«Барса» хочет уберечь Месси от проблем с налоговой. Обзор дня

Новый контракт для нападающего «Барселоны» Лионеля Месси уже готов, передаёт испанское интернет-издание Sport.Согласно информации источника, в ближайшие часы руководство каталонского клуба сделает футболисту сборной Аргентины предложение по продлению соглашения. Месси будет предложен пятилетний контракт и фиксированная годовая зарплата. Ранее президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу говорил, что хочет превратить Месси в самого высокооплачиваемого игрока мира. При этом в новом контракте «Барселона» пытается избежать таких пунктов, которые затем могли бы создать проблемы для Месси с налоговой службой Испании. В клубе хотят, чтобы Месси ни о чём не беспокоился и спокойно сосредоточился на футболе.В данный момент новый контракт уже в руках Бартомеу, который хочет лично вести переговоры с Месси. Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.Полузащитник португальского «Эшторила» Матеус Индио может продолжить карьеру в московском ЦСКА, сообщает A Bola. «Армейцы» заинтересованы в переходе игрока и, по данным источника, уже предложили «Эшторилу» € 3,5 млн за Матеуса.ЦСКА хочет, чтобы 20-летний футболист прибыл в расположение клуба летом.В текущем сезоне чемпионата Португалии Индио провёл 15 матчей, из которых 14 – в основном составе. Полузащитник забил три гола и получил одну жёлтую карточку.Защитник «Интера» Андреа Раноккия входит в сферу интересов «Зенита». Как пишет Passioneinter со ссылкой на Premium Sport, частью сделки по переходу 28-летнего футболиста в российскую команду может стать защитник сине-бело-голубых Доменико Кришито. При этом издание не уточняет, о какой форме обмена идёт речь — с денежной компенсацией одной из сторон или без.В то же время Tuttomercatowev сообщает, что Кришито в середине февраля должен провести с «Зенитом» первый раунд переговоров о продлении контракта, который истекает в 2018 году. Ранее 30-летний защитник уверял, что хочет остаться в России.Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о сроках восстановления защитника красно-белых Сердара Таски после травмы коленного сустава.«5 декабря Таски получил травму коленного сустава. Удалось обойтись без операции, хотя травма была достаточно серьёзной. У нас были консультации и раздумья. Выбрали консервативное лечение. Ожидаем теперь Таски в общей группе без ограничений в начале марта», — сказал Вартапетов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.«Спартак» проведёт первый официальный матч в 2017 году 5 марта против «Краснодара» в рамках 18-го тура РФПЛ.Московский «Спартак» проведёт в ОАЭ, где команда готовится ко второй части сезона, не один товарищеский матч, а два. Об этом сообщает пресс-служба клуба.Ранее у красно-белых была запланирована только одна контрольная игра — против чемпиона Дании «Копенгагена», но в расписании произошли изменения. 28 января «Спартак» сыграет со словацкой «Жилиной». Информация появилась на официальной странице москвичей в «твиттере».Что касается матча с «Копенгагеном», то игра запланирована на 31 января. 1 февраля «Спартак» вернётся в Москву.Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт, который с ноября 2016 года был без команды, подписал контракт с «Сандерлендом». Об этом сообщает пресс-служба клуба.На официальном сайте «чёрных котов» говорится, что 34-летний защитник подписал краткосрочный контракт, который истекает в конце сезона-2016/17. Лескотт взял в «Сандерленде» 15-й номер.Сезон Джолеон Лескотт начинал в Греции, где защищал цвета клуба АЕК, но провёл в Суперлиге лишь четыре матча, все в стартовом составе.