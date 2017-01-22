Тест. Кто ты из футбольных агентов?

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Влияние футбольных агентов на игру огромно. Авторитетные агенты управляют делами десятков игроков, а некоторые даже влияют на трансферную политику больших клубов. Вы могли бы так же? Пройдите тест, чтобы узнать. Мы выбрали нескольких влиятельных футбольных агентов. У каждого из них свои методы работы и свои привычные рынки. Может быть, где-то внутри вас скрывается футбольный агент?