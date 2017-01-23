Гид по Китаю для Дзюбы, если он решит туда переехать

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Некоторые российские СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: “Дзюба переезжает в чемпионат Китая!” Это, конечно, не так, однако сегодня появилась информация, что якобы Артёмом действительно интересуются на азиатской земле. Два неназванных клуба готовы предложить россиянину щедрую зарплату (как иначе), а “Зениту” – отличную сумму трансфера.
Понимая всю абсурдность такого сюжета, мы все же решили дать Дзюбе несколько советов. Работа в Китае – штука непростая.
Некоторые СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: “Дзюба переезжает в Китай!”1. Артём, контракт надо подписывать с “Шанхай СПИГ”. Тут и думать нечего, ведь там играет Халк, а главным тренером работает товарищ Виллаш-Боаш. Кажется, и объяснять ничего не нужно, адаптироваться в совершенно новом мире легче всего с людьми родными. Тем более когда речь идёт о работе в футбольной команде.
Замыкать идеальные кроссы Халка, выполнять знакомые установки Виллаш-Боаша и, кстати, общаться на великом и могучем с Одилом Ахмедовым – что может быть лучше на первых порах в далёком и неизвестном Китае?
2. А вот с кем нельзя подписывать контракт ни в коем случае, так это с клубом “Бейцзин Гоань”. В нем нет ничего ужасного – там тоже платят миллионы и играют известные в европейском футболе сотрудники. Например, Бурак Йылмаз, коллекционировавший голы за “Галатасарай”, или Ренато Аугусто, классно игравший в Бундеслиге за “Байер”.
Одна беда – тренирует команду испанец, не Унаи Эмери, конечно, но тем не менее. Хосе Мануэль Гонсалес, экс-наставник скромной “Гранады” наверняка знает многое о футболе. Но сработается ли с ним Артём? Или всё-таки не стоит связываться с ещё одним потенциальным “тренеришкой”?
3. Красно-белые цвета. Как много в этом звуке – для Артёма Дзюбы слилось. Понятно, что со “Спартаком” форвард расстался не слишком мирно, но “родной клуб” – словосочетание отнюдь не пустое. Потому эта расцветка навсегда для Дзюбы останется особенной. Так что у Дзюбы не остаётся выбора, кроме как продолжить свою карьеру в “Гуанчжоу Эвергранд”. Красно-белые цвета, Джексон Мартинес в качестве напарника по атаке, а в тренерах – чемпион мира Луис Фелипе Сколари. Ну и? Чего тут думать-то, Артём?
4. Дитя лимита. Нет, это не Артём Дзюба, а многочисленные китайские игроки, про которых теперь тоже можно так говорить. В Китае “специально ради” Андре Виллаш-Боаша изменили свой лимит на легионеров – всего три иностранца в составе, четыре в заявке. Меньше всего заморских работников у клуба “Гуйчжоу Чжичэн” – четыре. Да и кто такие господа Мазола, Эквалла, Шери и Баисе по сравнению с Дзюбой?
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Кстати, этот клуб интересуется и лучшим бомбардиром шведского “Юргордена” Майклом Олунгой. Тем самым, которого хочет заполучить ЦСКА. Так или иначе, тот же Виллаш-Боаш со своей бандой легионеров не может ничего гарантировать Дзюбе. В отличие от “Гуйчжоу”.
5. Если нужны деньги – надо идти в “Шанхай Шеньхуа”. Нет, ну правда, если и переезжать в Китай, то выжимать из этого максимум. Максимум богатства.
Именно в “Шанхае” платят больше всего – по крайней мере, Карлосу Тевесу. Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире и будет зарабатывать 40 млн евро. Ну, Дзюба — форвард почти такого же масштаба, так что, по китайским оценкам, уж свою двадцатку заколачивать обязан.
Если Дзюбе нужны деньги – надо идти в “Шанхай Шеньхуа”.6. Если нужна популярность – то вам в “Гуанчжоу”. У этого клуба не просто так красно-белые цвета. Именно он самый популярный в Китае. Огромная армия болельщиков, постоянные интервью и внимание фанатов, смачные диалоги с ними – ко всему этому Артём Дзюба привык. И в “Гуанчжоу” не придётся отвыкать – разве что китайский надо будет выучить. Дзюба ведь мастер поговорить “по душам”. С простыми людьми, не миллионерами.
7. Артём Дзюба любит супергероев – например, наряжается в костюм Спайдермена и сам себя называет Тором. На фоне традиционно низкорослых китайцев россиянин будет реально гигантом, исполином. Так что если форвард “Зенита” хочет наконец стать настоящим супергероем, то в Китае у него это наверняка получится. К тому же в Азии в принципе люди безумно фанатеют от героев американских комиксов. В общем, Дзюбе будет о чём поговорить с китайскими одноклубниками.