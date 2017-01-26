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«Зенит», Суперкубок России, Месси – в обзоре дня
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Текст: «Чемпионат»

Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 13 июля. Обзор дня

Сроки проведения следующего чемпионата России, зарплата Месси по новому контракту, новая порция трансферных новостей и слухов – в обзоре.
26 января 2017, четверг. 00:00. Футбол

Сезон-2017/18 в РФПЛ планируется начать 13 июля, последний тур — 13 мая


Старт следующего сезона в Премьер-Лиге планируется на 13 июля, а завершится чемпионат 13 мая. Об этом сегодня после общего собрания РФПЛ сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Решений было много принято сегодня, в том числе по регламенту. Были вопросы по бюджету и общей стратегии. Подняли большой вопрос по киберфутболу. Я попросил коллег поддерживать турнир, который пройдёт в Уфе 24-26 февраля.

Сегодня только были обсуждения, даты следующего сезона пока примерно такие: мы стартуем 13 июля, 19-й тур — 3 декабря, а заканчиваем 13 мая», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Матч за Суперкубок России — 2017 может пройти на стадионе ЦСКА или «Локомотиве»


После общего собрания Российской футбольной Премьер-Лиги генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, какие арены могут принять в 2017 году матч за Суперкубок России.

«Варианты места матча за Суперкубок: «Арена ЦСКА» и «Локомотив». Но это не точно», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Напомним, что встречу за Суперкубок России — 2016 изначально планировалось провести на «Арене ЦСКА», но из-за того, что сроки сдачи арены в эксплуатацию были продлены, игра между ЦСКА и «Зенитом» (0:1) состоялась в Черкизово.

«Барселона» по новому контракту предложила Месси зарплату € 40 млн в год


«Барселона» предложила нападающему Лионелю Месси новый контракт, по условиям которого аргентинский футболист будет зарабатывать € 40 млн в год, сообщает OK Diario.

Ранее в СМИ сообщалось, что новый контракт до 2022 года для нападающего уже готов.

Действующее соглашение 29-летнего игрока с «Барселоной» в силе до лета 2018 года.

Д’Амико: «Зенит» близок к приобретению Ивановича


Андреа Д’Амико, агент защитника «Зенита» Доменико Кришито, прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны «Интера», а также рассказал, что Бранислав Иванович, права на которого принадлежат «Челси», близок к переходу в «Зенит».

«Интер» пробовал приобрести Кришито ещё год назад, но «Зенит» отказался его продавать. Мыльная опера о переходе Кришито длится слишком долго из-за его универсальности. Имея Жиркова на фланге, Мирча Луческу может использовать Кришито в центре, но «Зениту» ещё предстоит заменить Ломбертса, и они близки к приобретению Ивановича», — цитирует агента FC Inter News.

«Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России на 28 февраля


«Урал» и «Краснодар» договорились о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля. Об этом сообщил корреспонденту «Чемпионата» Ивану Ковалёву пресс-атташе «Урала» Никита Медведевских.

«Краснодар» обратился к нам с просьбой о переносе матча Кубка России с 1 марта на 28 февраля, мы ответили, что не возражаем сдвинуть игру на один день. Теперь всё зависит от решения РФС. Скорее всего, решение будет, когда окончательно утвердят даты проведения остальных матчей», — пояснили в пресс-службе «Урала».

Победитель этой пары в полуфинале турнира сыграет с сильнейшим в матче «Рубин» — «Сибирь».

Раноккия отказался переходить в «Зенит»


Защитник «Интера» Андреа Раноккия отказался переходить в «Зенит», несмотря на сильное желание петербургского клуба видеть итальянского футболиста в своих рядах, сообщает ITASportPress. Отмечается, что петербуржцы предлагали за Раноккию € 8 млн, но сам игрок склонен остаться в Италии.

Ранее в СМИ сообщалось, что агент Раноккии также ведёт переговоры с несколькими английскими клубами: «Тоттенхэмом», «Вест Хэмом» и «Халл Сити».

В текущем сезоне Серии А Раноккия провёл всего пять матчей. В последний раз защитник выходил на поле 8 декабря. В активе Андреа 21 матч за сборную Италии.

«Анжи» подтвердил, что Беленов присоединится к «Уфе»


«Анжи» на своём официальном сайте подтвердил, что голкипер Александр Беленов присоединится к «Уфе».

«30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК «Анжи», присоединится к «Уфе», которая с завтрашнего дня начнёт учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года», — говорится в сообщении на официальном сайте «Анжи».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что вратарь близок к переходу в «Уфу». В «Анжи» Беленов перебрался из «Кубани» в июне 2016 года.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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