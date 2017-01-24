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175 лет назад 2016
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Виктор Гончаренко
Фото: Олег Лысенко, «Чемпионат»
Текст: Олег Лысенко

Красно-синий трансформер. Как будет играть ЦСКА

Новая схема и необычные амплуа отдельных исполнителей – спецкор «Чемпионата» суммирует впечатления от первого сбора ЦСКА в Испании.
24 января 2017, вторник. 13:00. Футбол
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За половину зимы ЦСКА незначительно изменился поимённо. Из людей, отработавших первый сбор в Кампоаморе, только двое не входили в совместную заявку клуба на осеннюю часть сезона. Да и тех – а речь, как вы догадались, о тёзках Васине и Витиньо – не назовёшь новобранцами клуба. При минимальных кадровых перестановках масштабный характер приобрели системные трансформации. Сопоставив людской ресурс команды с собственными воззрениями на футбол, Виктор Гончаренко энергично взялся за тактическую модернизацию ЦСКА. Первые плоды этой работы мы увидели на исходе прошлой недели – в спаррингах со швейцарцами и поляками, выигранных москвичами всухую.

Новому командиру чемпионов России не понадобилось много времени, чтобы составить собственное представление о «материале», из которого придётся лепить свою команду. Потенциал большинства игроков был ему досконально знаком по совместному творчеству со Слуцким. Самых даровитых резервистов он протестировал уже в Испании – и результатами смотра, по всей видимости, остался доволен. На фоне бывалых коллег молодёжь выглядела достаточно убедительно, а некоторые ребята – в частности Жамалетдинов, Олейников – вдобавок раскрылись в неожиданном свете.

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Новый тренер не стал до основания крушить пресловутый «багаж Слуцкого». Гончаренко оставил в репертуаре команды любимую модель предшественника (4-2-3-1) – но только в качестве запасной. Базовой у ЦСКА, очевидно, станет схема, принесшая успех Виктору Михайловичу на прежнем месте работы. Но если в «Уфе» она была всё-таки ближе к 5-3-2, то в ЦСКА примет более агрессивные очертания – 3-5-2. В Кампоаморе красно-синие активно вживались в новую тактическую оболочку.

В первую очередь эта расстановка предъявляет повышенные требования к фланговым игрокам. Последним вменяется в обязанность не только надёжная, внимательная работа сзади, но и активная, напористая – впереди. Соответственно кандидаты в «латерали» должны быть: а) универсальны, б) выносливы. Поскольку в полной мере обеим характеристикам в ЦСКА соответствует только Фернандес, Гончаренко мог бы оформить заявку на приобретение ещё одного игрока аналогичной формации. Допускаю, что он так и поступил, а параллельно устроил кастинг на роль левого бека среди имеющихся игроков. И выявил как минимум пару неожиданных кандидатов на место.
Базовой у ЦСКА, очевидно, станет схема, принесшая успех Виктору Михайловичу на прежнем месте работы.

Слуцкий тоже иногда предлагал игрокам выйти за рамки привычного амплуа. Самый свежий и яркий пример – нападающий Вернблум. Гончаренко пошёл в этом процессе дальше. Субъектами его экспериментов в Испании стали полдюжины футболистов, юных и не очень.

Понятно, что на данном этапе, за полтора месяца до возобновления сезона, деление на основных и запасных игроков в достаточной степени условно. Но костяк обновляющегося ЦСКА тренер обозначил с первых же тренировок. И роль левого защитника в нём закрепил не за Щенниковым, отыгравшим все 17 туров первой части сезона в старте, а – вот вам и сюрприз №1 – за Милановым.
Это не значит, что против «Зенита» последний гарантированно выйдет с первых минут. До 4 марта многое может измениться, но на данном этапе болгарский Георги выигрывает конкуренцию у русского тёзки. Прежде всего за счёт более высокой конкретики в атаке. Щенникову этот компонент желательно подтянуть.

