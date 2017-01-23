Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Артём Дзюба
Фото: РИА Новости
Текст: Антон Матвеев

Гид по Китаю для Дзюбы, если он решит туда переехать

Понимая, что Дзюба едва ли окажется в Китае, всё-таки на всякий случай даём Артёму ряд советов по работе в Поднебесной.
23 января 2017, понедельник. 20:30. Футбол
Артём Дзюба недавно сам выложил в Инстаграме фотографию с Александром Кокориным и шуточной подписью: “Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по тебе, и жду тебя там, Кокорин”.

→ Дзюба уехал в Китай и ждёт там Кокорина. Футболисты в соцсетях

Некоторые российские СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: “Дзюба переезжает в чемпионат Китая!” Это, конечно, не так, однако сегодня появилась информация, что якобы Артёмом действительно интересуются на азиатской земле. Два неназванных клуба готовы предложить россиянину щедрую зарплату (как иначе), а “Зениту” – отличную сумму трансфера.

Понимая всю абсурдность такого сюжета, мы все же решили дать Дзюбе несколько советов. Работа в Китае – штука непростая.
Некоторые СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: “Дзюба переезжает в Китай!”
1. Артём, контракт надо подписывать с “Шанхай СПИГ”. Тут и думать нечего, ведь там играет Халк, а главным тренером работает товарищ Виллаш-Боаш. Кажется, и объяснять ничего не нужно, адаптироваться в совершенно новом мире легче всего с людьми родными. Тем более когда речь идёт о работе в футбольной команде.

Замыкать идеальные кроссы Халка, выполнять знакомые установки Виллаш-Боаша и, кстати, общаться на великом и могучем с Одилом Ахмедовым – что может быть лучше на первых порах в далёком и неизвестном Китае?

2. А вот с кем нельзя подписывать контракт ни в коем случае, так это с клубом “Бейцзин Гоань”.
В нем нет ничего ужасного – там тоже платят миллионы и играют известные в европейском футболе сотрудники. Например, Бурак Йылмаз, коллекционировавший голы за “Галатасарай”, или Ренато Аугусто, классно игравший в Бундеслиге за “Байер”.

Одна беда – тренирует команду испанец, не Унаи Эмери, конечно, но тем не менее. Хосе Мануэль Гонсалес, экс-наставник скромной “Гранады” наверняка знает многое о футболе. Но сработается ли с ним Артём? Или всё-таки не стоит связываться с ещё одним потенциальным “тренеришкой”?

3. Красно-белые цвета. Как много в этом звуке – для Артёма Дзюбы слилось. Понятно, что со “Спартаком” форвард расстался не слишком мирно, но “родной клуб” – словосочетание отнюдь не пустое. Потому эта расцветка навсегда для Дзюбы останется особенной. Так что у Дзюбы не остаётся выбора, кроме как продолжить свою карьеру в “Гуанчжоу Эвергранд”. Красно-белые цвета, Джексон Мартинес в качестве напарника по атаке, а в тренерах – чемпион мира Луис Фелипе Сколари. Ну и? Чего тут думать-то, Артём?

4. Дитя лимита. Нет, это не Артём Дзюба, а многочисленные китайские игроки, про которых теперь тоже можно так говорить. В Китае “специально ради” Андре Виллаш-Боаша изменили свой лимит на легионеров – всего три иностранца в составе, четыре в заявке. Меньше всего заморских работников у клуба “Гуйчжоу Чжичэн” – четыре. Да и кто такие господа Мазола, Эквалла, Шери и Баисе по сравнению с Дзюбой?

→ Лимит в Китае: 3 легионера. Зачем они швырялись миллионами

Кстати, этот клуб интересуется и лучшим бомбардиром шведского “Юргордена” Майклом Олунгой. Тем самым, которого хочет заполучить ЦСКА. Так или иначе, тот же Виллаш-Боаш со своей бандой легионеров не может ничего гарантировать Дзюбе. В отличие от “Гуйчжоу”.

5. Если нужны деньги – надо идти в “Шанхай Шеньхуа”. Нет, ну правда, если и переезжать в Китай, то выжимать из этого максимум. Максимум богатства.

Именно в “Шанхае” платят больше всего – по крайней мере, Карлосу Тевесу. Аргентинец стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире и будет зарабатывать 40 млн евро. Ну, Дзюба — форвард почти такого же масштаба, так что, по китайским оценкам, уж свою двадцатку заколачивать обязан.
Если Дзюбе нужны деньги – надо идти в “Шанхай Шеньхуа”.
6. Если нужна популярность – то вам в “Гуанчжоу”. У этого клуба не просто так красно-белые цвета. Именно он самый популярный в Китае. Огромная армия болельщиков, постоянные интервью и внимание фанатов, смачные диалоги с ними – ко всему этому Артём Дзюба привык. И в “Гуанчжоу” не придётся отвыкать – разве что китайский надо будет выучить. Дзюба ведь мастер поговорить “по душам”. С простыми людьми, не миллионерами.

