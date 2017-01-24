Лучшие бомбардиры в истории клубов АПЛ

“Челси” – Фрэнк Лэмпард, Англия
2001-2014
221 гол в 648 матчах
Фрэнк Лэмпард – футболист совершенно уникальный. Чтобы признать это, вовсе не обязательно болеть за “Челси” или лично “глорить” за англичанина. Достаточно поразиться лишь одному факту: лучший бомбардир в истории “Челси” вовсе не форвард. Лэмпард, конечно, не либеро и не голкипер, но по профессии полузащитник. Центральным нападающим Фрэнк не был никогда, однако и с позиции центрального атакующего хава коллекционировал голы. Многие из которых ещё и были из разряда something special.
Даже странноватая командировка в “Манчестер Сити” два года назад не изменила главного: Лэмпард – легенда “Челси”. И на 200 процентов заслужил гордый статус лучшего снайпера команды за всю историю.
Лэмпард – футболист уникальный. Чтобы признать это, не обязательно болеть за “Челси”.
“Арсенал” – Тьерри Анри, Франция
1999-2007, 2012
228 голов в 376 матчах
У “канониров” всё стандартно: лучший бомбардир в истории клуба – один из лучших форвардов в истории клуба. Если не лучший. Как минимум самый изысканный и эстетически значимый. Анри не просто забивал голы, он творил на поле, создавал невозможную красоту и идеально вписывался в эффектный и креативный “Арсенал" Арсена Венгера. Анри всегда безумно любил “Арсенал”, и тот отвечал ему взаимностью.
В 2012-м Тьерри даже прервал свою заслуженную американскую пенсию, чтобы помочь родной команде. “В моей жизни есть только одна настоящая любовь – и зовут её “Арсенал”, — слова Анри не нужно проверять на детекторе лжи. Потому что все понимают, что это чистая правда.
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В 2012-м Анри даже прервал свою американскую пенсию, чтобы помочь “Арсеналу”.
“Ливерпуль” — Иан Раш, Уэльс
1980-1987, 1988-1996
346 голов в 660 матчах
Были времена, когда “Ливерпуль” не только штамповал матчи с сюжетами повышенной сложности, как сейчас. Но и титулы. Иан Раш выиграл с красными четыре чемпионата Англии и Лигу чемпионов (точнее, Кубок европейских чемпионов). Валлийский форвард в свой первый сезон даже не попадал в состав, но затем в “Ливерпуле” быстро поняли, насколько талантлив Раш.
“У Иана было ровно одно хорошее качество – он всегда забивал. В остальном обыкновенный такой игрок”, — ёмкая характеристика от бывшего партнёра по команде Кенни “Короля” Далглиша. Неудачная отлучка в “Ювентус” лишь подтвердила, что место Раша именно в “Ливерпуле”. Забив за клуб уйму классных и важных голов, Иан навсегда вписал своё имя в историю. Теперь Старридж и Ко стремятся стать такими же великими, как Раш.
“Манчестер Сити” – Эрик Брук, Англия
1928-1939
177 голов в 493 матчах
“Вы клуб без истории, богатенькие шейхи!” — классический выпад недоброжелателей в адрес болельщиков “Манчестер Сити”. Странно, что эти люди не видят разницы между клубом без истории громких успехов и без истории в принципе. С последним у “Сити” как раз всё в порядке, просто турниры команда выигрывала в разы реже, чем соседи из “МЮ”.
Тем не менее в футбол в “МС” играют очень давно. И голы забивать научились вовсе не после вливания арабских миллионов. Ещё в довоенные годы в “Сити” играл бомбардир топ-уровня. Эрик Брук формально выходил слева, был мускулистее многих боксёров, а бил по мячу не слабее, чем сам товарищ Халк. В 32 году прославленный нападающий завершил карьеру из-за травмы, после чего работал инструктором по вождению и барменом. А что, тоже неплохо.
“Манчестер Сити” научился забивать голы вовсе не после вливания арабских миллионов.
“Тоттенхэм” – Джимми Гривз, Англия
1961-1970
266 голов в 379 матчах
Рубрика “удивительное рядом”: больше всего голов в истории “Тоттенхэма” забил… воспитанник “Челси”. И понадобилось ему для этого всего-то девять лет. 266 – это вообще несерьёзная для Гривза цифра. Ведь за всю свою карьеру он успешно завершал усилия партнёров аж 422 раза. Например, в составе “Челси” Гривз отличился 132 голами.
Ну а в “Тоттенхэме” знаменитый нападающий девять лет подряд стабильно вводил в депрессию голкиперов соперника. Гривз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии целых шесть раз. Успел Джимми и достичь невероятного для футболиста из Британии – выиграть чемпионат мира по футболу. Правда, из-за травмы Гривз пропустил решающие матчи плей-офф в 66-м, но это не лишает его статуса одного из лучших форвардов в истории английского футбола.
И “Тоттенхэма”.
“Ньюкасл” – Алан Ширер, Англия
1996-2006
206 голов в 404 матчах
“Ньюкасл” нынче явно не топ-клуб. Чего уж там, “Ньюкасл” нынче даже не клуб Премьер-лиги. Однако, в качестве исключения, мы напишем про самую меткую “сороку” в истории. Потому что без Алана Ширера этот текст и публиковать-то стыдно. Англичанин забивал всегда и везде, но особенно хорош был в “Ньюкасле”.
Ширер – квинтэссенция понятия “ форвард британского стиля”. Алан никогда не умел приклеивать мяч к ноге так, как Месси или, скажем, Кантона, не поражал волшебным дриблингом, зато забивал, забивал и ещё сотни раз забивал. Идеальные открывания, инстинкт киллера, шикарная реализация моментов, чёткие удары любой частью тела, рубка за каждый мяч – все эти вещи сделали Ширера потрясающим форвардом.
Теперь Алан, имея полное на то право, критикует (или хвалит) других нападающих. Ширер – известный телеэксперт и вообще не стесняется говорить то, что думает о современных футболистах.
Фото: Reuters
“Манчестер Юнайтед” — Уэйн Руни, Англия
2004-н.в.
250 голов в 546 матчах
Напоследок напомним и собственно про достижение Руни. «Это чертовски много для меня значит, это большая честь, и я очень горжусь. Трудно ощутить полное наслаждение рекордом из-за результата матча, но для меня это огромная честь. Даже не думал о таком достижении, когда переходил в „МЮ“. Надеюсь, многое ещё впереди», — сказал Руни после гола “Сток Сити”, ставшего для него 250-м за клуб.
Банальные, казалось бы, слова, но не стоит сомневаться, что за ними кипит буря эмоций. Почти за 13 лет в «МЮ» Руни стал главным символом команды современного периода, а теперь и лучшим бомбардиром. Ни трансферные слухи, отправлявшие его в другие команды, ни слабая форма, ни переводы в центр поля не могли помешать Руни продолжать забивать. И субботним вечером он сделал это в 250-й раз в футболке «Манчестер Юнайтед», обогнав великого Бобби Чарльтона (249).
Фото: Reuters