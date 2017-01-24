Цаллагов: после перехода в «Зенит» позвонил Газзаеву

– В первую очередь, хочу поблагодарить «Крылья Советов» за те годы, что провёл там, — заявил футболист. — Конечно, возможности, в том числе и финансовые, в Самаре не такие большие, но усилия клуба заслуживают огромного уважения.
– По каким вещам чувствуете, что «Зенит» – это другой уровень в сравнении с «Крыльями»?
– Всё организовано на высшем уровне. Например, заходишь в медицинский кабинет, а там приборы для восстановления, о которых многие клубы могут только мечтать. А в общем, я и сейчас не ощущаю, что перешёл в новый клуб.
– Почему?
– Нужно время и официальные матчи.
– В какой момент поняли, что вместе с вами из «Крыльев» в «Зенит» переходит ещё и Молло?
– Уже после того, как мой трансфер случился. Наши переходы не были связаны. Когда увидел Молло в «Зените», то сказал ему: «Я думал, что наконец от тебя отвязался, а ты снова тут». Он в том же духе пошутил.
– Есть опасения, что «Крылья» стали ближе к вылету при потере двух основных футболистов?
– Свято место пусто не бывает. Найдут, кем нас заменить. Мы же не какие-то суперигроки. У «Крыльев» светлое будущее. Хороший тренер пришёл, хороший подбор игроков. Ещё, может, скоро усилятся.
– Когда «Анжи» распродает футболистов, а «Томь» планирует следующий сезон в ФНЛ, то спокойнее за «Крылья»?
– Радует, что команда сама выпрыгнула из зоны стыковых матчей. Когда думаешь только о том, чтобы не вылететь, то совсем неприятно. Самара заслуживает большего.
– Ваши трансферы помогут «Крыльям» рассчитаться с долгами по зарплате?
– Я в это не вдавался, но надеюсь, что наши переходы помогут команде.
– Самые большие задолженности, которые были перед вами в «Крыльях»?
– (После паузы.) Были разные задолженности, но они всегда погашались.
– В «Крыльях» вы запомнились откровенным разговором с болельщиками. То общение случилось спонтанно?
– Это был неприятный момент – и в моей жизни, и в истории клуба. Болельщики переживали за команду и хотели получить ответы на свои вопросы.
– Вы осознавали, что вас снимают на камеру?
– Я об этом даже не думал.
– Главная фраза после Евро-2012: «Ваши ожидания – ваши проблемы». После провального Евро-2016 было шампанское под гимн. Вы более ответственно относитесь к нервным клеткам болельщиков?
– Я не хочу комментировать чужие поступки. Скажу о себе. Я понимаю ответственность перед болельщиками. Для меня это важно. На меня смотрят мои близкие, мои родители, моя бабушка. Они такие же болельщики. Я и для них играю.
– Недавнюю победу над «Спартаком» со счётом 4:0 вы посвятили бабушке. Она занимает особое место в вашей жизни?
– Конечно, как и вся моя родня. Я их очень люблю. Знаю, как они за меня переживают. То, что я в «Зените», – это и их заслуга в какой-то степени. Они поддерживают и словом, и делом. Отец для меня вообще как личный тренер. Всегда подскажет, что делать. Всё, что он говорит, мне потом повторяют тренеры. Ничего нового мне тренеры не говорят, потому что всё уже отец подсказал.
– Ваш отец играл в футбол?
– Нет, он фехтовальщик.
– Часто созваниваетесь?
– После каждой игры.
– Вы не ожидали, что встречу с болельщиками запишут на камеру в Самаре. Готовы к тому, что в «Зените» будут снимать каждый ваш шаг?
– Вы могли заметить, что я нечасто даю интервью. Лучше на поле сказать своё слово, чем впустую разговаривать. Я понимаю, что людям может быть интересно интервью, и болельщикам любопытно что-то узнать. Просто я хочу, чтобы мои слова подкреплялись делом, а не просто так сотрясать воздух.
«Неприятный был момент, но я оставил частичку себя в Самаре»
– У российских футболистов редко получается заиграть в «Зените». Вас это не напрягает?
