«Сомневаюсь, что Роналду и Бэйл бегут 40 метров быстрее Смолова»

Когда в 2000 году многократный рекордсмен мира заканчивал карьеру на Олимпиаде в Сиднее, сменивший род деятельности Русу пришёл работать тренером по физподготовке в молдавский «Шериф».
— Заниматься прыжками с шестом в Молдавии было непросто. Во-первых, в СССР на одного мастера спорта давали два шеста. У нас на всю республику по критериям подходил только один человек – так что его парой пользовались все. И неважно, какая была жёсткость, подходил ли снаряд или нет. Мне, например, нужен был помягче. Во-вторых, не было тренеров, поэтому я пытался компенсировать за счёт науки. Читал горы литературы по физподготовке, экспериментировал со своим организмом и дошёл до того, что лет в 25 стал преподавателем кафедры лёгкой атлетики в кишинёвском универститете. Чуть позже меня начали приглашать в футбольные команды. Сарафанное радио сработало, и в 2000 году я оказался в «Шерифе». Там строилась суперсовременная по меркам СНГ команда, а её расцвет пришёлся как раз год на 2005-й. Тогда в команду пришёл Олег Кононов и стал заниматься академией, а главным тренером был Леонид Кучук. Они отвечали за технико-тактическую часть, я за функциональную. Мы были разными людьми, но результат, считаю, получался. Чуть позже Олег Георгиевич пригласил в «Карпаты» и «Севастополь», после чего мы по большей части работали вместе, не считая мой годовой отъезд в «Терек».
— Почему не ушли вместе с Кононовым из «Краснодара»?
— Я сказал Олегу Георгиевичу, что тоже пакую чемоданы, но он остановил: «Работай, если предложат». Игорь Михайлович Шалимов был не против, чтобы я остался. Во-первых, интересным делом занимаюсь. Опять же, вряд ли у какого-то клуба в России есть более современные технологии, чем у «Краснодара». Во-вторых, 20 лет путешествую, и мы семьёй так хорошо осели городе.
— Кононов и здесь проявил мягкость – решил не мешать вам?
— Мягкость — это видимость. На самом деле он человек с непростым, твёрдым характером. Например, он всегда ищет и хочет адаптировать новые идеи в футбол. Не всегда это находит понимание у руководителей. Я здесь не говорю о «Краснодаре», а просто могу вспомнить небольшую показательную историю из «Карпат». Президент клуба Дыминский был очень своеобразным, увольнял тренеров через каждые полгода. Кононов в чём-то его тоже не устраивал, случались конфликты, но Олег Георгиевич не писал заявление об увольнении, а спокойно ждал, пока президент успокоится, возвращался к нему в кабинет через пять минут и напористо доказывал, почему команда должна играть именно так, как хочет тренер.
— Как думаете, где он продолжит работу: в России или в Европе?
— Есть ощущение, что его ждут в «Шахтёре». Там, правда, сейчас Паулу Фонсека работает, но философия Кононова подходит Ренату Ахметову, бюджет на трансферы и возможности будут очень серьёзными. Другое дело, что ведь Олег Георгиевич думает о западных чемпионатах. Я его спрашивал: «Вы же языка не знаете, как будете работать»? А он опять спокойно, в своём стиле: «Выучу. Не вижу ничего невероятного в работе в Европе». С его менталитетом там, возможно, даже легче будет.
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— Игроки будут лучше пользоваться предоставленной свободой?
— Наверное. Он ведь старался избегать тяжёлых разговоров, создавать доверительную атмосферу. Если объяснять жёстко, то он не говорил футболисту: «Ты сегодня был дерьмом» или «ты ведёшь себя как дерьмо». Олег Георгиевич занимает позицию наблюдателя, пока конфликт не угаснет сам.
— Это плохо?
