«Спартак» и ЦСКА вступают в игру. Трансферы и слухи недели

РФПЛ
Главным переходом недели в РФПЛ стал трансфер Александра Самедова из «Локомотива» в «Спартак». Футболист вернулся в команду, воспитанником академии которой он является. Условия сделки и срок контракта 32-летнего Самедова пока не разглашаются. Покинул «Локо» и другой игрок группы атаки – Эзекиль Хенти до конца сезона отправился в аренду в клуб из ОАЭ «Бани-Яса», пока занимающий последнее место в национальном первенстве. «Спартак» тем временем поддержал статус главного ньюсмейкера на трансферном рынке в России, подписав долгосрочный контракт с 29-летним нападающим «Милана» Луисом Адриано. В Италии у бразильца не пошло, но возможно, что в Москве он вновь станет регулярно забивать, как ранее в «Шахтёре».
>>> Самедов: пока устал только от Ещенко
>>> Каррера верит. Зачем Луис Адриано «Спартаку»
Фото: РИА Новости
После очередной смены курса «Анжи» вновь распродаёт лидеров. Вслед за Хенти в Эмираты сорвался и Янник Боли, подписавший контракт с «Аль-Айном». Однако в последний момент трансфер сорвался. В ОАЭ поспешили объяснить ситуацию: «Срыв трансфера вызван неразумными требованиями игрока и „Анжи“, а также запросом дополнительных привилегий, которые не были согласованы. Российский клуб пытался добавить бонусы, которые не были включены в контракт».
Также контракты с «Анжи» расторгли Маевский, Яковлев и Эбесилио. Вместо них махачкалинцы подписали контракты с Кацаевым, Дудиевым, Тетрашвили и Фибелем.
«Урал» приобрёл полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви. Соглашение было подписано по схеме «2,5+1». Сумма трансфера пока не разглашается. Также на просмотре в «Урале» находится аргентинский нападающий Макси Ролон.
>>> «Ролон – это новый Месси». Кого просматривает «Урал»
Крупный трансфер провернул «Ростов». Не проходящий в основу «Рубина» Марко Девич присоединится к команде Бердыева уже в ближайшее время. Срок соглашения 33-летнего форварда с клубом составит полтора года.
«Урал» приобрёл полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви. Соглашение было подписано по схеме 2,5+1.
«Рубин» решил немного проредить испанский легион и отдал полузащитника Саму Гарсию в аренду «Леганесу» до конца сезона. За 13 матчей в РФПЛ полузащитник результативными действиями не отметился. Эммануэль Фримпонг тем временем отправился в полугодичную аренду в шведскую «Эскилстуну».
Англия
После подписания Лусиано Нарсинга и Тома Кэролла «Суонси» укрепился шведским защитником «Норвича» Мартином Олльсоном. Условия сделки по 28-летнему футболисту не разглашаются.
«Сток Сити» объявил о трансфере нападающего «Вест Бромвича» Саидо Бераино. Сумма трансфера – 15 млн евро. «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с защитником «Саутгемптона» Жозе Фонте за 9 млн евро. На португальца ранее претендовал «Спартак».
«Манчестер Сити» тем временем решил сыграть на опережение и оформил трансфер 13-летнего защитника «Саутенда» Финли Бёрнса 175 тысяч фунтов. Более того, сумма может вырасти до 250 тысяч при успешном выступлении игрока. Это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.
Имеющий целую армию молодых разбросанных по арендам игроков «Челси» вновь отправил Лукаса Пиазона набираться опыта в «Фулхэм». 22-летний бразилец перешёл в «Челси» ещё в 2012 году за 7,5 млн евро, однако за всё время сыграл за команду всего 15 матчей.
Германия
Плетущийся в зоне вылета «Гамбург» взял в аренду до конца сезона Кириакоса Пападопулоса. В настоящее время талантливый грек не проходит в состав, потому «аспириновые» легко согласились отпустить игрока за игровой практикой. В «Гамбурге» надеются, что Пападопулос поможет укрепить линию обороны, которая в 17 матчах пропустила 32 мяча (больше только у «Вердера» — 36).
