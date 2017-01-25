Еда в «Инстаграме» и гражданский протест. Как живёт Дэвид Бекхэм

Занимается благотворительностью

Болеет за «Манчестер Юнайтед»

Болеет за «ПСЖ»?

Выпускает модную одежду

Ссорится с Роном Деннисом из Формулы-1

Достаёт сына

Протестует против Трампа

Фотографирует детей

Владеет футбольным клубом в МЛС

Дэвид Бекхэм переехал в США 10 лет назад. Потом он ещё дважды смотался в Милан, стал чемпионом Франции с «ПСЖ» и закончил карьеру в 38 лет. С тех пор прошло порядочно времени, и в мире много чего случилось, но Бекхэм по-прежнему в центре внимания журналистов – пусть и не спортивных. Почему? Просто у него интересная жизнь. Расскажем, чем он занимается в последнее время.Бекхэм стал послом ЮНИСЕФ ещё до завершения карьеры. Он основал благотворительный фонд «7» (хорошее название), который занимается проблемами детской безопасности в странах третьего мира. Также Бекхэм снялся в ролике, посвящённом проблеме насилия над детьми. Кстати, посмотрите его. Видео получилось сильным.Добавим, что деятельность фонда «7» отметил сэр Алекс Фергюсон. Он сказал, что был впечатлён тем, сколько усилий Бекхэм тратит на деятельность фонда и сколько средств ему удалось привлечь.Бекхэм регулярно появляется на трибунах «Олд Траффорд». Последний раз случился во время матча с «Ливерпулем», за которым он наблюдал вместе с сыном Крузом.Пока Бекхэмов снимали телеоператоры, они сами фотографировались перед входом на стадион.И ещё про «МЮ». Бекхэм отвечал на вопросы журналиста Sky, и когда тот спросил, нравится ли Дэвиду игра Ибрагимовича, бывшая звезда «МЮ» обратился к Златану лично: «Спасибо, что ты играешь в моём клубе, Златан». Он сравнил Ибрагимовича со своими детьми: «Он любит побеждать. Когда он проигрывает, то становится похож на моих детей: злится, теряет над собой контроль, конфликтует… Ладно, мои дети не теряют! А он – да. Настоящий победитель».На днях Бекхэм впервые за три года побывал в расположении бывшего клуба. Он посетил тренировку, перекинулся парой слов с Тьяго Силвой и Максвеллом и прогулялся по учебному центру «ПСЖ». Естественно, не обошлось без фото.Очень модную. В прошлом году Бекхэм купил бренд Kent & Curwen, и с тех пор в компании занимаются, как они сами это называют, «переосмысливанием наследия британского стиля». Ну, может насчёт переосмысливания это перебор, но коллекция действительно оказалась узнаваемо-английской, напоминающей о временах «Битлз» и молодого Майкла Кейна. Бекхэм не только принимает участие в создании вещей, но и, разумеется, является главной моделью бренда.Выкладывает в «Инстаграм» фотографии еды…Ничего не поделаешь. Время такое. Возможно, Бекхэма заставляют это делать.Мальдивские острова, новогодняя ночь, концертная площадка, VIP-места… заняты. Когда Бекхэм с женой, детьми и друзьями, среди которых был известный шеф-повар Гордон Рамзи, пришли смотреть на выступление, они обнаружили, что их места заняты. Даже несмотря на наличие именной брони на каждом кресле. Чужие кресла занял бывший глава «Макларена» Рон Деннис со своей компанией. Между ним и Дэвидом произошла перепалка на повышенных тонах. Очевидец сообщил, что Бекхэм кричал Рону: «Я заплатил больше всех на этом острове!» Деннис со спутниками ушли, и через несколько дней экс-директор Формулы-1 через прессу принёс извинения. А Бекхэмы поделились с подписчиками новогодним фото.Молодой маркетолог, фотограф, модель, плейбой, актёр и школьник Бруклин Бекхэм ведёт насыщенную социальную жизнь. У него восемь миллионов подписчиков в «Инстаграме», которых Бруклин радует не только фотографиями, но иногда и стримами. То есть прямыми трансляциями, во время которых любой желающий может задать вопрос.Во время стрима вопросы появлялись в углу экрана. Вдруг посреди бесконечных «приветик», «эй, я тебя обожаю», «привет из Бангкока» и т.д. появилась запись: «Ты должен быть в школе» от авторизованного аккаунта Дэвида Бекхэма. И тут же ещё: «На тебе моя рубашка».Интересно, что инцидент с рубашкой на этом не закончился. Бруклин выложил фото, в котором он в той же рубашке, что и на видео, по последнему писку моды застёгнутой только на верхнюю пуговицу. И снова в комментарии забрался отец. «Классная рубашка. Где взял?» — спросил Бекхэм у сына.Вместе женой и даже сыном. Все Бекхэмы выложили в своих аккаунтах в «Инстаграме» посты в поддержку так называемого «марша женщин» против Дональда Трампа, который прошёл в Вашингтоне и других городах. Виктория разместила фотографию с дочерью Харпер и хэштегом «Женский марш», а Дэвид ограничился одной картинкой. Отметим, что Меланья Трамп носит платья бренда Victoria Beckham.В подписи к фото Дэвид рассказывает, что любит, когда Круз играет на гитаре своим братьям. Пока они слушают, отец семейства готовит обед. Кстати, об этом известно уже давно: в семье Бекхэмов готовит муж.Пока только на бумаге. Это проект на будущее, у клуба пока даже нет названия. Бекхэм приобрёл франшизу, и теперь имеет право заявить свой клуб в чемпионат, когда будет построен стадион. Сроки сдвигались уже несколько раз.