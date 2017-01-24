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175 лет назад 2016
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Деле Алли
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Алли-экспресс. Как «Тоттенхэм» вновь ворвался в чемпионскую гонку

Зимой Маурисио Почеттино внезапно решил пойти по пути Антонио Конте – и его ставка на 3-4-3 сыграла не хуже, чем у итальянского коллеги.
24 января 2017, вторник. 14:30. Футбол
Английский футбол встречал Маурисио Почеттино с белыми платками – в знак недоверия. Его пристроили в «Саутгемптон», вопреки всякой логике: убрали Найджела Эдкинса, вышедшего со «святыми» из Лиги 1, махом преодолевшего Чемпионшип, накануне отставки выигравшего свой матч и не проигравшего «Челси». Ученик Марсело Бьельсы, изучавший противника, а также газетные отчёты El Grafico, играя в защите сборной Аргентины, ехал в «Саутгемптон», не зная английский, не имея опыта игры на островах. Его назначением были недовольны, его игроки стонали от нагрузок, Почеттино заставлял игроков «Саутгемптона» ходить по раскалённым углям, но спустя полтора года недовольны были уже другим – отъездом Почеттино в «Тоттенхэм».

Так началась английская история тренера, которого многие сейчас считают лучшим в АПЛ. Год назад за рождественским ужином так высказался сэр Алекс Фергюсон, не бросающий слов на ветер. Его очень уважает Хосеп Гвардиола: «Тоттенхэм» – лучшая команда лиги, когда ты даёшь им играть. Я наслаждаюсь, когда смотрю игру «Тоттенхэма». Гвардиола-то был знаком с Почеттино ещё раньше, с испанской Примеры – Маурисио работал с «Эспаньолом», ставил на тренировочной базе камеры, влезал во все углы командной кухни и почти не проигрывал «Барселоне» Гвардиолы, анализируя её невероятно дотошно.

Первые два сезона в «Тоттенхэме» ушли у Почеттино на постройку боеспособной растущей команды, опирающейся на мозги и задор молодёжи, и «Тоттенхэм» рос, хотя об этом почти никто не писал (такова судьба «шпор» – команда растёт третий год кряду, но год назад все клики и обложки собрал «Лестер», теперь пришли в себя гранды). На третий сезон Почеттино затеял тактическую революцию.

Она казалась лишней. Почеттино безальтернативно использовал схему 4-2-3-1 в первых двух сезонах, лишь изредка используя 4-4-2, и она работала как часы: связка в опорной зоне Дайер – Дембеле запредельно подняла взаимопонимание (лишь однажды за чемпионат-2015/16 «Тоттенхэм» проиграл, когда оба опорника были на поле), Тоби Алдервейрелд вписался в структуру «шпор» и добился звания лучшего защитника АПЛ за счёт чтения игры и качественного первого паса, Эриксен, Ламела и Алли были единым целым, а не сами по себе.
Но расширившаяся глубина состава за счёт подписаний Ваньямы, Сиссоко и Янссена добавила Почеттино вариативности. Так тренер «Тоттенхэма» придумал 4-4-2 с Гарри Кейном и Янссеном на передовой. Так появились 4-1-4-1, пусть и эпизодически. И так Почеттино пришёл к тактике, ставшей самой трендовой в этом сезоне.

3-4-3 Почеттино изначально не были основаны на сильных сторонах «шпор», аргентинец впервые использовал тактику конкретно под «Арсенал», чтобы сковать Санчеса, Озила, Уолкотта, а заодно – выставить боеспособный состав в отсутствие кучи травмированных. Но декабрьский матч с «Халлом» положил начало новому тактическому эксперименту, и теперь схема с тремя центральными – основная. Эффект от 3-4-3 примерно тот же, что и в «Челси» от перестройки Антонио Конте: череда побед, разница мячей 18:4 и новая волна восхищений.

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Одна из ключевых деталей схемы 3-4-3 – вариативность атаки, которую можно отладить как угодно, но стиль атаки «Тоттенхэма» сильно отличается от стиля других «трендовых» команд сезона. Один из передней тройки, Кристиан Эриксен, постоянно спускается за мячом в глубину, фактически формируя 3-5-2. У датчанина много функций – давать ходить вперёд Кайлу Уокеру, подкармливая его мячами и страхуя фланг в случае прорывов Уокера через центр, разгонять атаки вертикальными передачами на Кейна, бить издали, как Эриксен любит. В прессинге он смещается в центр, создавая численное преимущество. Но главное, что делает Эриксен – здорово открывается в каналы, пустые зоны между линиями. В матче с «Вест Бромвичем» первый гол был забит как раз после такого открывания Кристиана – он нашёл свободное пространство между линиями и резко отрезал линию защитников пасом на Кейна.

При этом датский волшебник и сам любит отдавать передачи вразрез. В матче с «Манчестер Сити» Эриксен заработал 13 очков Impact, по одному за каждого отрезанного передачей защитника. Несколько игроков «Тоттенхэма» отрезали соперников пасами чаще, чем Эриксен, но именно выключать защитников «Сити» у Кристиана получалось лучше всех.

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У Деле Алли иная функция, он часто работает на одной линии с Гарри Кейном – как в прессинге, традиционно мощном и накрывающим даже чужую вратарскую, так и при открываниях под передачи из глубины. Их связка похожа на сладкую парочку «Баварии» Гвардиолы, где Роберт Левандовски стягивал за собой защитников и создавал пространство для Томаса Мюллера. В штрафной Алли частенько оказывается в центре внимания за счёт Кейна – Гарри стягивает на себя внимание, Алли остаётся без плотной опеки. Вот пример из матча с «Челси». Кейн забирает за собой Давида Луиза (кстати, обратите внимание на его взгляд в сторону Алли, а также отвлекающий манёвр Роуза).

