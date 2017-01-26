10 известных футболистов, которые пропали с радаров

Лукаш Подольски, «Галатасарай»
Подольски – главная звезда турецких спортивных СМИ последних нескольких дней. Лукаш оформил пента-трик в матче с «Эрзинджан Рефахиеспор», первый в своей карьере, и попал на передовицы всех газет. Подольски прочили большую карьеру, однако в 32 года он выступает в чемпионате Турции, так и не реализовав свой огромный талант. В прошлом сезоне Лукаш был одним из лидеров «Галатасарая» — 17 голов и 7 ассистов в 43 матчах. Сейчас на первых ролях в атаке Эрен Дердийок, ещё один вечный вундеркинд. На фоне последних слухов, активно отправляющих Подольски в Китай, пять мячей в одном матче могут реанимировать карьеру форварда. Пусть и ненадолго.
Уэсли Снейдер, «Галатасарай»
Шесть лет назад Снейдер всерьёз претендовал на «Золотой мяч». Фантастический сезон в «Интере», финал чемпионата мира со сборной Нидерландов, фантастические голы и обилие голевых передач – в те годы Уэсли был одним из лучших в мире. Но долго продержаться на самом высоком уровне у одного из самых талантливых голландцев своего поколения не получилось – в 29 он сорвался в Турцию и с тех пор наслаждается восточным колоритом в футболке «Галатасарая». Снейдер всё ещё появляется на экранах телевизоров по всему миру, когда команда играет в Лиге чемпионов. Однако чаще хавбека вспоминают, просматривая нарезки его голов в составе «Интера» и «Аякса».
Самуэль Это’О, «Антальяспор»
В том триумфальном для нерадзурри сезоне под передачи Снейдера открывался Самуэль Это’О. Главный дагестанец мирового футбола построил великолепную карьеру, трижды выиграв Лигу чемпионов и первым в истории получив контракт на 20 млн евро в год. Полтора сезона камерунец защищает цвета «Антальяспора», в солидном возрасте умудряясь регулярно забивать и вести команду к зоне еврокубков. В своё время обсуждалось, что Это’О переписал свой возраст. Сейчас в паспорт Самуэлю никто не смотрит – и в 35 лет он является топовым игроком по меркам турецкой Суперлиги.
Главный дагестанец мирового футбола построил великолепную карьеру, трижды выиграв Лигу чемпионов и первым в истории получив контракт на 20 млн евро в год.
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Фото: Reuters
Самуэль Это’О
Робин ван Перси, «Фенербахче»
Ещё один легендарный в прошлом футболист, затерявшийся на просторах Турции. Робин ван Перси немного подмочил себе репутацию, перейдя из «Арсенала» в «МЮ» и бурно отпраздновав гол в ворота бывшей команды. Однако сейчас этого уже почти никто не вспоминает. Уже полтора года голландец находится вдали от британских страстей, честно отрабатывая контракт в футболке «Фенербахче». В ноябре прошлого года у персональных фанатов Робина был повод поволноваться – в матче с «Акхисаром» игрок порвал веко и мог лишиться глаза. К счастью, всё обошлось, и ван Перси продолжает свою карьеру, в 33 года являясь одним из самых ценных игроков Суперлиги.
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Фото: Reuters
Робин ван Перси
Рафаэль ван дер Варт, «Мидтьюллан»
В своё время Рафаэль ван дер Вариант считался самым талантливым футболистом Голландии – даже на фоне ван Перси, Роббена и Снейдера. Однако если Робин и Уэсли поиграли на высочайшем уровне хотя бы несколько сезонов, то ван дер Варту свой талант реализовать так и не удалось. Летом прошлого года он выбрал не самый очевидный вариант продолжения карьеры – Данию. После неудавшейся попытки закрепиться в «Реале» карьера ван дер Варта пошла по нисходящей – «Тоттенхэм», «Гамбург», «Бетис» и вот теперь скромный «Мидтьюллан». Однако и здесь Рафаэль не является главной звездой – в команде на ведущих ролях другие люди, а сам голландец в 12 матчах отметился лишь двумя мячами, не доиграв до конца ни в одном поединке.
