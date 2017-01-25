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175 лет назад 2016
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Андреа Раноккия
Фото: Reuters
Текст: Кирилл Хаит

Вечно молодой. Почему Андреа Раноккия не нужен «Зениту»

«Зенит» интересуется защитником «Интера». Рассказываем, почему лучше поискать другие кандидатуры.
25 января 2017, среда. 14:45. Футбол
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16 мая 2009 года «Бари» обыграл дома «Тревизо» и стал чемпионом Серии В. Руководил той командой Антонио Конте, а в центре защиты регулярно играл 19-летний долговязый Андреа Раноккия. Летом Конте вступил в конфликт с владельцем клуба Винченцо Матаррезе: его не устраивало скромное усиление клуба накануне сезона в Серии А.

Постфактум кажется, что Конте погорячился: «Бари» потратил тем летом больше 15 млн евро (в том числе приобрёл перспективного Леонардо Бонуччи из «Дженоа» за 10 млн) и стал открытием сезона в Италии. Новый тренер Джампьеро Вентура сделал из Раноккии и Бонуччи отличную связку. Леонардо был в паре ведомым: он чаще выдвигался на игрока, шёл на перехват и иногда брал соперника под персональную опеку (в Италии от этого никак не откажутся). Андреа страховал.
Он уже тогда отличался умением читать игру. Грамотный выбор позиции компенсировал нехватку скорости, а физические данные позволяли уверенно чувствовать себя при стандартах.

После удачного сезона связку разобрали: Бонуччи отправился в «Ювентус», а Раноккия, транзитом через «Дженоа», – в «Интер». Стоимость 22-летнего защитника составила 18 млн евро. Внушительно даже по расценкам 2017 года. В его активе уже были матчи за основную сборную Италии, а также прекрасная пресса. Правда, тренер Вентура тогда сказал кое-что важное: «Думаю, ему было бы лучше пока остаться в «Бари». Андреа нужна постоянная практика, чтобы развиваться и привыкнуть к давлению».

Будущее сборной Италии в «Интере»


«Интер» тогда был весёлой и немного безумной командой. Игроки избавились от Рафы Бенитеса, и под руководством бразильца Леонардо показывали зрелищный атакующий футбол, неотъемлемой частью которого были провалы в обороне. Это был стресс даже для монстров вроде Вальтера Самуэля, а молодой Раноккия практически сразу поплыл. В матче с «Шальке» в Личе чемпионов он забил автогол, вскоре в игре с «Новарой» получил красную карточку, вспылил и заработал дисквалификацию на три тура.
В первые пару месяцев в «Интере» Раноккия забил автогол, заработал красную карточку и дисквалификацию.

Стоит отметить, что он попал в «Интер», только восстановившись от тяжёлой травмы, которая вывела его из строя на несколько месяцев. Не успел толком набрать форму, как оказался в нестабильной звёздной команде с неопытным тренером и впервые в жизни попал в график «матч каждые три дня». Спокойно прогрессировать не удалось.

А это было необходимо, потому что в игре Раноккии имелись очевидные слабые места. Для своего роста (195 см) он недостаточно уверенно играл головой, ему не хватало жёсткости в единоборствах и – главное – концентрации на весь матч. Раноккия мог провести на высоком уровне 89,5 минуты, но всё равно обрезаться или сделать ненужный фол. В принципе, нормальные недостатки для молодого защитника, который только начал карьеру на высшем уровне. Стабильность приходит с возрастом. Но не в этом случае.

Стресс как образ жизни


Следующий сезон получился для «Интера» провальным. Тренер Джанпьеро Гасперини затеял тактическую революцию, перевёл команду на 3-4-3 и провалился. Раноккия в схеме с тремя защитниками был плох, хотя и Лусио с Самуэлем не лучше. На смену Гасперини пришёл Клаудио Раньери, а ему через несколько месяцев – тренер «молодёжки» Андреа Страмаччони. Раноккия получил травму, выбыл на месяц, восстановился и снова травмировался. Он провёл в чемпионате всего 12 матчей.

