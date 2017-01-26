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175 лет назад 2016
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«Сельта» — «Реал» — 2:2
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Жертва или фиаско? Почему «Реал» вылетел из Кубка Испании

Мадридский «Реал» вылетел из Кубка Испании, но это тот случай, когда из-за поражения не нужно посыпать голову пеплом.
26 января 2017, четверг. 01:35. Футбол
Всё-таки мадридский «Реал» – удивительный клуб в своей жажде побед. 40-матчевая беспроигрышная серия, тянувшаяся с апреля, стала рекордной в истории «сливочных», но стоило проиграть дважды кряду, и мадридцам досталось. На минувших выходных «Реал» обыгрывал «Малагу», Серхио Рамос отдувался за нападающих и танцевал дэб, а других игроков подвергли свисту, в том числе Криштиану Роналду – за слабую результативность в начале календарного года. Кажется, будто ещё пара поражений вернут на трибуны «Сантьяго Бернабеу» белые платки в знак недоверия. Но это проблемы исключительно части мадридских болельщиков, в чьём характере заложен «синдром отличницы» – любой проигранный матч ими воспринимается, как трагедия, и видится началом будущей революции.
Кубок Испании. 1/4 финала. 2-й матч
25 января 2017, среда. 23:15 МСК
Сельта
Виго
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 – Данило – 44 (автогол), 1:1 – Роналду – 62, 2:1 – Васс – 85, 2:2 – Васкес – 90

«Реал» действительно тяжело вкатывается после перерыва на рождественские посиделки, за январь проиграно уже 2 матча, один из них, против «Сельты», повлиял на вылет из Кубка Испании – отыграть гандикап в ответной игре у Мадрида не удалось. Но это не повод для резких движений, призывов к революции и обвинений Зинедина Зидана.

Если называть вылет из Кубка Испании и поражение от «Севильи» (которое, напомним, «Реал» не заслужил, получив в последней 20-минутке один удар и… два гола) мини-кризисом, то тогда важно понять, что Зинедин Зидан отчасти сам спровоцировал такой спад. 40-матчевая серия без поражений – очень комфортная ситуация, позволяющая придумывать и экспериментировать. Зидан, постепенно растущий в тактической гибкости, шёл на эксперименты ещё по ходу серии (чего только стоят 4-4-2 а-ля Анчелотти с нападающим Роналду и гибкой хорватской парой Модрич – Ковачич в дерби с «Атлетико»), теперь же Зидан химичит систематически, пытаясь найти оптимальную систему игры без Гарета Бэйла. В Севилье Зизу пробовал 3-5-2, с латералями Марсело и Карвахалем. Против «Малаги» «сливочные» и вовсе использовали тактику-трансформер, которую сложно понять по простой карте передач.


Смысл в следующем: в начальной стадии атак Касемиро опускается третьим центральным защитником, Лука Модрич и Тони Кроос ищут мяч рядом с ним, Лукас Васкес исследует свободное пространство на флангах, а активнее всех становится Начо – самый универсальный защитник «Реала», носившийся по всему периметру поля. С «Малагой» команда Зидана играла натужно, получила свист в свой адрес, но Зизу продолжил свой тактический поиск и в Виго. Он пошёл на это, изначально будучи вне зоны комфорта, что уже вызывает восхищение.

Разница была лишь в деталях – роль блуждающего защитника теперь примерил на себя прикованный к лавке Данило. Он много двигался, смещался за мячом в центр, классно открывался, у него был симпатичный момент в первом тайме. Пока Данило открывался чуть ли не на одной линии с Криштиану, Матео Ковачич и Тони Кроос разгоняли атаки чуть ли не как два центральных защитника, Касемиро поднимался выше, выигрывать подборы и душить в прессинге. Такие решения показывают, что Зидан растёт, как тренер. Но тактические ходы не могут работать всегда. Рисунок игры наглядно доказывает: «Реал» упорно пытался расшатать защиту «Сельты» с игры, но два гола и самый опасный нереализованный момент (снова с участием Рамоса!) создал со стандартных положений.

Надо, конечно, и отметить, насколько круто играет «Сельта», она сделала многое, чтобы «Реал» уехал из Виго разочарованным. У Эдуардо Бериццо получилась по-хорошему сумасшедшая команда, способная выдерживать бешеный темп все 90 минут, а её символ – неброский датчанин Даниэль Васс: он готов прессинговать защитников на одной линии с Яго Аспасом, душить «Реал» в момент начала атаки, ударно отрабатывать в единоборствах (17 за игру), а потом бильярдным ударом отправлять Мадрид в нокдаун. Васс – главная батарейка команды, которая владела мячом 32% времени, но была острее на протяжении большей части матча. И команды, которая идеально расчерчивала голевые комбинации: автогол Данило не состоялся бы, если бы «Сельта» не организовала свой традиционный выход 2 в 1, а потом не трансформировала его в рандеву Йона Гвидетти.

«Реал» снова не был показательно хуже соперника, как и в Севилье, но вылет из Кубка Испании должен пойти «сливочным» на пользу, прежде всего с точки зрения развития. Маленький ребёнок часто познаёт боль – когда у него растут кости, выпадают зубы, раздираются в кровь коленки после падения с велосипеда. Всё это издержки роста: когда ребёнок вырастет, зубы будут крепче, для начала же боль, неприятную, но терпимую, приходится пережить.

«Реал» Зидана, да и сам Зидан, тоже переживает издержки роста. Раньше боль скрывала 40-матчевая беспроигрышная серия, сейчас она обнажилась, но вряд ли это повод свистеть, бунтовать и отправлять Зинедина Зидана в отставку. Слишком жестоко даже для «Реала». Через эксперименты, сработавшие не до конца, Зидан делает новый шаг к своему развитию – он перестаёт быть исключительно тренером-психологом, он становится многогранным специалистом. И выйти на новый уровень можно лишь через шишки, набитые так, как на «Балаидосе». Вылет из Кубка не делает Зизу плохим специалистом, а «Реал» слабым – напротив, он поможет им стать лучше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сельта ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Криштиану Роналду
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