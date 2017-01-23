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175 лет назад 2016
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Виктор Гончаренко
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Данила Игнатов

Гончаренко: часто общаемся с Ерёменко, он скучает по команде

На своей первой пресс-конференции новый главный тренер ЦСКА рассказал об итогах сбора в Кампоаморе, поисках форварда и загадочном Джафаре.
23 января 2017, понедельник. 13:20. Футбол
Первая пресс-конференция Виктора Гончаренко прошла на «Арене ЦСКА». Накануне «армейцы» закончили первый этап подготовки к весенней части сезона в Кампоаморе и прилетели в Москву, а главный тренер команды нашёл время, чтобы сразу же удовлетворить любопытство журналистов.

«Со Слуцким всегда на связи»


— На первом сборе с командой работал загадочный Джафар из Кабо-Верде. Расскажите, кто это?
— Его всё равно не будет в команде. Кстати, он из Буркина-Фасо.

— Вы отрабатывали два варианта схем: 4-2-3-1 и 3-5-2.
— В идеале команда должна уметь играть по нескольким схемам, эволюционировать. Чем больше схем, тем сложнее сопернику анализировать.
Ближе к весне мы решим, какая формация больше подходит команде — ведь одно дело, что в голове у меня, а другое — что происходит на поле.

— Получается, вы рассчитываете играть вторым номером?
— Конечно нет! ЦСКА — это клуб, который должен играть только от себя.

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— Какое впечатление оставил Сергей Игнашевич, которого многие эксперты хотят вернуть в сборную?
— Это скорее к главному тренеру сборной. Вызывает уважение то, как он готовится к каждой тренировке, каждому сбору. Не замечает нагрузок, делает всё на максимуме. Его класс, начало атаки и понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет играть в схеме с тремя защитниками. Тем более что Вася и Лёха уже играли с Игнашевичем так раньше.
Вызывает уважение то, как Игнашевич готовится к каждой тренировке, каждому сбору. Не замечает нагрузки, делает всё на максимуме.

— Со Слуцким общались во время первого сбора?
— Мы очень тесно общались, ещё когда я работал в ЦСКА его помощником. В любом случае мы всегда на связи. Если что, он всегда поможет.

«Зимой сложно найти качественное усиление»


— Оцените ситуацию с нападающими в команде.
— Я пытаюсь выжать максимум из тех футболистов, что есть. У нас есть селекционный отдел, который очень хорошо работает. Но зимой сложно найти качественного игрока. Мы ждём трансферов, но если их не случится, будем использовать наши ресурсы. Траоре достаточно хорошо отработал, но пока он не оставил цельного впечатления.
Мы всегда на связи со Слуцким. Если что, он всегда поможет.

— Вам нужен Кирилл Панченко?
— Он не просто так забил столько мячей за “Динамо”. Он бы нам пригодился, но я исхожу из того, что есть у меня под рукой.

— На какой позиции вы рассматриваете Витиньо?
— Ближе к нападению, он играл форварда и в Бразилии. Он из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

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— Какой вы видите позицию Ионова?
— В группе атаки у нас могут быть самые разные варианты. Ионов может играть и на фланге, и в нападении, и атаковать из глубины. Пока он ближе к нападению.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Очень часто общаемся с Ромой Ерёменко, он скучает»


— Напрягают ли вас слухи о Фернандесе?
— Нет, не реагирую на это. Какой-то тренер кому-то что-то сказал…

— Было ли предложение от “Спартака”?
— Мы отнеслись к этим слухам с юмором, — отметил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов.

— В каком состоянии находится Игорь Акинфеев?
— Он будет работать с нами со второго сбора.

— “Спартак” усиленно укрепляется, “Зенит” покупает новых игроков, а вы действуете в режиме экономии. Как к этому относитесь?
— С полным пониманием и спокойствием. У меня есть уверенность в наших игроках. Их опыт и класс позволяют с оптимизмом смотреть и в весеннюю часть чемпионата, и в следующий сезон.

— С вами работали многие футболисты из “молодёжки”. Все они поедут с командой и на второй сбор?
— Да. Возможно, мы сделаем только одно изменение.
Витиньо из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

— Общаетесь ли с Ерёменко?
— Да, очень часто общаемся с Ромой. Он сейчас ждёт решения УЕФА по апелляции и очень соскучился по команде, по игре. В марте что-то станет известно.

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Закончилась первая пресс-конференция Виктора Гончаренко продолжительной фотосессией. Главный тренер, немного удивлённый таким вниманием фотографов, отметил: «Кажется, ради этого вы сегодня сюда и пришли… Боюсь, вы меня и расстрелять можете!»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко
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