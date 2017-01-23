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175 лет назад 2016
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Кевин Де Брёйне
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Агент КДБ. Как лучший игрок «Манчестер Сити» спасает Гвардиолу

«Манчестер Сити» продолжает поиск самого себя, который продлится ещё долго, но Кевин Де Брёйне делает этот поиск чуточку легче.
23 января 2017, понедельник. 11:30. Футбол
Кевин Де Брёйне однажды вспоминал, как Жозе Моуринью доказывал бельгийцу его слабость. Португалец вызвал в кабинет всех шестерых атакующих полузащитников, показал статистические выкладки, Де Брёйне досталось больше всех – у него были худшие цифры по ударам, обводкам и острым передачам, хотя он и получал жалкие крохи времени, минут по 10-15. «Я ответил Моуринью: «Извините, это нелогично. Я сыграл меньше игр, чем другие, как вы можете нас сравнивать?». Думаю, это было несправедливо», – рассказывал Де Брёйне.

Рыжеволосому бельгийцу хватило трёх лет, чтобы сменить тон футбольного мира. Осенью Кевином восхищался Джейми Каррагер: «Лучшие игроки – это те, кто умеет делать всё легко. А Кевин умеет. Он может стать лучшим в истории АПЛ». Ещё раньше КДБ похвалил Гвардиола: «Месси сидит за своим столиком, никто не может сидеть там же. Но есть столик рядом, и Кевин может быть там. Он выдающийся игрок».
Кевин Де Брёйне – едва ли не единственный игрок «Сити», кто понимал идеи Гвардиолы с первого дня.

«Манчестер Сити» Гвардиолы всё ещё не показывает чемпионского футбола, а идеи испанского гика понимают далеко не все. Джон Стоунс может сколько угодно разгонять атаки первым пасом, но пока привозов от него гораздо больше, чем пользы. Сильнейший спад в карьере переживает Серхио Агуэро – Кун реже, чем раньше, получает мячи, а когда получает, стремится обыграть 11 соперников в одиночку. Клаудио Браво не тащит, а отбивает лишь берущиеся мячи. Кевин Де Брёйне – едва ли не единственный, кто понимал идеи Гвардиолы с первого дня. «Моя роль в «Сити» немного изменилась, но я всегда приносил пользу атаке из полузащиты. Я перепробовал уже шесть позиций, доказал, что хорошо умею создавать моменты», – отмечает Де Брёйне.

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Влияние КДБ на «Сити» стало очевидным, когда Гвардиола впервые в английской карьере проиграл. Из-за травмы Де Брёйне пропускал матч на «Уайт Харт Лейн», где «Тоттенхэм» задавил «Сити» прессингом, а точность передач Николаса Отаменди, защитника, через которого Гвардиола предпочитает переходить в атаку, составила аномально низкие 69%. Второе поражение Пепа, 0:4 от «Барселоны», случилось, когда Де Брёйне передвинулся на неудобную позицию центрального нападающего. Гвардиола пытался сделать из Кевина прессинг-машину, но свою главную задачу в «Сити» бельгиец выполняет лучше. Де Брёйне с подачи тренера называет её «ложной восьмёркой»: его основная локация – центральная зона и правый полуфланг, но его можно обнаружить и на правом фланге, в зоне Стерлинга, и слева, откуда КДБ готов подать на дальнюю штангу через всю штрафную. Такой трюк Де Брёйне исполнял уже не единожды.

Изначально таких «ложных восьмёрок» было две – компанию Де Брёйне составлял Давид Сильва, они активно менялись местами, открывали коридоры в центр Нолито, Сане и Стерлингу, снабжали передачами друг друга. С привыканием Гвардиолы к английскому футболу, его познаванием (для этого достаточно было посмотреть матч «Суонси» и «Кристал Пэлас», где 8 из 9 голов забили со стандартных положений) центр поля «Сити» изменился, он стал более сбалансированным – настоящую восьмёрку Гвардиола видел то в Гюндогане, то в Яя Туре. Добавился один человек, качественнее выполняющий черновую работу.
Кевину была доверена главная миссия по вскрытию обороны «Тоттенхэма» – длинные передачи за спины центральным защитникам «шпор».

В качестве главного разгоняющего атаки Кевину Де Брёйне даже комфортнее. Против «Тоттенхэма», в очередном матче, где «Манчестер Сити» накрыло проклятьем жуткой реализации, КДБ вновь воссоединился с Давидом Сильвой, но они выполняли разную работу. Испанец был фактически привязан к левому флангу, максимально взаимодействуя с Гаэлем Клиши. А Де Брёйне больше играл на пространстве, искал мяч. Эпизодически Кевин даже опускался очень глубоко, в зону третьего центрального защитника, чтобы начинать атаки длинными диагоналями.

Именно Кевину была доверена главная миссия по вскрытию обороны «Тоттенхэма» – длинные передачи за спины центральным защитникам «шпор», создававшие пожар у ворот Уго Льориса. Одна из них, в сторону Лероя Сане, привела к забитому мячу. О разной миссии КДБ и Сильвы расскажет и показатель Impect, разновидность Packing, считающая исключительно отрезанных защитников. За матч Кевин Де Брёйне набрал 22 очка Impect за передачи, отрезавшие игроков обороны «Тоттенхэма» (по одному очку за каждого защитника). У Давида Сильвы таких очков – всего 4.

На скриншоте ниже – стандартная передача Де Брёйне, разгоняющего атаки из глубины. Бельгиец здорово чувствует свободные коридоры, здесь он находит коридор между Роузом и Алдервейрелдом, выводит Стерлинга фактически один на один с вратарём. За сезон Кевин отдал уже 65 острых передач, в АПЛ больше удалось только одному человеку. Димитри Пайету, который бунтует и отказывается играть за «Вест Хэм».

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А ещё Кевин Де Брёйне – лучший ассистент АПЛ, с 9 голевыми передачами. А ещё – лучший по созданию явных голевых моментов, их Кевин создал уже 17 (у ближайших преследователей, Поля Погба и Златана Ибрагимовича, по 12). Можно пожурить Де Брёйне за низкую результативность, гол «Тоттенхэму» стал всего третьим в сезоне для Рыжего принца, но забивать больше Кевину, как и всему «Сити», мешают случайности, от которых в футболе зависит слишком много. 7 раз за сезон Де Брёйне попадал в каркас ворот – по невезучести с КДБ сравнится лишь тот же Погба.
За сезон Кевин отдал уже 65 острых передач, в АПЛ больше удалось только одному человеку — Димитри Пайету, который бунтует и отказывается играть за «Вест Хэм».

«Не знаю, почему я не заиграл у Моуринью. И мне всё равно», – отрезал осенью Де Брёйне. Та страница карьеры уже перевёрнута, но сейчас, когда Кевин делает «Манчестер Сити» лучше в каждом матче, самое подходящее время показать Моуринью подборку статистических выкладок парня, которого он забраковал. Именно Кевин – главный центр мыслей в нынешнем «Манчестер Сити», идущим в таблице ниже, чем команда заслуживает.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Сити Кевин Де Брёйне Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
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