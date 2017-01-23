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175 лет назад 2016
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Уэйн Руни
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

Руни вписывает своё имя в историю. 7 событий выходных

Руни становится лучшим бомбардиром в истории «МЮ», Рамос снова спасает «Реал» и другие главные события выходных.
23 января 2017, понедельник. 10:05. Футбол

Руни забивает рекордный 250-й гол


На «Британии» всё шло к тому, что «Сток Сити» прервёт беспроигрышную серию «Манчестер Юнайтед». Из-за автогола Хуана Маты гости проигрывали с минимальным счётом. Однако на последних минутах произошло то, что обычно бывает в блокбастерах. На четвёртой добавленной минуте судья назначил штрафной, указав на не самую убойную точку. К мячу подошёл Уэйн Руни, которому не хватало одного гола, чтобы стать лучим бомбардиром в истории «Юнайтед». И со всей силы зарядил в дальнюю девятку.

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Фото: Reuters

«Ман Сити» вновь пропускает всё подряд


«Мы играли хорошо, это был выдающийся футбол, и мне очень жаль, что всё так закончилось. Мы создали больше моментов, но не смогли победить. Конечно, надо забивать, но у нас было много шансов. „Эвертон“ ударил в створ четыре раза — забил четыре гола, „Тоттенхэм“ ударил два раза — два гола. Тут ничего не поделать», — претензии для жалоб у Пепа Гвардиолы действительно были. «Манчестер Сити» контролировал игру и в начале второго тайма дважды наказал «шпор» за ошибки. Однако вместо того чтобы развить преимущество, «горожане» пропустили в свои ворота дважды. Спасти ситуацию мог многомиллионный новичок Габриэл Жезус, однако молодому бразильцу не хватило удачи.

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Клопп теряет очки


Юрген Клопп вновь потерял очки. Очки, которые он носит на носу, пока целы и невредимы. А вот с очками в турнирной таблице всё туговато. После ничьих с «Сандерлендом» и «МЮ» болельщики мерсисайдцев ждали долгожданной победы. Тем более что на «Энфилд» приехал не самый грозный «Суонси». Однако очередная игра показала, что Юргену ещё много над чем предстоит поработать. После дубля Фернандо Льоренте красные отыгрались благодаря двум мячам Роберто Фирмино. Но в тот момент, когда казалось, что «Ливерпуль» вот-вот переломит игру, Гилфи Сигурдссон забил третий мяч в ворота Миньоле и поставил в матче точку.

Серхио Рамос вновь забивает


Рамос проводит невероятный сезон, надёжно играя в обороне и при этом постоянно забивая мячи в ворота соперников. Важность мадридского капитана для команды сложно переоценить – после дубля в ворота «Малаги», принесшего «сливочным» победу, на счету Серхио шесть голов в 11 матчах Примеры. Невероятный показатель для защитника.
Рамос проводит невероятный сезон, надёжно играя в обороне и при этом постоянно забивая мячи в ворота соперников.

Фото: Reuters

«Севилья» закрепляется на втором месте


Если атакующая группа «Реала» в последних играх не сильно впечатляет, то ставшая открытием первой половины сезона «Севилья» Хорхе Сампаоли в последних матчах рвёт и мечет. Андалусийцы после домашней победы над «Реалом» отправились на выезд в Памплону, где их ждала «Осасуна». Семь забитых мячей на двоих, обилие моментов и игра без центра поля – обе команды устроили первоклассное шоу, а «Севилья» благодаря дублю Иборры и голам Васкеса и Сарабии одержала очередную победу и закрепилась на второй строчке турнирной таблицы.

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«Атлетико» цепляет ничью на «Сан-Мамес»


«Барселона» также спокойно набрала три очка, оформив разгром «Эйбара». А вот «Атлетико» продолжает трясти. Ранний мяч Коке не позволил «матрасникам» взять нити игры в свои руки. Забив незадолго до свистка на перерыв и вскоре после выхода из раздевалки, «Атлетик» вышел вперёд. Спас гостей Антуан Гризманн, забивший свой восьмой мяч в Примере. Однако «Атлетико» этого не хватило, чтобы поправить своё турнирное положение – с 35 очками «индейцы» опережают идущий в зоне Лиги Европы «Реал Сосьедад» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
«Барселона» также спокойно набрала три очка, оформив разгром «Эйбара». А вот «Атлетико» продолжает трясти.

Доннарумма не спасает «Милан»


В центральном матче Серии А «Милан» принимал «Наполи». Гости быстро взяли инициативу в свои руки и уже к 9-й минуте усилиями Кальехона и Инсинье вели с разницей в два мяча. Россонери долго приходили в себя, но всё же вернулись в игру и отыграли один гол – Юрай Куцка подкараулил ошибку Жоржиньо. На большее хозяев не хватило – ни навал на последних минутах, ни удар Доннаруммы головой после подачи в штрафную не спасли «Милан» от поражения.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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