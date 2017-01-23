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«Сомневаюсь, что Роналду и Бэйл бегут 40 метров быстрее Смолова»

Тренер «Краснодара» по физподготовке рассказывает, почему Смолов не добежал за Бэйлом на Евро и откуда взялась травма Мамаева.