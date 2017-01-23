Венгер пообещал заткнуться, Моуринью занялся чисткой рядов

«Локомотив» проиграл болгарскому ЦСКА

«Краснодар» минимально обыграл «Хэнань Цзянье»

«Команда начнёт подготовку к сезону в следующем составе: Солосин Алексей, Бордачёв Максим, Баляйкин Евгений, Ковальчук Кирилл, Чуперка Валерий, Попов Артём, Пугин Алексей, Голышев Павел, Кудряшов Павел, Мелихов Александр («Томь-М»), Митерев Антон («Томь-М»), Осипов Дмитрий («Томь-М»), Букачев Александр («Томь-М»), Гвинейский Никита («Томь-М»), Макурин Антон («Томь-М»), Сасин Дмитрий («Томь-М»), Соболев Александр («Томь-М»), Шамов Егор (22 года, вратарь, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо» Брянск), Иванов Антон (22 года, центральный защитник, первую половину сезона провёл в ПФЛ за «Динамо-2» Москва), Горбатюк Александр (31 год, центральный защитник, первую половину сезона провёл в РФПЛ за тульский «Арсенал»), Илья Кухарчук (26 лет, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ в «Енисее»), Костин Кирилл (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Саламатов Никита (22 года, полузащитник, первую половину сезона провёл в ФНЛ за «Зенит-2»), Осама Албедви (19 лет, полузащитник, Ливия), Муфтах Тактак (20 лет, нападающий, Ливия).