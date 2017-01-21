Алли, это Пеп? АПЛ снова наказала Гвардиолу

Гвардиола умеет признавать ошибки. Но и это не помогает

Логичный «Тоттенхэм», непонятный «Сити»

«Манчестер Сити» Пепа играет в футбол, как захочет, не замечая соперника, его плана на игру, сильных и слабых сторон. «Горожанам», обычно, просто плевать — они выходят доминировать и желательно унижать. Это отчасти хорошо, но очевидная самоуверенность команды, исходящая от её главного тренера, часто губила «Сити».Кажется,наконец понял, что в Англии мало научить свою команду играть в тики-таку. Надо ещё и готовится к конкретному матчу и конкретному сопернику. Если на «Уайт Харт Лейн» в первом круге высокий прессинг «Тоттенхэма» работал идеально, то на «Этихаде» «Сити» был к стилю соперника, да неужели, готов.Гвардиола, в отсутствие Фернандиньо, опустил глубже некуда. За счёт чего и контроль мяча «МС» был несомненным, и провалов сзади почти не случалось. Ивуариец выходит из-под прессинга в разы спокойнее, чем реагирует на расистские выходки. При этом Туре пожертвовал своим эго ради команды — что уже говорит о многом. Давненько не приходилось видеть Яя, настолько погруженного в деструктивную работу. Именно он жёстко встречали Ко, почти не давая «спёрс» шансов на контрвыпад.Ещё одна фишка первого тайма — длинные забросы за спины трём центрдефам «Тоттенхэма». «Сити» намеренно отказался от постоянных перепасовок, прекрасно понимая, как высоко встречают соперника. Апорой зависают на вражеской половине поля. В итоге «горожане» конструировали моменты только одним пасом — вовсе не сотней, как принято у Гвардиолы.Всё это привело к тотальному доминированию «МС» в первом тайме, «Тоттенхэм» на него просто не явился. Но к унижению такая диспозиция не привела — «Сити» снова бездарно распоряжался моментами. Зато хотя бы в защите всё было «невалидольно» — что говорить, если игроки «Тоттенхэма» за 45 минут коснулись мяча в штрафной площади «Ман Сити»… один раз.Очевидная вещь, которуюдолжен запомнить: АПЛ не поддаётся никакому анализу. Лучше даже не начинать искать в ней логику. «Сити» не забил в тайме, в котором полностью переиграл соперника. Зато забил дважды за 10 минут во второй половине, хотя толком и моментов-то не создавал. Алогичная АПЛ.на самом деле работает не голкипером: в Англии давно придумали для него новую позицию — sweeper keeper. В переводе на русский это что-то вроде «голкипер либеро». Льорис всегда настроен на выход за пределы штрафной, перехват передачи соперника, исправление ошибки своих же защитников. Но сегодня француз штамповал их сам. Две чудовищные ошибки Уго трансформировались в два гола «Сити». И не так уж и важно, чтоподыграл себе рукой — хозяева всё равно заслужили преимущество. Заслужили на сто процентов.Льорис вообще терпеть не может командировки на «Этихад» — за четыре последних матчах на этом стадионе вратарь лондонцев пропустил 12 голов.И сегодня он просто обязан позвать партнёров в бар и купить каждому по пинте самого дорогого и крутого пива. Потому что они сделали всё, чтобы мир забыл о чудовищном перформансе Уго. И говорил о классном «камбэке» «Тоттенхэма».Можно, конечно, вспомнить штамп и сказать: «Гости при счёте 0:2 заиграли совсем в другой футбол, подавили соперника и справедливо забили два мяча». Но это и близко не так. Зато мы видели классический «Сити» Гвардиолы — команды, которая сама себе придумывает проблемы. Парочка минут релакса манчестерцев — и вот уже Алли зависает в воздухе и ввинчивает мяч в угол.Минимальный разрыв хозяева не раз могли снова сделать комфортным. Итеперь наверняка пожалуется на судью —и правда мог ставить на «точку» после толчка Уокером. Но разве арбитр виноват, что «Сити» не впервые отдал абсолютно «свой» матч? Едва ли.«Тоттенхэм» не показал ничего выдающегося, провёл однозначно худший матч в 2017 году, но всё равно спасся с 0:2 на «Этихаде» — официально это зафиксировал, завершивший классную перепасовку. Лондонцы, провалив концовку сезона прошлого, в нынешнем готовы ментально к борьбе за любые места. Считая первое. Они умеют выгрызать матчи, в которых по качеству игры уступают соперники. Их игра поддаётся логике — всегда поддаётся.У «Сити» же всё наоборот — гигантская концентрация таланта на квадратный метр порой не выливается в позитивный результат.доказал, что способен отходить от своих убеждений, но всех проблем «Сити» он пока явно не решил. АПЛ иногда издевается над Пепом, и этот период ему надо пережить.