— Мне кажется, что иногда нужно обозначить человеку его «заслуги». Не копить негатив уж точно. А то футболисты привыкают к одному типу общения, а потом воспринимают недовольство как личное оскорбление. Это как в случае с Мамаевым. Можно было подойти и сразу сказать, что его поведение в отдельных моментах не нравится, а не вспоминать об этом через полгода в СМИ. Мамаев ведь так и написал: «Не ожидал от вас, Олег Георгиевич». Так никто не ожидал.
— То есть Кононову не хватало прямоты?
— На самом деле, ему всего хватало. Это великолепный тактик, умный человек, тренер, который обязательно будет востребован. Я его очень уважаю. Но то, что мы 12 лет вместе работали, не означает, что всегда соглашались и никогда не спорили. Зато почти всегда приходили к конструктивным решениям.
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"
Олег Кононов
«Монако не виновато в травмах»
— Кононов связывал травмы Мамаева со ссылкой в дубль из-за истории в Монако. Стрессы действительно влияют на состояние мышц?
— Стрессы влияют на все, потому что нарушаются обменные процессы в организме. Но я не думаю, что повлияло именно Монако. По моим соображениям, виновата скорее подготовка в сборной.
— Футболисты жаловались на перегруженность.
— Именно. Игроки закончили непродолжительный весенний цикл, получили два дня отпуска и прибыли в сборную. Находились они – я могу судить по краснодарцам – на пике формы. Отсюда вопрос: зачем было их нагружать как на предсезонных сборах?! Опять же, как я понимаю, команда работала по системе подготовительного цикла ЦСКА. Может, «армейцам» он был нужен и понятен, но остальные-то были не готовы. И дело не в том, что у Слуцкого в команде физика на другом уровне. Нет, она ничем не лучше нашей, просто способы достижения нужных кондиций разные. Вот и получилось, что многие ребята оказались не приспособлены.
— Игроки ЦСКА тоже не выглядели свежими.
— Не могу судить о других игроках. Только о своих. Меня ещё немного удивила трактовка эпизода с Бэйлом в матче с Уэльсом. Мол, Федя лентяй, не добежал. Но я знаю резервы Смолова, они проверены в том числе на «Боруссии» — в нормальном состоянии он бы не остановился. А здесь важно прислушаться к его словам: «Я бежал и боялся «порваться». Получается, футболист чувствовал, что ноги не готовы, что они тяжёлые – и ведь это был не конец матча, а только первый тайм. Так что если уж пытаться найти причины травмы Мамаева, то объясняется она ситуацией в сборной на Евро.¬¬
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«Физически Смолов готов к любому клубу Англии»
— Вы это серьёзно про Бэйла и Смолова?
— Если Федю поставить на дорожку с Роналду и Бэйлом, дать им пробежать 40 метров, то я уверен, что Смолов прибежит не последним. Но Фёдору необходимы скоростные качества другого характера.
— Взрывного центрфорварда с короткими рывками.
— Хотя Федя мог бы играть и на фланге, благодаря уникальной физиологии. Если объяснять простым языком, то обычно мышечная структура футболистов подходит либо для взрыва, либо для выносливости. Например, Думбия был хорош на короткой дистанции, но был не очень хорош в длинных ускорениях, медленно восстанавливался. Смолов же может работать в обоих направлениях на высочайшем уровне. Вот, например, Халк на фланге выдавал примерно 9 километров за матч, Смолов же делал по 11-11,5, причём с большим соотношением взрывов.
— На тренировках направления можно варьировать?
— Нужен сбалансированный тренинг, но с небольшим преобладанием конкретного параметра. Сейчас, повторю, мы делаем акцент на взрывные качества, необходимые центрфорварду. Если вновь упростить, сердечно-сосудистая система позволяет Феде совершать большое количество рывков. В официальных играх нападающие его плана проводят на высокой скорости (от 7м/сек) максимум 2% игрового времени. Федор же в тренировочных отрезках выдает 4-5%. Это очень высокий показатель.
— Его нынешняя готовность достаточно для игры в топ-лигах?
— Я бы даже сказал, что достаточна для топ-клубов АПЛ и Бундеслиги, как наиболее динамичных турниров. И резервы у Феди еще есть.