– Мне было важно, насколько «Зенит» во мне заинтересован. Был момент, когда я приехал, как раз чтобы это понять. В какой-то момент стало ясно, что на меня рассчитывают. Я убедился: всё зависит от меня. Буду достоин – выйду на поле. А в себе я не сомневаюсь.
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– Как вы узнали, что на вас рассчитывают?
– Обстоятельства так сложились, что я понял – тренер во мне заинтересован и видит в команде. А в составе или нет – это уже я должен доказать.
Опорник и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился.
– Вы общались с Луческу?
– Да. Он приободрил меня. Не помню, какими словами. Сами понимаете, ты разговариваешь с Мистером, а ещё вчера ты не был в этой команде. Конкретные фразы не запомнил, остались именно ощущения.
– Какие?
– Я долго шёл к этому шагу и рад, что оказался в «Зените». Теперь этот успех надо развить.
– Луческу видит вас опорником, а не крайним защитником?
– Насколько я понимаю, да. Это и есть моя родная позиция. Меня на ней примерно с 11 лет наигрывали. Просто в какой-то момент была необходимость в крайнем защитнике, меня попробовали, и там прижился.
– Ваш самый памятный момент за семь лет в «Крыльях»?
– Много вещей вспоминается. Первый контракт с «молодёжкой» «Крыльев», когда сказали «Ты нужен, мы тебя оставляем». Потом дебютный матч в главной команде против «Зенита». Накануне я очень нервничал.
– И вышли на тот матч с фингалом под глазом.
– Да, чуть нос не разбил. Волновался, ворочался во сне и ударился головой о тумбочку. Памятным для меня останется и тот разговор с болельщиками. Неприятный был момент, но я оставил частичку себя в Самаре. Не забуду и мячи, которые забил за «Крылья». Когда забил «Алании», то не мог праздновать.
– Выходя на поле против «Алании», уже знали, что не будете праздновать?
– Нет. Всё спонтанно получилось. Я три года бегал – не мог забить. Отличился именно в матче с «Аланией», как на зло. Или как на добро – даже не знаю. С одной стороны, радостно забивать гол, с другой стороны – родная команда. Вырос на её матчах. Именно из-за «Алании» полюбил футбол.
«Газзаев дал мне путёвку в большой футбол»
– На сборах вы уже отличились за «Зенит» в матче против оманского «Сохара», когда ваша команда выиграла со счётом 14:1. Это считается за дебютный гол?
– Не хочу говорить о сопернике. Надеюсь, что мой дебютный мяч ещё впереди. Хотя приятно было забить. Тем более тогда как раз маме делали операцию и она попросила меня отличиться. Я хоть и не голеадор, но забил.
– Жулиано всячески помогает Эрнани обжиться. А кто помогает вам?
– Я не маленький мальчик. Со мной все нормально общаются, улыбаются. Косых взглядов я не видел. Если появляется вопрос, то к любому могу обратиться. К тому же я знаком не только с Молло. Ещё с Шатовым и Кокориным по «молодёжке».
Когда увидел Молло в «Зените», то сказал ему: «Я думал, что наконец от тебя отвязался, а ты снова тут». Он в том же духе пошутил.
– Вас удивило, что питерский комментатор Геннадий Орлов сказал: «Цаллагов нужен «Зениту», а Молло – это секонд-хенд».
– Мне передавали его слова. Было приятно. Хотя и до этого Орлов обо мне плохо не отзывался.
– Да, но тут он сравнил двух футболистов.
– Значит, у него такое мнение.
– Вы – Ибрагим, но многие в шутку называют вас Ибрагимовичем. Это давно повелось?
– Ещё в «Крыльях». Сначала меня называли просто Ибра, а потом началось: «Назови сына Златаном». Я, кстати, думаю так назвать, если сын будет.
– Получится Златан Ибрагимович? Гениально!
– На самом деле, это скорее шутка.
– И последнее. Говорят, когда Юрий Газзаев взял вас в «Крылья», то вы ему даже не были нужны – присоединились чисто для количества. Это правда?
– Так сложилось, что «Крылья» не могли заявлять игроков и пришлось брать молодых. В любом случае Газзаев дал мне путёвку в большой футбол. После перехода в «Зенит» набрал ему и сказал спасибо.
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