Георгий стал активным участником другого любопытного тактического опыта. Во втором тайме матча с «Воленом», после перехода ЦСКА с одной схемы на другую (с 4-2-3-1 на 3-5-2), Щенников сформировал тройку стопперов с Васиным и – внимание – Набабкиным. И отработал на непривычной позиции достаточно добротно. С фундаментальными выводами предлагаю повременить до более серьёзных испытаний.

Самый, пожалуй, интересный вопрос в оборонительном блоке – кто станет четвёртым лишним в квартете профильных центральных защитников. В тренировочных занятиях Гончаренко и так, и этак тасовал состав стопперов и скорее всего продолжит поиск на втором-третьем сборах. На данном этапе шансы обоих Березуцких, Игнашевича и Васина на место в основе плюс-минус равны. Василию, правда, концовку первого сбора подпортила микротравма, ну так и официальные старты – не завтра и даже не послезавтра. Времени, чтобы наверстать упущенное, — предостаточно.

>>> Тезисы Гончаренко. Чего новый «командир» требует от ЦСКА

Широкий выбор исполнителей у Гончаренко в центре поля – минимум по два игрока на каждую из трёх позиций. В этой зоне конкуренция намечается особенно ожесточённая – при отсутствии травм и дисквалификаций, разумеется. В настоящее время основной представляется тройка Вернблум, Дзагоев, Головин, но лишь железный швед избежал на первом сборе вынужденных пауз. Алан по ходу дела перенёс микротравму, Александра угораздило простудиться в первый же рабочий день года. На «Волене» Гончаренко апробировал молодёжную пару Гордюшенко – Кучаев в опорной зоне. А ведь есть ещё Натхо. В общем, за центр поля тренер может быть спокоен.
Другие нападающие проявили себя лучше Джафара.

Не совсем ясны перспективы Тошича. Мало того что большую часть сбора Зоран пропустил из-за повреждения, так ещё и в новую схему не вполне «монтируется». Крайних хавбеков системой 3-5-2 не предусмотрено, а в центре поля, как обозначено абзацем выше, и без серба народу хватает. Возможно, и ему Гончаренко придумает новое амплуа. Пример Ионова показывает: опытному, сообразительному мастеру не составит труда освоить смежную роль. В Кампоаморе Алексей проявил себя как умелый «страйкер», дважды поразив ворота швейцарцев.



Самые нетерпеливые болельщики все две недели сбора бомбардировали журналистскую мини-бригаду в Кампоаморе одним и тем же вопросом через соцсети: «Где обещанный нападающий?». Напоследок Виктор Гончаренко показал-таки им потенциального новичка – заодно и сам рассмотрел в более-менее серьёзном деле. Вот только воспользоваться своим шансом таинственный «Красный Хохолок» не сумел. Другие нападающие проявили себя лучше Джафара. Ионов с Жамалетдиновым забили по два гола, Чалов отметился результативной передачей и заработанным пенальти. Интересно, что Жамалетдинов сделал голевой почин в основе, играя… левого латераля! С учётом Витиньо, не выходившего против «Пяста» из-за ушиба, вырисовывается довольно интересная наступательная бригада. Да и Траоре, на мой взгляд, списывать со счетов преждевременно. Кто бы что ни говорил, играть в футбол этот великан умеет. Если Гончаренко заставит его играть на максимуме, боеспособность «армейцев» автоматически возрастёт.



Главный же вывод от увиденного в Кампоаморе я бы сформулировал так: слухи об ограниченности кадрового ресурса ЦСКА сильно преувеличены. У клуба достаточно внутренних резервов для усиления игры. Просто ими нужно толково распорядиться. Молодёжь у ЦСКА многообещающая, по-спортивному наглая – должна выстрелить!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Виктор Васин Виктор Гончаренко Георги Миланов Георгий Щенников Зоран Тошич Видео
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