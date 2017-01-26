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Итоги группового этапа КАН-2017: Алжир, Кот-д’Ивуар, Сенегал
Фото: Reuters
Текст: Сергей Титов

Хардлайф для Алжира. 5 итогов группового этапа Кубка Африки

На Кубке Африки закончился групповой этап, отсеявший из турнира хозяина, главного фаворита и действующего чемпиона.
26 января 2017, четверг. 11:46. Футбол
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Фаворит и чемпион уже вылетели


Кубок Африки – один из самых специфичных турниров мира: фавориты получают свой статус до турнира из-за состава, звёзд и накопленного опыта, но часто все составляющие не гарантируют вообще ничего. Самой сильной по подбору игроков виделась сборная Алжира, более-менее сбалансированная, с лидером в каждой линии, с лучшим игроком Африки Риядом Марезом, с тренером Жоржем Лекенсом, знающим африканские реалии и умеющим работать с игроками арабского происхождения (да, работать с Алжиром, Тунисом или Мали – разные вещи).

Но на Кубке Африки Алжир внезапно переболел болезнью традиционных африканских команд вроде Камеруна
или Нигерии. Иван Крылов давно написал про «лис пустыни», что когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт – и сборная Алжира была именно такой. Лидеры, чьей задачей было вести команду за собой, сыграли невероятно эгоистично – ситуации, когда Браими или Марез шёл в лишнюю обводку вместо паса партнёру в удобной позиции, случались очень часто. Ошибки в простейших ситуациях случались слишком часто – гол, решивший судьбу Алжира на турнире, начался со скидки Фаузи Гуляма головой своему вратарю… от центральной линии. Геройства Ислама Слимани, забившего Тунису и Сенегалу, уже мало что значили – тогда от «лис пустыни» уже ничего не зависело.

Кот-д’Ивуар тоже покинул турнир с двумя очками, но если у Алжира лидеры были отрезаны от остальной команды, то «слоны» ещё не нашли новых лидеров, переживая болезненный процесс перестройки. Дидье Дрогба не играет за Кот-д’Ивуар уже давно, а достойного сменщика ему так и не нашлось – не считать же таковым Вильфрида Бони, переваренного английским футболом. Нет и полузащитника с функциями Яя Туре, в сборной всегда работавшего за двоих. Франк Кесси ещё не готов рулить серединой поля в одиночку, а его коллеги по амплуа банально ниже классом – и Сере Ди, и Шейк Дукуре растворились в решающей игре с Марокко, обрезаясь и предпочитая играть с ближним. Роль лидера пытался взвалить на себя Саломон Калу, но партнёры по команде не поддержали его порыв – и заставили Калу заплакать на плече у Мишеля Дюссье после матча с Марокко. Если Кот-д’Ивуар приедет на ЧМ-2018, то уже без форварда «Герты» и ещё более молодым.

Африканский футбол подчиняется европейской логике


Всё чаще в Африку попадают европейские тренеры, меняющие традиционный уклад местного футбола, с его шаманами, танцами у углового флажка и яростной весёлой перестрелкой без тактики. Причём часто понять логику местных федераций очень сложно. В Габоне накануне Кубка Африки провернули тренерскую перестановку, поставив у руля сборной Хосе Антонио Камачо – испанец три года сидел без работы, а последний опыт в национальной команде, с Китаем, начисто провалил. Где логика? В ситуации, когда африканский тренер устроил бы безрассудную игру ва-банк, Камачо всё доказал в матче открытия, поставив на позицию «десятки» чистокровного опорника Марио Лемина. Трезвый расчёт полностью поработил задор, для Африки это гиблое дело – неудивительно, что такой европейский Габон стал чуть ли не самой тухлой командой турнира.
В 1/4 финала сыграют Буркина-Фасо – Тунис, Сенегал – Камерун, ДР Конго – Гана, Египет – Марокко.
Поток европейских идей делает африканский футбол обычным – тенденция прослеживалась ещё на КАН-2015, теперь становится более ощутимой. Зависимость результатов от стандартных положений на Кубке Африки даже сильнее, чем на Евро-2016: в чемпионате Европы штрафные, угловые, ауты и пенальти составили 36 из 108 голов турнира – ровно треть, на КАН-2017 «стандартных» голов 40,4% (21 из 52). Более того, тренер сборной ДР Конго Жан-Флоран Икванге-Ибенге удачно перенёс на африканскую землю исландский опыт, «леопарды» забили единственный гол турнира после розыгрыша аута. Икванге-Ибенге – не европеец, но любитель привития европейских идей.

Так африканский футбол становится грамотнее, чем раньше, но теряет самобытность и идентичность, подчиняясь европейской логике. Тут каждому решать, что лучше – это как спор про курицу и яйцо, про приоритет качества игры или результата.

