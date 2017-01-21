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175 лет назад 2016
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Хосеп Гвардиола
Фото: Reuters
Текст: Антон Матвеев

Алли, это Пеп? АПЛ снова наказала Гвардиолу

Главный матч дня в Англии оправдал все ожидания — «Сити» Гвардиолы уничтожал «Тоттенхэм» почти час, забил дважды, но всё равно не выиграл.
21 января 2017, суббота. 23:35. Футбол

Гвардиола умеет признавать ошибки. Но и это не помогает


«Манчестер Сити» Пепа играет в футбол, как захочет, не замечая соперника, его плана на игру, сильных и слабых сторон. «Горожанам», обычно, просто плевать — они выходят доминировать и желательно унижать. Это отчасти хорошо, но очевидная самоуверенность команды, исходящая от её главного тренера, часто губила «Сити».

Кажется, Гвардиола наконец понял, что в Англии мало научить свою команду играть в тики-таку. Надо ещё и готовится к конкретному матчу и конкретному сопернику. Если на «Уайт Харт Лейн» в первом круге высокий прессинг «Тоттенхэма» работал идеально, то на «Этихаде» «Сити» был к стилю соперника, да неужели, готов.
Англия - Премьер-лига. 22-й тур
21 января 2017, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Зане – 49, 2:0 – Де Брёйне – 54, 2:1 – Алли – 58, 2:2 – Мин – 77

Гвардиола, в отсутствие Фернандиньо, опустил глубже некуда Яя Туре. За счёт чего и контроль мяча «МС» был несомненным, и провалов сзади почти не случалось. Ивуариец выходит из-под прессинга в разы спокойнее, чем реагирует на расистские выходки. При этом Туре пожертвовал своим эго ради команды — что уже говорит о многом. Давненько не приходилось видеть Яя, настолько погруженного в деструктивную работу. Именно он жёстко встречал Эриксена и Ко, почти не давая «спёрс» шансов на контрвыпад.

Ещё одна фишка первого тайма — длинные забросы за спины трём центрдефам «Тоттенхэма». «Сити» намеренно отказался от постоянных перепасовок, прекрасно понимая, как высоко встречают соперника Дайер, Тоби и Виммер. А Уокер и Роуз порой зависают на вражеской половине поля. В итоге «горожане» конструировали моменты только одним пасом — вовсе не сотней, как принято у Гвардиолы.

Всё это привело к тотальному доминированию «МС» в первом тайме, «Тоттенхэм» на него просто не явился. Но к унижению такая диспозиция не привела — «Сити» снова бездарно распоряжался моментами. Зато хотя бы в защите всё было «невалидольно» — что говорить, если игроки «Тоттенхэма» за 45 минут коснулись мяча в штрафной площади «Ман Сити»… один раз.

Логичный «Тоттенхэм», непонятный «Сити»


Очевидная вещь, которую Гвардиола должен запомнить: АПЛ не поддаётся никакому анализу. Лучше даже не начинать искать в ней логику. «Сити» не забил в тайме, в котором полностью переиграл соперника. Зато забил дважды за 10 минут во второй половине, хотя толком и моментов-то не создавал. Алогичная АПЛ.

Уго Льорис на самом деле работает не голкипером: в Англии давно придумали для него новую позицию — sweeper keeper. В переводе на русский это что-то вроде «голкипер либеро». Льорис всегда настроен на выход за пределы штрафной, перехват передачи соперника, исправление ошибки своих же защитников. Но сегодня француз штамповал их сам. Две чудовищные ошибки Уго трансформировались в два гола «Сити». И не так уж и важно, что Лерой Сане подыграл себе рукой — хозяева всё равно заслужили преимущество. Заслужили на сто процентов.

Льорис вообще терпеть не может командировки на «Этихад» — за четыре последних матчах на этом стадионе вратарь лондонцев пропустил 12 голов.

И сегодня он просто обязан позвать партнёров в бар и купить каждому по пинте самого дорогого и крутого пива. Потому что они сделали всё, чтобы мир забыл о чудовищном перформансе Уго. И говорил о классном «камбэке» «Тоттенхэма».

Можно, конечно, вспомнить штамп и сказать: «Гости при счёте 0:2 заиграли совсем в другой футбол, подавили соперника и справедливо забили два мяча». Но это и близко не так. Зато мы видели классический «Сити» Гвардиолы — команды, которая сама себе придумывает проблемы. Парочка минут релакса манчестерцев — и вот уже Алли зависает в воздухе и ввинчивает мяч в угол.

Минимальный разрыв хозяева не раз могли снова сделать комфортным. И Гвардиола теперь наверняка пожалуется на судью — Марринер и правда мог ставить на «точку» после толчка Уокером Стерлинга. Но разве арбитр виноват, что «Сити» не впервые отдал абсолютно «свой» матч? Едва ли.

«Тоттенхэм» не показал ничего выдающегося, провёл однозначно худший матч в 2017 году, но всё равно спасся с 0:2 на «Этихаде» — официально это зафиксировал Сон, завершивший классную перепасовку Эриксена и Кейна. Лондонцы, провалив концовку сезона прошлого, в нынешнем готовы ментально к борьбе за любые места. Считая первое. Они умеют выгрызать матчи, в которых по качеству игры уступают соперники. Их игра поддаётся логике — всегда поддаётся.

У «Сити» же всё наоборот — гигантская концентрация таланта на квадратный метр порой не выливается в позитивный результат. Гвардиола доказал, что способен отходить от своих убеждений, но всех проблем «Сити» он пока явно не решил. АПЛ иногда издевается над Пепом, и этот период ему надо пережить.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
21 января 2017, суббота
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