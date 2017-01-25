Отказавший «Реалу». «Новый Златан», перешедший в «Боруссию» Д

Всего за сезон Александер забил 10 мячей в 24 играх и стал одним из лучших бомбардиров шведского первенства.

Недавно Исак стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции в 17 лет и 113 дней, побив рекорд, который держался 105 лет.

Есть целый ряд способов отпраздновать своё 17-летие. Ужин с семьёй или подругой, вечеринка с друзьями, картинг, поход в кино. Однаковыбрал самый оригинальный. Его с днём рождения поздравляла целая футбольная трибуна, до предела забитая фанатами АИК.В течение предыдущих двух часов они сотрясали воздух стадиона «Tele2» всякий раз, как юноша касался мяча. Большая часть болельщиков наоборот гудела. Оно и немудрено – Исак вместе с партнёрами пожаловал в логово главного врага – «Юргордена». Заведённая 33-тысячная толпа никак не повлияла на юношу. Спустя 100 секунд после начала матча он нанёс первый удар по воротам, на 8-й минуте создал опасный момент, а на 15-й открыл счёт – получив пас от партнёра из глубины, Александер обработал снаряд, технично направил его в дальний угол и побежал к трибунам болельщиков, расставив руки в стороны. Град оскорблений тут же полетел ему навстречу, но на лице подростка сверкала непринуждённая улыбка. Ранее подобное в чемпионате Швеции позволял себе только. На 60-й минуте Исак оформил дубль – на этот раз сверкая улыбкой перед трибуной со своими болельщиками. Через полчаса они устроят ему персональную овацию.Всего за сезон Александер забил 10 мячей в 24 играх и стал одним из лучших бомбардиров шведского первенства, заняв вместе с АИК второе место в чемпионате. Почти каждый журналист и болельщик сравнивал его со Златаном – похожая фактура, техника, голевое чутьё и поставленный удар. Как и Ибрагимович, Исак родился в семье эмигрантов. Его родители перебрались в Швецию из Эритреи и старались обеспечить сыну светлое будущее. В новой стране у того было много возможностей – но он сделал акцент на футболе.В шесть лет Александер попал в академию АИК и уже в 10-летнем возрасте производил солидное впечатление на тренеров детских команд. Вскоре он дебютировал за основу и начал влюблять в себя широкую аудиторию. Главные достоинства Исака – сочетание физики и техники. Он хладнокровно реализует моменты и не поддаётся на провокации. Он активно перемещается по полю и умеет обыграть соперника на ограниченном пространстве. Ниже – карта касаний Александера в игре с «Юргорденом», по которой можно оценить весь объём проделываемой им работы. Он не стоит на месте и не ждёт паса, а сам активно перемещается по полю и создаёт себе моменты. Нетипичная момента игры для форварда с ростом более 190 сантиметров.Сам Исак своим кумиром называет, также уроженца Эритреи, три года игравшего за АИК, а до этого сделавшего себе карьеру в Испании. Когда Гойтом вернулся на Пиренеи, подписав контракт с «Хетафе», тренерский штаб команды стал подтягивать к основе 16-летнего юношу, которого через два года продаст за 10 млн евро.В то же время в АИК приехал набираться практики, и в первое время в команде хотели делать ставку на него. Однако невероятный талант Исака позволил без сожалений отпустить Ало обратно в ЦСКА по окончании договора аренды.Александер уцепился за свой шанс и за сезон заработал кучу сравнений с лучшим футболистом страны. Однако один из самых авторитетных шведских спортивных журналистовне согласен с параллелями между Златаном и Исаком:«Исак — полная противоположность Ибрагимовича. Глупо сравнивать его с ранним Златаном. Исак не примадонна и пока ещё не звезда. Он и ведёт себя соответствующе. Александер показывает очень зрелую для своего возраста игру – на поле и вне его он сохраняет спокойствие и хладнокровие. Скорее, он напоминает мне Роберта Левандовского».Пример польского форварда, вполне вероятно, вдохновил Исака на переход в дортмундскую «Боруссию». В 17 лет Александер уже успел усвоить один важный урок – в футболе может произойти всё, что угодно. На столе у юноши уже лежало предложение от «Реала», все условия перехода были согласованы, однако он долго сомневался и в последний момент удержался от росписи, которая могла перечеркнуть всю его карьеру.Перед глазами стоит пример ещё одного норвежца –, который планомерному развитию предпочёл деньги и престиж, которыми его осыпали в «Реале». В итоге Исак оказался в «Боруссии», где примкнёт к группе молодых игроков в лице Пулишича, Вайгля, Пасслака, Мора и Дембеле. Он выбрал игру, а не статус.Недавно Исак стал самым молодым автором гола в истории сборной Швеции в 17 лет и 113 дней, побив рекорд, который держался 105 лет.«Он переписывает историю, и я не удивлён, — говорит главный тренер «Тре крунур». – Он спокоен и уравновешен. Уверен, что его ждёт больше будущее».«Боруссия» тем временем рассталась с, неясна судьба Обамейянга. Потому уже в ближайшее время в Дортмунде может начать свой путь к вершине очередной одарённый форвард, грозящий вырасти в одного из лучших нападающих Европы. Ему всего 17 лет, и, конечно, он может потонуть во множестве пороков, окружающих молодых талантливых игроков и загубить свой талант. Однако уже в свои 17 Александер усвоил важный урок – в футболе может произойти всё, что угодно.