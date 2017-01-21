Сохраняя баланс. Почему Нобоа необходим «Зениту»

Фото: РИА "Новости" Кристиан Нобоа

Возможно, если бы не лидерство «Спартака» в таблице к зиме, мы бы не увидели такое классное трансферное окно, как сейчас. По-настоящему вернувшийся в чемпионскую гонку московский клуб расшевелил лидеров Премьер-Лиги и, наравне с кризисом, заставил их принять нормальные правила игры: необязательно делать покупки громкие — важно делать нужные. «Краснодару» не мешает выходить в евровесну тот факт, что главным их трансфером за последние годы стал игрок не из Лиги чемпионов, а из «Урала», «Ростов» добился сумасшедшего успеха, приобретя двух ключевых футболистов, которым на двоих было под 70 лет. «Спартак» и «Зенит», ведущие борьбу за титул, впервые за долгое время синхронно стараются ориентироваться не насубъективные представления о новичках (уровень их предыдущего клуба, звёздность, возраст и так далее), а на реальные данные (именно поэтому слегка резонирует со всеми остальными переход— составить объективное мнение о вратаре за 10 матчей просто невозможно).Помимо Лунёва, «Зенит» этой зимой уже получил, но настоящий королевский трансфер петербургский клуб только наметил. Речь не о некоем дорогом защитнике, которого, как сообщается, «Зенит» ищет. Речь о полузащитникеНобоа был как раз одним из двух возрастных новичков «Ростова», перевернувших игру, — вторым был, конечно, человек из стали. Естественно, тема возраста будет самой обсуждаемой и в случае переезда эквадорца в Санкт-Петербург, но на самом деле она даже не третьестепенная, потому что в лице Нобоа «Зенит» может получить футболиста, определяющего игру команды.любил называть таких игроков «рукой тренера на поле» — позже это доступное для понимания выражение стало футбольным штампом и слегка утратило первоначальное значение. В изначальном понимании речь шла не о лидере или звезде, а о футболисте, который максимально точно интерпретирует корректировки, вносимые по ходу матча или — под определённого соперника — до его начала. Этот футболист необязательно должен быть самым заметным на поле, но от него, тем не менее, зависит ритм игры и её интенсивность.Таким футболистом в «Зените» был. Не имея выдающейся статистики ни в одном из компонентов, он связывал воедино все фазы игры команды за счёт постоянной вовлечённости в действия на поле. Эрнани был анонсирован как замена бельгийцу, но предварительно можно сказать, что это вряд ли близко к истине — по своим навыкам бразилец скорее ролевой игрок, нечто среднее между Витселем и. Эрнани чаще идёт в стыки и делает это в целом успешно, умеет отдать грамотный первый пас, но при этом не диктует ритм и интенсивность игры. Есть чёткий показатель позитивного влияния игрока на команду — процент его передач от общекомандного, и здесь находится разница между Витселем и Эрнани. В Санкт-Петербурге бельгиец брал на себя в среднем 10,5% паса всей команды — до Санкт-Петербурга, в Бразилии, у Эрнани этот показатель составлял 9%. Разница в полтора процента в данном случае означает разницу примерно в 7-8 лишних передач в среднем за матч — внушительный разрыв.Нобоа в «Ростове" берёт на себя ещё больше — 12,2% передачи от общекомандного значения. Понятно, в „Зените“ зависимость от одного игрока ниже, но важно другое: даже с таким мощным объёмом эквадорец бодро справляется без ущерба для единоборств и отборов (в одни цифры с Эрнани) и на достаточном для успешной игры в Европе уровне. Да, точность передач у Нобоа ниже, чем у Эрнани и Витселя (78% против 82% и 92% соответственно), но это объясняется более прямым стилем „Ростова“, с меньшим количеством коротких передач в позиционных атаках. В сборной Эквадора, которая стремится владеть мячом чаще соперника (даже с чилийцами сборная Нобоа выиграла территорию), он показывает, что готов играть на нужном объёме действий при витселевской точности передач в 88-93%, то есть Кристиан приспособлен к определению стиля на поле.Нобоа готов контролировать матчи в одиночку, и таких игроков не много не только в Премьер-Лиге, но и в Европе в целом. Возраст при этом совершенно не помеха — эквадорец будет продолжать действовать в центре лучше других благодаря лучшему пониманию игры. „Зенит“ был успешен с Витселем, чья незаметность на поле была лучшим комплиментом игре всей команды, и Нобоа — наиболее точный витселезаменитель в вопросе сохранения баланса игры из всех возможных. Он давно адаптирован к российскому футболу, он знает, что такое Лига чемпионов и борьба за титул, он надёжен и стабилен. Для „Зенита“ это, безусловно, был бы лучший трансфер зимы.Не должен в случае перехода расстраиваться и „Ростов“. Во-первых, если всё случится быстро, у клуба есть возможность закрыть позицию внешними или внутренними резервами, а во-вторых, „Ростов“ должен получить компенсацию — летом Нобоа может уйти бесплатно. Главное, чтобы размер компенсации не оказался вновь подозрительно крохотным, как в ситуациях с Молло и