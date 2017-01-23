«Брат у меня безбашенный!» Вся правда о ЦСКА от Березуцкого

Самый нелюбимый
— На первом сборе у футболистов нет и не может быть более нелюбимого персонажа, чем тренер по физподготовке. Впрочем, в любое другое время – тоже. В нашем случае это Паулино Гранеро. Мы можем покричать, пошутить над ним. Пошутишь жёстко – добавит пару серий. Иногда лучше получить дополнительную нагрузку, но выговориться. Выпустил пар – и, глядишь, полегчало.
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Самый безжалостный
— Наверное, Валерий Георгиевич Газзаев. Он исполнял в одном лице и тренера по физподготовке, и главного тренера. Газзаев, пожалуй, был жёстче остальных.
Самый выносливый
— За 15 лет ни разу не видел, чтобы Сергей Игнашевич где-то недобежал или не смог выполнить какое-то упражнение. А вот молодёжи на сборах пока тяжеловато привыкнуть к интенсивности физической работы. Всё-таки в дубле нагрузка немножко пониже.
Самый быстрый
— Муса был самый быстрый и… безголовый. Поначалу. Потом он ощутимо прибавил в этом компоненте.
Фото: Дмитрий Голубович, "Чемпионат"
Муса — самый быстрый и… безголовый
Самый техничный
— Даниэль Карвальо. Уникальный футболист. В те полтора года, когда он находился в сумасшедшей форме, сильнее игрока я не видел. Быстрый, резкий, техничный. Светлая голова. Мог и пас отдать, и гол забить. К сожалению, всё остальное время Карвальо боролся с лишним весом. Если бы не эта проблема, стал бы величайшим футболистом.
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Самый жёсткий
— Если выбирать между Вернблумом, Рахимичем и Шемберасом, остановлюсь на Понтусе. Он никогда не играет грязно – всегда лицо в лицо. Иногда идёт жёстко, прямолинейно, но ты всегда его видишь и при желании можешь уйти от единоборства. Но вчера, например, у нас досталось всем. Уступать даже на тренировках в ЦСКА никто не любит.
Самый атлетичный
— Груда мышц – это Федя Чалов. Иногда она ему даже мешает. Не всегда может расслабиться, когда надо сыграть мягко и технично. 19-летних футболистов с такой выраженной мышечной массой я давно не видел. Он даже бегает с прямой спиной, если вы заметили. Наверное, это не очень хорошо. А с другой стороны, в таких нюансах порой и заключается индивидуальность игрока. Не мешала же Гарринче блистать разная длина ног. Может быть, и Феде его физическая особенность поможет заблистать.
Самый позитивный
— А пусть будет Олень (Иван Олейников. – Прим. «Чемпионата»). Ни дать, ни взять, человек-позитив! Я такого позитива никогда не видел. За весь сбор ни слова не проронил. Видимо, всё хорошо.
Самый непредсказуемый
— Набабкин у нас скрытый хохмач. Так что – Набабкин. Или Чепчугов. Они разноплановые товарищи. У Кирилла уникальное чувство юмора – ни у кого такого не встречал. Реально весёлый парень. Просто нужно понимать его шутки. А Серёга соответствует прозвищу — ЧП – может начудить. Не на поле – в жизни. Парировать апельсин? Для Серёжи это пара пустяков.
Самый безбашенный
— Брат у меня безбашенный. Поступки у него непредсказуемые, интересные. Понтус? На самом деле он предсказуемый. За пять-шесть лет знакомства мы достаточно изучили друг друга, и я примерно знаю, чего от него ожидать. Мы на повышенных тонах очень часто разговариваем. Это нормально. На поле Вернблум может говорить всё что угодно. Потом вместе ржём над этим. Вернблум – нормальный, адекватный парень, всё понимает.
Самый словоохотливый
— У меня рот не закрывается. На втором месте — Михаил Николаевич Насибов: постоянно рассказывает какие-то истории, особенно любит поговорить про лошадей. Это его страсть.
Самый молчаливый
— Олень опять. Мистер Позитив и самый немногословный человек в одном флаконе. Я так и не понял, приехал он на сбор или нет. Игнашевич? Не, ну Серёгу в молчуны трудно записать. То, что он серьёзно относится к жизни, — правда. Но в своём кругу и пошутить может, и рассказать что-то интересное, познавательное.
