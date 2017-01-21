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Руни и ещё 9 лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед»

Уэйн Руни забил 250-й мяч в футболке «МЮ» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив таких людей, как Гиггз, Лоу и Чарльтон.