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— Почему прогресс стал явен именно сейчас?
— Люди, которые разбираются в футболе, всегда понимали, что из себя представляет Смолов. Или вы думаете, что Капелло его просто так вызывал в сборную? У Феди мощь, фактура, выносливость, скорость, удар с двух ног, понимание игры, техника – это супер набор, которому просто не хватало склейки.
— Откуда она появилась?
— С одной стороны, в быту не включалась голова, что он сам признает. С другой – не хватало людей, которые приведут его искания к системе. Феде не было смысла бегать вокруг штрафной с мячом, важна была конкретика: отвалиться от защитника, подработать первым, вторым пробить – гол. Здесь, как я вижу, заслуга тренерского штаба и работавшего с атакой Игоря Шалимова. Он, как большой футболист, показал Феде, что нужно делать на поле, как использовать качества. Смолов начал забивать, ему это понравилось. Теперь он получает мотивацию заниматься в том числе дополнительно, чего на раннем этапе в «Краснодаре» не было.
— Я вижу его в зале отеля перед тренировками.
— В первые дни сбора мы проводим тест, после которого делим игроков на группы. Сами понимаете, что каждый футболист должен тренировать то, что нужно именно ему. Нет смысла объединять в «физических» заданиях, например, Рамиреса и Гранквиста. Так вот, Федя сделал жим ногами на 250 килограммов – это я думаю еще не его предел несмотря на недавнюю травму.
— Это же стандартное упражнение для реабилитации после травм колена. Он с тех пор его, наверное, и прокачал.
— Нет, работа ведется давно. Если бы не индивидуальные тренировки с нашим реабилитологом Александром Яценко и не укрепленный мышечный корсет, то мы бы имели дело не с боковой связкой, а с разрывом крестов. По характеру подворота в том эпизоде все указывало именно на это повреждение. Но Федя сам себя спас.
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Фото: fckrasnodar.ru
Николае Русcу и Марат Измайлов
«Измайлов не симулирует травмы»
— Как спасти Измайлова, если он пропустил год?
— Мы начали с индивидуальных тренировок на летнем сборе в Австрии. Причем, мне часто приходилось идти на компромисс, потому что Марат слишком хорошо знает себя и физиологию вообще. Он по 3-4 часа в день занимается самостоятельно, даже если на базе никого нет. И неправда, что он ленивый, хрустальный и симулирует повреждения. У Измайлова были хирургические вмешательства на колено, причем, не самого лучшего качества. Из-за этого есть определенные проблемы, с которыми он сражается как профи. Хотя, конечно, в чем-то ему может мешать самоедство.
— Постоянно недоволен собой?
— Он хочет быть в топе. Измайлов ведь играет не за деньги, а потому что обожает футбол. И если что-то не получается, то очень расстраивается. Говорит: «Зачем мне кого-то обманывать и выходить на поле, если я не готов на 100 процентов? Мне стыдно не оправдать ожидания».
«Широков очень помог Мамаеву»
— В отличие от «Спартака», у «Краснодара» дважды получилось с Романом Широковым. Почему?
— Рома – особенный игрок и человек. Но и там тоже все было не так просто, находились противоречия.
— Это когда эксперты говорили: «Роман не двигается». А он отвечал: «Посмотрите статистику, у меня самый большой километраж».
— Роман прав, но другой вопрос: на какой скорости он эти километры пробежал? Сложно отрицать, что Широков решал игру, выжидал, создавал моменты одним движением. С другой стороны, сам Сергей Николаевич Галицкий интересовался, а не много ли команда тратит энергии, когда Ромины хитрые передачи перехватываются. Его же после потерь всегда нужно было страховать.
— Что должно быть сложно после позиционной атаки.
— Опять же, простым языком: всем кажется, что позиционная атака менее затратная, и команда просто катает мяч на чужой половине поля. Но, во-первых, постоянные короткие рывки очень серьезно нагружают мышцы и лишают организм энергии. Во-вторых, при любой потере команда вынуждена лететь назад при этом пробегая более длинные отрезки которые не подходили нашему стилю.
