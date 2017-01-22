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«Краснодар» — «Хенань Цзианье»: обзор матча, голы, видео, тренер Спартака
Фото: fckrasnodar.ru
Текст: Дмитрий Егоров

Китайский след. Что аналитик «Спартака» нашёл в игре «Краснодара»

«Краснодар» выиграл первый контрольный матч на глазах помощника Карреры.
22 января 2017, воскресенье. 19:43. Футбол
Нанесённый на красно-бордовые костюмы логотип китайского «Хенань Цзианье» представляет собой зелёный круг с ретромячом, попавшим в нечто жёлтое и волнообразное. Есть мнение, что это символизирует солнце, реку или рисовые поля, но толком никто не может ничего объяснить. Хотя это всё и не так важно.


Главное, что картинку можно отличить от ромбика, который обнаруживается на точно такой же, как у китайцев, экипировке.
На первую игру «Краснодара» в Абу-Даби приезжает помощник главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук – таинственный аналитик, пришедший в клуб в одно время с Массимо Каррерой и характеризуемый футболистами красно-белых примерно так: «Он классно разбирает соперников».

Пилипчук молча смотрит первый тайм, который команда Игоря Шалимова играет основой, и с озадаченным видом уходит через 15 минут после начала второго. «Краснодар», как кажется, в этот день не показывает спартаковскому агенту ничего нового: схема 4-2-3-1, контроль мяча в позиционной атаке, попытки отрезать соперника продольными передачами – всё это выглядит как-то типично, тяжело и безрезультативно.


При этом несправедливо расстраивать болельщиков, что «Краснодар» играет плохо или даже не так хорошо, как обычно. Просто в деле есть нюансы.

Во-первых, Пилипчук (хоть он тогда ещё и не был в клубе) должен знать, как год назад на первых сборах матчи проводил «Спартак». В соперниках, например, была вполне сильная «Астана». В ноябре и декабре казахский клуб не проиграл «Атлетико», «Галатасараю» и «Бенфике» в Лиге чемпионов, а в январе был уничтожен «Спартаком». Основа, выпущенная Аленичевым в перерыве, вряд ли когда-то двигалась так хорошо на фоне соперника, забила пять мячей, среди которых был один выдающийся.

В январе «Спартак» выглядел мечтой, но в первой весенней игре РФПЛ ни разу не добежал до ворот Игоря Акинфеева в дерби, ещё раз подтвердив правило: кто лёгок на сборах, тот провалит начало сезона.

Во-вторых, «Краснодар» играл с китайцами не то чтобы на победу, а скорее ради адаптации новых идей. И здесь лучше всего послушать Игоря Шалимова.

«Ребята не просто играли в футбол, а должны были делать на поле правильные вещи, которые мы отрабатывали (читайте о них ЗДЕСЬ. Создали не так много получалось, но надо учитывать, что для нас это первый матч, а для китайцев – уже третий. Мы ещё будем прибавлять».


В-третьих, «Краснодар» ни разу не подпустил соперника к воротам и выиграл благодаря активности Быстрова и удару Черова – одного из восьми вышедших на поле воспитанников – с острого угла.

Кстати, год назад «Краснодар» уже встречался с «Хенанем». Тогда для нас это были «какие-то китайцы», а сейчас, извините, клуб знаменитой Суперлиги, обыгрывавший, например, «Шанхай СИПГ». В нападении у середняка высшей лиги, например, играет футболист, который разве что чуть-чуть ниже знаменитого центрового Яо Мина. Парень вырос далеко за два метра, бегал с соответствующей баскетбольной позиции скоростью и, возможно, выиграл бы хоть одно единоборство у краснодарцев, если бы мяч можно было трогать руками.

Но это был футбол. В рамках которого переезд игроков в китайскую лигу выглядит после этого матча ещё более странно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Краснодар ФК Спартак Игорь Шалимов
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