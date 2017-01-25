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175 лет назад 2016
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Тимофей Калачев
Фото: Алексей Старостин, «Чемпионат»
Текст: Григорий Телингатер

Калачёв: когда пришёл Луческу, меня сразу попросили уйти из клуба

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв рассказал, сколько ещё хочет играть и почему фото с его сыном выложил Антуан Гризманн.
25 января 2017, среда. 16:54. Футбол

«Если бы я не «тянул», было бы видно»


– В 25 и в 35 лет сборы даются по-разному?
– Сейчас у меня сборы не такие, как прежде. Раньше в основном бегали, называли это «закладываем фундамент». А теперь всё разумнее, правильнее. Я бы не сказал, что мне сейчас тяжелее, чем в 25 лет.

– Что значит разумнее и правильнее?
– Беговая работа осталась, но всё делается по пульсу. У каждого игрока есть пульсометр. Раньше все встали и побежали. Кто-то быстрее, кто-то медленнее. А теперь грамотно дозируют нагрузки. Уже нельзя кого-то загонять.

– Когда появились пульсометры?
– Достаточно давно. Больше пяти лет точно.

– Вы играете на фланге – позиции, где необходимо много бегать. В 35 лет проводить по два матча в неделю без замен – это вообще как?
– Не скажу, что мне легко, но если бы я не тянул, было бы видно. Пока физически чувствую себя неплохо. С весом проблем нет. Ноги позволяют бегать – не сильно болят. У меня ещё не критический возраст. Я получаю удовольствие от того, что делаю.

– С возрастом поняли, где можно приберечь силы?
– Конечно. Где нужно включиться – в том моменте отработаю максимально. Где можно не побежать – останусь. В молодости мне этого не хватало.

– Ваш брат рассказывал, что в отпуске, выпив вечером, вы утром непременно пойдёте на пробежку.
– В любой ситуации нужно поддерживать себя в форме, а из отпуска выходить в хорошем состоянии. Где-то пробежишься, где-то в зал сходишь. Перед Новым годом всем раздали программу, потому сборы нормально даются.

– Роберто Карлос в «Анжи» ушёл с фланга в центр поля, чтобы меньше бегать. Вам смена позиции не грозит?
– Для центрального защитника я слишком мал. Так что вариантов у меня особо и нет.

«Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти»


– Сколько ещё лет хотели бы играть?
– У меня контракт до лета 2018 года. Я планирую его отработать до конца. Пока у меня такая задача. Дальше будет видно. Отыграть эти полтора сезона – уже приличный срок.
Тимофей Калачев
Фото: Алексей Старостин, "Чемпионат"

Тимофей Калачев


– Уже появилась идея о вашем прощальном матче. Как-то обговаривали?
– Ох… Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение такого матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их. Пока на тему прощального матча ещё не общался с руководством. Позже эту тему надо поднимать.

– Есть ощущение, что после карьеры футболиста вы останетесь в клубе на какой-то должности.
– Да. Нужно всего лишь подписать контракт, как у Тотти. Ему «Рома» обязана после окончания карьеры предоставить работу в клубе (смеётся).

– После общения с таким человеком, как Бердыев, можно смело идти в тренеры?
– У нашего тренерского штаба можно многому научиться. Даже они сами ещё чему-то учатся, несмотря на их опыт. А мне-то ещё столькому нужно научиться, что словами не описать.
Кто бы ни руководил нашим замечательным клубом, надеюсь на проведение прощального матча. Всё-таки столько лет играю в этой команде, в этом городе. Болельщики меня любят, как и я их.

– Чему Бердыев вас уже научил?
– Как тренер должен себя вести, как управлять командой, как говорить разные вещи – много чего ещё. Бердыев мне объяснил, насколько важна дисциплина для футболиста. Я и раньше не филонил на тренировках, но у Бердыева абсолютно всё подчинено результату. Если бы в молодости поработал с этим тренером, то, возможно, избежал бы каких-то ошибок. Думаешь: «Недоработал – ну и ладно. Если сейчас не получается, то потом смогу». Только вот время быстро уходит. Хотя я даже не про себя говорю. Мне в жизни ничего легко не доставалось. Просто иногда смотрю на молодых и ловлю себя на этой мысли.

