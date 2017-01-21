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175 лет назад 2016
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Александр Беленов
Фото: РИА Новости
Текст: Сергей Титов

Ближе к сборной. 3 варианта карьеры для Александра Беленова

Один из лучших вратарей первой части сезона РФПЛ, Александр Беленов, до сих пор не нашёл себе клуб, хотя имеет три перспективных варианта.
21 января 2017, суббота. 18:00. Футбол
Прошлой весной Александр Беленов вылетел из Премьер-Лиги с «Кубанью», осенью получил вызов в сборную России. Мы и раньше знали, что Беленов – качественный вратарь, блестяще играющий на «ленточке», и даже слабоватый сезон в «Кубани», увенчавшийся рядом ошибок, не заставил отказаться от этого мнения. Летом Александр сменил место прописки, но продолжил делать ту же работу – спасать аутсайдера от неприятностей, вытаскивая всё подряд. Из-за Беленова форварды РФПЛ гуглили, как забить ему пенальти (вратарь «Анжи» тащил с 11 метров в двух матчах кряду, а однажды, с тульским «Арсеналом», обеспечил себе «сухарь с изюмом»),
а Павел Врба говорил о желании премировать Беленова ужином. «Он из тех, вокруг кого можно строить команду. Не хочу много хвалить Александра, но он больше всех соответствует статусу лидера команды», – отмечал Врба, теперь уже бывший тренер «Анжи».

Даже до смены курса Беленов казался человеком, который непонятно что забыл в Дагестане. Теперь руководство клуба, по слухам, устанавливает внутриклубный потолок зарплат, до 1 млн рублей в месяц. Команда уже расползлась, живчик Бернард Бериша поехал в соседний Грозный, Янника Боли чуть не забрали в Эмираты, вот-вот уйдёт и Беленов. Вариантов – уйма, вплоть до многоходовок: проходила информация, что Александра купит «Рубин», а потом отдаст в аренду «Уралу». «У нас около 5-6 предложений. Мы их прорабатываем. Открыты к диалогу», – отметил агент Беленова Олег Павлов.

Премьер-Лига уже пережила миграцию вратарей, «Зенит» выбрал Андрея Лунёва, «Спартак» предпочёл Александра Селихова. Но остались и симпатичные варианты для Беленова – сразу три клуба, которые будут стабильно решать серьёзные задачи. Слово «стабильно», учитывая кубанский опыт Беленова, здесь ключевое.

Оценить перспективы Александра и сравнить его с другими вратарями поможет графика, где учтено четыре параметра:

SPG – количество сейвов за игру,
CPG – количество пропущенных голов за игру,
IB – процент отражённых ударов из штрафной,
CSV – ценность сухих матчей. Суть вычисления параметра – сложение количества сейвов вратаря в матчах, сыгранных насухо.

Так выглядит лепестковая диаграмма среднестатистического вратаря из чемпионатов «большой пятёрки», по версии WhoScored. По всем четырём показателям Александр Беленов лучше, чем европейский вратарь-середнячок. Вроде Оливера Бауманна из «Хоффенхайма», до сих пор не проигравшего ни разу за сезон.

«Терек»


Рашид Рахимов построил в Грозном стильную команду, способную пробиться в еврокубки, однако для полной боеготовности «Тереку» нужен качественный вратарь. Евгений Городов – это не тот выбор для амбициозного клуба. XG-статистика по чемпионату России говорит, что «Анжи» и «Терек» получают примерно идентичные по опасности удары по своим воротам (0,1222 xG у махачкалинцев и 0,1229 у грозненцев), однако Беленов получает больше нагрузки, чаще выручает и столько же пропускает.

Статистика рассказывает, что Городов отбивает всего 51,6 % ударов, нанесённых из штрафной площадки – это очень мало в принципе для вратаря из топ-дивизиона, не говоря о команде, борющейся за Лигу Европы. Заслуга Городова в успехах «Терека» минимальна, даже его «сухари» – самые «дешёвые» в Премьер-Лиге. В четырёх матчах, где Евгений не пропускал, соперники грозненцев сообща лишь 10 раз побеспокоили голкипера. Беленов в одной только игре с ЦСКА отразил восемь ударов. Лепестковая диаграмма показывает, что Александр лучше Городова по всем показателям, а равное среднее количество пропущенных мячей – ещё одна похвала Беленову, учитывая повышенную нагрузку на его плечи.

За вариант с «Тереком» – географические и стилистические причины. Рашид Рахимов предпочитает играть в контроль мяча, и Беленов, участвовавший в атаках чаще Городова (29 пасов за матч против 20), может добавить уверенности в этом компоненте. Вратарь, умеющий раскидывать передачи и на фланги, и вертикально, здорово владеющий коротким пасом, будет к месту – «Терек» получит ещё одну опцию выхода из-под прессинга.

