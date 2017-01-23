«Спартак» и ЦСКА вступают в игру. Трансферы и слухи недели

РФПЛ

Фото: РИА Новости

«Урал» приобрёл полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви. Соглашение было подписано по схеме 2,5+1.

Англия

Германия

Франция

Фото: Reuters

РФПЛ

Англия

Димитри Пайет и его жалобы на бесчеловечность руководства «Вест Хэма» — главный повод трансферных новостей Англии на этой неделе.

Фото: Reuters

Испания

Франция

Китай

Чтобы продлить контракт с Месси и сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира, «Барселона» готова расстаться с Арда Тураном .

Главным переходом недели в РФПЛ стал трансфериз «Локомотива» в «Спартак». Футболист вернулся в команду, воспитанником академии которой он является. Условия сделки и срок контракта 32-летнего Самедова пока не разглашаются. Покинул «Локо» и другой игрок группы атаки –до конца сезона отправился в аренду в клуб из ОАЭ «Бани-Яса», пока занимающий последнее место в национальном первенстве. «Спартак» тем временем поддержал статус главного ньюсмейкера на трансферном рынке в России, подписав долгосрочный контракт с 29-летним нападающим «Милана». В Италии у бразильца не пошло, но возможно, что в Москве он вновь станет регулярно забивать, как ранее в «Шахтёре».После очередной смены курса «Анжи» вновь распродаёт лидеров. Вслед за Хенти в Эмираты сорвался и, подписавший контракт с «Аль-Айном». Однако в последний момент трансфер сорвался. В ОАЭ поспешили объяснить ситуацию: «Срыв трансфера вызван неразумными требованиями игрока и „Анжи“, а также запросом дополнительных привилегий, которые не были согласованы. Российский клуб пытался добавить бонусы, которые не были включены в контракт».Также контракты с «Анжи» расторгли. Вместо них махачкалинцы подписали контракты с«Урал» приобрёл полузащитника «Томи». Соглашение было подписано по схеме «2,5+1». Сумма трансфера пока не разглашается. Также на просмотре в «Урале» находится аргентинский нападающийКрупный трансфер провернул «Ростов». Не проходящий в основу «Рубина»присоединится к командеуже в ближайшее время. Срок соглашения 33-летнего форварда с клубом составит полтора года.«Рубин» решил немного проредить испанский легион и отдал полузащитникав аренду «Леганесу» до конца сезона. За 13 матчей в РФПЛ полузащитник результативными действиями не отметился.тем временем отправился в полугодичную аренду в шведскую «Эскилстуну».После подписания«Суонси» укрепился шведским защитником «Норвича». Условия сделки по 28-летнему футболисту не разглашаются.«Сток Сити» объявил о трансфере нападающего «Вест Бромвича». Сумма трансфера – 15 млн евро. «Вест Хэм» объявил о подписании контракта с защитником «Саутгемптона»за 9 млн евро. На португальца ранее претендовал «Спартак».«Манчестер Сити» тем временем решил сыграть на опережение и оформил трансфер 13-летнего защитника «Саутенда»175 тысяч фунтов. Более того, сумма может вырасти до 250 тысяч при успешном выступлении игрока. Это рекордная сумма для трансфера игрока такого возраста.Имеющий целую армию молодых разбросанных по арендам игроков «Челси» вновь отправилнабираться опыта в «Фулхэм». 22-летний бразилец перешёл в «Челси» ещё в 2012 году за 7,5 млн евро, однако за всё время сыграл за команду всего 15 матчей.Плетущийся в зоне вылета «Гамбург» взял в аренду до конца сезона. В настоящее время талантливый грек не проходит в состав, потому «аспириновые» легко согласились отпустить игрока за игровой практикой.В «Гамбурге» надеются, что Пападопулос поможет укрепить линию обороны, которая в 17 матчах пропустила 32 мяча (больше только у «Вердера» — 36).Дортмундская «Боруссия» подписала главного шведского таланта нового поколения – 17-летнего форварда АИКа. По неофициальным данным, дортмундцы выиграли борьбу за футболиста у «Реала» и заплатили за трансфер 9 миллионов евро. Также в списке интересов клуба находится форвард «Аякса»Во Франции подрастает новое поколение талантливой молодёжи. Одним из его пионеров является, 22-летний полузащитник «Монпелье», в данный момент являющийся вторым ассистентом лиги с семью голевыми передачами. В среду Сансон подписал контракт с «Марселем».«Лион» тем временем выписал игрока с именем., так и не закрепившийся в составе «МЮ», подписал долгосрочное соглашение с французским клубом. Сумма сделки составила порядка 16 миллионов евро, ещё 9 «Юнайтед» может получить в качестве бонусов.Всё больше слухов вокруг, лучшего бомбардира ФНЛ этого сезона. «Локомотив» хочет провернуть сделку с «Динамо» — бело-голубые заплатят прописанные в договоре 1,7 миллионов за трансфер игрока, а «Локо» выкупит его уже у «Динамо». Решение клуб должен принять до 31 января.Кажется, в Турции твёрдо намерены переманить несколько игроков из РФПЛ в это трансферное окно. Очередной мишенью стал, в услугах которого заинтересован «Галатасарай».