7. Артём Дзюба любит супергероев – например, наряжается в костюм Спайдермена и сам себя называет Тором. На фоне традиционно низкорослых китайцев россиянин будет реально гигантом, исполином. Так что если форвард “Зенита” хочет наконец стать настоящим супергероем, то в Китае у него это наверняка получится. К тому же в Азии в принципе люди безумно фанатеют от героев американских комиксов. В общем, Дзюбе будет о чём поговорить с китайскими одноклубниками.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 10
Теги
ФК Зенит Артём Дзюба Китайский футбол
Новости. Футбол
23 января 2017, понедельник
21:49 Иньесте вручили награду имени королевы Софии за вклад в спорт и честную игру
21:41 Куртуа: «Челси» нужны были победы перед матчами с «Ливерпулем» и «Арсеналом»
21:31 «Лестер» отказался продавать Уллоа «Алавесу» за € 2 млн
21:26 Клаессон перешёл в «Краснодар»
21:20 Джонни Эванс: Руни — фантастический лидер и боец, он объединяет игроков «МЮ»
21:18 «Саутгемптон» продлил контракт с воспитанником академии Симсом
21:15 Ребров: для меня стало облегчением, когда капитанскую повязку отдали Глушакову
21:00 Юмтити: надеюсь взять личный реванш у «ПСЖ»
20:58 Кирьяков: видно, что игроки тульского «Арсенала» устали, нагрузки сказываются
20:51 Фанаты разгромили дом вратаря сборной Того из-за его неудачной игры на КАН
20:43 Кэрролл получил повреждение, но должен сыграть против «Манчестер Сити»
20:28 «Ливерпуль» отдал Марковича в аренду «Халлу» до конца сезона
20:25 «Урал»: пусть букмекеры не принимают ставки на наши матчи — будем счастливы!
20:18 Клопп: готов помочь Джеррарду стать тем тренером, которым он хочет быть
20:12 Пюэль: я сделал ван Дейка капитаном не для того, чтобы убедить его остаться
20:07 «Крестовский» в феврале примет 10 тыс. человек в рамках тестирования
20:00 «Вест Хэм» отклонил третье предложение «Марселя» по покупке Пайета за € 27 млн
19:54 Сколари: в течение двух лет Неймар выйдет на один уровень с Роналду и Месси
19:48 Раньери: прошлый сезон был для «Лестера» сказкой, а этот стал реальностью
19:39 Марадона спустя 31 год снова взял в руки кубок мира
19:38 Селюк: Траоре доработает контракт с ЦСКА, идти в клуб-аутсайдер ему смысла нет
19:27 Галлиани: «Милан» не интересуется Марио Фернандесом
19:20 «Терек» не смог победить шестую команду чемпионата Польши
19:12 «Эвертон» объявил о переходе Деулофеу в «Милан» на правах аренды до конца сезона
19:06 Тульский «Арсенал» проиграл «Шахтёру» из Караганды, пропустив на 90-й минуте
19:06 FA предъявила обвинения Венгеру
18:59 Президент «Севильи»: если Рамос хочет давать советы, пусть обращается к Пересу
18:58 Ихеаначо не будет просить «Манчестер Сити» отпустить его в аренду
18:50 Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды
18:35 Клопп: если бы все проблемы в защите решила одна покупка, я бы её совершил
18:26 Мата: не помню, когда в последний раз забивал в свои ворота
18:18 Смолов: заслуженно ли футболисты получают такие бабки? Нет!
18:05 Модрич из-за травмы пропустит около десяти дней
18:02 Calciomercato: «Милан» следит за игрой Марио Фернандеса
17:59 Пиоли: я правда не думаю о Симеоне, но знаю, что многие хотят возглавить «Интер»
17:45 Сол Кэмпбелл: лично я убеждён, что Алексис продлит контракт с «Арсеналом»
17:41 Билья отказался продлить контракт с «Лацио» и может продолжить карьеру в Испании
17:35 Педро: Диего Коста идеально подходит «Челси»
17:23 Агент: у Эззатоллахи нет контракта с «Ростовом», но он хочет остаться
17:19 Фабрегас: расстраиваюсь, когда не выхожу на поле, ведь футбол — это моя жизнь
17:19 Геннадий Голубин назначен главным селекционером «Динамо»
17:14 Дортмундская «Боруссия» объявила о продлении контракта с Пулишичем
17:09 Следующий тур ФИФА по стадионам ЧМ-2018 пройдёт с 27 февраля по 2 марта
16:56 УЕФА составил таблицу за всю историю Лиги чемпионов, «Спартак» на 30-м месте
16:49 «Крестовский» будет сдан комиссии ФИФА в конце февраля
Все новости RSS
Можете ли представить себе Марио Фернандеса в «Спартаке»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+