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«В Китай едут зарабатывать, не думая ни о каком футболе»


– Вы ведь в юности не сразу попали в футбольную школу – только в 10 лет.
– Мне кажется, я всё-таки в 9 лет попал. Но ведь в моё время дети ещё играли во дворах. Я там многому научился. Это сейчас на улице негде играть – одни автомобили. Когда мы были маленькими, всё было иначе. В последние годы в каком бы районе Ростова я ни жил, не видел футбольных площадок для детей.

– Ваше детство было счастливым?
– Конечно. Я из Белоруссии, но всё лето проводил в Новгородской области. Там жили мои бабушка и дедушка. Отправлялся к ним на три месяца в году. Играли в футбол, рыбачили, ходили в лес. Увы, давно не был в тех местах. Когда бабушки и деда не стало, связь оборвалась.
Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе.

– Однажды вы сказали, что сожалеете об уходе из «Шахтёра». Почему вы покинули Донецк?
– Я только пришёл из белорусского чемпионата в украинский. Тогда у турниров была серьёзная разница в уровне. Нужно было время, чтобы адаптироваться. Мне его дали. Начало получаться: сначала попадал в запас, потом стал появляться на поле. Вскоре Бернда Шустера убрали и назначили Мирчу Луческу. Я попал в ту категорию футболистов, которых попросили уйти. У меня даже не было шанса, чтобы меня увидел новый тренер.


– Вам хоть как-то объяснили ситуацию?
– Не было никаких объяснений.

– К нам в редакцию недавно приходил Александр Шикунов и рассказал, что в 2014 году вы отказались от чумовых денег в «Анжи» из-за желания стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей.

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– Он сказал, что я мог бы стать царём Белоруссии. Да, забавно звучит. Предложение действительно было хорошее, но «Анжи» был близок к вылету. Они спасались, и я решил отказаться. Всех денег всё равно не заработаешь.

– «Ростов» тогда тоже не за чемпионство боролся, прямо скажем.
– Деньги деньгами, но я этот вариант не рассматривал. Знал, что Ростов – мой дом.

– Если вас позовут в Китай, не поедете, как Витсель?
– Мы только что на сборе играли с «Хэнань Цзянье» из чемпионата Китая. Похоже, что у них уровень очень низкий. Туда едут зарабатывать деньги, не думая ни о каком футболе. Приезжие звёзды на три головы выше местных игроков. Туда нужно ехать на закате карьеры. Если бы мне предложили, то я… не поехал бы (смеётся).
Товарищеские матчи (клубы)
19 января 2017, четверг. 15:10 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
3 : 1
Хэнань Цзянье
Чжэнчжоу, Китай
1:0 – Бухаров – 6, 2:0 – Скопинцев – 23, 2:1 – – 36 (пен), 3:1 – Ерохин – 49

– Футболисту нетрудно договориться, чтобы его сын вышел на матч Лиги чемпионов перед игрой?
– Договорился через Ваню Бодылевского из департамента по связям с общественностью. Здорово, когда не только я, но и мой сын получил возможность почувствовать атмосферу Лиги чемпионов. Тимофей (да, сына зовут так же, как и меня) в тот момент не совсем понимал происходящее. Возможно, с возрастом осознает, где побывал.
Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверенны в себе.

– Что говорил?
– После игры, в которой он стоял с Гризманном, сказал только: «Папа, я в шоке». А потом даже Гризманн выложил фотографию с моим сыном.

– Обидно было слышать слова Гинера: «Для России было бы лучше, если в Лигу чемпионов попал «Зенит», а не «Ростов».
– Он так говорил, потому что «Ростов» никто не воспринимал всерьёз. Нам предстоял дебют в Лиге чемпионов. Могли провалиться, и это отразилось бы на клубном рейтинге страны.

– А вышло, что «Ростов» сыграл достойнее ЦСКА, хотя группа была тяжелее. Получается, для российского футбола было бы полезнее, если бы в Лиге были «Зенит» и «Ростов»?
– Здорово, что мы игрой ответили. Не лично Гинеру, а всем критикам. Хотя для многих игроков это был первый опыт выступления на таком уровне.

– Последние полгода Бердыев сидит не на скамейке, а на трибуне во время матчей. Игроки хуже чувствуют тренера в такой ситуации?
– Конечно. Лучше ощущается энергетика Бердыева, когда он на бровке, а не на секторе. Везде так устроено. Когда тренер на скамейке, то мы больше заряжены и уверены в себе. Так что ждём возвращения Бердыева назад.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Аксель Витсель Антуан Гризманн Курбан Бердыев Мирча Луческу Тимофей Калачёв
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