— Так какой был вывод по Широкову?
— Что с течением времени его манера игры становилась слишком затратной для команды.
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— Поэтому Романа не взяли в третий раз?
— Об этом не могу судить. Я могу так сказать: Широков все равно оставался лучшим в России. А о физических кондициях говорит тот факт, что именно его желание и его работа помогли оказать влияние на Мамаева.
— Каким образом?
— Вот у Паши точно был непростой характер. Иногда он работал не в полную, всегда интересовался, а почему мы делаем 10, а не 9 повторов упражнений. Какие-то физические параметры у Мамаева были не очень хорошо развиты. Но тут пришел Широков, партнер по сборной, сосед по Подмосковью — и начал подкалывать. Типа: «Ну ты никакой, опять мне проиграл». Так Паша завелся, у них началось доброе противостояние. Я после тренировок специально делал для них сравнительные показатели — кто больше пробежал, кто больше рывков совершил, у кого как организм реагировал. Мамаев с таким энтузиазмом заработал, о котором мы раньше и думать не могли.
Фото: fckrasnodar.ru
Павел Мамаев
«Спартак» нас не перебегал. Они просто играли сильнее»
— После Евро Леонид Слуцкий сказал, что физически наши футболисты не могут соперничать с иностранцами. Согласны?
— Нет. В «Краснодаре» вот Виталий Калешин играет. В 36 в скоростно-силовой работе он постоянно в тройке лучших. Или Ари – этот вообще зверь. У него физический потенциал сумасшедший, если бы еще он им на максимум пользовался, то…
— Я немного про другое. Если ли четкие сравнительные данные между РФПЛ, АПЛ и Бундеслигой, например?
— Мы высчитали: если футболист каждые 25 секунд выполняет старт или взрыв, то за игру он сделает 270-300 подобных действий. Это серьезный европейский показатель, которому нужно соответствовать.
— А сколько в среднем в РФПЛ?
— От 35 секунд и выше. Но в матче с «Боруссией» у «Краснодара» было 25 секунд, а у немцев – 30. Из этого следует, что мы вполне конкурентоспособны на европейском уровне.
— С «Боруссией» было хорошо, но почему тогда «Краснодар» так тяжело играл со «Спартой» в прошлом году?
— Я не считаю, что прямо тяжело. В первом тайме домашнего матча создавали моменты, а в самом начале второго пропустили, раскрылись – и все, 0:3. Частный случай, который не нужно связывать с будущей игрой против «Фенербахче».
— Худший матч «Краснодар» сыграл в Москве со «Спартаком». Показалось, что команда была не готова после матча Лиги Европы.
— Необходимость играть через 3 на 4, конечно, сказывается. Именно поэтому у «Спартака» есть преимущество перед остальными. С другой стороны, причем тут именно физические кондиции? Мы ведь разве не можем сказать, что тогда Зе Луиш, Квинси, другие футболисты Спартака просто нас переиграли? Так ведь тоже бывает. Но в марте надо брать реванш. Уверен, нам это по силам.
— Вы довольны тем, как игроки выглядят после праздников?
— Безусловно. Индивидуальные задания, которые мы давали, выполнены. Что бы ни говорили о наших футболистах, но с каждым годом они становятся все профессиональнее.
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«У Одиа были слуги – африканцы»
— 20 лет назад футболисты были другими?
— Возможно. Помню, в «Шериф» привезли Кристиана Тудора. Он ведь был хорошим парнем, но с определенными особенностями. В 13 лет уехал из Румынии в итальянскую футбольную академию, привык отвечать только за себя, связался с компаниями, но оставался уникально талантливым. На просмотре в Тирасполе он еле передвигал ногами, и президент схватился за голову: «Кого вы мне показываете? Что с ним?» Агенты убедили: дайте ему прийти в себя, через пару дней оцените талант.
— Тудор выпивал уже тогда?
