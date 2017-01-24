Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Глобтроттер» наоборот. Почему не стоит скучать по Фримпонгу

Чемпионат России теряет легионера, у которого не было ничего, кроме имени. Никакого сожаления по этому поводу нет.