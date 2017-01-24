Алли-экспресс. Как «Тоттенхэм» вновь ворвался в чемпионскую гонку

Так началась английская история тренера, которого многие сейчас считают лучшим в АПЛ. Год назад за рождественским ужином так высказался сэр Алекс Фергюсон, не бросающий слов на ветер. Его очень уважает Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» – лучшая команда лиги, когда ты даёшь им играть. Я наслаждаюсь, когда смотрю игру «Тоттенхэма». Гвардиола-то был знаком с Почеттино ещё раньше, с испанской Примеры – Маурисио работал с «Эспаньолом», ставил на тренировочной базе камеры, влезал во все углы командной кухни и почти не проигрывал «Барселоне» Гвардиолы, анализируя её невероятно дотошно.
Первые два сезона в «Тоттенхэме» ушли у Почеттино на постройку боеспособной растущей команды, опирающейся на мозги и задор молодёжи, и «Тоттенхэм» рос, хотя об этом почти никто не писал (такова судьба «шпор» – команда растёт третий год кряду, но год назад все клики и обложки собрал «Лестер», теперь пришли в себя гранды). На третий сезон Почеттино затеял тактическую революцию.
Она казалась лишней. Почеттино безальтернативно использовал схему 4-2-3-1 в первых двух сезонах, лишь изредка используя 4-4-2, и она работала как часы: связка в опорной зоне Дайер – Дембеле запредельно подняла взаимопонимание (лишь однажды за чемпионат-2015/16 «Тоттенхэм» проиграл, когда оба опорника были на поле), Тоби Алдервейрелд вписался в структуру «шпор» и добился звания лучшего защитника АПЛ за счёт чтения игры и качественного первого паса, Эриксен, Ламела и Алли были единым целым, а не сами по себе. Но расширившаяся глубина состава за счёт подписаний Ваньямы, Сиссоко и Янссена добавила Почеттино вариативности. Так тренер «Тоттенхэма» придумал 4-4-2 с Гарри Кейном и Янссеном на передовой. Так появились 4-1-4-1, пусть и эпизодически. И так Почеттино пришёл к тактике, ставшей самой трендовой в этом сезоне.
3-4-3 Почеттино изначально не были основаны на сильных сторонах «шпор», аргентинец впервые использовал тактику конкретно под «Арсенал», чтобы сковать Санчеса, Озила, Уолкотта, а заодно – выставить боеспособный состав в отсутствие кучи травмированных. Но декабрьский матч с «Халлом» положил начало новому тактическому эксперименту, и теперь схема с тремя центральными – основная. Эффект от 3-4-3 примерно тот же, что и в «Челси» от перестройки Антонио Конте: череда побед, разница мячей 18:4 и новая волна восхищений.
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Одна из ключевых деталей схемы 3-4-3 – вариативность атаки, которую можно отладить как угодно, но стиль атаки «Тоттенхэма» сильно отличается от стиля других «трендовых» команд сезона. Один из передней тройки, Кристиан Эриксен, постоянно спускается за мячом в глубину, фактически формируя 3-5-2. У датчанина много функций – давать ходить вперёд Кайлу Уокеру, подкармливая его мячами и страхуя фланг в случае прорывов Уокера через центр, разгонять атаки вертикальными передачами на Кейна, бить издали, как Эриксен любит. В прессинге он смещается в центр, создавая численное преимущество. Но главное, что делает Эриксен – здорово открывается в каналы, пустые зоны между линиями. В матче с «Вест Бромвичем» первый гол был забит как раз после такого открывания Кристиана – он нашёл свободное пространство между линиями и резко отрезал линию защитников пасом на Кейна.
При этом датский волшебник и сам любит отдавать передачи вразрез. В матче с «Манчестер Сити» Эриксен заработал 13 очков Impact, по одному за каждого отрезанного передачей защитника. Несколько игроков «Тоттенхэма» отрезали соперников пасами чаще, чем Эриксен, но именно выключать защитников «Сити» у Кристиана получалось лучше всех.
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У Деле Алли иная функция, он часто работает на одной линии с Гарри Кейном – как в прессинге, традиционно мощном и накрывающим даже чужую вратарскую, так и при открываниях под передачи из глубины. Их связка похожа на сладкую парочку «Баварии» Гвардиолы, где Роберт Левандовски стягивал за собой защитников и создавал пространство для Томаса Мюллера. В штрафной Алли частенько оказывается в центре внимания за счёт Кейна – Гарри стягивает на себя внимание, Алли остаётся без плотной опеки. Вот пример из матча с «Челси». Кейн забирает за собой Давида Луиза (кстати, обратите внимание на его взгляд в сторону Алли, а также отвлекающий манёвр Роуза).
Эриксен смещается к углу штрафной, стягивает за собой Кэхилла и подаёт на дальнюю штангу. Единственный, кто может помешать Алли – Аспиликуэта, но его физических данных не хватает, чтобы спасать «Челси» в таких ситуациях. Мозес, отвлечённый Роузом, не в силах помочь.
