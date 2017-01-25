Калачёв: когда пришёл Луческу, меня сразу попросили уйти из клуба

«Если бы я не «тянул», было бы видно»
– В 25 и в 35 лет сборы даются по-разному?
– Сейчас у меня сборы не такие, как прежде. Раньше в основном бегали, называли это «закладываем фундамент». А теперь всё разумнее, правильнее. Я бы не сказал, что мне сейчас тяжелее, чем в 25 лет.
– Что значит разумнее и правильнее?
– Беговая работа осталась, но всё делается по пульсу. У каждого игрока есть пульсометр. Раньше все встали и побежали. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. А теперь грамотно дозируют нагрузки. Уже нельзя кого-то загонять.
– Когда появились пульсометры?
– Достаточно давно. Больше пяти лет точно.
– Вы играете на фланге – позиции, где необходимо много бегать. В 35 лет проводить по два матча в неделю без замен – это вообще как?
– Не скажу, что мне легко, но если бы я не тянул, было бы видно. Пока физически чувствую себя неплохо. С весом проблем нет. Ноги позволяют бегать – не сильно болят. У меня ещё не критический возраст. Я получаю удовольствие от того, что делаю.
– С возрастом поняли, где можно приберечь силы?
– Конечно. Где нужно включиться – в том моменте отработаю максимально. Где можно не побежать – останусь. В молодости мне этого не хватало.
– Ваш брат рассказывал, что в отпуске, выпив вечером, вы утром непременно пойдёте на пробежку.
– В любой ситуации нужно поддерживать себя в форме, а из отпуска выходить в хорошем состоянии. Где-то пробежишься, где-то в зал сходишь. Перед Новым годом всем раздали программу, потому сборы нормально даются.
– Роберто Карлос в «Анжи» ушёл с фланга в центр поля, чтобы меньше бегать. Вам смена позиции не грозит?
– Для центрального защитника я слишком мал. Так что вариантов у меня особо и нет.
«Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти»
– Сколько ещё лет хотели бы играть?
– У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"
Тимофей Калачев
– Уже появилась идея о вашем прощальном матче. Как-то обговаривали?
– Ох… Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча ещё не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать.
– Есть ощущение, что после карьеры футболиста вы останетесь в клубе на какой-то должности.
– Да. Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти. Ему «Рома» обязана после окончания карьеры предоставить работу в клубе (смеётся).
– После общения с таким человеком, как Бердыев, можно смело идти в тренеры?
– У нашего тренерского штаба можно многому научиться. Даже они сами ещё чему-то учатся, несмотря на их опыт. А мне-то ещё столькому нужно научиться, что словами не описать.
Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение прощального матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их.
– Чему Бердыев вас уже научил?
– Как тренер должен себя вести, как управлять командой, как говорить разные вещи – много чего ещё. Бердыев мне объяснил, насколько важна дисциплина для футболиста. Я и раньше не филонил на тренировках, но у Бердыева абсолютно всё подчинено результату. Если бы в молодости поработал с этим тренером, то, возможно, избежал бы каких-то ошибок. Думаешь: «Недоработал – ну и ладно. Если сейчас не получается, то потом смогу». Только вот время быстро уходит. Хотя я даже не про себя говорю. Мне в жизни ничего легко не доставалось. Просто иногда смотрю на молодых и ловлю себя на этой мысли.
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«В Китай едут зарабатывать, не думая ни о каком футболе»
– Вы ведь в юности не сразу попали в футбольную школу – только в 10 лет.
– Мне кажется, я всё-таки в 9 лет попал. Но ведь в моё время дети ещё играли во дворах. Я там многому научился. Это сейчас на улице негде играть – одни автомобили. Когда мы были маленькими, всё было иначе. В последние годы в каком бы районе Ростова я ни жил, не видел футбольных площадок для детей.
– Ваше детство было счастливым?
– Конечно. Я из Белоруссии, но всё лето проводил в Новгородской области. Там жили мои бабушка и дедушка. Отправлялся к ним на три месяца в году. Играли в футбол, рыбачили, ходили в лес. Увы, давно не был в тех местах. Когда бабушки и деда не стало, связь оборвалась.
Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе.
– Однажды вы сказали, что сожалеете об уходе из «Шахтёра». Почему вы покинули Донецк?
– Я только пришёл из белорусского чемпионата в украинский. Тогда у турниров была серьёзная разница в уровне. Нужно было время, чтобы адаптироваться. Мне его дали. Начало получаться: сначала попадал в запас, потом стал появляться на поле. Вскоре Бернда Шустера убрали и назначили Мирчу Луческу. Я попал в ту категорию футболистов, которых попросили уйти. У меня даже не было шанса, чтобы меня увидел новый тренер.
– Вам хоть как-то объяснили ситуацию?
– Не было никаких объяснений.
– К нам в редакцию недавно приходил Александр Шикунов и рассказал, что в 2014 году вы отказались от чумовых денег в «Анжи» из-за желания стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей.
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– Он сказал, что я мог бы стать царём Белоруссии. Да, забавно звучит. Предложение действительно было хорошее, но «Анжи» был близок к вылету. Они спасались, и я решил отказаться. Всех денег всё равно не заработаешь.
– «Ростов» тогда тоже не за чемпионство боролся, прямо скажем.
– Деньги деньгами, но я этот вариант не рассматривал. Знал, что Ростов – мой дом.
– Если вас позовут в Китай, не поедете, как Витсель?
– Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе. Приезжие звёзды на три головы выше местных игроков. Туда нужно ехать на закате карьеры. Если бы мне предложили, то я… не поехал бы (смеётся).
– Футболисту нетрудно договориться, чтобы его сын вышел на матч Лиги чемпионов перед игрой?
– Договорился через Ваню Бодылевского из департамента по связям с общественностью. Здорово, когда не только я, но и мой сын получил возможность почувствовать атмосферу Лиги чемпионов. Тимофей (да, сына зовут так же, как и меня) в тот момент не совсем понимал происходящее. Возможно, с возрастом осознает, где побывал.
Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверенны в себе.
– Что говорил?
– После игры, в которой он стоял с Гризманном, сказал только: «Папа, я в шоке». А потом даже Гризманн выложил фотографию с моим сыном.
– Обидно было слышать слова Гинера: «Для России было бы лучше, если в Лигу чемпионов попал «Зенит», а не «Ростов».
– Он так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьёз. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.
– А вышло, что «Ростов» сыграл достойнее ЦСКА, хотя группа была тяжелее. Получается, для российского футбола было бы полезнее, если бы в Лиге были «Зенит» и «Ростов»?
– Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне.
– Последние полгода Бердыев сидит не на скамейке, а на трибуне во время матчей. Игроки хуже чувствуют тренера в такой ситуации?
– Конечно. Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверены в себе. Так что ждём возвращения Бердыева назад.
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