«Рубин»


Самый ожидаемый вариант продолжения карьеры Беленова. Во-первых, Казань уже набрала три состава полевых игроков, «засолила» Кулика, Дядюна и их товарищей, а вратарей за время работы Хави Грасии не покупала – непорядок. Во-вторых, Сергею Рыжикову уже 36. У голкиперов не бывает преклонного возраста, а Рыжиков по-прежнему способен вытащить матч на кураже, его «сухари» стоят дороже, чем у любого вратаря нашей подборки (25 сейвов в сухих матчах).

Но в первой половине сезона-2016/17 был заметен спад Рыжикова. Во-первых, без настроения, пропуская первым ударом, Сергей начинал «сыпаться» – в текущем сезоне Рыжиков четырежды отражал меньше 50 % ударов из штрафной за игру, от «Зенита» получил четыре гола после шести ударов, от «Терека» – три после трёх. Для сравнения: у Беленова и Крицюка по одному такому матчу, у новичка «Спартака» Александра Селихова – два. Во-вторых, он стал меньше тащить, чем в прошлом сезоне: отбил 72,8 % ударов, в прошлом сезоне было 76,3 %.

Есть предположение, что «Рубин» готовит многоходовку с покупкой Беленова, продлением контракта с Рыжиковым, арендой Беленова в Екатеринбург и его возвращением в «Рубин» летом на правах основного вратаря. Ехать в очередной средний клуб – последнее, что нужно делать Беленову, пробиться в сборную России из «Урала» будет намного сложнее. Конкуренцию у Рыжикова можно выиграть уже сейчас, за вратаря «Анжи» — стабильность. Год назад, когда Александр Беленов привозил много, это сложно было представить.

«Краснодар»


Если Беленов на карандаше у «Краснодара», вратарь наверняка 1000 раз подумает, прежде чем подписать контракт – он тепло общался с фанатами «Кубани», получал от них подарки, трогательно относился к клубу, а страничка «Кубани» до сих пор есть в его социальной сети. Беленов сам рассказывал, что краснодарское дерби его заводит и, возможно, психологически ему будет тяжело переходить на другую сторону баррикад.

Если говорить только про футбол, главным качеством Беленова в «Краснодаре» должна быть не его реакция, а готовность учиться и расти. Философия «Краснодара» уже давно диктует тактику и условия трансферной политики, есть тренер у команды или нет, и вратарь, играющий ногами чуть хуже Мануэля Нойера, – один из кусочков философии. Это сильно разнится с подходом большинства российских вратарей, выбивающих мяч куда попало, и у Беленова тоже есть проблемы с доставкой мяча на чужую половину поля. Поэтому на первый план должна выйти готовность учиться. У Беленова есть чувство мяча, в «Анжи» он качественно раскидывал короткие передачи, отдавая мяч игрокам в разные квадраты. Но умение играть на выходах из ворот ему нужно подтягивать. Крицюк, поварившийся в португальском футболе, – едва ли не единственный голкипер в России, который играет ногами часто и качественно.


Трансфер Беленова в «Краснодар» будет спорным: Крицюк на четыре года моложе, перспектив для роста у него больше, однако к освоению качеств вратаря-стоппера Беленов явно готов, учитывая его регулярное участие в атаках «Анжи», а исключительно вратарские, а не организаторские, навыки у Александра выглядят сильнее. Прямо сейчас он чаще выручает при ударах из штрафной, чем Крицюк.

Вывод


Интересно, что куда бы ни пошёл Александр Беленов, ему нужно будет добавить в игре ногами, вернее, в точности передач на средние и дальние дистанции. С коротким пасом у Беленова уже порядок, что заставляет верить в интерес Хави Грасии, Рашида Рахимова и «Краснодара» ко вратарю. Но оптимальным вариантом для Беленова кажется «Терек». Александр не будет слоняться по новым арендам в подвешенном состоянии, чем грозит ему контракт с «Рубином», и не ввяжется в сложную конкуренцию, как может случиться после трансфера в «Краснодар». Беленов сильно превосходит Городова, он будет безоговорочным первым номером в команде, готовой прорваться в еврокубки.

В потенциальном трансфере в «Терек» есть вопрос лишь по тренеру вратарей. При Рамзане Цуцулаеве только один голкипер «Терека» резко прогрессировал, это был Андрей Дикань семь лет назад. А Александр Беленов, как показало время, зависим от работы с сильными тренерами вратарей. В «Кубани» при Петреску ему помог расти Думитру Стынгачу, а успехи Беленова в «Анжи» Павел Врба объяснял работой Мартина Тихачека – в сезоне-2015/16 Тихачек тренировал вратарей пльзеньской «Виктории», и Матуш Козачик, основной голкипер команды, был признан лучшим в чемпионате Чехии, что точно не случайность. Это лишь предположение, но в пару к Беленову «Тереку» может понадобиться тренер вратарей выше классом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кубань Сборная России — Футбол Терек ФК Краснодар ФК Рубин Александр Беленов
Новости. Футбол
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