— Да. Мог исчезнуть на несколько дней, вернуться из загула, но тренеры всегда отбивали его у разозленного президента, потому что Кристиан делал результат. В себя его привел лишь Габи Балент – новый тренер «Шерифа», который выигрывал Кубок чемпионов со «Стяуа». На Тудора просто давил авторитет кумира. Те годы стали лучшими в его карьере – последовало предложение из «Алании», потом была «Москва». Но Россия его быстро развратила.
— Как вы это поняли?
— Он начал хорошо зарабатывать, мог приехать в отпуск и гонять по Тирасполю на лимузине, устраивать тусовки на весь город. Стало понятно – это все, конец, футболист закончился.
— Вы общались с ним перед смертью?
— В основном через Сергея Даду узнавал информацию. Но Кристиан уже не мог завязать, все закончилось циррозом.
— «Шериф» в основном работал на продажу, поэтому в Молдавию приезжало много разных экзотичных легионеров. Кто был самым странным.
— Уточню схему сначала. В клуб приглашали талантливых, но дешевых игроков. Мы, тренерский штаб, их обучали и продавали совсем за другие деньги. Это нормальный коммерческий процесс. А вот странным был как раз реализовавший себя Чиди Одиа.
— Он ведь исчез сейчас.
— Мне смешно, когда читаю про исчезновение. Вот он, в фейсбуке зарегистрирован, — Русу открывает ноутбук и находит страничку с фотографией упитанного, вальяжного коротковолосого мужчины, мало похожего на привычного нам Чиди. — Вот о такой жизни он и мечтал: размеренной, богатой…
— В чем была странность?
— Он вообще не хотел работать. Ни тренироваться, ни убираться в номере – ничего. Только играть. Чувствовал себя суперзвездой и собрал вокруг себя всех африканских легионеров, сделав некоторых из них своими слугами.
— Как это?
— Сам не понимаю: они и воду ему приносили, и обувь ставили, и одежду носили. Типичный пример: мы вылетаем на сборы, опаздывает в аэропорт, автобус стоит у базы, все ждут именно Чиди. 5 минут нет, 10 – уже напряжение растет. Но тут открывается дверь, выходит он: в тапочках, шортах, гордо шагающий по снегу, которого по колено нападало. А за Чиди, с чемоданами, куртками тащится наш игрок и, по совместительству, его новый паж. Как он ими манипулировал – непонятно. Так смешно было, что аж грустно. Но видите, человек, как ни чудачил, а Кубок УЕФА с ЦСКА выиграл.
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Фото: Reuters
Чиди Одиа
— Как вам работалось с Леонидом Кучуком?
— Он особенный, конечно. Тоже пришел сначала академией заниматься. Я спросил: «Вы какую литературу профессиональную читали»? Он назвал фамилию бразильца, который учился в Лесгафте и написал здесь брошюру по подготовке спортсменов. Я был знаком с этим творением, где странный перевод не давал вообще никаких знаний – только наметки. «Все нормально, — говорил Кучук. – Я идеи его вижу, а потом сам все додумываю». Дальше, конечно, много интересовался итальянской литературой, много работал и скоро вновь зашел и говорит: «Я новый главный тренер, и я здесь надолго». Обычно-то специалисты через год менялись, но он остался на шесть.
— Если Кононов в глазах людей мягкий, то о Кучуке говорят как о непредсказуемом.
— Он талантливый, волевой, но иногда злой. С ненавистью реагирует, если что не так. С Кучуком мне работать нравилось, было очень интересно, хоть мы и близко не дружили. Мастер он нестандартных решений. Вот сейчас я очень удивлен: он вроде как отказался вернуться в «Шериф», хотя купил квартиру рядышком, в Одессе, зато поехал работать в «Сталь» из Каменского. Неожиданное решение. В общем, сильная личность, Леонид Станиславович. Мне на таких повезло.
— Футболисты и главные тренеры часто говорят о мечте – работать в европейских топ-клубах. О чем мечтаете в спортивном плане вы?
— А я работаю в европейском клубе, который, учитывая вектор развития, скоро тоже станет «топ».
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