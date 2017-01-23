Подайте 10 миллионов. Как Лассана Диарра ищет деньги для «Локо»

Жизнь Лассана в эти два года была насыщенной и интересной. Он пытался в статусе свободного агента договориться о контракте с «Вест Хэмом», «Интером», «КПР», «Галатасараем», «Ньюкаслом», «Шанхай Шеньхуа» и «Бешикташем». Стал игроком «Олимпика». Подавал апелляции в ФИФА. Судился с «Локомотивом» в спортивном арбитражном суде (CAS). Судился с федерацией футбола Швейцарии. Отдыхал в Майями. И даже временами играл в футбол и почти поехал на чемпионат Европы.
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Согласно первому решению ФИФА Диарра был признан виновным в несоблюдении условий контракта. Отсюда и штраф в 12 млн евро с возможностью обжалования решения в арбитражном суде. Апелляция ни к чему не привела: в CAS также подтвердили правоту «Локомотива». Единственное, что изменилось, – сумма компенсации, она сократилась с 12 до 10,5 млн евро. С тех пор Лассана ищет деньги.
Только после года разбирательств с «Локомотивом» Диарра получил статус свободного агента и смог найти себе клуб.
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Первый год был самым трудным. Диарра пытался найти новый клуб, но никто не знал его статуса: несколько месяцев по правилам УЕФА ему было запрещено играть за другой клуб, поскольку контракт с «Локомотивом» всё ещё не считался расторгнутым. Соответственно при заключении нового контракта обязательства футболиста могли перейти к его команде. Это отпугнуло, в частности, «Интер», с которым француз сумел договориться об условиях контракта. Руководство миланцев в течение месяца дожидалось информации от агента, но не получило гарантий и переключилось на Марцело Брозовича.
Была достигнута договорённость с «КПР», но сделка сорвалась уже после того, как лондонцы объявили о трансфере. Оказалось, что помимо гонорара игроку клубу действительно придётся заплатить ещё 10 млн «Локомотиву».
Наконец, летом 2015 года (после сезона без футбола) Диарра был признан свободным агентом. «ФИФА разрешила мне играть, я снова в деле!». Он перешёл в «Марсель». Долг в 10 млн никуда не делся, но теперь это был исключительно личный долг футболиста, который не касался клуба. И который всё ещё нужно было оплачивать.
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Главный вопрос: кто будет платить?
С тех пор как стало ясно, что долг – проблема именно футболиста, задача Диарра изменилась. Судя по его следующим действиям, он принял решение найти кого-то, на кого можно переложить обязательства. Так, Лассана обвинил ФИФА в затягивании решения по его делу, из-за чего он не имел возможности играть. Он подал в суд на федерацию футбола Бельгии. Почему Бельгии? Просто француз был близок к трансферу в «Шарлеруа», и клуб запросил у местных футбольных властей гарантии, что им не придётся платить «Локомотиву». Власти затянули с ответом, и трансфер не состоялся. Представители футболиста решили за это испросить с бельгийской федерации шесть млн евро.
Суд бельгийской провинции Эно постановил, что ФИФА незаконно распространила долг Диарра на его клуб. Сумма компенсации обсуждается.
Также Диарра начал искать новый клуб. Зарплате в «Марселе» составляет 1,8 млн евро в год, учитывая обстоятельства – явно недостаточно. Снова возобновились контакты с «Интером». Однако желание игрока получить достаточно денег, чтобы рассчитаться с «Локомотивом» (по сообщениям итальянской прессы, оказалось слишком прозрачным для миланцев, которые раньше уже не рискнули брать свободного агента с перспективой за него платить.
Чуть позже появилась информация о переговорах с «Валенсией». Кстати, этот вариант выглядел довольно разумно. «Валенсия» — очень небедный клуб с несбалансированным составом, неумной трансферной стратегией и ужасным положением в турнирной таблице. Платить завышенную зарплату футболисту, которому скоро 32, но который наведёт порядок в опорной зоне? Почему бы и нет? Пока стороны не договорились.
Несколько дней назад Лассана Диарра впервые во всей этой истории выиграл судебное разбирательство. Суд бельгийской провинции Эно постановил, что ФИФА и местная федерация футбола незаконно распространили долг футболиста на его клуб. Правила ФИФА вступили в противоречие с правилами Евросоюза (с законом о свободном перемещении работников). Правда, уже на следующий день стало известно, что сумма выплат футболисту составит всего 60 тыс. евро вместо шести млн. Решение не окончательное, возможна апелляция. Если представители игрока смогут доказать, что, не подписав контракт с «Шарлеруа», их агент потерял за время простоя миллионы, иск может быть удовлетворён.
Другими словами, активность Диарра может принести плоды. Во-первых, на его стороне законодательство ЕС, согласно которому обязательства футболиста нельзя переносить на клуб. Во-вторых, он продолжает искать новый клуб с повышением зарплаты.
Даже решения суда может не хватить, чтобы взыскать с футболиста деньги.
Как тяжбы Диарра связаны с «Локомотивом»
Судебные разбирательства между игроком и клубом выиграл клуб. Текущие дела Лассана Диарра важны для «Локомотива» с финансовой точки зрения: кто в итоге заплатит за француза? Простите, заплатит французу, и тот сможет рассчитаться с московским клубом. В то же время, по словам президента «Локо» Ильи Геркуса, даже решения суда может быть недостаточно для того, чтобы взыскать деньги: есть пример Матузалема, который не рассчитался с «Шахтёром». Пожалуй, стоит пожелать Диарра нового клуба помощнее и полного удовлетворения иска к ФИФА: тогда шансов на то, что «Локомотив» получит-таки своё, будет больше.