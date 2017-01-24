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175 лет назад 2016
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Артём Дзюба
Фото: РИА Новости
Текст: Галина Козлова

«Китайцы сказали: «Артём, приходи». И моё сердце остановилось…»

Дзюба в Китае, диснеевский персонаж на сборах ЦСКА, квест на стадионе «Крестовский» — в лучших комментариях читателей «Чемпионата».
24 января 2017, вторник. 22:30. Футбол
Источник: несколько китайских клубов проявляют интерес к форварду «Зенита» Дзюбе
refatablyaz:
— Дзюба, похоже, на Новый год успел записку сжечь и съесть)))
moskalev0307:
— Дзю-Бо.

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» сделал в «Зенит» запрос по трансферу Дзюбы
desperad0s:
— Виллаш-Боаш, Халк, Витсель уже там, Дзюба подъезжает. Не проще ли было сразу весь клуб купить? А если ещё недостроенный стадион удастся втюхать, тут всю Россию с колен поднять можно.

Гид по Китаю для Дзюбы, если он решит туда переехать
amkarperm59:
— Песня Дзюбы
Мы не знали китайцев
До этого лета,
Мы болтались в «Зените»,
«Спартаке» и «Томи»
И совершенно случайно
Они позвонили,
На китайском сказали:
«Артём, приходи»
И моё сердце остановилось,
Моё сердце замерло.
Моё сердце остановилось,
Моё сердце замерло.

Марадона: Игуаин умеет только забивать, с мячом в ногах он так себе
boogaga:
— Марадона: Гейтс умеет только зарабатывать миллиарды, в покере он полный ноль.

«Шахтёр» подписал контракт с аргентинским нападающим Лещуком
bernadot:
— Гарный аргентинский хлопец)))

Повар ЦСКА: с приходом Гончаренко сузились временные рамки приёма пищи
quorthonseth:
— Повар ЦСКА: мы потеряли лучшего клиента…

Семак ввёл в «Уфе» штрафы за мат
casper82:
— «Сбербанк» начал выдачу кредитов футболистам «Уфы».

Кокорин: после провалов, как на Евро, долго прихожу в себя, не захожу в Интернет
iDoctor777:
— То есть мы столько всего смешного про него написали, а он даже не читал?!

На стадионе «Крестовский» катались на мотоциклах и занимались дрифтом
stainless-steel:
— Там скоро будут выращивать пшеницу и крестить детей, вот только в футбол никак не могут начать играть)

Селюк: взяв моих игроков, «Томь» сможет бороться на равных со «Спартаком»
gennady55:
— Это шестерых, а если 11 — то и с «Барсой» будет на равных.

ЦСКА просмотрит нападающего Джафара
seriously:
— Пускай ковёр-самолёт для Траоре прихватит.


ЦСКА: загадочный Джафар выйдет с первых минут
championsp:
— Ну, ща лампу потрёт, и всё ок.

Игроки «Кубани» попросили Мутко найти средства для функционирования команды
panchovilla:
— Я ни на что не намекаю, но в стране не хватает слесарей, токарей и прочих вспомогательных профессий.

«Локомотив» консультируется с коллекторскими агентствами по поводу долга Диарра
purgenresurrection:
— Всё, теперь Диарра замочную скважину клеем замажут, подъезд испишут и бесконечно названивать будут =))

Mail on Sunday: Инфантино просил Мутко не выдвигаться на пост президента РФС
adf:
— Инфантино говорил на английском, и Мутко ничего не понял.

Тевес: из уважения к товарищам по команде я не открою сумму моей зарплаты
altanhan:
— Говорят, Тевесу уже принадлежит половина Патагонии…

«Крестовский» в феврале примет 10 тыс. человек в рамках тестирования
sluis-genesys:
— Кто пойдёт, на всякий случай возьмите каску, хлеб, спички, сигнальные огни и палатку.
negustaffson:
— О, нормально) Квест поинтереснее, чем покемонов ловить)
byvalyi:
— «Крестовский» в феврале примет 10 миллиардов рублей в рамках тестирования.

Крапивка: в «Кубани» идиллия, нужно только решить финансовый вопрос
bernadot:
— Для полной идиллии не хватает Капустки и Коноплянки )))

Олунга, которым интересовался ЦСКА, перешёл в «Гуйчжоу Чжичэн»
elven:
— «Если долго следить за девушкой, можно увидеть то, как она выходит замуж».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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