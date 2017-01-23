Политикум. Зачем Абрамовичу российский футбол

Выход Абрамовича сопровождался, помнится, кулуарным многоголосием и холодным молчанием на официальном уровне, а вход отмечен пока одним-единственным комментарием.
«Сегодня важно, чтобы эти команды возглавляли лучшие тренеры, у них должна быть достойная зарплата; у каждой команды должны быть свои календарь, сборы, тренинги, туда должны попадать лучшие ребятишки нашего футбола. Интерес сюда прийти у Абрамовича действительно есть, — сказал президент РФС Виталий Мутко, но не удержался и продлил мысль незначительной, на первый взгляд, шпилькой. — Как и у других коммерческих структур».
Английским языком Мутко владеет, может, и неважно, зато эзоповым – в совершенстве.
Английским языком Мутко владеет, может, и неважно, зато эзоповым – в совершенстве. С того самого дня, когда интересы Абрамовича на большой раздаче не учли (речь о выборах президента РФС 2012 года, в которых его креатурам не нашлось достойного места), отношения Романа Аркадьевича и Виталия Леонтьевича, насколько известно из источников, близких к осведомлённым, заметно усложнились. Поэтому возвращению Абрамовича приходится не только радоваться, но и удивляться тоже.
А уж внимательно отслеживать нюансы, которыми оно сопровождается, сам бог велел.
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Один из них, например, касается ситуации с назначением Валерия Непомнящего директором департамента сборных России. Должность ему предложили ещё в конце ноября, а контракт до сих пор не подписан. Валерий Кузьмич, человек крайне деликатный, ссылается на предновогоднюю суету (теперь уже, вероятно, постновогоднюю) и грядущие структурные перемены в РФС. Однако весть о возвращении Романа Абрамовича сообщает этой затянувшейся паузе новые смыслы – сегодняшний интерес бизнесмена, не нужно забывать, прямо связан с юношескими сборными. А кто сказал, что Непомнящий именно тот человек, который нужен Абрамовичу, коль скоро он ввяжется в драку, в качестве куратора его проекта со стороны РФС?
Или вот такая неочевидная, но заманчивая для трактовки линия. Месяц назад вице-президентом РФС неожиданно (именно так) стал Сергей Анохин, бывший глава московской федерации футбола. Можно бы на эту тему особо и не умничать, если бы не одно «но»: Анохин управлял московским футболом в те же сроки, когда на московской культуре «сидел» Сергей Капков, один из ближайших соратников Абрамовича. Более того – бывший вице-президент РФС по развитию, бывший глава фонда «Национальная академия футбола», а также тот самый несостоявшийся кандидат в президенты РФС, из-за которого, говорят, и разошлись дороги Виталия Леонтьевича и Романа Аркадьевича.
Молодой, но видавший виды, бодрый телом и духом креативный менеджер Капков от футбола нынче отошёл (к большому сожалению и, хочется верить, не навсегда), зато не менее бодрый и креативный Анохин получил в РФС не последнюю должность.
Совпадение? Может быть, может быть…
В любом случае наивно думать, будто такой серьёзный человек, как Роман Абрамович, не обставил своё вероятное возвращение рядом условий. В том числе и кадровых. Можно предположить, что те самые «структурные перемены», о которых вскользь говорит Непомнящий, как раз из этой серии: РФС в его нынешнем виде Абрамовичу совершенно неинтересен.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Сергей Капков, Дарья Жукова и Роман Абрамович
Там, в РФС, тихо и спокойно как в лесу, ибо там не происходит ничего.
И даже, пожалуй, так: РФС в его нынешнем виде интересен только тем, кто в нём работает. Там, в РФС, тихо и спокойно как в лесу, ибо там не происходит ничего. На фоне воспоминаний о коротком, но отмеченном кровавыми войнами периоде правления Николая Толстых — вообще чистый мёд. Оно и понятно: главный источник энергии, президент, появляется в Доме футбола на Таганке по праздникам, да и то через раз. У Виталия Мутко и без футбольной текучки проблем за гланды – в Минспорте, в оргкомитете чемпионата мира, в ФИФА, в ВАДА, в Кремле, наконец. Финансовую лихорадку он купировал, конкурентов смял, очередную программу развития одобрил – чего вам ещё надо? Будет время – и до самого развития, глядишь, дойдёт.
РФС кайфует нынче сам от себя и не дует в ус, а если и дует, то потихоньку, без фанатизма.
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Так вот, чтобы закольцевать тему, стоит понять главное: Роман Абрамович – это не только деньги. Это ещё и движение, это ещё и гарантированный драйв. Готов предположить, что осторожное, аккуратное по форме, но потенциально глубокое по содержанию возвращение Абрамовича в российский футбол – первый признак грядущих перемен. Думать, по крайней мере, хочется именно так.
РФС кайфует нынче сам от себя и не дует в ус, а если и дует, то потихоньку, без фанатизма.
Зачем ему всё это нужно – вопрос вопросов, отсылающий в том числе и к таинствам большой политики. А вот в том, что Роман Абрамович нужен российскому футболу, – сомнений никаких.
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