал даже Маркос Рохо. Вместе с Джонсом он чаще всего использует длинные передачи, делая забросы на Ибрагимовича и Погба в центр или в свободные зоны на фланги. И если на левом краю обороны ни Дармиану, ни Шоу пока так и не удалось застолбить место в основе, то на противоположном участке поля проводит лучший сезон в карьере Антонио Валенсия. Эквадорец неустанно бороздит бровку, постоянно подключаясь к атаке и успевая отрабатывать в обороне. Если Валенсия заиграется у чужой штрафной, его подстрахует Андер Эррера. Ниже – сравнение активности Валенсии (вверху) и Дармиана (внизу).Почему Валенсия так ценен для «МЮ» и за что ему предложен новый контракт до 2018 года? Ответ в двух скриншотах из матча с «Сандерлендом». На табло 16:25 – Антонио отбирает мяч на фланге у Патрика ван Анхолта и переводит его в центр.16:35 – и он открывается под пас в свободной зоне уже у чужой штрафной. Защитник, который за секунды переквалифицируется в нападающего, – эталон игры крайнего латераля Моуринью.Как чаще всего и бывает, именно изменения в этой зоне во многом определили успешное выступление «МЮ». В своих схемах Моуринью привычно делает ставку на атлетичного рослого опорника, который может как вступать в отбор, так и начинать атаки и подключаться к стандартам. Таким футболистом у Жозе в «Челси» был Неманья Матич, являвшийся на тот момент одним из лучших на своей позиции в Европе.В Манчестере выбор Жозе предсказуемо пал на Феллайни, однако бельгиец при всём старании частенько допускал фатальные ошибки и вскоре перебрался на скамейку, превратившись в игрока-функцию. Так, к примеру, когда «Юнайтед» устроил навал на ворота «Ливерпуля» в последнем туре, Маруан вышел на поле вместо Дармиана и создал превосходство в мощи в атаке, где в качестве второго форварда выиграл 80% верховых единоборств.Поняв, что эксперимент с Феллайни провалился, Моуринью обратил внимание на ветерана, который много лет находился в клубе, но редко играл в нём определяющую роль. 35-летний Майкл Кэррик при обилии молодых дорогостоящих звёзд неожиданно стал игроком основы. Более того, сейчас без него невозможно представить центр поля. Майкл привнёс в центр поля стабильность – он не так много перемещается по полю, реже партнёров по полузащите встречается с мячом, зато привносит так необходимый команде баланс, заполняя свободные зоны. Если «Юнайтед» начинает атаку вторым темпом, мяч регулярно попадает Кэррику, который тут же без лишних изысков переводит его свободному партнёру. Показательно, что если Майкл появлялся на поле, «Юнайтед» не проигрывал.И, конечно же, стоит отметить работу физиотерапевтов «МЮ». Про форму Ибрагимовича поговорим ниже. Но вы могли представить, что возрастной Кэррик сможет на спринте догнать Серхио Агуэро?Важнейшую роль в полузащите играет и Андер Эррера, лидер «МЮ» по отборам и перехватам, обеспечивающий агрессию и динамику в центре поля. Эррера – абсолютно моуриньевский игрок. Активный, подвижный, по-спортивному злой. Если в начале сезона испанец действовал преимущественно в своей зоне чуть смещённого к правой бровке хавбека, то теперь работает по всему полю, выполняя колоссальный объём беговой и разрушительной работы. Карта отборов – тому подтверждение.И самое привлекательное – Поль Погба. Золотой мальчик, над которым в начале сезона было трудно не потешаться и который, без сомнения, заслужил большинство стрел в свой адрес своей нестабильной игрой. Француз начинал сезон в качестве атакующего полузащитника, однако раз за разом растворялся на поле и запоминался разве что попытками идти в обводку, когда логичнее было бы отдать пас.