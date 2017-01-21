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Ближе к сборной. 3 варианта карьеры для Александра Беленова

Один из лучших вратарей первой части сезона РФПЛ, Александр Беленов, до сих пор не нашёл себе клуб, хотя имеет три перспективных варианта.