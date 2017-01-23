Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Политикум. Зачем Абрамовичу российский футбол

Роман Абрамович вновь проявил интерес к российскому футболу. Пытаемся понять, зачем это им надо – и РФС, и Абрамовичу.