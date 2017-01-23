Венгер пообещал заткнуться, Моуринью занялся чисткой рядов

«Локомотив» проиграл болгарскому ЦСКА
В рамках подготовки ко второй части сезона российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» провёл товарищескую встречу с ЦСКА из Софии. Встреча закончилась победой болгарской команды со счётом 2:1.
На 52-й минуте Делвин Ндинга вывел «Локомотив» вперёд, однако уже через минуту соперник сравнял счёт, а в концовке встречи вырвал победу. За ЦСКА отличились Руй Педру и Томислав Йорданов.
Кроме того, «Локомотив» объявил о назначении Эрика Штоффельсхауса на пост спортивного директора клуба.
«Эрик Штоффельсхаус родился 14 декабря 1970 года в Германии. Он имеет тренерское и управленческое образование, обладает богатым опытом работы в сфере юношеского футбола и спортивного менеджмента.
С 1998 года работал в системе «Шальке» (Германия) в качестве тренера и функционера. 2013-2014 гг. — технический директор ФК «Оттава» (Канада). 2014-2017 гг. — технический директор федерации футбола г. Йорк (Канада)», — информирует официальный сайт «Локомотива».
«Краснодар» минимально обыграл «Хэнань Цзянье»
«Краснодар» провёл первый матч в 2017 году. На сборе в Абу-Даби «горожане» одержали минимальную победу над китайским клубом «Хэнань Цзянье».
Единственный гол во встрече на 51-й минуте с передачи Владимира Быстрова забил 21-летний защитник Василий Черов, который выступает за «Краснодар-2» и пока не провёл ни одного официального матча за первую команду «быков».
Фибель стал игроком «Анжи»
Футболистом «Анжи» стал защитник Тома Фибель, сообщается на официальном сайте махачкалинского клуба. 30-летний Фибель, имеющий двойное гражданство (Гваделупа и Франция), в России ранее выступал за «Амкар» и «Мордовию». Последним клубом защитника была сербская «Црвена Звезда», состав которой он пополнил летом 2016 года.
Подписи в контрактах с ФК «Анжи» поставили ещё два игрока — защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили.
«Дудиев — ещё один новый футболист команды, имеющий опыт выступления в еврокубках. В составе «Алании» в сезоне-2011/2012 Аслан принял участие в Лиге Европы. В квалификационном раунде он сыграл против казахстанского «Актобе», в раунде плей-офф — с турецким «Бешикташем». К тому же Дудиев, как и Кацаев, успел сыграть на всех уровнях российского футбола. Во втором дивизионе защитник успел надеть футболку «Крылья Советов-СОК» и «Тольятти», с «Аланией» провёл карьеру в РФПЛ и первом дивизионе. В составе «СКА-Энергии» Аслан выступал в ФНЛ, в РФПЛ вместе с «Мордовией» и «Томью». В 2010 году футболист привлекался в молодёжную сборную России, за которую сыграл два матча.
Стал игроком махачкалинского клуба и полузащитник Адлан Кацаев. 28-летний футболист перешел в клуб из Дагестана на правах аренды и уже дебютировал в составе «Анжи» в контрольном матче против румынского «Пандурия» (1:1), в котором отличился забитым мячом. «Адлан Кацаев является воспитанником грозненского футбола. Именно в «Тереке» началась карьера Кацаева, за который он дебютировал в 17-летнем возрасте в матче 30-го тура против «Томи».
Карьера футболиста примечательна тем, что он выступал во всех дивизионах России. В РФПЛ Кацаев являлся игроком «Терека», в ФНЛ Адлан выступал в составе двух дальневосточных клубов — «Луч-Энергия» и «СКА-Энергия», а во втором дивизионе Адлан защищал цвета «Кавказтрансгаза-2005» и «Терека-2». К тому же новичок «Анжи» успел побывать в польской команде «Лехия», — информирует сайт махачкалинцев.
«Томь» везёт на первый сбор в Турцию игроков из Ливии
Определился список игроков, которые поедут в составе «Томи» на первый сбор в Турцию. Команда отправится на сбор 23 января. Обращает на себя внимание присутствие в составе двух игроков из Ливии.
«Команда начнёт подготовку к сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачёв Максим, Баляйкин Евгений, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артём, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кудряшов Павел, Мелихов Александр («Томь-М»), Митерев Антон («Томь-М»), Осипов Дмитрий («Томь-М»), Букачев Александр («Томь-М»), Гвинейский Никита («Томь-М»), Макурин Антон («Томь-М»), Сасин Дмитрий («Томь-М»), Соболев Александр («Томь-М»), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо» Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо-2» Москва), Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провёл в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ в «Енисее»), Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Осама Албедви (19 лет, полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).
На сборе команда проведёт 4 контрольных матча: 29 января с московским «Динамо» (1 место ФНЛ), 31 января с хорватским «Сплитом» (предпоследнее место в чемпионате Хорватии), 3 февраля с ярославским «Шинником» (7 место ФНЛ), 6 февраля с черногорской «Будучностью» (лидер чемпионата Черногории)», — информирует сайт «Томи».
Венгер: я должен заткнуться
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу над «Бёрнли» в матче 22-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
«Мы всё-таки вырвали победу, но, конечно, это было очень трудно. Мы не могли забить второй гол, долго играли вдесятером, но всё же получили три очка, которые так хотели заполучить. „Бёрнли“ — хорошо организованная команда, они играют просто, но эффективно. Это был невероятный бой. Что касается моего удаления, то я не видел там никакого пенальти, но я должен заткнуться. Хочу извиниться за своё поведение, пусть на тот момент я и был на эмоциях", — сказал Венгер в эфире BBC Sport.
Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади. Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора.
Моуринью уволил с «Олд Траффорда» болбоев
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью уволил болбоев, работавших на стадионе «Олд Траффорд», заменив их на игроков из академии клуба, сообщает Goal.
По мнению португальского специалиста, ребята из клубной академии смогут подавать мячи команде во время домашних матчей быстрее предыдущих болбоев: «Ребята из академии будут быстрее и могут немного помочь нам в трудных ситуациях, так как лучше разбираются в футболе».
Таким образом, теперь на домашних матчах манкунианцев в роли болбоев будут выступать игроки из команды «Манчестер Юнайтед» U16.