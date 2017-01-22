Красота дня. Девушка ван дер Вила Роуз Бертрам

Спутница футболиста «Фенербахче» и сборной Нидерландовприняла участие в фотосессии Sports Illustrated для ежегодного издания Swimsuit Issue. Девушка станет лицом новой коллекции купальников. По некоторым данным, появление в Swimsuit Issue является определяющим для получения статуса супермодели. «Чемпионат» решил не проходить мимо такого события.Стоит сказать, что это не первое появление Роуз Бертрам в Sports Illustrated Swimsuit Issue. В 2015 году Роуз уже была на страницах этого американского журнала и стала первой бельгийской моделью, удостоенной украсить Sports Illustrated.А родилась девушка, полное имя которой Стефани Роуз Бертрам, 26 октября 1994 года в небольшом бельгийском городке Кортрейк, что в провинции Западная Фландрия.Необычной внешностью Роуз должна быть благодарна своим родителям. Отец девушки бельгиец, а мать имеет сенегальские и португальские корни.Уже в 13 лет Стефани начала карьеру модели, когда её мама подписала контракт с одним бельгийским модельным агентством.Модельная карьера Бертрам шла в гору, да так быстро, что в 16 лет девушка стала моделью всемирно известного агентства Dominique.Компании косметики и одежды были в восторге от данных Стефани. И к своему совершеннолетию Роуз успела сняться для H&M, L'Oréal, Agent Provocateur и многих других.С Грегори ван дер Вилем девушка познакомилась в 2011 году в Париже на концерте американского рэпера Виза Халифы. Роуз тогда было только 17, а Грегори — 23.В 18 лет Бертрам подписала контракт с крупным модельным агентством Marilyn Media Group и переехала в Нью-Йорк.Девушке приходиться жить на два города, но, несмотря на это, Стефани не хочет жертвовать ни карьерой, ни отношениями. «Грегори – моя любовь, никто меня не заставляет улыбаться, как он», — говорит Роуз. Ван дер Вил о своей возлюбленной говорит то же самое. По-другому о такой красоте думать нельзя.Когда Стефани приезжает к Грегори, то не пропускает ни одного матча с участием своего любимого. Так было и в Париже, и сейчас в Стамбуле.