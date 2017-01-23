Руни вписывает своё имя в историю. 7 событий выходных

Руни забивает рекордный 250-й гол

Фото: Reuters

«Ман Сити» вновь пропускает всё подряд

Клопп теряет очки

Серхио Рамос вновь забивает

Рамос проводит невероятный сезон, надёжно играя в обороне и при этом постоянно забивая мячи в ворота соперников.

Фото: Reuters

«Севилья» закрепляется на втором месте

«Атлетико» цепляет ничью на «Сан-Мамес»

«Барселона» также спокойно набрала три очка, оформив разгром «Эйбара». А вот «Атлетико» продолжает трясти.

Доннарумма не спасает «Милан»

На «Британии» всё шло к тому, что «Сток Сити» прервёт беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Из-за автоголагости проигрывали с минимальным счётом. Однако на последних минутах произошло то, что обычно бывает в блокбастерах. На четвёртой добавленной минуте судья назначил штрафной, указав на не самую убойную точку. К мячу подошёл, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучим бомбардиром в истории «Юнайтед». И со всей силы зарядил в дальнюю девятку.«Мы играли хорошо, это был выдающийся футбол, и мне очень жаль, что всё так закончилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить. Конечно, надо забивать, но у нас было много шансов. „Эвертон“ ударил в створ четыре раза — забил четыре гола, „Тоттенхэм“ ударил два раза — два гола. Тут ничего не поделать», — претензии для жалоб удействительно были. «Манчестер Сити» контролировал игру и в начале второго тайма дважды наказал «шпор» за ошибки. Однако вместо того чтобы развить преимущество, «горожане» пропустили в свои ворота дважды. Спасти ситуацию мог многомиллионный новичок, однако молодому бразильцу не хватило удачи.вновь потерял очки. Очки, которые он носит на носу, пока целы и невредимы. А вот с очками в турнирной таблице всё туговато. После ничьих с «Сандерлендом» и «МЮ» болельщики мерсисайдцев ждали долгожданной победы. Тем более что на «Энфилд» приехал не самый грозный «Суонси». Однако очередная игра показала, что Юргену ещё много над чем предстоит поработать. После дублякрасные отыгрались благодаря двум мячам. Но в тот момент, когда казалось, что «Ливерпуль» вот-вот переломит игру,забил третий мяч в воротаи поставил в матче точку.проводит невероятный сезон, надёжно играя в обороне и при этом постоянно забивая мячи в ворота соперников. Важность мадридского капитана для команды сложно переоценить – после дубля в ворота «Малаги», принесшего «сливочным» победу, на счету Серхио шесть голов в 11 матчах Примеры. Невероятный показатель для защитника.Если атакующая группа «Реала» в последних играх не сильно впечатляет, то ставшая открытием первой половины сезона «Севилья»в последних матчах рвёт и мечет. Андалусийцы после домашней победы над «Реалом» отправились на выезд в Памплону, где их ждала «Осасуна». Семь забитых мячей на двоих, обилие моментов и игра без центра поля – обе команды устроили первоклассное шоу, а «Севилья» благодаря дублюи голамодержала очередную победу и закрепилась на второй строчке турнирной таблицы.«Барселона» также спокойно набрала три очка, оформив разгром «Эйбара». А вот «Атлетико» продолжает трясти. Ранний мячне позволил «матрасникам» взять нити игры в свои руки. Забив незадолго до свистка на перерыв и вскоре после выхода из раздевалки, «Атлетик» вышел вперёд. Спас гостей, забивший свой восьмой мяч в Примере. Однако «Атлетико» этого не хватило, чтобы поправить своё турнирное положение – с 35 очками «индейцы» опережают идущий в зоне Лиги Европы «Реал Сосьедад» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.В центральном матче Серии А «Милан» принимал «Наполи». Гости быстро взяли инициативу в свои руки и уже к 9-й минуте усилиямивели с разницей в два мяча. Россонери долго приходили в себя, но всё же вернулись в игру и отыграли один гол –подкараулил ошибку. На большее хозяев не хватило – ни навал на последних минутах, ни ударголовой после подачи в штрафную не спасли «Милан» от поражения.