После неудавшейся попытки закрепиться в «Реале» карьера ван дер Варта пошла по нисходящей – «Тоттенхэм», «Гамбург», «Бетис» и вот теперь скромный «Мидтьюллан».
Ким Чельстрём, «Грассхоппер»
Чельстрём – один из лучших друзей Ибрагимовича. Вместе они проходили все молодёжные сборные Швеции и долгое время были ведущими игроками страны. Такую успешную карьеру, как Златану, Киму построить не удалось, но свой след в европейском футболе он оставил. С лета 2015 года Чельстрём устроился в уютный швейцарский «Грассхоппер». В лидерах чемпионата команда не идёт, да и сам полузащитник особо не блещет (в 16 матчах не отметился результативными действиями). После яркой карьеры в Европе Ким спокойно заканчивает играть в самых комфортных условиях.
Милош Красич, «Легия»
В ЦСКА Красич приходил очередным перспективным игроком, найденном на балканском полуострове. Спустя несколько лет ушёл в «Ювентус» в статусе футболиста, способного серьёзно усилить большой европейский клуб. В Турине Милош адаптировался быстро – забивал важные мячи и много ассистировал партнёрам, заслужив прозвище Новый Недвед. К сожалению, хватило Красича всего на один сезон. С приходом Конте Милош осел на скамейке запасных и вскоре покинул клуб. В «Фенербахче» у серба также не задалось, и он перебрался в Польшу, подписав контракт с «Лехией». Здесь он является игроком основы, однако результативными действиями отмечается крайне редко, потому в клубе не намерены продлевать с ним контракт, истекающий в конце сезона.
Валерий Божинов, «Партизан»
Вместе с Бербатовым Божинов считался самым талантливым болгарским игроком своего поколения. Валерий дебютировал в итальянской Серии А в 15 лет, в 20 за 13 млн был куплен «Фиорентиной», однако карьера нападающего достойного продолжения не получила. Не закрепившись в «Фиорентине», «Ювентусе», «Манчестер Сити», «Парме», «Спортинге» и ещё ряде итальянских клубов, Божинов в 28 лет оказался в Сербии, подписав контракт с «Партизаном». Талант позволяет ему быть одним из ведущих игроков команды при довольно прохладном отношении к тренировкам. В Белграде Валерий живёт в своё удовольствие, а в свободное время забивает голы в национальном чемпионате.
Эстебан Камбьяссо, «Олимпиакос»
Пока Снейдер боролся за звание лучшего игрока мира, Эстебан Камбьяссо выжигал центр поля, помогая Уэсли завоёвывать новые трофеи в составе «Интера». На протяжении нескольких лет аргентинец считался если не лучшим, то одним из лучших опорных полузащитников мира. Однако годы брали своё – транзитом через ещё не такой популярный «Лестер» Эстебан очутился в Греции, где сейчас защищает цвета «Олимпиакоса». Вместе ещё двумя латиноамериканскими ветеранами – Оскаром Кардосо и Алехандро Домингесом – Камбьяссо ведёт «Олимпиакос» к очередному чемпионству.
Дирк Кюйт, «Фейеноорд»
Всем, чего добился Дирк Кюйт, он обязан своему упорству и трудолюбию. Он никогда не выделялся какими-то талантами, зато его работа на поле впечатляла на протяжении всей карьеры. Пашет Кюйт и в свои 35, являясь капитаном и лидером «Фейеноорда». Под руководством Джованни ван Бронкхорста клуб с пятиочковым отрывом идёт на первом месте в Эредивизии, а Дирк продолжает забивать. Семь голов и три голевые передачи за 18 матчей – не самая впечатляющая статистика, но то, что Кюйт продолжает биться в каждом матче с первой до последней минуты, вызывает уважение. И он не собирается останавливаться.
Под руководством Джованни ван Бронкхорста клуб с пятиочковым отрывом идёт на первом месте в Эредивизии, а Кюйт продолжает забивать.→ «Только и слышал: Утрехт – его потолок». Дирк Кюйт «жжёт» в 35