Эриксен смещается к углу штрафной, стягивает за собой Кэхилла и подаёт на дальнюю штангу. Единственный, кто может помешать Алли – Аспиликуэта, но его физических данных не хватает, чтобы спасать «Челси» в таких ситуациях. Мозес, отвлечённый Роузом, не в силах помочь.

Смена тактики повлияла на каждого из игроков атаки «Тоттенхэма». Датский волшебник Кристиан Эриксен с переходом на новую формацию стал чаще участвовать в голевых атаках «шпор», и как ассистент, и как автор предголевых передач (сейчас у Эриксена 27 очков по футбольному «показателю полезности», считающему авторов гола, голевой и трёх предголевых передач). У Алли таких очков 25, он стал забивать ещё чаще, чем раньше – 8 голов против 3 при схеме в четыре центральных. «В своих подключениях к атакам он исключительно хорош, и чувство моментов позволяет ему оказываться именно в нужном месте и в нужное время, чтобы посылать мячи в сетку ворот», – писал в колонке про Алли бывший игрок «Тоттенхэма» Данни Мёрфи. Гарри Кейн остаётся Гарри Кейном, при тактической перестройке он сделал свой первый хет-трик в сезоне.

Ещё одна возможная конфигурация при переходе в атаку – 4-4-2, при таком варианте в полузащиту поднимается либо Кайл Уокер, либо кто-то из центральных защитников. Уокеру, как и Дэнни Роузу, тоже пошла на пользу тактическая революция. «Тоттенхэм» предпочитает атаковать вертикально, и вариант атак «Льорис – центральный защитник – Уокер/Роуз – прострел в штрафную» с перестройкой стал использоваться ещё чаще, тем более что оба любят ходить вперёд. Главное, в чём нужно добавить крайним защитникам, – осмысленность действий, особенно она страдает у Роуза: Дэнни набрал по 1,5 ключевых передачи за матч, лишь Эриксен и травмированный Ламела обостряли чаще, но голевыми стали всего 2 паса.

Крепче стал центр поля, где и раньше всё было залито цементом. «Ваньяма и Дембеле – самая мощная связка центральных полузащитников в лиге», – написал в колонке для ВВС Джермейн Дженас, и это утверждение близко к правде, хотя и заставляет поспорить. Роли двух хавбеков в тактике «шпор» разграничены: Ваньяма заточен под разрушение, для него не проблема переместиться даже в центр защиты, как в матче с «Манчестер Сити», и своими действиями Ваньяма разгружает Муссу Дембеле. У бельгийца, чьё хобби – посещение мюзиклов и игра на акустической гитаре (ну-ка, найдите ещё одного топ-футболиста с такими увлечениями), поражающие цифры – он лучший в «Тоттенхэме» и по количеству удачных отборов (2,9 за матч), и по количеству удачных попыток дриблинга (3,1). Тот самый матч с «Арсеналом», где «шпоры» впервые пробовали свои 3-4-3, вытащил как раз Дембеле: полез в обводку, обыграл троих, наткнулся на ногу Косельни – так бельгиец заработал пенальти. Дембеле всего 6 раз поучаствовал в голевых атаках «шпор», но его вклад в игру «Тоттенхэма» гораздо, гораздо больше.

Со сменой тактики не изменилась лишь роль центральных защитников. Но это и не требовалось. Тоби Алдервейрелд и раньше считался главным специалистом в АПЛ по умным диагоналям из глубины поля, во многом на его плечах лежал переход «Тоттенхэма» из обороны в атаку. Разница лишь в том, что теперь у Алдервейрелда два помощника, а не один – и Эрик Дайер, и Ян Вертонген наделены схожим багажом умений. Один из них в начальной стадии атаки поднимается чуть выше, что как раз помогает эпизодически перестроиться на 4-4-2.

«У «Тоттенхэма» лучший состав в АПЛ в плане химии, как команда. Вы могли бы поменять Эриксена на Азара, но без Эриксена «Тоттенхэм» потеряет много вещей, которые находит с ним», – заключил Джермейн Дженас в той же колонке для ВВС. «Шпоры» действительно обладают лучшей химией в Премьер-лиге, и тактическая трансформация лишь подняла её на новый уровень. Антонио Конте перешёл на 3-4-3, чтобы замаскировать слабости при обороне в четыре защитника. Маурисио Почеттино перешёл на 3-4-3, потому что так «Тоттенхэм» сам раскрылся в новых ярких красках. Явных слабостей у «шпор» не было видно и раньше. И даже матч с «Манчестер Сити», худший в сезоне для «Тоттенхэма», не должен заставлять говорить, что тактика Почеттино не работает, хотя забросы за спину центральным защитникам в Манчестере стали первой ощутимой проблемой.

Важно вот ещё что: даже если Почеттино вдруг решит пойти на новый тактический поиск, химия «Тоттенхэма» вновь станет сильнее. Просто заново раскроется кто-то другой – например, Хён Мин Сон, выигрывавший приз лучшему игроку сентября в АПЛ. Потенциал команды громадный, а покупки ради покупок «шпорам» не нужны. Во-первых, состав и без того мощно укомплектован, во-вторых, все лидеры «Тоттенхэма» имеют на руках длительные контракты до 2021-2022 года.

И это тоже желание Маурисио Почеттино, влезающего во все углы командной кухни.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур Гарри Кейн Деле Алли Кристиан Эриксен Маурисио Почеттино Тоби Алдервейрелд
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