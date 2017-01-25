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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Зенит» может подписать защитника «Челси» Бранислава Ивановича
Фото: Reuters
Текст: Марк Бессонов

В Россию с любовью. Нужен ли Иванович «Зениту»?

По словам агента Кришито, Иванович может перейти в «Зенит». Разбираемся, в какой форме находится серб и каковы его шансы заиграть в Питере.
25 января 2017, среда. 21:00. Футбол
Агент Доменико Кришито неожиданно для всех раскрыл трансферные карты «Зенита». Комментируя разговоры о возможном уходе своего клиента, Андреа Д’Амико прямо сказал, что питерцы близки к приобретению защитника «Челси» Бранислава Ивановича. На фоне перманентно появляющихся слухов, сватающих в Питер то одного, то другого игрока обороны, а также отказе Андреа Раноккия ехать в Россию, такое заявление выглядит весьма правдоподобным. Попробуем разобраться, в каком состоянии сейчас находится сербский защитник и может ли он быть полезен «Зениту».

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Почему не нужен «Челси»


Ещё в июне The Telegraph распространила информацию, что «Челси» в ближайшее трансферное окно расстанется с Ивановичем. По информации источника, Антонио Конте остался недоволен эффективностью Бранислава как в атаке, так и в обороне, что вкупе с регулярными ошибками поставило дальнейшую карьеру серба на «Стэмфорд Бридж» под вопрос. И если при схеме 4-4-2, по которой «Челси» начал сезон, у него ещё были какие-то шансы играть регулярно, то при перестроении на игру с тремя защитниками Бано окончательно выпал из основы.

Несмотря на то, что ещё в позапрошлом сезоне Иванович был одним из самых активных игроков синих, успевая отрабатывать сзади и постоянно подключаться к атакам, в сезоне нынешнем он проигрывал конкурентам во всех компонентах игры. Конте требует от своих игроков постоянно перемещаться вслед за мячом и обеспечивать численное преимущество на каждом участке поля. По тем или иным причинам, Ивановичу под такой темп подстроиться не удалось. Место в центре чуть правее в обороне занял Сесар Аспиликуэта – мобильный футболист, за счёт своей активности нивелирующий провалы в зонах. На позиции винг-бека расположился Виктор Мозес, такой же подвижный игрок, который начал сезон настолько ударно, что вошёл в символическую сборную АПЛ первой части сезона. Кроме того, «Челси» возвратил из аренды Аке, вернулся в строй Курт Зума. 32-летний Иванович при наличии таких исполнителей оказался попросту не нужен. Ближе к зиме Бранислав появлялся на поле только в концовках встреч.

В какой форме находится


В 2014 и 2015 годах Иванович выдал свой лучший сезон в «Челси». А может, и во всей карьере. В среднем Бано делал 2,3 отбора за игру, 3,6 перехватов, наносил как минимум один удар по воротам и делал один ключевой пас. Среди игроков, сосредоточенных на обороне, лучше был только его соотечественник Неманья Матич.

В сезоне нынешнем Иванович совершает всего 0,9 отборов за матч и 1,8 перехватов. Статистика для игрока его позиции чудовищная. В плане движения Бранислав откровенно сдал. Показательна тепловая карта игры Ивановича и Виллиана в сентябрьском матче с «Арсеналом», последней игры, которую серб отыграл от начала до конца.
И вот такой объём работы выполнили Аспиликуэта и Мозес в недавней игре с «Лестером». Два новых героя синих полностью закрыли весь фланг.
А вместе с работающим на правом фланге Виллианом тепловая карта этой зоны приобретает ещё более масштабный оттенок.
Вполне возможно, что Иванович мог бы завоевать место в основе, если бы вернулся к форме образца предыдущего или первой половины прошлого сезона. Однако дав ветерану, наверное, последний шанс проявить себя – в кубковой игре с «Питерборо», — Конте остался разочарован. Ниже – карта касаний вышедших на месте винг-беков Педро (вверху) и Ивановича (внизу). Разница очевидна даже несмотря на то, что в последние полчаса Бано переместился в оборону после удаления Джона Терри.
Сам Иванович понимает, что его время в «Челси» подходит к концу. От отсутствия предложений он не страдает, при этом понимая, что в 32 года адаптироваться в новом чемпионате будет очень непросто. Перед глазами примеры бывшего одноклубника Эшли Коула, провалившегося в «Роме», и соотечественника Неманьи Видича, так и не прижившегося в «Интере». К РФПЛ долго привыкать Ивановичу не придётся, место в основе он будет иметь почти наверняка, потому возвращение в Россию пока выглядит действительно самым лучшим из возможных вариантов. Если исключить возможность перехода в «Эвертон».

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Куда его встроит Луческу


В плане движения Иванович определённо сбавил, однако в случае, если Луческу будет использовать Бано в центре защиты, тот вполне может стать ведущим игроком обороны. Ниже – сравнение статистики защитников «Зенита» в Лиге Европы и Ивановича в АПЛ в этом сезоне (цифры в среднем за игру).
Видно, что, даже находясь не в лучшей форме, Иванович практически не уступает игрокам основы, играющим в центре обороны. В любом случае, Бранислав добавит мощи зенитовской обороне и позволит во многом нивелировать проблемы игры защитников на втором этаже. К тому же, после ухода Гарая у «Зенита» так и не появилось ведущего защитника, который будет не только надёжен сам, но и сам подсказывать партнёрам. Ни Новосельцев, ни Нету с Кришито на эту роль не тянут. Иванович же может помочь решить эту проблему. На Николаса Ломбертса Луческу, похоже, уже не рассчитывает.

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Не стоит забывать и об отсутствии языкового барьера. Луческу, как и в «Шахтёре», старается построить игру в атаке вокруг легионеров, а позиции в обороне закрепить за местными игроками. И дело не только в лимите на легионеров. В понимании Мирчи, защитники должны постоянно общаться на поле и подсказывать друг другу. Иванович и сейчас отлично владеет русским языком, потому проблем с адаптацией возникнуть не должно. Тем более что у Бано уже есть опыт выступлений в России.

Несмотря на то, что Иванович не вписался в новую манеру игры «Челси», он всё ещё остаётся игроком высокого уровня – не зря вокруг него ходили слухи об интересе со стороны «Барселоны», «Ювентуса» и «Эвертона». Вряд ли серб будет как и раньше выжигать весь фланг, но за счёт опыта и навыков, приобретённых за девять лет в АПЛ, он может принести ещё много пользы только строящемуся новому «Зениту» Луческу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит Бранислав Иванович Трансферы
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