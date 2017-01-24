«Китайцы сказали: «Артём, приходи». И моё сердце остановилось…»

— Дзюба, похоже, на Новый год успел записку сжечь и съесть)))— Дзю-Бо.— Виллаш-Боаш, Халк, Витсель уже там, Дзюба подъезжает. Не проще ли было сразу весь клуб купить? А если ещё недостроенный стадион удастся втюхать, тут всю Россию с колен поднять можно.— Песня ДзюбыМы не знали китайцевДо этого лета,Мы болтались в «Зените»,«Спартаке» и «Томи»И совершенно случайноОни позвонили,На китайском сказали:«Артём, приходи»И моё сердце остановилось,Моё сердце замерло.Моё сердце остановилось,Моё сердце замерло.— Марадона: Гейтс умеет только зарабатывать миллиарды, в покере он полный ноль.— Гарный аргентинский хлопец)))— Повар ЦСКА: мы потеряли лучшего клиента…— «Сбербанк» начал выдачу кредитов футболистам «Уфы».— То есть мы столько всего смешного про него написали, а он даже не читал?!— Там скоро будут выращивать пшеницу и крестить детей, вот только в футбол никак не могут начать играть)— Это шестерых, а если 11 — то и с «Барсой» будет на равных.— Пускай ковёр-самолёт для Траоре прихватит.— Ну, ща лампу потрёт, и всё ок.— Я ни на что не намекаю, но в стране не хватает слесарей, токарей и прочих вспомогательных профессий.— Всё, теперь Диарра замочную скважину клеем замажут, подъезд испишут и бесконечно названивать будут =))— Инфантино говорил на английском, и Мутко ничего не понял.— Говорят, Тевесу уже принадлежит половина Патагонии…— Кто пойдёт, на всякий случай возьмите каску, хлеб, спички, сигнальные огни и палатку.negustaffson:— О, нормально) Квест поинтереснее, чем покемонов ловить)— «Крестовский» в феврале примет 10 миллиардов рублей в рамках тестирования.— Для полной идиллии не хватает Капустки и Коноплянки )))— «Если долго следить за девушкой, можно увидеть то, как она выходит замуж».