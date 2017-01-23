Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Виталий Мутко и Роман Абрамович
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Константин Столбовский

Политикум. Зачем Абрамовичу российский футбол

Роман Абрамович вновь проявил интерес к российскому футболу. Пытаемся понять, зачем это им надо – и РФС, и Абрамовичу.
23 января 2017, понедельник. 14:30. Футбол
Структуры Романа Абрамовича готовы оказать финансовую поддержку юношеским сборным России, в которых играют футболисты 1999, 2000, 2001 и 2002 годов рождения. Как по мне, это лучшая футбольная новость за последние лет пять. Худшая, кстати, тоже связана с Абрамовичем, который осенью 2013-го окончательно закрыл свои российские проекты в области футбола и сосредоточился на британских.

Выход Абрамовича сопровождался, помнится, кулуарным многоголосием и холодным молчанием на официальном уровне, а вход отмечен пока одним-единственным комментарием.

«Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес сюда прийти у Абрамовича действительно есть, — сказал президент РФС Виталий Мутко, но не удержался и продлил мысль незначительной, на первый взгляд, шпилькой. — Как и у других коммерческих структур».
Английским языком Мутко владеет, может, и неважно, зато эзоповым – в совершенстве.

Английским языком Мутко владеет, может, и неважно, зато эзоповым – в совершенстве. С того самого дня, когда интересы Абрамовича на большой раздаче не учли (речь о выборах президента РФС 2012 года, в которых его креатурам не нашлось достойного места), отношения Романа Аркадьевича и Виталия Леонтьевича, насколько известно из источников, близких к осведомлённым, заметно усложнились. Поэтому возвращению Абрамовича приходится не только радоваться, но и удивляться тоже.

А уж внимательно отслеживать нюансы, которыми оно сопровождается, сам бог велел.

>>> Тест. Можете ли вы говорить по-английски, как Виталий Мутко?

***

Один из них, например, касается ситуации с назначением Валерия Непомнящего директором департамента сборных России. Должность ему предложили ещё в конце ноября, а контракт до сих пор не подписан. Валерий Кузьмич, человек крайне деликатный, ссылается на предновогоднюю суету (теперь уже, вероятно, постновогоднюю) и грядущие структурные перемены в РФС. Однако весть о возвращении Романа Абрамовича сообщает этой затянувшейся паузе новые смыслы – сегодняшний интерес бизнесмена, не нужно забывать, прямо связан с юношескими сборными. А кто сказал, что Непомнящий именно тот человек, который нужен Абрамовичу, коль скоро он ввяжется в драку, в качестве куратора его проекта со стороны РФС?

Или вот такая неочевидная, но заманчивая для трактовки линия. Месяц назад вице-президентом РФС неожиданно (именно так) стал Сергей Анохин, бывший глава московской федерации футбола. Можно бы на эту тему особо и не умничать, если бы не одно «но»: Анохин управлял московским футболом в те же сроки, когда на московской культуре «сидел» Сергей Капков, один из ближайших соратников Абрамовича. Более того – бывший вице-президент РФС по развитию, бывший глава фонда «Национальная академия футбола», а также тот самый несостоявшийся кандидат в президенты РФС, из-за которого, говорят, и разошлись дороги Виталия Леонтьевича и Романа Аркадьевича.

Молодой, но видавший виды, бодрый телом и духом креативный менеджер Капков от футбола нынче отошёл (к большому сожалению и, хочется верить, не навсегда), зато не менее бодрый и креативный Анохин получил в РФС не последнюю должность.

Совпадение? Может быть, может быть…
Сергей Капков, Дарья Жукова и Роман Абрамович
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Сергей Капков, Дарья Жукова и Роман Абрамович

В любом случае наивно думать, будто такой серьёзный человек, как Роман Абрамович, не обставил своё вероятное возвращение рядом условий. В том числе и кадровых. Можно предположить, что те самые «структурные перемены», о которых вскользь говорит Непомнящий, как раз из этой серии: РФС в его нынешнем виде Абрамовичу совершенно неинтересен.
Там, в РФС, тихо и спокойно как в лесу, ибо там не происходит ничего.

И даже, пожалуй, так: РФС в его нынешнем виде интересен только тем, кто в нём работает. Там, в РФС, тихо и спокойно как в лесу, ибо там не происходит ничего. На фоне воспоминаний о коротком, но отмеченном кровавыми войнами периоде правления Николая Толстых — вообще чистый мёд. Оно и понятно: главный источник энергии, президент, появляется в Доме футбола на Таганке по праздникам, да и то через раз. У Виталия Мутко и без футбольной текучки проблем за гланды – в Минспорте, в оргкомитете чемпионата мира, в ФИФА, в ВАДА, в Кремле, наконец. Финансовую лихорадку он купировал, конкурентов смял, очередную программу развития одобрил – чего вам ещё надо? Будет время – и до самого развития, глядишь, дойдёт.

РФС кайфует нынче сам от себя и не дует в ус, а если и дует, то потихоньку, без фанатизма.

