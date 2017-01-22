Дзюба уехал в Китай и ждёт там Кокорина. Футболисты в соцсетях

Капитан «Спартака»поздравилс возвращением в команду. Красно-белые проводят первый подготовительный сбор в ОАЭ.«Вернулся в родные пенаты! Удачи, Санёк!» — написал Глушаков у себя в «инстаграме».Нападающий «Ростова»тоже поприветствовал новичка своего клуба. Иранский футболист выложил совместную фотографию с, с которым они выступали за «Рубин».«Добро пожаловать в Ростов» — подписал этот снимок, сопроводив своё послание значками в виде трёх сердец.Форвард «Зенита», в свою очередь, захотел быть поприветствованным Халком или Акселем Витселем. Иначе как объяснить сообщение футболиста о том, что он переезжает в китайскую лигу?..«Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать, особенно по Александру Кокорину, жду тебя там», — пошутил футболист.Другой нападающий сине-бело-голубыхна неделе также обновлял свой «инстаграм» не без доли юмора. Футболист записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков, которые признали его гол лучшим в первой части сезона.Однако форвард отметил, что за свою карьеру в «Зените» ему удавались голы и получше. В доказательство игрок прикрепил ролик, в котором он забивает несколько мячей в пустые ворота.«Дорогие болельщики, огромное вам спасибо за то, что признали мой гол лучшим в первой части чемпионата. Знаю-знаю, что за 12 лет карьеры в „Зените“ я забивал намного более красивые и эффектные мячи. Обещаю вам, что во второй части я обязательно исправлюсь. „Зенит“ – чемпион!» – сказал Кержаков в видеообращении.Защитник клуба из Санкт-Петербургаобзавёлся домашним животным. Футболист загрузил в «инстаграм» свою фотографию с павлином на заднем плане.«Выгуливаю питомца» — написал под снимком Новосельцев.В семье защитника тульского «Арсенала»и его супруги Екатерины родился третий ребенок. Пара уже воспитывает двоих детей — 5-летнего Илью и 4-летнего Тимофея.«Сегодня мы стали многодетной семьёй. Ура, третий мальчик!» — написал футболист у себя в «инстаграме».Украинский нападающий, выступающий за «Шальке», на неделе вместе с командой побывал в гельзенкирхенской шахте. Об этом футболист рассказал в своём «инстаграме».«Возвращаясь с ночной смены» — подписал фотографию игрок.Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии»пополнил «инстаграм» своей фотографией в гриме. Футболист раскрасил лицо в жёлто-черные цвета.Около недели назад мадридский «Реал» уступил «Севилье» в матче чемпионата Испании. Защитник столичного клубаотметился голом в свои ворота. В Интернете пошутили, что игрок перепутал Зидана с главным тренером соперников Хорхе Сампаоли, который тоже отличается отсутствием волос на голове.Однако больше всего в зарубежных социальных сетях обсуждали новую эмблему туринского «Ювентуса». По одной из версий, её создание выглядело вот так:Российские пользователи соцсетей по аналогии с итальянским клубом предложили логотип нашей национальной сборной.Многие шутят над качеством игры на проходящем в Габоне Кубке африканских наций. Мы, в свою очередь, предложим вам просто насладиться захватывающей комбинацией в исполнении сборной Уганды.