Команды одного игрока обречены


Неудача Габона на Кубке Африки обусловлена ещё и спецификой команды – звезда, Пьер-Эмерик Обамейянг, живёт в своём мире, остальная сборная, довольно среднего уровня, – отдельно. Рецепт нейтрализации Габона был очень прост – отрезать Обамейянга от передач из глубины. С учётом того, что Хосе Антонио Камачо стремился играть в три опорника, а Канга с качественным пасом сидел у него на скамейке, сделать это было несложно, кормить передачами главную звезду было просто некому. Обамейянг всё равно забил 100% голов «пантер» на турнире, но был очень бледен по сравнению с собой дортмундским.
Сборная Зимбабве бастовала против отсутствия денег у федерации, отказывалась от обеда с премьер-министром, бойкотировала ключевой товарищеский матч, а её лучшая характеристика – имя основного правого защитника, Хардлайф.
Зависимость от Обамейянга – именно тренерский просчёт Камачо. В противовес стоит взглянуть на сборную Марокко, оставшуюся без командного мозга перед стартом турнира – травмы выкосили Амрабата, Таннане, Буфаля и Бельанда, из креативных игроков остался лишь Мбарк Буссуфа. Однако Эрве Ренар, действующий тренер-обладатель Кубка Африки, решил всё по-тренерски. Марокканцы играли по хитроумной тактике 3-2-2-3/3-3-1-3 с максимально осторожным исполнением, а с заменами перестраивались на 5-3-2 или 3-4-1-2, перекрывая пространство в своей штрафной и в середине поля. Голы «атласских львов» делятся на две категории – шальные дальние удары (кажется, Рашид Алиуи, забивая решающий гол в матче с Кот-д’Ивуаром, руководствовался правилом Александра Салугина: бей, когда устанешь бежать) и стандарты Фейсала Фажра. Не самый зажигательный стиль, но максимально тренерский и дающий результат, что важно на таких скоротечных турнирах.

Африканская школа тренеров ещё не погибла


И это важно, учитывая европеизацию местного футбола. Среди восьмёрки специалистов, которые разыграют Кубок Африки в плей-офф, пятеро европейцев, один Эктор Купер, со своим желанием построить египетское катеначчо в принципе стоящий особняком, и два местных тренера – и это уже прорыв для Африки, где европейских тренеров считают панацеей от всех бед.

Сборной Сенегала хватило Алена Жиресса, подведшего «львов Теранги» к провалу на Кубке Африки двухлетней давности – и теперь Сенегал ведёт вперёд Алиу Сиссе. Он был капитаном команды, выбившей Францию с ЧМ-2002 и попавшей в топ-20 команд, повлиявших на развитие футбола в 2000-х, и сформировал свой стиль на основе стиля тренера той команды, Брюно Метсю. Если будете смотреть матчи Сенегала, обратите внимание, как Сиссе после каждого гола или победного финального свистка поднимает руки к небу – это его традиционное посвящение Метсю, наблюдающего за успехами ученика из лучшего мира. В интервью Алиу не стесняется говорить про любовь к высокому прессингу, максимальную компактность действий, свойственную Метсю, а заодно высказываться на злободневную тему тренеров-африканцев: «Не хочу вдаваться в дискуссию деления тренеров по цвету кожи, но я бы хотел, чтобы немного больше людей с нашего материка попадали во Францию, хотя бы в Лигу 2 или CFA. Африканцы тоже внесли вклад в историю Франции…».

Алиу Сиссе со своей комбинацией дредов и тёмных очков кажется самым стильным тренером Кубка Африки, а его сборная Сенегала – самой стильной командой турнира. «Львы Теранги» играют очень по-европейски, как и завещал Метсю, а дополняет картину состав сенегальцев, один из сильнейших на турнире – чего стоит хотя бы атака с Диуфом, Садио Мане, Бальде Кейта, автором лучшего штрафного КАН-2017 Анри Севе и Муссой Соу на лавке. «Он очень строгий, требовательный и прямой. Он не приемлет определённых вещей. Мы помним Сиссе, как игрока с характером, и он не изменился», – говорит про Алиу Идрисса Гуйе, один из лидеров Сенегала.
Поток европейских идей делает африканский футбол обычным – тенденция прослеживалась ещё на КАН-2015, теперь становится более ощутимой.
У Жана-Флорана Ибенге ещё более удивительная судьба. Получив диплом экономиста, Ибенге работал бухгалтером во французских клубах, а главным тренером стал, когда его позвал в Китай Николя Анелька. В «Шанхай Шеньхуа» не задалось, но вскоре Ибенге получил предложение от конголезской «Виты», вывел её в финал африканской ЛЧ, а потом поднял ДР Конго на третье место по итогам прошлого Кубка Африки. Ибенге – ещё один африканский тренер, практикующий европейские идеи (вроде работы над аутами) и не боящийся смелых решений. Самый звёздный форвард «леопардов» Седрик Бакамбу уже садился на лавку из-за слабой игры, Шансель Мбемба, сильнейший центральный защитник ДР Конго, был подвинут вперёд, с целью играть, как Андреа Пирло, раскидывая диагонали из глубины поля. А Жуниор Кабананга из «Астаны», вызванный только из-за травмы другого игрока, получил от Ибенге место в старте и стал лучшим футболистом группового этапа Кубка Африки – Кабананга забивает в каждом матче, против Кот-д’Ивуара была ещё и голевая передача. Все ходы Ибенге пока что работают. В четвертьфинале конголезцам играть с Ганой, которая сейчас не выглядит непроходимой.

Здесь осталось место гениальному и смешному


И всё же, несмотря на экспансию идей, Кубок Африки остаётся самобытным турниром, пока там забиваются такие мячи, как исполнил Пикети из сборной Гвинеи-Бисау.
Пока сборная Зимбабве бастует против отсутствия денег у федерации, отказывается от обеда с премьер-министром, бойкотирует ключевой товарищеский матч, а её лучшая характеристика – имя основного правого защитника, Хардлайф. Пока эта же безденежная замученная сборная отнимает очки у Алжира, главного фаворита турнира по предстартовым ожиданиям, играя лучше этого фаворита с игроками зимбабвийского «Динамо».

Пока вратарю сборной Того Косси Агасса импульсивные соотечественники поджигают дом в столице из-за пары ошибок в матче с Марокко. Пока Агасса обижается, отказывается играть в следующем матче, а потом отказывается выходить на замену вместо второго вратаря, получившего травму.

Пока другой вратарь, Кадим Н’Диайе, ставит сам себе подножку и падает, чтобы потянуть время. Такое нельзя представить где-то, кроме Кубка Африки.
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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