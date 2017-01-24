Трансферные интриги последней дозаявочной недели в Европе

Сбежит ли Пайет из «Вест Хэма»?
Димитри Пайет взбунтовался не сегодня и не вчера, но его мыльная опера продолжается. Краткое содержание предыдущих серий: французский сотрудник «Вест Хэма» отказывается выходить на работу, требует продать его на родину, Славен Билич разочарован бывшим лидером своей команды, а «Марсель» пытается воплотить желание полузащитника в жизнь. Сам же Пайет грозится чуть ли не сломать себе крестообразные связки – лишь бы не играть больше за «Вест Хэм».
Лондонцы на днях отвергли уже третье предложение «Марселя». На этот раз команду Билича не устроили 23 миллиона фунтов. «ВХ» по-прежнему настаивает на 30, а Пайет по-прежнему настаивает на своей правоте. Кажется, «Вест Хэму» все-таки придется освободить Димитри, чтобы получить хоть какую-то выгоду.
Удержит ли Эмери Верратти в «ПСЖ»?
Вот в чем вопрос. А ответа по-прежнему нет. О конфликте Верратти с Эмери писали абсолютно все французские СМИ, пусть, разумеется, тренер и игрок все отрицали: мол, у нас все замечательно, Марко не выражал недовольство заменой в игре с «Марселем» (0:0, и в «ПСЖ» все друг друга обожают. Но дым обычно выступает в паре с огнем, потому новости о возможном трансфере итальянца посыпались моментально. «Бавария», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Интер» – список претендентов на Марко широк и величественен. Правда, ценник на Верратти очевидно завышен – за итальянца просят 70-80 миллионов евро.
Тот же «Интер» вроде бы готов выложить за Верратти такую безумную сумму, но только летом. Нынче у итальянского клуба ограничения из-за финансового Fair play. Однако мало кто удивится, если Марко все-таки покинет Унаи и «ПСЖ». А к нереальным суммам все уже давно привыкли.
Какой клуб выберет Иван Перишич?
Конечно, хорвату и в «Интере» неплохо. Очень неплохо. Но Перишич не первый сезон показывает футбол топ-уровня. По крайней мере, в большинстве матчей. Стабильный трудоголик с шикарным ударом, вполне возможно, сменит место работы уже зимой. «МЮ", «Челси" и «Ливерпуль» толкаются в очереди, планируя приобрести Перишича.
Всем трем английским грандам не помешает «игрок в группу атаки», да и представить Перишича в схеме 3-4-3 у Конте вполне реально. Но и здесь возможная сумма трансфера скорее превышает стоимость футболиста– 35 миллионов евро. Однако, в конце концов, когда это останавливало английские клубы?
Перестанет ли «Наполи» мучить английские клубы?
Одна из самых крутых трансферных историй января (да и декабря прошлого года) – переезд Маноло Габбьядини в Англию. Переезд, который никак не станет явью. Вот уже которую неделю, который месяц все британские и итальянские СМИ трубят о достигнутой договоренности Аурелио Де Лаурентиса с «Вест Хэмом». «Эвертоном». Теперь вот «Саутгемптоном».
Пусть трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, за Дзюбу мы волнуемся уже сейчас.
То за 25-летнего форварда готовы отдать 25 же миллионов евро. То 30. То сейчас 16 и 3 бонусами. «Наполи» вроде бы требует 20. А сколько тогда Лаурентис требовал от «Эвертона», когда речь шла о 30? В общем, в суммах можно запутаться, не говоря уже о самом простом: зачем резервный форвард «Наполи» вообще нужен англичанам за такие деньги?
В любом случае, в истории пора поставить точку. Лучше всего подпись Габбьядини – под новым контрактом.
Сколько звезд еще соблазнит Китай?
Не считая Артема Дзюбы. В Китае крутятся такие бешеные деньги, что клубы из Поднебесной постоянно пытаются соблазнить того или иного игрока. Чаще всего речь идет о звездах мирового футбола. Как минимум – о хороших игроках. Яя Туре, Ибрагимович, Руни, Ди Мария, Дани Алвес, Левандовски, Бензема, Иньеста – это лишь часть длинного списка, который составили в Китае. Каждый день появляется информация об азиатском интересе к хедлайнерам европейских футбольных клубов.
Понятно, что основные составы «Реала», «Барселоны" и «Баварии» не переселятся срочно в Китай. Однако, учитывая происходящее, три-четыре трансфера средней руки еще наверняка состоятся. Едва ли это будет кто-то из вышеназванных мастеров, хотя командировку Дани Алвеса исключать нельзя. Китай сейчас словно открыл для себя игру Football Manager. Потому может выдернуть к себе чуть ли не любого футболиста с планеты Земля.
Уедет ли Артем Дзюба в Китай?
И не придумать более интригующего вопроса. Пусть трансферное окно в Китае открыто до 28 февраля, мы волнуемся уже сейчас.
Дзюба недавно сам выложил в Инстаграме фотографию с Александром Кокориным и подписью, шуточной подписью: «Очень тяжёлое решение принял для себя, но от таких предложений не отказываются. Уезжаю в Китай. Спасибо большое моей команде, буду по всем скучать. Особенно по тебе и жду тебя там, Кокорин».
«Интер» готов выложить за Верратти безумную сумму, но только летом.
Некоторые российские СМИ подали новость с громкой, но неправдивой шапкой: «Дзюба переезжает в чемпионат Китая!». Это, конечно, не так, однако вчера появилась информация, что якобы Артемом действительно интересуются на азиатской земле. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов предложить россиянину щедрую зарплату (как иначе), а «Зениту» – отличную сумму трансфера. Напомним, именно в этом клубе теперь играет Аксель Витсель.
Мы уже дали Дзюбе несколько советов, как вести себя в Китае, потому теперь просто запасемся поп-корном и будем следить за развитием ситуации.