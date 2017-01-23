Гончаренко: часто общаемся с Ерёменко, он скучает по команде

«Со Слуцким всегда на связи»

Вызывает уважение то, как Игнашевич готовится к каждой тренировке, каждому сбору. Не замечает нагрузки, делает всё на максимуме.

«Зимой сложно найти качественное усиление»

Мы всегда на связи со Слуцким. Если что, он всегда поможет.

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

«Очень часто общаемся с Ромой Ерёменко, он скучает»

Витиньо из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.

Первая пресс-конференцияпрошла на «Арене ЦСКА». Накануне «армейцы» закончили первый этап подготовки к весенней части сезона в Кампоаморе и прилетели в Москву, а главный тренер команды нашёл время, чтобы сразу же удовлетворить любопытство журналистов.— Его всё равно не будет в команде. Кстати, он из Буркина-Фасо.— В идеале команда должна уметь играть по нескольким схемам, эволюционировать. Чем больше схем, тем сложнее сопернику анализировать.Ближе к весне мы решим, какая формация больше подходит команде — ведь одно дело, что в голове у меня, а другое — что происходит на поле.— Конечно нет! ЦСКА — это клуб, который должен играть только от себя.— Это скорее к главному тренеру сборной. Вызывает уважение то, как он готовится к каждой тренировке, каждому сбору. Не замечает нагрузок, делает всё на максимуме. Его класс, начало атаки и понимание игры нужны команде. Посмотрим, как он будет играть в схеме с тремя защитниками. Тем более что Вася и Лёха уже играли с Игнашевичем так раньше.— Мы очень тесно общались, ещё когда я работал в ЦСКА его помощником. В любом случае мы всегда на связи. Если что, он всегда поможет.— Я пытаюсь выжать максимум из тех футболистов, что есть. У нас есть селекционный отдел, который очень хорошо работает. Но зимой сложно найти качественного игрока. Мы ждём трансферов, но если их не случится, будем использовать наши ресурсы. Траоре достаточно хорошо отработал, но пока он не оставил цельного впечатления.— Он не просто так забил столько мячей за “Динамо”. Он бы нам пригодился, но я исхожу из того, что есть у меня под рукой.— Ближе к нападению, он играл форварда и в Бразилии. Он из тех людей, кто может создать момент из ничего, но не очень любит обороняться.— В группе атаки у нас могут быть самые разные варианты. Ионов может играть и на фланге, и в нападении, и атаковать из глубины. Пока он ближе к нападению.— Нет, не реагирую на это. Какой-то тренер кому-то что-то сказал…— Мы отнеслись к этим слухам с юмором, — отметил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА— Он будет работать с нами со второго сбора.— С полным пониманием и спокойствием. У меня есть уверенность в наших игроках. Их опыт и класс позволяют с оптимизмом смотреть и в весеннюю часть чемпионата, и в следующий сезон.— Да. Возможно, мы сделаем только одно изменение.— Да, очень часто общаемся с Ромой. Он сейчас ждёт решения УЕФА по апелляции и очень соскучился по команде, по игре. В марте что-то станет известно.Закончилась первая пресс-конференция Виктора Гончаренко продолжительной фотосессией. Главный тренер, немного удивлённый таким вниманием фотографов, отметил: «Кажется, ради этого вы сегодня сюда и пришли… Боюсь, вы меня и расстрелять можете!»