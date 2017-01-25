Калачёв: когда пришёл Луческу, меня сразу попросили уйти из клуба

«Если бы я не «тянул», было бы видно»

«Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти»

Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат" Тимофей Калачев

Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение прощального матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их.

«В Китай едут зарабатывать, не думая ни о каком футболе»

Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе.

Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверенны в себе.

– Сейчас у меня сборы не такие, как прежде. Раньше в основном бегали, называли это «закладываем фундамент». А теперь всё разумнее, правильнее. Я бы не сказал, что мне сейчас тяжелее, чем в 25 лет.– Беговая работа осталась, но всё делается по пульсу. У каждого игрока есть пульсометр. Раньше все встали и побежали. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. А теперь грамотно дозируют нагрузки. Уже нельзя кого-то загонять.– Достаточно давно. Больше пяти лет точно.– Не скажу, что мне легко, но если бы я не тянул, было бы видно. Пока физически чувствую себя неплохо. С весом проблем нет. Ноги позволяют бегать – не сильно болят. У меня ещё не критический возраст. Я получаю удовольствие от того, что делаю.– Конечно. Где нужно включиться – в том моменте отработаю максимально. Где можно не побежать – останусь. В молодости мне этого не хватало.– В любой ситуации нужно поддерживать себя в форме, а из отпуска выходить в хорошем состоянии. Где-то пробежишься, где-то в зал сходишь. Перед Новым годом всем раздали программу, потому сборы нормально даются.– Для центрального защитника я слишком мал. Так что вариантов у меня особо и нет.– У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.– Ох… Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча ещё не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать.– Да. Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти. Ему «Рома» обязана после окончания карьеры предоставить работу в клубе ().– У нашего тренерского штаба можно многому научиться. Даже они сами ещё чему-то учатся, несмотря на их опыт. А мне-то ещё столькому нужно научиться, что словами не описать.– Как тренер должен себя вести, как управлять командой, как говорить разные вещи – много чего ещё. Бердыев мне объяснил, насколько важна дисциплина для футболиста. Я и раньше не филонил на тренировках, но у Бердыева абсолютно всё подчинено результату. Если бы в молодости поработал с этим тренером, то, возможно, избежал бы каких-то ошибок. Думаешь: «Недоработал – ну и ладно. Если сейчас не получается, то потом смогу». Только вот время быстро уходит. Хотя я даже не про себя говорю. Мне в жизни ничего легко не доставалось. Просто иногда смотрю на молодых и ловлю себя на этой мысли.– Мне кажется, я всё-таки в 9 лет попал. Но ведь в моё время дети ещё играли во дворах. Я там многому научился. Это сейчас на улице негде играть – одни автомобили. Когда мы были маленькими, всё было иначе. В последние годы в каком бы районе Ростова я ни жил, не видел футбольных площадок для детей.– Конечно. Я из Белоруссии, но всё лето проводил в Новгородской области. Там жили мои бабушка и дедушка. Отправлялся к ним на три месяца в году. Играли в футбол, рыбачили, ходили в лес. Увы, давно не был в тех местах. Когда бабушки и деда не стало, связь оборвалась.– Я только пришёл из белорусского чемпионата в украинский. Тогда у турниров была серьёзная разница в уровне. Нужно было время, чтобы адаптироваться. Мне его дали. Начало получаться: сначала попадал в запас, потом стал появляться на поле. Вскоре Бернда Шустера убрали и назначили Мирчу Луческу. Я попал в ту категорию футболистов, которых попросили уйти. У меня даже не было шанса, чтобы меня увидел новый тренер.– Не было никаких объяснений.– Он сказал, что я мог бы стать царём Белоруссии. Да, забавно звучит. Предложение действительно было хорошее, но «Анжи» был близок к вылету. Они спасались, и я решил отказаться. Всех денег всё равно не заработаешь.– Деньги деньгами, но я этот вариант не рассматривал. Знал, что Ростов – мой дом.– Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе. Приезжие звёзды на три головы выше местных игроков. Туда нужно ехать на закате карьеры. Если бы мне предложили, то я… не поехал бы ().– Договорился через Ваню Бодылевского из департамента по связям с общественностью. Здорово, когда не только я, но и мой сын получил возможность почувствовать атмосферу Лиги чемпионов. Тимофей (да, сына зовут так же, как и меня) в тот момент не совсем понимал происходящее. Возможно, с возрастом осознает, где побывал.– После игры, в которой он стоял с Гризманном, сказал только: «Папа, я в шоке». А потом даже Гризманн выложил фотографию с моим сыном.– Он так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьёз. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.– Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне.– Конечно. Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверены в себе. Так что ждём возвращения Бердыева назад.