>>> РФС и бег по кругу. Гершкович – о курсе нашего футбола

***

Так вот, чтобы закольцевать тему, стоит понять главное: Роман Абрамович – это не только деньги. Это ещё и движение, это ещё и гарантированный драйв. Готов предположить, что осторожное, аккуратное по форме, но потенциально глубокое по содержанию возвращение Абрамовича в российский футбол – первый признак грядущих перемен. Думать, по крайней мере, хочется именно так.
РФС кайфует нынче сам от себя и не дует в ус, а если и дует, то потихоньку, без фанатизма.

Зачем ему всё это нужно – вопрос вопросов, отсылающий в том числе и к таинствам большой политики. А вот в том, что Роман Абрамович нужен российскому футболу, – сомнений никаких.

>>> Как завоевать Англию и заставить себя уважать. Метод Абрамовича
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 55
Теги
Виталий Мутко Роман Абрамович РФС
Новости. Футбол
23 января 2017, понедельник
17:35 Педро: Диего Коста идеально подходит «Челси»
17:23 Агент: у Эззатоллахи нет контракта с «Ростовом», но он хочет остаться
17:19 Фабрегас: расстраиваюсь, когда не выхожу на поле, ведь футбол — это моя жизнь
17:19 Геннадий Голубин назначен главным селекционером «Динамо»
17:14 Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с Пулишичем
17:09 Следующий тур ФИФА по стадионам ЧМ-2018 пройдёт с 27 февраля по 2 марта
16:56 УЕФА составил таблицу за всю историю Лиги чемпионов, «Спартак» на 30-м месте
16:49 «Крестовский» будет сдан комиссии ФИФА в конце февраля
16:24 Агент: Настасич переходит в «Зенит»? Невозможно!
16:19 «Ростов» показал готовность газона на «Олимпе-2» к матчу со «Спартой»
16:13 Тен: поставил в этом сезоне цель – выйти с «Енисеем» в Премьер-Лигу
16:09 Лидер группы «Чайф»: в «Урале» играют за деньги, предложат больше — мигом уедут
16:03 Кэхилл и Терри навестили получившего перелом черепа Мэйсона в больнице
16:00 Экс-форвард «Кубани» Данило находится на просмотре в «Анжи»
15:56 Дани Алвес может стать одноклубником Халка или Витселя
15:49 FA обвинила защитника «Сандерленда» Джилободжи в грубой игре
15:32 Бекхэм посетил тренировку «ПСЖ», вернувшись в клуб впервые с 2013 года
15:30 Воронин: немного шокирован тем, какое внимание вызвала новость о моём назначении
15:13 В «Лужниках» установят медиакровлю для трансляции матчей
15:04 «Реал» подтвердил наличие травмы у Марсело и Модрича
14:47 Вальбуэна: было приятно слышать аплодисменты в мой адрес после игры с «Марселем»
14:44 «Локо» не будет подписывать контракт с Макоевым. Натхо и Коре пока на просмотре
14:31 Экс-голкипер «Крыльев Советов» Мболи перешёл в «Ренн»
14:23 Гоу: после некоторых матчей «Краснодара», даже победных, я плакал
14:23 Источник: несколько китайских клубов проявляют интерес к форварду «Зенита» Дзюбе
14:07 Сухи: Митрюшкин входит в тройку лучших голкиперов чемпионата Швейцарии
14:01 Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле
13:47 Эффенберг считает, что Гётце не хватает доверия со стороны Тухеля
13:33 Хёнесс: Левандовски настолько силён физически, что я за него не беспокоюсь
13:29 «Эвертон» заинтересован в услугах Ивановича
13:23 17-летний форвард клуба АИК Исак стал игроком дортмундской «Боруссии»
13:21 Попов: я могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке»
13:10 Попов: Каррера — жёсткий человек, особенно если кто-то не выполняет его указаний
13:04 Гончаренко с шарфом ЦСКА и «армейская» звезда — в фотообзоре пресс-конференции
12:58 Балашов: если до завтра Луценко или клуб не ответят, будем искать другого игрока
12:54 «Бриз» стартовал с уверенной победы в Зимнем кубке НФЛ
12:53 Энрике: доволен командой вне зависимости от того, играл ли соперник сильнее
12:50 Фернандес: «Спартак» и я? В моём сердце только ЦСКА
12:47 СК Беларуси обвинил 15 человек в организации договорных матчей в чемпионате
12:42 «Урал» подписал контракт с полузащитником Бикфалви
12:33 Артуро Видаль намерен две-три недели не выходить на поле из-за ушиба ребра
12:29 Гончаренко рассказал, что часто общается с Ерёменко, который соскучился по ЦСКА
12:21 Гончаренко: к информации об интересе «Спартака» к Фернандесу отнеслись с юмором
12:11 Гончаренко: Джафара в ЦСКА не будет, Траоре пока не оставил цельного впечатления
12:10 Созин: «Спартак» — не Китай, больших денег за Фернандеса никто ЦСКА не даст
Все новости RSS
Можете ли представить себе Марио Фернандеса в «Спартаке»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+