Вы в курсе, что и через год, и через два «Интер» не стал стабильнее. За это время в команде появлялись многие футболисты, чей талант очевиден. Но даже лучшие из них, Ковачич и Коутинью, раскрыли себя, только сменив обстановку. Раноккия остался и даже на какое-то время стал капитаном. Клубу он стоил серьёзных денег, и продавать защитника намного дешевле «Интер» не хотел. «Манчестер Сити» и дортмундская «Боруссия» делали предложения, но договориться о трансфере не удалось. А с годами менялись и команды, которые проявляли к игроку интерес: теперь это были уже «Сампдория» и «Галатасарай».
Статистика Раноккии в «Сампдории» в прошлом сезоне: 14 матчей, 15 фолов, при этом пять жёлтых карточек и одна красная.

Роберто Манчини, вернувшись в «Интер», принялся укреплять оборону. Для Раноккии это означало потерю места в составе. Связка Миранда – Мурильо не оставляла ему выбора, и защитник отправился в аренду в «Сампдорию». Вернувшись в «Интер» летом, он так и не закрепился в составе. И теперь 28-летний футболист ищет новую команду.

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Что же с ним не так?


С возрастом перечисленные выше недостатки усилились. Раноккия – медленный защитник. Это касается не только скорости, но и координации (по меркам топ-игрока, конечно), его можно обвести даже на сравнительно небольшом пространстве. Он не идеально владеет тактическим фолом: часто нарушает правила слишком грубо. В 14 матчах за «Сампдорию» в прошлом сезоне – пять жёлтых карточек и одна красная, при всего 15 совершенных фолах. Андреа – не мастер первого паса, предпочитает играть с ближним либо выносить мяч в борьбу. Он стал увереннее играть головой, но слабая техника и относительная неповоротливость приводят к тому, что из-под него забивают голы, даже когда он держит позицию.
Джампьеро Вентура: «Когда Раноккия играл в «Бари» с Бонуччи, именно он был лучшим».

В этом смысле Раноккия похож на футболиста, наследником которого его видели в «Интере»: на Марко Матерацци. Тот тоже не был образцом надёжности, но компенсировал это бойцовскими качествами. Забивал решающие голы, заводил партнёров, мог напихать за безразличное отношение, его авторитет в раздевалке был непререкаем. Его наследнику лидерских качеств не хватило. В Италии широко известен эпизод, когда Раноккия после поражения позвал партнёров подойти к болельщикам – его проигнорировали все одноклубники.


Слово нынешнему тренеру сборной Италии Джампьеро Вентуре, при котором Андреа показывал свой лучший футбол в карьере: «Он очень чувствительный парень. В молодости, когда Андреа играл в связке с Бонуччи, он был лучшим. Но потом получил несколько тяжёлых травм. И провёл в «Интере» неудачные для клуба годы. Такие трудности могут серьёзно повлиять на карьеру».

Признайтесь, вы уже задумывались над тем, а что же в нём вообще хорошего? Почему он рассматривается в качества варианта усиления игры? Несколько причин есть. К качествам Раноккии нужно отнести понимание игры. Он грамотно участвует в создании искусственного офсайда, выбирает лучшую позицию для подстраховки. Итальянец уж точно не станет источником проблем в раздевалке. В команде с отлаженной системой игры в защите, где у каждого игрока чётко обозначен набор обязанностей, за рамки которых он не выходит, Раноккия способен показать свои лучшие качества – отсюда интерес, который когда-то проявлял к нему Антонио Конте в «Ювентусе».

В «Интере» против Раноккии сыграли завышенные ожидания и завышенная сумма трансфера, а в той же «Сампдории» он был на своём месте. Но если он действительно нужен «Зениту», не мешало бы определиться с целями. Раноккия – не тот защитник, который за счёт опыта, характера и уровня игры поднимет оборону команды на новый уровень. Это просто замена Ломбертсу. Разве она необходима?

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Интер ФК Зенит Андреа Раноккия РФПЛ
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25 января 2017, среда
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