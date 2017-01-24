Team Drakula. 7 кусающихся футболистов помимо Суареса

Джермейн Дефо («Тоттенхэм»)
Когда: 22 октября 2006 года
Кого: Хавьер Маскерано («Вест Хэм Юнайтед»)
Наказание: жёлтая карточка
Первым кусаться начал один из самых результативных нападающих Англии Джермейн Дефо. Правда, так он пытался защитить себя. В лондонском дерби «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Хавьер Маскерано очень грубо, двумя ногами сзади, подкатился под форварда, и тот в ярости набросился на аргентинца, укусив за руку. Оба получили по жёлтой карточке, а Дефо избежал наказания за неспортивное поведение — арбитр матча Стив Беннетт решил не удалять нападающего.
ВИДЕО
>>> «Тебя обожают сильнее Гаскойна!» Самый недооценённый форвард АПЛ
Эмерсон Шейх («Коринтианс»)
Когда: 4 июля 2012 года
Кого: Матиас Каруссо («Бока Хуниорс»)
Наказание: нет
В 2012 году бразильский «Коринтианс» впервые в истории выиграл Кубок Либертадорес, а нападающий Эмерсон Шейх забил в решающем матче оба гола и стал лучшим игроком матча. Но подданный Катара запомнился не только дублем — в концовке матча он, сидя на земле, укусил за руку сфолившего на нём защитника «Боки» Каруссо. Арбитр оставил этот эпизод без внимания, а Эмерсон доиграл матч до конца и отпраздновал победу в главном южноамериканском клубном турнире.
ВИДЕО
Хосе Мартинес Гуйотта («Бока Унидос»)
Когда: 7 ноября 2013 года
Кого: Диего Хара («Унион»)
Наказание: нет
В матчах второго аргентинского дивизиона можно увидеть что угодно, даже кусающихся вратарей. Хосе Мартинес Гуйотта был так расстроен, что форвард соперника смог однажды обыграть его, что после единоборства в своей штрафной укусил Диего Хару за спину. Нападающий отделался лёгким испугом, а Гуйотту вообще не наказали. Может, арбитры трактовали это как проявление нежности?
ВИДЕО
Мирча Борнеску («Петролул»)
Когда: 29 мая 2013 года
Кого: Саэр Аль Баваб («Газ Метан»)
Наказание: красная карточка
Румыния — родина графа Дракулы, и, видимо, поэтому местные футболисты нет-нет, да и вспомнят о его любимом занятии. Несколько лет назад в матче «Петролула» и «Газ Метан» случилась потасовка, в результате которой семь футболистов покинули поле из-за красных карточек. Особенно отличился вратарь «Петролула» Мирча Борнеску, вцепившийся в руку форварда соперника и не отпускавший его зубами, несмотря на удары по лицу. Кстати, румынская федерация футбола оставила этот эпизод без внимания и не дисквалифицировала участников драки больше чем на один матч.
ВИДЕО
Эдвин Хуртадо («Депортиво Кеведо»)
Когда: 13 августа 2013 года
Кого: Андрес Франзойя («Барселона» Гуаякиль)
Наказание: жёлтая карточка
Каннибальские замашки замечены и у футболистов чемпионата Эквадора. Защитник местного «Депортиво» решил отомстить за товарища, которого толкнул локтем нападающий Андрес Франзойя, и попытался откусить сопернику нос. К счастью для нападающего «Барселоны» из города Гуаякиль, Хуртадо не дотянулся зубами до его носа, однако жёлтую карточку защитник всё равно получил.
ВИДЕО
Хуан Аранго («Тихуана»)
Когда: 5 апреля 2015 года
Кого: Хесус Савала («Монтеррей»)
Наказание: двухматчевая дисквалификация
Один из лучших исполнителей стандартов в мире и бывший вингер сборной Венесуэлы Хуан Аранго в позапрошлом году тоже укусил соперника. В дерби чемпионата Мексики бывший футболист мёнхенгладбахской «Боруссии» слишком увлёкся игрой и даже не заметил, как укусил соперника за левое плечо прямо перед финальным свистком. На возмущение полузащитника сборной Мексики арбитр никак не отреагировал, однако Аранго всё равно дисквалифицировали постфактум.
ВИДЕО
Бранислав Иванович («Челси»)
Когда: 11 февраля 2015 года
Кого: Джеймс Маккарти («Эвертон»)
Наказание: нет
На последних минутах матча «Челси» и «Эвертона» два года назад Гарэт Барри сфолил на Виллиане, и на поле началась стычка. Бранислав Иванович, требовавший удалить соперника, слишком активно доказывал это другому игроку «ирисок» Джеймсу Маккарти и, судя по фото и видео, укусил его, вероятно, вспомнив зубы Луиса Суареса на своём плече в 2013-м. И если тогда нападающий «Ливерпуля» получил 10-матчевую дисквалификацию, то сербский защитник наказан не был вообще — футбольная ассоциация Англии так и не разобралась, был ли укус на самом деле.
ВИДЕО