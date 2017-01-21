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175 лет назад 2016
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ЦСКА — «Волен» — 3:0
Фото: pfc-cska.com
Текст: Олег Лысенко

Первая победа Гончаренко во главе ЦСКА: фото, видео

ЦСКА апробирует новую схему, просматривает загадочного нападающего Джафара и одерживает первую победу под руководством Гончаренко.
21 января 2017, суббота. 22:00. Футбол
В пятницу вечером у плазменного экрана в ресторане отеля «Кампоамор Гольф» было людно. Молодые люди в спортивных костюмах с эмблемами ЦСКА и «Волена» на груди с интересом наблюдали, как «Бавария» душила-душила – и таки додушила «Фрайбург».

На следующий день зрители превратились в участников, но тут интригой если и пахло, то еле уловимо и совсем недолго. Чемпион России даже экспериментальным составом без надрыва расправился с шестой командой второго швейцарского дивизиона.

Как распределит свой контингент между «Воленом» и «Пястом» Виктор Гончаренко, можно было безошибочно угадать по утренней субботней тренировке. Условная основа, ясно просматривавшаяся уже после недели сбора, отработала полноценное занятие и пошла копить силы на поляков. Тогда как молодёжь, разбавленная несколькими опытными бойцами, ограничилась лёгкой разминкой.
Товарищеские матчи (клубы)
21 января 2017, суббота. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
3 : 0
Волен
Волен, Швейцария
1:0 – Ионов – 32, 2:0 – Ионов – 48, 3:0 – Жамалетдинов – 63

На два состава народа у нового командира «армейцев» набирается, но впритык: микротравмы Тошича и Натхо не оставили ему простора даже для минимального кадрового манёвра. Команда «Б» – назовём её так – свой матч провела без единой замены. Команде «А» нужно быть готовой к тому же. Больше ни одной свежей пары ног в резерве просто не осталось – если не считать третьего вратаря Овчинникова (не Сергея Ивановича – Павла) да неувядаемого Виктора Онопко, бегающего в «двусторонках» наравне с юными одноклубниками.

Спарринг под тяжёлыми испанскими тучами ещё не стартовал, а первая неожиданность уже подоспела. Васина в роли капитана мы в ЦСКА ещё не видели. Своим выбором Гончаренко лишний раз подтвердил доверие к тёзке. То, что Виктор Михайлович определил его формально во второй состав, ровным счётом ни о чём не говорит: на тренировках он и так и этак тасовал четвёрку стопперов. В основную тройку Васин попадал не реже, чем в гипотетически резервную двойку.

Гончаренко анонсировал презентацию новой – не для себя, для ЦСКА – игровой схемы в одном из двух спаррингов. Субботняя реальность оказалась ещё интереснее пятничных предположений: москвичи в ходе одного матча применили оба варианта. Традиционный – до перерыва, модернизированный – после. Замечу, что оперативный переход с 4-2-3-1 на 3-5-2 дался красно-синим удивительно легко визуально, словно по щелчку пальцев главного, что говорит о высокой восприимчивости игроков к требованиям нового тренера. Почти две недели интенсивного тренинга не прошли даром – в новой расстановке красно-синие чувствовали себя даже более комфортно, нежели в прежней. По меткому замечанию тренера Онопко, после перерыва швейцарцы просто не знали, куда бежать. Впрочем, до перерыва осмысленности в их манёврах наблюдалось не многим больше. А остроты в завершении не было вовсе.

На повышенное внимание пары десятков болельщиков у поля и тысяч – у компьютерных мониторов был обречён таинственный обладатель красного «ирокеза». Юный нападающий Джафар впервые предстал перед более или менее широкой аудиторией в красно-синей амуниции и чуть из шорт не выпрыгивал, чтобы заслужить благосклонность тренера. Допускаю, что это-то желание и сыграло с африканским «мистером Икс» злуюу шутку. Рвения в его действиях было много, толку – чуть.

Отечественная молодёжь представившимся шансом распорядилась лучше. Гордюшенко с Кучаевым продуктивно потрудились в опорной зоне, а Олейников с Жамалетдиновым проявили себя даже не на одной – на паре позиций каждый! Иван по ходу матча побыл и чистым правым беком, и классическим «латералем», тогда как Тимур с лёгкостью перевоплотился из правого полузащитника в левого «бровочника» — при том, что по основной специализации является вообще нападающим! И оба же, прошу заметить, совершили по результативному действию. Олейников, буквально «выгрызя» мяч у защитника, подсобил с дублем Ионова. У Жамалетдинова атакующие навыки проявились во втором тайме. Именно он установил окончательный счёт в матче, сделав серьёзную заявку – нет, ещё не на место в основе – для начала на возвращение в Кампоамор после нескольких выходных. Уже немало для дебютанта.

У Ионова опыта выступлений на высоком уровне несравнимо больше, но и ему после неоднозначного 2016-го есть что и кому доказывать. Алексей начал это делать в Кампоаморе безотлагательно. Так, «ионовскому» удару со штрафного гарантировано не только энное количество просмотров на Youtube, но и место в истории – как первому голу ЦСКА под командованием Гончаренко.

— Хороший контрольный матч во всех отношениях, — резюмировал спарринг один из тренеров команды Виктор Онопко. — Играли на фоне усталости, под нагрузками, без замен. Тем не менее ребята со всей серьёзностью отнеслись к спаррингу и продемонстрировали полную самоотдачу. Сегодня мы опробовали две схемы: в первом тайме – 4-2-3-1, во втором – 3-5-2. На протяжении всего сбора ЦСКА целенаправленно наигрывал модель с тремя центральными защитниками, поэтому после перерыва игра давалась нам лучше.

Олейников и Жамалетдинов? Мы и на тренировках наигрывали их на флангах обороны, Виктор Михайлович объяснял, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому нельзя сказать, что сегодня они столкнулись с чем-то совершенно новым. Ребята знают требования и, на мой взгляд, справились с поставленными задачами.

Не скрывал радости от голевого почина в первой команде Тимур Жамалетдинов.

— Эмоции конечно зашкаливают, — признался нападающий. — Сборы непростые. Тренер дал шанс проявить себя, в первой же игре поставил в стартовый состав. Действовал не на своей позиции: оба тайма – в разных амплуа. Думаю, как для первого раза хорошо сыграл. Удалось забить. Команда качественно подготовилась к спаррингу и в целом неплохо сыграла.

Впереди ещё два сбора. Постараюсь хорошо их провести, качественно подготовиться ко второй половине сезона. Впереди немало товарищеских игр, и я думаю, тренер ещё даст шанс себя проявить. А там уже всё зависит от меня. Моя цель – как можно ближе подойти к основному составу.


Под последней фразой сейчас подпишутся не только молодые, но и опытные «армейцы». Для них всё начинается сызнова: незаменимым себя никто не может чувствовать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
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21 января 2017, суббота
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