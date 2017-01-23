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Агент КДБ. Как лучший игрок «Манчестер Сити» спасает Гвардиолу

«Манчестер Сити» продолжает поиск самого себя, который продлится ещё долго, но Кевин Де Брёйне делает этот поиск чуточку легче.