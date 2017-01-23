Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

«Брат у меня безбашенный!» Вся правда о ЦСКА от Березуцкого

Кто в ЦСКА самый непредсказуемый, самый доверчивый и самый жёсткий – ответы Василия Березуцкого на некоторые из этих вопросов вас удивят.