Смена тактики повлияла на каждого из игроков атаки «Тоттенхэма». Датский волшебник Кристиан Эриксен с переходом на новую формацию стал чаще участвовать в голевых атаках «шпор», и как ассистент, и как автор предголевых передач (сейчас у Эриксена 27 очков по футбольному «показателю полезности», считающему авторов гола, голевой и трёх предголевых передач). У Алли таких очков 25, он стал забивать ещё чаще, чем раньше – 8 голов против 3 при схеме в четыре центральных. «В своих подключениях к атакам он исключительно хорош, и чувство моментов позволяет ему оказываться именно в нужном месте и в нужное время, чтобы посылать мячи в сетку ворот», – писал в колонке про Алли бывший игрок «Тоттенхэма» Данни Мёрфи. Гарри Кейн остаётся Гарри Кейном, при тактической перестройке он сделал свой первый хет-трик в сезоне.
Ещё одна возможная конфигурация при переходе в атаку – 4-4-2, при таком варианте в полузащиту поднимается либо Кайл Уокер, либо кто-то из центральных защитников. Уокеру, как и Дэнни Роузу, тоже пошла на пользу тактическая революция. «Тоттенхэм» предпочитает атаковать вертикально, и вариант атак «Льорис – центральный защитник – Уокер/Роуз – прострел в штрафную» с перестройкой стал использоваться ещё чаще, тем более что оба любят ходить вперёд. Главное, в чём нужно добавить крайним защитникам, – осмысленность действий, особенно она страдает у Роуза: Дэнни набрал по 1,5 ключевых передачи за матч, лишь Эриксен и травмированный Ламела обостряли чаще, но голевыми стали всего 2 паса.
Крепче стал центр поля, где и раньше всё было залито цементом. «Ваньяма и Дембеле – самая мощная связка центральных полузащитников в лиге», – написал в колонке для ВВС Джермейн Дженас, и это утверждение близко к правде, хотя и заставляет поспорить. Роли двух хавбеков в тактике «шпор» разграничены: Ваньяма заточен под разрушение, для него не проблема переместиться даже в центр защиты, как в матче с «Манчестер Сити», и своими действиями Ваньяма разгружает Муссу Дембеле. У бельгийца, чьё хобби – посещение мюзиклов и игра на акустической гитаре (ну-ка, найдите ещё одного топ-футболиста с такими увлечениями), поражающие цифры – он лучший в «Тоттенхэме» и по количеству удачных отборов (2,9 за матч), и по количеству удачных попыток дриблинга (3,1). Тот самый матч с «Арсеналом», где «шпоры» впервые пробовали свои 3-4-3, вытащил как раз Дембеле: полез в обводку, обыграл троих, наткнулся на ногу Косельни – так бельгиец заработал пенальти. Дембеле всего 6 раз поучаствовал в голевых атаках «шпор», но его вклад в игру «Тоттенхэма» гораздо, гораздо больше.
Со сменой тактики не изменилась лишь роль центральных защитников. Но это и не требовалось. Тоби Алдервейрелд и раньше считался главным специалистом в АПЛ по умным диагоналям из глубины поля, во многом на его плечах лежал переход «Тоттенхэма» из обороны в атаку. Разница лишь в том, что теперь у Алдервейрелда два помощника, а не один – и Эрик Дайер, и Ян Вертонген наделены схожим багажом умений. Один из них в начальной стадии атаки поднимается чуть выше, что как раз помогает эпизодически перестроиться на 4-4-2.
«У «Тоттенхэма» лучший состав в АПЛ в плане химии, как команда. Вы могли бы поменять Эриксена на Азара, но без Эриксена «Тоттенхэм» потеряет много вещей, которые находит с ним», – заключил Джермейн Дженас в той же колонке для ВВС. «Шпоры» действительно обладают лучшей химией в Премьер-лиге, и тактическая трансформация лишь подняла её на новый уровень. Антонио Конте перешёл на 3-4-3, чтобы замаскировать слабости при обороне в четыре защитника. Маурисио Почеттино перешёл на 3-4-3, потому что так «Тоттенхэм» сам раскрылся в новых ярких красках. Явных слабостей у «шпор» не было видно и раньше. И даже матч с «Манчестер Сити», худший в сезоне для «Тоттенхэма», не должен заставлять говорить, что тактика Почеттино не работает, хотя забросы за спину центральным защитникам в Манчестере стали первой ощутимой проблемой.
Важно вот ещё что: даже если Почеттино вдруг решит пойти на новый тактический поиск, химия «Тоттенхэма» вновь станет сильнее. Просто заново раскроется кто-то другой – например, Хён Мин Сон, выигрывавший приз лучшему игроку сентября в АПЛ. Потенциал команды громадный, а покупки ради покупок «шпорам» не нужны. Во-первых, состав и без того мощно укомплектован, во-вторых, все лидеры «Тоттенхэма» имеют на руках длительные контракты до 2021-2022 года.
И это тоже желание Маурисио Почеттино, влезающего во все углы командной кухни.
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