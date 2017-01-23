Агент КДБ. Как лучший игрок «Манчестер Сити» спасает Гвардиолу

Рыжеволосому бельгийцу хватило трёх лет, чтобы сменить тон футбольного мира. Осенью Кевином восхищался Джейми Каррагер: «Лучшие игроки – это те, кто умеет делать всё легко. А Кевин умеет. Он может стать лучшим в истории АПЛ». Ещё раньше КДБ похвалил Гвардиола: «Месси сидит за своим столиком, никто не может сидеть там же. Но есть столик рядом, и Кевин может быть там. Он выдающийся игрок».
Кевин Де Брёйне – едва ли не единственный игрок «Сити», кто понимал идеи Гвардиолы с первого дня.
«Манчестер Сити» Гвардиолы всё ещё не показывает чемпионского футбола, а идеи испанского гика понимают далеко не все. Джон Стоунс может сколько угодно разгонять атаки первым пасом, но пока привозов от него гораздо больше, чем пользы. Сильнейший спад в карьере переживает Серхио Агуэро – Кун реже, чем раньше, получает мячи, а когда получает, стремится обыграть 11 соперников в одиночку. Клаудио Браво не тащит, а отбивает лишь берущиеся мячи. Кевин Де Брёйне – едва ли не единственный, кто понимал идеи Гвардиолы с первого дня. «Моя роль в «Сити» немного изменилась, но я всегда приносил пользу атаке из полузащиты. Я перепробовал уже шесть позиций, доказал, что хорошо умею создавать моменты», – отмечает Де Брёйне.
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Влияние КДБ на «Сити» стало очевидным, когда Гвардиола впервые в английской карьере проиграл. Из-за травмы Де Брёйне пропускал матч на «Уайт Харт Лейн», где «Тоттенхэм» задавил «Сити» прессингом, а точность передач Николаса Отаменди, защитника, через которого Гвардиола предпочитает переходить в атаку, составила аномально низкие 69%. Второе поражение Пепа, 0:4 от «Барселоны», случилось, когда Де Брёйне передвинулся на неудобную позицию центрального нападающего. Гвардиола пытался сделать из Кевина прессинг-машину, но свою главную задачу в «Сити» бельгиец выполняет лучше. Де Брёйне с подачи тренера называет её «ложной восьмёркой»: его основная локация – центральная зона и правый полуфланг, но его можно обнаружить и на правом фланге, в зоне Стерлинга, и слева, откуда КДБ готов подать на дальнюю штангу через всю штрафную. Такой трюк Де Брёйне исполнял уже не единожды.
Изначально таких «ложных восьмёрок» было две – компанию Де Брёйне составлял Давид Сильва, они активно менялись местами, открывали коридоры в центр Нолито, Сане и Стерлингу, снабжали передачами друг друга. С привыканием Гвардиолы к английскому футболу, его познаванием (для этого достаточно было посмотреть матч «Суонси» и «Кристал Пэлас», где 8 из 9 голов забили со стандартных положений) центр поля «Сити» изменился, он стал более сбалансированным – настоящую восьмёрку Гвардиола видел то в Гюндогане, то в Яя Туре. Добавился один человек, качественнее выполняющий черновую работу.
Кевину была доверена главная миссия по вскрытию обороны «Тоттенхэма» – длинные передачи за спины центральным защитникам «шпор».
В качестве главного разгоняющего атаки Кевину Де Брёйне даже комфортнее. Против «Тоттенхэма», в очередном матче, где «Манчестер Сити» накрыло проклятьем жуткой реализации, КДБ вновь воссоединился с Давидом Сильвой, но они выполняли разную работу. Испанец был фактически привязан к левому флангу, максимально взаимодействуя с Гаэлем Клиши. А Де Брёйне больше играл на пространстве, искал мяч. Эпизодически Кевин даже опускался очень глубоко, в зону третьего центрального защитника, чтобы начинать атаки длинными диагоналями.
Именно Кевину была доверена главная миссия по вскрытию обороны «Тоттенхэма» – длинные передачи за спины центральным защитникам «шпор», создававшие пожар у ворот Уго Льориса. Одна из них, в сторону Лероя Сане, привела к забитому мячу. О разной миссии КДБ и Сильвы расскажет и показатель Impect, разновидность Packing, считающая исключительно отрезанных защитников. За матч Кевин Де Брёйне набрал 22 очка Impect за передачи, отрезавшие игроков обороны «Тоттенхэма» (по одному очку за каждого защитника). У Давида Сильвы таких очков – всего 4.
На скриншоте ниже – стандартная передача Де Брёйне, разгоняющего атаки из глубины. Бельгиец здорово чувствует свободные коридоры, здесь он находит коридор между Роузом и Алдервейрелдом, выводит Стерлинга фактически один на один с вратарём. За сезон Кевин отдал уже 65 острых передач, в АПЛ больше удалось только одному человеку. Димитри Пайету, который бунтует и отказывается играть за «Вест Хэм».
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А ещё Кевин Де Брёйне – лучший ассистент АПЛ, с 9 голевыми передачами. А ещё – лучший по созданию явных голевых моментов, их Кевин создал уже 17 (у ближайших преследователей, Поля Погба и Златана Ибрагимовича, по 12). Можно пожурить Де Брёйне за низкую результативность, гол «Тоттенхэму» стал всего третьим в сезоне для Рыжего принца, но забивать больше Кевину, как и всему «Сити», мешают случайности, от которых в футболе зависит слишком много. 7 раз за сезон Де Брёйне попадал в каркас ворот – по невезучести с КДБ сравнится лишь тот же Погба.
За сезон Кевин отдал уже 65 острых передач, в АПЛ больше удалось только одному человеку — Димитри Пайету, который бунтует и отказывается играть за «Вест Хэм».
«Не знаю, почему я не заиграл у Моуринью. И мне всё равно», – отрезал осенью Де Брёйне. Та страница карьеры уже перевёрнута, но сейчас, когда Кевин делает «Манчестер Сити» лучше в каждом матче, самое подходящее время показать Моуринью подборку статистических выкладок парня, которого он забраковал. Именно Кевин – главный центр мыслей в нынешнем «Манчестер Сити», идущим в таблице ниже, чем команда заслуживает.