Дортмундская «Боруссия» подписала главного шведского таланта нового поколения – 17-летнего форварда АИКа Исака. По неофициальным данным, дортмундцы выиграли борьбу за футболиста у «Реала» и заплатили за трансфер 9 миллионов евро. Также в списке интересов клуба находится форвард «Аякса» Каспер Дольберг.
Франция
Во Франции подрастает новое поколение талантливой молодёжи. Одним из его пионеров является Морган Сансон, 22-летний полузащитник «Монпелье», в данный момент являющийся вторым ассистентом лиги с семью голевыми передачами. В среду Сансон подписал контракт с «Марселем».
«Лион» тем временем выписал игрока с именем. Мемфис Депай, так и не закрепившийся в составе «МЮ», подписал долгосрочное соглашение с французским клубом. Сумма сделки составила порядка 16 миллионов евро, ещё 9 «Юнайтед» может получить в качестве бонусов.
>>> Мемфис Депай и ещё 7 игроков, не ставших в «МЮ» «новыми Роналду»
Фото: Reuters
СЛУХИ
РФПЛ
Всё больше слухов вокруг Кирилла Панченко, лучшего бомбардира ФНЛ этого сезона. «Локомотив» хочет провернуть сделку с «Динамо» — бело-голубые заплатят прописанные в договоре 1,7 миллионов за трансфер игрока, а «Локо» выкупит его уже у «Динамо». Решение клуб должен принять до 31 января.
Кажется, в Турции твёрдо намерены переманить несколько игроков из РФПЛ в это трансферное окно. Очередной мишенью стал Ведран Чорлука, в услугах которого заинтересован «Галатасарай».
Неделю назад активно муссировался возможный переход в ЦСКА полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона. В борьбу за шведа включился «Краснодар», готовый заплатить за 25-летнего футболиста 1,9 млн евро, а ему самому предложить зарплату в размере 500 тысяч евро в год. ЦСКА тем временем переключился на нападающего «Юргордена» Майкла Олунгу. В клубе оценивают трансферную стоимость игрока в 4 млн евро, однако «армейцам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны китайских клубов.
>>> Кенийский инженер. Новый нападающий для ЦСКА из Швеции
«Зенит» в поисках усиления защитной линии обратил внимание на Андреа Раноккию. 28-летний футболист не проходит в состав «Интера» и с большой долей вероятности покинет «нерадзурри». Также на Андреа претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл». Кроме того, в шорт-листе «Зенита» находится сербский защитник «Шальке» Матия Настасич. Покинуть Питер могут Маурисио и Луиш Нету, на которых всерьёз претендует «Фиорентина». На Маурисио также имеют виды «Ницца» и «Бордо».
Александр Глеб может продолжить карьеру в «Оренбурге». Контракт 35-летнего футболиста с БАТЭ истёк и теперь он находится в статусе свободного агента.
Под конец недели ещё больше активизировались «Спартак» и ЦСКА. Главные антагонисты намерены побороться за полузащитника лиссабонского «Спортинга» Бруно Сезара. Отмечается, что есть ещё одна команда из России, которая заинтересована в услугах хавбека, но её название не уточняется. Кроме того, «Спартак» отправил запрос в ЦСКА по поводу возможного трансфера защитника Марио Фернандеса, однако получил отказ.
>>> Кого хотел Виллаш-Боаш, а теперь – ЦСКА и “Спартак”
Англия
Димитри Пайет и его жалобы на бесчеловечность руководства «Вест Хэма» — главный повод трансферных новостей Англии на этой неделе. Французский полузащитник отчего-то забыл, что обязался выполнять условия контракта с «молотобойцами» и теперь угрожает порвать себе крестообразные связки, если клуб не отпустит его обратно в «Марсель». Параллельно Пайет отверг заманчивое предложение из Китая, заявив, что хочет играть только на «Велодроме».
Димитри Пайет и его жалобы на бесчеловечность руководства «Вест Хэма» — главный повод трансферных новостей Англии на этой неделе.