Самый талантливый
— Снова-таки Карвальо. Человек умел всё. Вагнер – тоже суперфутболист, но таким набором качеств не обладал. Если бы мне задали вопрос, кто из них лучше, конечно, сказал бы: Вагнер. Но мы же говорим о самом одарённом, а это всё-таки Даниэль.
Самый недооценённый
— Тлисов. Человек обладал большим набором полезных качеств, но, по моему мнению, не реализовал свой потенциал сполна. Думаю, Тлисов мог бы стать даже европейской звездой.
Самый компанейский
— Марио! Ничего не понимает, молчит – зато всё время улыбается и большой палец показывает: всё хорошо у человека.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
У Марио Фернандеса всегда всё хорошо
Самый добрый
— Все у нас добряки… Пусть Дзагоев будет.
Самый эрудированный
— Скорее всего Слуцкий. Если Викторыч берётся за какую-то тему и она ему интересна – изучит досконально, вплоть до каждой мелочи. Таких людей не много.
Самый начитанный
— Широков много читал, но всё больше специализированную литературу – для дела, для бизнеса. Как стать великим экономистом и всё в таком духе. Выделю Кержакова. Саня всё время с книжкой. У нас, в ЦСКА, Игнашевич любит почитать. А я в последнее время это дело разлюбил – легче сериал посмотреть: голова отдыхает.
Самый импульсивный
— Газзаев. Валерий Георгиевич как заводился с пол-оборота, так же быстро и отходил. Поверьте, другие тренеры в раздевалках тоже бушуют. И матом ругаются. В футболе это абсолютно приемлемые вещи. Если будешь разговаривать с мужиками, как с девочками, они и будут себя вести соответственно — как девочки.
Самый загадочный
— Ким Ин Сон загадочный был: корейский язык, ничего не понятно, на тарелке — сладкое вперемешку с обычной едой… Наверное, мы тоже ему странными казались. При нём был переводчик, но даже с его помощью найти общие темы было трудно. Первые две недели сборов Ким удивлял – обыгрывал по пять человек и от всех убегал. К сожалению, по мере того, как мы набирали кондиции, парень играл всё хуже, и хуже, и хуже… А потом совсем пропал.
Самый доверчивый
— Чепчугов. Примеров не ждите – не могу рассказать.
Самый раскованный
— Все бразильцы, не считая Марио, раскованные. Любят потанцевать, попеть и не стесняются делать то, что любят, как это часто бывает у русских. В раздевалке постоянно карнавал, фиеста… Марио – другой. Мне кажется, он изначально был ближе по менталитету к русским, чем к соотечественникам.
Самый гостеприимный
— Номинация для Дзагоева. Гостеприимный кавказец. Хотя регулярные посиделки в футболе остались в прошлом – в 1990-х, 2000-х годах. Мы так много времени проводим вместе, что в обычной жизни желания видеться практически не возникает.
Самый танцующий
— Секу хорошо танцевал. А Дзагоев у нас – узкопрофильный специалист. Лезгинку сбацает за милую душу, с остальным – тяжело. Танец Алана в «чемпионском» самолёте меня совершенно не удивил – видел уже много раз.
Фото: Денис Тырин, "Чемпионат"
Танцор Алан Дзагоев
Самый прожорливый
— Дзагоев! Он худенький?! Если он худенький, тогда не знаю… Ещё оператор Сашка Горячев у нас много ест.
Самый странный
— Маазу – чудной человек. Одна сплошная загадка. Ладно в Рамадан ничего не ел, но он же пытался с базы убежать. Сам не видел – рассказывали. Говорят, ночью проснулся – и дал дёру…
Самый бесстрашный
— Нам по контракту запрещено прыгать с парашютом, гонять на горных лыжах или мотоцикле. Может, кто-то в отпуске и совершает отчаянные поступки, но втайне ото всех.
Самый надёжный
— Я бы с братом в разведку пошёл.
Самый предприимчивый
— Самедов. Много раз в его ресторане был. Хорошее место.
Самый близкий
— Ответ очевиден. Мы с Лёшей можем крепко поругаться на тренировке – настолько, что даже Валерий Георгиевич отходил в сторону: «Сами разбирайтесь, это ваши проблемы». Покричали, проехали и дальше пошли. Мы же не девочки, чтобы обижаться друг на друга.
Самый юморной после Василия Березуцкого
— В клубе – Набабкин, в сборной – Дзюба. У Артёма потрясающие истории – весело послушать. Правда, некоторые я слышал уже раз по пять. Могу посоветовать Дзюбе почаще обновлять репертуар, и всё будет нормально.