Моуринью пошёл на некоторые перестановки и опустил Погба чуть глубже, поместив его на одной линии с Эррерой – чуть выше Кэррика. Парадоксально, но на этой позиции Поль стал гораздо более продуктивен в атаке. На карте касаний видно, что француз чаще встречается с мячом на половине поля соперника и действует по всему фронту атаки.При игре в обороне к нему по-прежнему возникают вопросы, однако Кэррик и Эррера позволяют самому дорогому игроку мира сфокусироваться на том, что он больше всего любит – игре в нападении. На сегодня Погба отдал больше всех точных передач в атакующей трети поля среди всех полузащитников пяти топовых лиг Европы и по цифрам является одним из лучших полузащитников в АПЛ.Важность троицы «МЮ» в полузащите видна на карте передач xG в игре с «Вест Хэмом». Вся игра идёт через них.О прогрессе Мхитаряна говорилось уже много – Генрих серьёзно прибавил в движении и теперь является игроком основы. Благодаря активности Валенсии Мхитарян, Лингард или Мата, появляющиеся на этой позиции, разгружены от работы на фланге и потому действуют по всей ширине атаки, смещаясь в определённые участки поля и создавая на них перегрузки (на одном участке скапливается группа игроков, туда стягиваются и соперники, после чего идёт передача в свободную зону).На противоположном фланге чаще всего действуют Марсьяль или Рашфорд, игроки более узкого профиля, работающие преимущественно на бровке. Во-первых, за счёт этого удаётся снять нагрузку с не самого надёжного Дармиана. Во-вторых, молодые нападающие постоянно напрягают фланг обороны соперника и здорово играют на тех самых свободных зонах.Какая бы схема или манера игры ни применялась Моуринью, в его построениях непременно есть игрок из категории «незаменимый». Человек, который в свои 35 умудряется делить первое место в списке лучших бомбардиров и проводить все матчи от звонка до звонка. Феномен Ибрагимовича не совсем понятен даже самому Жозе.«Для меня важно не его тело, а его голова, — говорит он. – Мне приятно видеть, как он играет. Это фантастика для 35-летнего. Каждый 25-летний форвард мечтает играть так, как играет Златан в 35».По сравнению с «ПСЖ» Ибрагимович реже играет в пас и встречается с мячом (в среднем 80 касаний мяча за матч в «ПСЖ» против 30 в футболке «МЮ»). Изменилась и зона ответственности Златана – он меньше включён в игру команды и выполняет чуть более узкую роль, нежели в «ПСЖ». Швед так же смещается ближе к центру поля и открывает зоны для игроков атаки, а его место в центре занимает Погба. Но главной его задачей является открывание в свободных пространствах. Благодаря потрясающей физической форме (Моуринью ни разу не поменял Златана в этом сезоне) он постоянно находится в движении, цепляется за мячи, когда надо, придерживает их.Показательный эпизод игры Ибры в игре с «Ливерпулем». Он оттягивается к центру поля, где «Юнайтед» создаёт перегрузку в одной зоне, куда стягивает четырёх игроков соперника.Принимает мяч и тут же переводит его на противоположный фланг, где уже дежурит Антонио Валенсия.Делает ускорение на 30 метров к чужой штрафной и, пока эквадорец продвигается к чужим воротам, уже открывается в штрафной.На табло, на секундочку, 90-я минута.Несмотря на то что в этом сезоне Ибрагимовича нельзя назвать «форвардом-убийцей» (по проценту реализации моментов он не входит даже в десятку в АПЛ), он забивает из таких позиций, откуда соперник не ждёт удара. В общем, фирменные голы в стиле Златана. Плюс не стоит забывать про лидерские качества Ибры – пока Руни наблюдает за игрой со скамейки запасных, именно швед руководит действиями атакующей группы игроков.«МЮ» ещё есть над чем работать, и работы этой непочатый край. Но главное, что после невнятного начала сезона начинает просматриваться фирменный почерк команды, которого не было со времён Алекса Фергюсона. И для фанатов «Юнайтед» этот почерк отрадней побед.