>>> Пайет Освобождённый. Как герой Евро-2016 подставил Билича
Всё больше оборотов набирает история с конфликтом Диего Косты и Антонио Конте. В матче с «Халлом» форвард вновь появился на поле и даже отметился забитым мячом. Однако английская пресса настойчиво отправляет Диего в Китай. Правда, только в конце сезона. Место Косты может занять Альваро Мората, не имеющий постоянной игровой практики в «Реале».
Однако и эта новость не стала главной в АПЛ. The Sun сообщил, что «Манчестер Сити» интересуется нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, который пока так и не продлил контракт с клубом. Официальный запрос английский клуб ещё не делал, но в ходе переговоров представители «горожан» подтвердили, что готовы заплатить за аргентинца 115 миллионов евро. Впрочем, подобные слухи появляются каждое трансферное окно.
Фото: Reuters
«Челси» тем временем сделал запрос в «Мидлсбро» по поводу вингера Адама Траоре. После ухода Оскара Конте намерен взять нового игрока в линию атаки. В обратном направлении уже отправился Патрик Бэмфорд, права на которого «Мидлсбро» выкупил у синих.
«МЮ» пока не объявил ни об одном трансфере, зато, по слухам, договорился о летнем переходе нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна. По информации источника, стороны уже договорились о зарплате и игровом номере француза. Сумма трансфера может составить порядка 100 млн евро.
Не отстаёт от конкурентов и «Ливерпуль». Пока Клаудио Браво творит «чудеса» в воротах «Ман Сити», Джо Харт по окончании аренды в «Торино» может покинуть стан «горожан». Контракт Харта с «Сити» истекает летом 2017 года, потому в «Ливерпуль» он может перейти в статусе свободного агента.
Испания
В то время как «Барселона» собирает средства на продление контракта с Месси, «Реал», по слухам, собирается расстаться со своим самым звёздным футболистом. По информации Don Balon, президент клуба Флорентино Перес намерен продать Криштиану Роналду по окончании сезона 2018/19, до того момента, как истечёт его контракт. В то же время «Реал» хочет видеть в своих рядах голкипера «Челси» Тибо Куртуа, за которого готов заплатить 30 млн евро.
Франция
После трансфера Юлиана Дракслера «ПСЖ» нацелился на ещё одного лидера «Вольфсбурга». На очереди – левый защитник Рикардо Родригес. Швейцарский защитник выступает на высоком уровне уже несколько сезонов и привлёк к себе внимание нескольких больших клубов. За Родригеса, прекрасно исполняющего стандарты, «ПСЖ» готов заплатить 25 млн евро.
Китай
Несмотря на введение лимита на легионеров, китайские клубы продолжают швыряться деньгами. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», недавно выложивший солидную сумму за Акселя Витселя, теперь готов раскошелиться на форварда «Фиорентины» Николу Калинича. За форварда китайский клуб готов выложить 38 миллионов евро, а самому ему предложить зарплату в 10 миллионов евро. Однако первое предложение китайцев Калинич отклонил и теперь «Шанхай Шэньхуа» видит потенциальным партнёром Карлоса Тевеса Марио Манджукича.
Чтобы продлить контракт с Месси и сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира, «Барселона» готова расстаться с Арда Тураном, так и не ставшим одним из лидеров команды. «Шанхай Шэньхуа» готов заплатить за турка 30 млн евро, и каталонцы собираются принять это предложение. Турана сине-гранатовые намерены заменить полузащитником «Боруссии М» Махмудом Дахудом.
Чтобы продлить контракт с Месси и сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира, «Барселона» готова расстаться с Арда Тураном .
И последняя сумасшедшая новость из Китая – клуб, название которого не называется, готов сделать Уэйна Руни самым высокооплачиваемым игроком мира, положив ему зарплату в 1 миллион евро в неделю. Интересно, когда игроки будут получать по миллиону евро за день.
>>> Руни и ещё 9 лучших бомбардиров в истории «Манчестер Юнайтед»