Венгер должен ответить за свои действия. Обзор дня

Клаессон перешёл в «Краснодар»
По информации «Чемпионата», шведский полузащитник клуба «Эльфсборг» Виктор Клаессон перешёл в «Краснодар». В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
Ранее шведские СМИ сообщали, что «быки» предложили за 25-летнего футболиста около € 2 млн. В активе Клаессона девять матчей и один гол в составе сборной Швеции. За «Эльфсборг» он сыграл 177 матчей, в которых забил 45 голов и сделал 37 голевых передач.
После 17 туров РФПЛ «Краснодар» занимает пятое место в таблице, набрав 28 очков.
Финальная жеребьёвка ЧМ-2018 пройдёт в Кремле
Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с предложением Москвы провести финальную жеребьёвку ЧМ-2018 1 декабря 2017 года в Кремле. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко.
«1 декабря пройдёт финальная жеребьёвка чемпионата мира по футболу, мы предложили в качестве места проведения Кремль, всё это устроило ФИФА, и сейчас готовим эту финальную жеребьёвку», — цитирует Мутко «Лайф».
Мутко добавил, что подготовка к мировому первенству и Кубку конфедераций 2017 года проходит без существенных проблем.
FA предъявила обвинения Венгеру
Главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предъявлены обвинения за нарушение дисциплины в матче 22-го тура АПЛ с «Бернли», информирует пресс-служба Футбольной ассоциации Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:1.
Венгер был удалён в начале компенсированного времени за бурную реакцию на назначение пенальти в ворота своей команды, когда Франсис Коклен ногой ударил по колену сопернику в своей штрафной площади. Уходя в подтрибунное помещение, Венгер толкнул резервного арбитра Энтони Тейлора. Перед этим специалист перебросился с Тейлором несколькими фразами. После игры Венгер извинился за своё поведение.
Венгер должен ответить на обвинения до вечера 26 января.
Марадона спустя 31 год снова взял в руки кубок мира
Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона спустя 31 год получил возможность снова подержать в руках трофей, вручаемый чемпионам мира. Футболист выиграл мировое первенство в 1986 году. В начале января в Цюрихе на церемонии вручения призов ФИФА Марадона «встретился» с кубком мира, сообщает официальный сайт ФИФА.
«Прекрасен, как он прекрасен! Хочу пожелать нынешнему поколению аргентинских футболистов собственными руками прикоснуться к нему и почувствовать вес этого кубка», — сказал Марадона.
Видео можно посмотреть здесь.
Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды
Футболисты «Кубани» написали письмо вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко и губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Игроки краснодарской команды пожаловались на задержки по зарплате и плачевное финансовое состояние клуба.
В письме указывается, что футболисты не получают зарплату более семи месяцев, а премиальные — более десяти месяцев. Игроки просят Мутко и Кондратьева найти средства для дальнейшего функционирования команды. В случае если финансовые проблемы «Кубани» не будут решены в ближайшее время, команда готова бойкотировать тренировки и матчи.
Письмо подписали 26 игроков «Кубани». После 24 матчей в ФНЛ жёлто-зелёные идут на 14-м месте в таблице.
«Урал» подписал контракт с полузащитником Бикфалви
«Урал» объявил о подписании контракта с полузащитником Эриком Бикфалви. Как сообщает официальный «твиттер» уральского клуба, соглашение было подписано по схеме 2,5+1. Румынский новичок команды уже присоединился к «Уралу» на сборе на Кипре.
Ранее Бикфалви выступал за «Томь», куда перешёл летом 2016 года. В нынешнем сезоне РФПЛ 28-летний футболист принял участие в 15 матчах, забил 3 гола и сделал 1 голевой пас. Болельщики «Томи» признали Бикфалви лучшим игроком в ноябре-декабре.
УЕФА составил таблицу за всю историю Лиги чемпионов, «Спартак» на 30-м месте
Московский «Спартак» занимает самое высокое место среди российских команд в таблице Лиги чемпионов всех времён, которая была опубликована на официальном сайте УЕФА. Красно-белые расположились на 30-й позиции.
На восемь строчек ниже находится ЦСКА (38). Далее следуют «Зенит» (42), «Локомотив» (60) и «Рубин» (75).
Первое место в таблице занимает мадридский «Реал». Следом расположилась «Барселона», а замыкает тройку призёров «Бавария».
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу занимает пятое место по количеству матчей в Лиге чемпионов. На счету румынского специалиста 103 игры в самом престижном европейском клубном турнире – «Шахтёр» (68), «Интер» (3), «Галатасарай» (26), «Бешикташ» (6). Бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев занимает 16-е место. Российский специалист провёл в ЛЧ 56 матчей с красно-белыми.