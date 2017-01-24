Цаллагов: после перехода в «Зенит» позвонил Газзаеву

«Неприятный был момент, но я оставил частичку себя в Самаре»

Опорник и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился.

«Газзаев дал мне путёвку в большой футбол»

Когда увидел Молло в «Зените», то сказал ему: «Я думал, что наконец от тебя отвязался, а ты снова тут». Он в том же духе пошутил.

Цаллагов, как Карлсон, в самом расцвете сил. Защитнику 26 лет, и на протяжении всей карьеры во взрослом футболе он выступал за «Крылья Советов». За эти семь лет мелькали новости об интересе к Цаллагову со стороны «Спартака», «Краснодара» и даже «Дженоа». В результате защитник оказался в «Зените». Цаллагов редко даёт интервью, но о новом этапе в жизни рассказал «Чемпионату».– В первую очередь, хочу поблагодарить «Крылья Советов» за те годы, что провёл там, — заявил футболист. — Конечно, возможности, в том числе и финансовые, в Самаре не такие большие, но усилия клуба заслуживают огромного уважения.– Всё организовано на высшем уровне. Например, заходишь в медицинский кабинет, а там приборы для восстановления, о которых многие клубы могут только мечтать. А в общем, я и сейчас не ощущаю, что перешёл в новый клуб.– Нужно время и официальные матчи.– Уже после того, как мой трансфер случился. Наши переходы не были связаны. Когда увидел Молло в «Зените», то сказал ему: «Я думал, что наконец от тебя отвязался, а ты снова тут». Он в том же духе пошутил.– Свято место пусто не бывает. Найдут, кем нас заменить. Мы же не какие-то суперигроки. У «Крыльев» светлое будущее. Хороший тренер пришёл, хороший подбор игроков. Ещё, может, скоро усилятся.– Радует, что команда сама выпрыгнула из зоны стыковых матчей. Когда думаешь только о том, чтобы не вылететь, то совсем неприятно. Самара заслуживает большего.– Я в это не вдавался, но надеюсь, что наши переходы помогут команде.Были разные задолженности, но они всегда погашались.– Это был неприятный момент – и в моей жизни, и в истории клуба. Болельщики переживали за команду и хотели получить ответы на свои вопросы.– Я об этом даже не думал.– Я не хочу комментировать чужие поступки. Скажу о себе. Я понимаю ответственность перед болельщиками. Для меня это важно. На меня смотрят мои близкие, мои родители, моя бабушка. Они такие же болельщики. Я и для них играю.– Конечно, как и вся моя родня. Я их очень люблю. Знаю, как они за меня переживают. То, что я в «Зените», – это и их заслуга в какой-то степени. Они поддерживают и словом, и делом. Отец для меня вообще как личный тренер. Всегда подскажет, что делать. Всё, что он говорит, мне потом повторяют тренеры. Ничего нового мне тренеры не говорят, потому что всё уже отец подсказал.– Нет, он фехтовальщик.– После каждой игры.– Вы могли заметить, что я нечасто даю интервью. Лучше на поле сказать своё слово, чем впустую разговаривать. Я понимаю, что людям может быть интересно интервью, и болельщикам любопытно что-то узнать. Просто я хочу, чтобы мои слова подкреплялись делом, а не просто так сотрясать воздух.– Мне было важно, насколько «Зенит» во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: всё зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь.– Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.– Да. Он приободрил меня. Не помню, какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с Мистером, а ещё вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения.– Я долго шёл к этому шагу и рад, что оказался в «Зените». Теперь этот успех надо развить.– Насколько я понимаю, да. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился.– Много вещей вспоминается. Первый контракт с «молодёжкой» «Крыльев», когда сказали «Ты нужен, мы тебя оставляем». Потом дебютный матч в главной команде против «Зенита». Накануне я очень нервничал.– Да, чуть нос не разбил. Волновался, ворочался во сне и ударился головой о тумбочку. Памятным для меня останется и тот разговор с болельщиками. Неприятный был момент, но я оставил частичку себя в Самаре. Не забуду и мячи, которые забил за «Крылья». Когда забил «Алании», то не мог праздновать.– Нет. Всё спонтанно получилось. Я три года бегал – не мог забить. Отличился именно в матче с «Аланией», как на зло. Или как на добро – даже не знаю. С одной стороны, радостно забивать гол, с другой стороны – родная команда. Вырос на её матчах. Именно из-за «Алании» полюбил футбол.– Не хочу говорить о сопернике. Надеюсь, что мой дебютный мяч ещё впереди. Хотя приятно было забить. Тем более тогда как раз маме делали операцию и она попросила меня отличиться. Я хоть и не голеадор, но забил.– Я не маленький мальчик. Со мной все нормально общаются, улыбаются. Косых взглядов я не видел. Если появляется вопрос, то к любому могу обратиться. К тому же я знаком не только с Молло. Ещё с Шатовым и Кокориным по «молодёжке».– Мне передавали его слова. Было приятно. Хотя и до этого Орлов обо мне плохо не отзывался.– Значит, у него такое мнение.– Ещё в «Крыльях». Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: «Назови сына Златаном». Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет.– На самом деле, это скорее шутка.– Так сложилось, что «Крылья» не могли заявлять игроков и пришлось брать молодых. В любом случае Газзаев дал мне путёвку в большой футбол. После перехода в «Зенит» набрал ему и сказал спасибо.