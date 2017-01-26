Метод Ивановича: каких еще легионеров надо вернуть клубам РФПЛ

Муса в “Лестере” не показывает и 50 процентов своего уровня

Кейсуке Хонда – помните такого человека?

Диарра всего лишь надо не устраивать скандалов в России.

Где-то мы это уже видели: один из лучших форвардов чемпионата России переезжает в топовый чемпионат. Там на него рассчитывают, верят, но, но, но… Он сходу сталкивается с массой сложностей, оперативно отправляется в запас и забивает совсем мало. История не нова и повторяется вновь – с. Нигериец, выпестованный, пока явно не впечатляетЗа 16 матчей АПЛ Муса забил лишь два гола. Да, недавно он сделал победный дубль в кубковом матче против “Эвертона”, но то был лишь всплеск. В последней игре чемпионата с “Саутгемптоном” Ахмед снова не вышел в основе – и это притом, чтонынче на Кубке Африки.Муса проигрывает конкуренцию, по сути, всем форвардам команды – и Варди, и Слимани, и Окадзаки. Понятно, что Раньери использует опцию с Ахмедом на фланге, но это не меняет главного: Муса в “Лестере” не показывает и 50 процентов своего уровня.ЦСКА не привыкать к возвращениям своих форвардов. Позиция нападающего у армейцев по-прежнему под большим вопросом – быть может, его и обсуждали Слуцкий с Мусой недавно в Лестере?Еще одна похожая история. Самый крутой форвард “Локомотива” превратился в самого ужасного форварда “Эвертона”. Ниасс толком не играл за “ирисок”, а когда выходил на поле – смешил болельщиков собственной команды. Через пару месяцев проживания Умара в Англии они чуть ли не устроили акцию протеста противНиасса. По крайней мере, смеялись и издевались над ним по полной. Смысл претензий фанатов прост: “Кого нам подсунули русские?”.Сейчас Ниасса отдали в аренду “Халлу”, и он даже, впервые в сезоне, поиграл в футбол в АПЛ. Но за 40 минут с “Борнмутом” и “Челси’ забить не сумел. Пока миссию по внедрению в чемпионат Англии Умар проваливает. Если и в “Халле” он не справится – пора будет снова думать о России. Летом он и думал, благо что “Спартак”, “Локомотив” и ЦСКА активно наводили мосты. Но ими пользоваться не захотела жена Ниасса, отказавшись возвращаться в Россию.Только вот такими темпами у нее не останется выбора – где еще спасать карьеру мужа, если не в стране, которая сделала из него миллионера?Тут все очевидно: Эменике классно играл за “Спартак”, Эменике не боится менять клубы, Эменике умеет возвращаться – болельщики “Фенербахче” в курсе. Еще в прошлом году мощного форварда хотели заполучить и “Локомотив”, и “Рубин”, и, собственно, “Спартак”. До сделки так и не дошло, но трансферное окно в России закрывается не сегодня и не завтра.Трансфер вполне возможен и довольно логичен. Опытный форвард, точно не потеряющийся в России и обладающий приличным уровнем. Валерий Карпин одобряет: “Эменике знаком со страной, с клубом, это плюс. Он уже показал в России свои качества как футболист. У Эменике есть скорость, мощь. Это забивной нападающий.Есть один только вопрос по поводу Эменике. Этот вопрос касается всех, наверное, африканских футболистов – по поводу, скажем так, адаптации, даже не дисциплины, а подхода тренера в большей степени. Ко многим, если не ко всем, африканцам нужно найти подход.Скорость Эменике не означает, что Каррера готовит контратакующую модель. Мы видели, как он играет. Если «Спартак» будет вести в счете – будет контратакующая модель, будет уступать – не будет контратакующей. Но Зе Луиш не обладает такой скоростью, как Эменике. Возможно, будут играть то один, то другой, в зависимости от тактики, от травм”.Помните такого человека? Звезду РФПЛ, хедлайнера атак ЦСКА, специалиста по сногсшибательным голам? Не стыдитесь, если забыли. Потому что Хонда действительно пропал с радаров. Вроде бы и выступает за знаменитый клуб, но делает это настолько блекло, что по позитивному поводу о нем почти и не вспоминают. Все, в том числе главный тренер “Милана”Сейчас Хонде уже 30. Вряд ли он станет лидером сильного европейского клуба, вряд ли вновь будет на первых полосах газет и журналов. Впереди – неопределённость. Перспективы не так давно считавшегося самым талантливым игроком Азии своего поколения становятся всё более неясными и неразборчивыми.Может, Кейсуке пора признаться, что серия A не его уровень? И попробовать снова восхищать российских болельщиков? Что делать, если с итальянскими этот финт не прошел.Самый безумный вариант, но Диарра и “безумство” давно синонимы. Да, Ласс – бунтарь высшего уровня. Да, в России у него, мягко говоря, не идеальная репутация. Да, он до сих пор должен “Локомотиву” “жалкие” 10 миллионов евро.Но вы забываете главное: Диарра – лучший опорник в истории РФПЛ. Когда Ласс хотел играть в футбол – он делал это блестяще, доминировав и унижав своих соперников. Французу 31, он все никак не уйдет из “Марселя” – в предыдущее трансферное окно его вроде бы хотели английские топ-клубы, но история, похоже, в прошлом. Видимо, Ласс карьеру на топ-уровне постепенно завершает. И в ближайшие годы будет заниматься любимым делом – зарабатывать деньги.В России с зарплатами полный порядок – Лассу ли не знать. Нужно всего-то не устраивать скандалов, и можно выбить себе отличный контракт. Естественно, “Локо” его не предложит, но любой другой клуб РФПЛ Диарра усилит. Вероятность такого трансфера, будем объективны, ничтожно мала, но с Лассом никогда нельзя быть уверенным на 100 процентов.