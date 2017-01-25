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175 лет назад 2016
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Александр Беленов
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Отверженные из «Анжи». Куда разбрелись лидеры южан

Полного месяца не прошло после нашумевшего объявления о смене курса «Анжи», а большинство игроков осеннего состава уже покинули команду.
25 января 2017, среда. 22:30. Футбол
Простодушный мужичонка из стихотворения Сергея Михалкова при продаже коровы руководствовался нехитрым правилом: «Где наживаться? Вернуть бы своё!». Махачкалинский «Анжи» на зимнем рынке труда решает ещё более прозаичные задачи. О том, чтобы отбить затраты последних лет, речи не идёт. Новому менеджменту предписано максимально «разгрузить» зарплатный фонд клуба. А поскольку времена нынче непростые, и очереди за лидерами команды не наблюдается, последним было предложено два варианта на выбор: существенное понижение оклада или полюбовное расставание.

Нет ничего удивительного, что большинство игроков остановились на втором. И многие уже устроились на новую работу. Но не все.

Бернард Бериша («Терек»)


Если говорить о футболистах как о товаре, имеющем свою цену и пользующемся определённым спросом, самым ликвидным в осеннем «Анжи» был полузащитник Бериша. Даже удивительно, что традиционные гранды упустили незаурядного албанского дриблёра. Хотя, возможно, как раз ярко выраженный индивидуализм Бернарда и отпугнул от него московских и питерского купцов. По нашим данным, виды на Беришу имели «Локомотив» и «Краснодар». В итоге он оказался в Грозном. Так или иначе, продавец внакладе не остался. С точки зрения бизнеса «Анжи» провернул идеальную сделку (купил за 250 тысяч – продал в 10 раз дороже), но только в этом случае и лишь одну…

Джонатан Менса («Коламбус»)


Не рисковал остаться безработным Менса. На атлетичного ганского защитника претендовали клубы Англии и Китая. Он, посовещавшись с домочадцами, остановил выбор на Соединённых Штатах – пускай не самой футбольной стране мира, зато передовой – в остальных отношениях.

Амаду Мутари («Ференцварош»)


Недолго сидел без дела Мутари. Самый популярный клуб Венгрии – не худшая альтернатива регулярно меняющему вектор развития «Анжи». Тем более что в последнем Амаду осенью толком и не играл. Тот случай, когда разлука будет не то что без печали — в радость прощающимся.

Иво Иличевич


Близость трансферного «дедлайна» в Европе не должна сильно пугать Иличевича. Во-первых, на него есть спрос в Германии, где хорват провёл всю профессиональную карьеру и заработал какое-никакое имя. А во-вторых, он может трудоустроиться вне рамок январского «окна» на правах свободного агента. По словам самого Иво, «Анжи» готов отпустить его на все четыре стороны.

Филипп Будковский («Шахтёр»)


За полгода в России украинский гигант забил пять голов (три в чемпионате, два – в Кубке), но и с ним «Анжи» резко стало не по пути. По всей видимости, не особо рассчитывает на Будковского и донецкий «Шахтёр», которому Филипп принадлежит. По крайней мере, на сбор в Португалию Паулу Фонсека, тренер «горняков», нападающего не взял.

Лоренцо Эбесилио


Голландский хавбек расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию и с тех пор находится в творческом поиске. Где именно – доподлинно неизвестно.

Иван Маевский


В том же волнительном статусе пребывает белорусский полузащитник. У него, правда, перспективы чуть более ясные – контракт с кипрским АПОЭЛ наклёвывается.

Седрик Ямбере (АПОЭЛ)


А Ямбере – уже там, в Никосии. Заключил арендный договор с АПОЭЛ и радуется жизни. Более чем вероятно, что обратно в «Бордо» Седрик вернётся чемпионом Кипра – его новая команда лидирует в национальной лиге.

Габриэль Обертан


Самый звёздный «пришелец» в «Анжи» последней легионерской волны пытается трудоустроиться на родине. В Махачкале на опыт чемпиона Франции и Англии больше не рассчитывают.

Янник Боли


По всей видимости, нет обратного пути в Россию и другому воспитаннику знаменитой академии в Клерфонтене. С ЦСКА у Янника не сложилось, трансфер в «Аль-Айн», анонсированный клубом из ОАЭ, сорвался в последний момент. Тем не менее от недостатка предложений Боли не страдает. Поступают они преимущественно из Азии – Китая, Эмиратов, Саудовской Аравии.

Али Гаджибеков («Крылья Советов»)


После ухода Тагирбекова с Агаларовым Гаджибеков оставался последним очевидцем той самой «новой истории» в составе «Анжи». Человеком, не только лицезревшим Роберто Карлоса с Это’О, но и игравшим с ними бок о бок. В январе 2017-го и эта ниточка между славным прошлым и туманным настоящим оборвалась. Али ушёл в Самару свободным агентом.

Александр Беленов («Уфа»)


Футболист класса и репутации Беленова мог себе позволить «сыграть на паузе», не соглашаясь на резкое сокращение заработной платы. Понятно было, что рано или поздно в РФПЛ найдётся клуб, готовый дать Александру приличествующий его статусу оклад. Удивляет, что это сделала скромная «Уфа», а не кто-то из «топов». С другой стороны, большие клубы могут нанять Беленова и летом. Концепции «Уфы», с некоторых пор умело проводящей «предпродажную подготовку» игроков, это совершенно не противоречит – наоборот, соответствует.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжи Александр Беленов Али Гаджибеков Бернард Бериша Лоренцо Эбесилио Мутари Амаду Филипп Будковский Янник Боли Трансферы
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