Неделю назад активно муссировался возможный переход в ЦСКА полузащитника «Эльфсборга». В борьбу за шведа включился «Краснодар», готовый заплатить за 25-летнего футболиста 1,9 млн евро, а ему самому предложить зарплату в размере 500 тысяч евро в год. ЦСКА тем временем переключился на нападающего «Юргордена». В клубе оценивают трансферную стоимость игрока в 4 млн евро, однако «армейцам» предстоит выдержать конкуренцию со стороны китайских клубов.«Зенит» в поисках усиления защитной линии обратил внимание на. 28-летний футболист не проходит в состав «Интера» и с большой долей вероятности покинет «нерадзурри». Также на Андреа претендуют «Сассуоло», «Болонья» и «Халл». Кроме того, в шорт-листе «Зенита» находится сербский защитник «Шальке». Покинуть Питер могут, на которых всерьёз претендует «Фиорентина». На Маурисио также имеют виды «Ницца» и «Бордо».может продолжить карьеру в «Оренбурге». Контракт 35-летнего футболиста с БАТЭ истёк и теперь он находится в статусе свободного агента.Под конец недели ещё больше активизировались «Спартак» и ЦСКА. Главные антагонисты намерены побороться за полузащитника лиссабонского «Спортинга». Отмечается, что есть ещё одна команда из России, которая заинтересована в услугах хавбека, но её название не уточняется. Кроме того, «Спартак» отправил запрос в ЦСКА по поводу возможного трансфера защитника, однако получил отказ.и его жалобы на бесчеловечность руководства «Вест Хэма» — главный повод трансферных новостей Англии на этой неделе. Французский полузащитник отчего-то забыл, что обязался выполнять условия контракта с «молотобойцами» и теперь угрожает порвать себе крестообразные связки, если клуб не отпустит его обратно в «Марсель». Параллельно Пайет отверг заманчивое предложение из Китая, заявив, что хочет играть только на «Велодроме».Всё больше оборотов набирает история с конфликтом. В матче с «Халлом» форвард вновь появился на поле и даже отметился забитым мячом. Однако английская пресса настойчиво отправляет Диего в Китай. Правда, только в конце сезона. Место Косты может занять, не имеющий постоянной игровой практики в «Реале».Однако и эта новость не стала главной в АПЛ. The Sun сообщил, что «Манчестер Сити» интересуется нападающим «Барселоны», который пока так и не продлил контракт с клубом. Официальный запрос английский клуб ещё не делал, но в ходе переговоров представители «горожан» подтвердили, что готовы заплатить за аргентинца 115 миллионов евро. Впрочем, подобные слухи появляются каждое трансферное окно.«Челси» тем временем сделал запрос в «Мидлсбро» по поводу вингера. После уходаКонте намерен взять нового игрока в линию атаки. В обратном направлении уже отправился, права на которого «Мидлсбро» выкупил у синих.«МЮ» пока не объявил ни об одном трансфере, зато, по слухам, договорился о летнем переходе нападающего «Атлетико». По информации источника, стороны уже договорились о зарплате и игровом номере француза. Сумма трансфера может составить порядка 100 млн евро.Не отстаёт от конкурентов и «Ливерпуль». Покатворит «чудеса» в воротах «Ман Сити»,по окончании аренды в «Торино» может покинуть стан «горожан». Контракт Харта с «Сити» истекает летом 2017 года, потому в «Ливерпуль» он может перейти в статусе свободного агента.В то время как «Барселона» собирает средства на продление контракта с Месси, «Реал», по слухам, собирается расстаться со своим самым звёздным футболистом. По информации Don Balon, президент клубанамерен продатьпо окончании сезона 2018/19, до того момента, как истечёт его контракт. В то же время «Реал» хочет видеть в своих рядах голкипера «Челси», за которого готов заплатить 30 млн евро.После трансфера«ПСЖ» нацелился на ещё одного лидера «Вольфсбурга». На очереди – левый защитник. Швейцарский защитник выступает на высоком уровне уже несколько сезонов и привлёк к себе внимание нескольких больших клубов. За Родригеса, прекрасно исполняющего стандарты, «ПСЖ» готов заплатить 25 млн евро.Несмотря на введение лимита на легионеров, китайские клубы продолжают швыряться деньгами. «Тяньцзинь Цюаньцзянь», недавно выложивший солидную сумму за, теперь готов раскошелиться на форварда «Фиорентины». За форварда китайский клуб готов выложить 38 миллионов евро, а самому ему предложить зарплату в 10 миллионов евро. Однако первое предложение китайцев Калинич отклонил и теперь «Шанхай Шэньхуа» видит потенциальным партнёромЧтобы продлить контракт с Месси и сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира, «Барселона» готова расстаться с, так и не ставшим одним из лидеров команды. «Шанхай Шэньхуа» готов заплатить за турка 30 млн евро, и каталонцы собираются принять это предложение. Турана сине-гранатовые намерены заменить полузащитником «Боруссии М»И последняя сумасшедшая новость из Китая – клуб, название которого не называется, готов сделатьсамым высокооплачиваемым игроком мира, положив ему зарплату в 1 миллион евро в неделю. Интересно, когда игроки будут получать по миллиону евро за день.