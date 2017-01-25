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175 лет назад 2016
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Александер Исак
Фото: instagram.com/bvb09
Текст: Марк Бессонов

Отказавший «Реалу». «Новый Златан», перешедший в «Боруссию» Д

«Боруссия» Д выложила почти 10 млн за 17-летнего шведского нападающего, которому прочат славу Ибрагимовича.
25 января 2017, среда. 10:00. Футбол
Есть целый ряд способов отпраздновать своё 17-летие. Ужин с семьёй или подругой, вечеринка с друзьями, картинг, поход в кино. Однако Александер Исак выбрал самый оригинальный. Его с днём рождения поздравляла целая футбольная трибуна, до предела забитая фанатами АИК.

В течение предыдущих двух часов они сотрясали воздух стадиона «Tele2» всякий раз, как юноша касался мяча. Большая часть болельщиков наоборот гудела. Оно и немудрено – Исак вместе с партнёрами пожаловал в логово главного врага – «Юргордена». Заведённая 33-тысячная толпа никак не повлияла на юношу. Спустя 100 секунд после начала матча он нанёс первый удар по воротам, на 8-й минуте создал опасный момент, а на 15-й открыл счёт – получив пас от партнёра из глубины, Александер обработал снаряд, технично направил его в дальний угол и побежал к трибунам болельщиков, расставив руки в стороны. Град оскорблений тут же полетел ему навстречу, но на лице подростка сверкала непринуждённая улыбка. Ранее подобное в чемпионате Швеции позволял себе только Златан Ибрагимович. На 60-й минуте Исак оформил дубль – на этот раз сверкая улыбкой перед трибуной со своими болельщиками. Через полчаса они устроят ему персональную овацию.

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Всего за сезон Александер забил 10 мячей в 24 играх и стал одним из лучших бомбардиров шведского первенства, заняв вместе с АИК второе место в чемпионате. Почти каждый журналист и болельщик сравнивал его со Златаном – похожая фактура, техника, голевое чутьё и поставленный удар. Как и Ибрагимович, Исак родился в семье эмигрантов. Его родители перебрались в Швецию из Эритреи и старались обеспечить сыну светлое будущее. В новой стране у того было много возможностей – но он сделал акцент на футболе.

В шесть лет Александер попал в академию АИК и уже в 10-летнем возрасте производил солидное впечатление на тренеров детских команд. Вскоре он дебютировал за основу и начал влюблять в себя широкую аудиторию. Главные достоинства Исака – сочетание физики и техники. Он хладнокровно реализует моменты и не поддаётся на провокации. Он активно перемещается по полю и умеет обыграть соперника на ограниченном пространстве. Ниже – карта касаний Александера в игре с «Юргорденом», по которой можно оценить весь объём проделываемой им работы. Он не стоит на месте и не ждёт паса, а сам активно перемещается по полю и создаёт себе моменты. Нетипичная момента игры для форварда с ростом более 190 сантиметров.
Сам Исак своим кумиром называет Хенока Гойтома, также уроженца Эритреи, три года игравшего за АИК, а до этого сделавшего себе карьеру в Испании. Когда Гойтом вернулся на Пиренеи, подписав контракт с «Хетафе», тренерский штаб команды стал подтягивать к основе 16-летнего юношу, которого через два года продаст за 10 млн евро.

В то же время в АИК приехал набираться практики Карлос Страндберг, и в первое время в команде хотели делать ставку на него. Однако невероятный талант Исака позволил без сожалений отпустить Ало обратно в ЦСКА по окончании договора аренды.

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Александер уцепился за свой шанс и за сезон заработал кучу сравнений с лучшим футболистом страны. Однако один из самых авторитетных шведских спортивных журналистов Клаббе Стромберг не согласен с параллелями между Златаном и Исаком:
Всего за сезон Александер забил 10 мячей в 24 играх и стал одним из лучших бомбардиров шведского первенства.

«Исак — полная противоположность Ибрагимовича. Глупо сравнивать его с ранним Златаном. Исак не примадонна и пока ещё не звезда. Он и ведёт себя соответствующе. Александер показывает очень зрелую для своего возраста игру – на поле и вне его он сохраняет спокойствие и хладнокровие. Скорее, он напоминает мне Роберта Левандовского».

Пример польского форварда, вполне вероятно, вдохновил Исака на переход в дортмундскую «Боруссию». В 17 лет Александер уже успел усвоить один важный урок – в футболе может произойти всё, что угодно. На столе у юноши уже лежало предложение от «Реала», все условия перехода были согласованы, однако он долго сомневался и в последний момент удержался от росписи, которая могла перечеркнуть всю его карьеру.

Перед глазами стоит пример ещё одного норвежца – Мартина Эдегора, который планомерному развитию предпочёл деньги и престиж, которыми его осыпали в «Реале». В итоге Исак оказался в «Боруссии», где примкнёт к группе молодых игроков в лице Пулишича, Вайгля, Пасслака, Мора и Дембеле. Он выбрал игру, а не статус.

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Недавно Исак стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции в 17 лет и 113 дней, побив рекорд, который держался 105 лет.
Недавно Исак стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции в 17 лет и 113 дней, побив рекорд, который держался 105 лет.

«Он переписывает историю, и я не удивлён, — говорит главный тренер «Тре крунур» Янне Андерссон. – Он спокоен и уравновешен. Уверен, что его ждёт больше будущее».

«Боруссия» тем временем рассталась с Адрианом Рамосом, неясна судьба Обамейянга. Потому уже в ближайшее время в Дортмунде может начать свой путь к вершине очередной одарённый форвард, грозящий вырасти в одного из лучших нападающих Европы. Ему всего 17 лет, и, конечно, он может потонуть во множестве пороков, окружающих молодых талантливых игроков и загубить свой талант. Однако уже в свои 17 Александер усвоил важный урок – в футболе может произойти всё, что угодно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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