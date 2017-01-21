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175 лет назад 2016
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Уйэн Руни
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Руни и ещё 9 лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни забил 250-й мяч в футболке «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив таких людей, как Гиггз, Лоу и Чарльтон.
21 января 2017, суббота. 23:00. Футбол

10. Пол Скоулз


1994-2011, 2012/13
155 голов в 718 матчах

Скоулз никогда не считался бомбардиром, но его дальние удары не раз спасали «МЮ» — помогали выходить в финал Лиги чемпионов, побеждать в манчестерском дерби и просто набирать очки в АПЛ. За 18 лет карьеры Пол завоевал 11 чемпионских титулов, дважды побеждал в Лиге чемпионов, дважды принимал решение завершить карьеру, но посвятил жизнь одному клубу.

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9. Марк Хьюз


1983-1986, 1988-1995
163 гола в 467 матчах

В качестве тренера Марк Хьюз пытался помешать Алексу Фергюсону выигрывать трофеи, в качестве игрока, наоборот, помогал. В тяжкие первые годы сэра Алекса на «Олд Траффорд» именно голы Хьюза помогали «Юнайтед» набирать важнейшие очки и во многом спасли карьеру ставшего впоследствии легендарным тренера.

7-8. Райан Гиггз


1994-2014
168 голов в 963 матчах

Рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по сыгранным матчам при всех своих талантах не мог не попасть в этот список. Он забивал и в 20 лет, проходя на скорости половину игроков соперника, и когда ему было далеко за 30 – уже за счёт выбора позиции и глубокого понимания футбола. Благодаря мастерству Гиггз и в 40 лет оставался важным игроком в системе «МЮ» и стал настоящим кумиром болельщиков.
Райан Гиггз
Фото: Reuters

Райан Гиггз

7-8. Джо Спенс


1919-1933
168 голов в 510 матчах

Период между двумя мировыми войнами был не лучшим в истории «Ман Юнайтед» — команда не выиграла ни одного титула и пару раз даже вылетала из высшего дивизиона. Однако в то время в футболке клуба «зажигал» реактивный крайний нападающий Джо Спенс: несмотря на все трудности в команде, он продолжал забивать голы. Спенс в 13 лет устроился работать шахтёром, в 18 был призван в армию и воевал на фронтах Первой мировой в качестве пулемётчика. Что такое пахать, кряжистый бомбардир знал не понаслышке и продолжал это делать на футбольном поле.

5-6. Джордж Бест


1963-1974
179 голов в 470 матчах

Если вы спросите фаната «Манчестер Юнайтед», кто является лучшим игроком в истории футбола, он ответит: Марадона — хорош, Пеле — лучше, Джордж – Бест. Североирландец стал одной из ярчайших фигур в истории клуба и, даже несмотря на проблемы вне поля, своё дело знал, продолжая забивать потрясающие мячи до завершения карьеры.
Джордж Бест
Фото: Reuters

Джордж Бест

5-6. Деннис Вайоллет


1952-1962
179 голов в 293 матчах

Вайоллет – один из «малышей Басби», не знавший себе равных в чемпионате Англии в 1956 и 1957 годах. Деннису повезло оказаться в живых после мюнхенской катастрофы, и вокруг него, Бобби Чарльтона, Билла Фоукса и Гарри Грегга Мэтт Басби начал строить новый «Манчестер Юнайтед». Одно из самых почётных мест в истории «МЮ» занимает Чарльтон, однако вклад другого бомбардира – Денниса Вайоллета – не менее весом.

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4. Джек Роули


1937-1955
211 голов в 424 матчах

Роули начал играть в футбол на профессиональном уровне уже в 15 лет, зарекомендовав себя в играх за «Вулверхэмптон» и «Борнмут». В 17 Джек перешёл в «Манчестер Юнайтед», оформил покер в ворота «Суонси» во втором матче, помог Мэтту Басби закрепиться в клубе и за 18 лет забил за команду более 200 мячей.

3. Денис Лоу


1962-1973
237 голов в 404 матчах

Шотландцев в «МЮ» любили ещё задолго до прихода Алекса Фергюсона. Денис Лоу, несмотря на сезон в составе «Манчестер Сити», обожаем болельщиками «Юнайтед». Форвард клепал мячи с умением столяра, вколачивающего гвозди в доски, что помогло его команде дважды выиграть Кубок европейских чемпионов, два чемпионата и Кубок Англии, а самому Лоу – «Золотой мяч» в 1964 году.

2. Бобби Чарльтон


1956-1973
249 голов в 758 матчах

Во время матча «Сток Сити» — «МЮ» камера не раз выхватывала крупный план легендарного форварда «красных дьяволов», ждущего, когда Уэйн Руни побьёт его рекорд. В тот вечер герой современного «Ман Юнайтед» сделает то, чего от него все ждут, но Чарльтон останется в истории как главный символ клуба и английского футбола XX века.
Бобби Чарлтон
Фото: Reuters

Бобби Чарлтон

1. Уэйн Руни


2004-н.в.
250 голов в 546 матчах

«Это чертовски много для меня значит, это большая честь, и я очень горжусь. Трудно ощутить полное наслаждение рекордом из-за результата матча, но для меня это огромная честь. Даже не думал о таком достижении, когда переходил в „МЮ“. Надеюсь, многое ещё впереди», — скажет Руни после матча.

Банальные, казалось бы, слова, но не стоит сомневаться, что за ними кипит буря эмоций. Почти за 13 лет в «МЮ» Руни стал главным символом команды современного периода, а теперь – и лучшим бомбардиром. Ни трансферные слухи, отправлявшие его в другие команды, ни плохая форма, ни переводы в центр поля не могли помешать Руни продолжать забивать. И этим вечером он сделал это в 250-й раз в футболке «Манчестер Юнайтед».

Тренерский почерк. Как «Манчестер Юнайтед» вновь стал крутым
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 9
Теги
Манчестер Юнайтед Уэйн Руни
Новости. Футбол
21 января 2017, суббота
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