7 футболистов РФПЛ, которые пошли на понижение зарплаты в клубе

Мы вспоминаем только некоторые, самые резонансные подобные случаи.
Егор Титов («Химки»), 2009 год
В 2008 году подмосковные «Химки» оказались в сложной финансовой ситуации и предложили своим футболистам новые контракты с более низкой зарплатой. Целая группа футболистов согласилась на эти условия, среди которых были бывший спартаковец Егор Титов и другой высокооплачиваемый футболист «Химок» словенец Настя Чех.
Дмитрий Кириченко («Ростов»), 2012 год
Для Дмитрия Кириченко «Ростов» — родная команда, и именно там нападающий хотел завершить карьеру. В 2012-м этот клуб предложил ему контракт со значительным понижением зарплаты, и Кириченко согласился — «всех денег не заработаешь». Тем не менее заканчивал карьеру игрока форвард не в Ростове, а в Саранске в 2013-м.
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Александр Сапета («Урал»), 2014 год
Три года назад Сапета оказался не нужен «Динамо» и отдан в аренду в «Урал». Чтобы присоединиться к екатеринбургскому клубу на постоянной основе, Александр согласился на более низкую зарплату — об этом рассказывал президент «Урала» Григорий Иванов.
Антон Шунин («Динамо»), 2015 год
«Шунин — очень порядочный человек, пошёл на уступки нам, на существенное понижение зарплаты. Мы с ним общались, и он сказал: пока вы не скажете, что я «Динамо» не нужен, я других вариантов рассматривать не буду. А интерес к нему, я знаю, был у многих команд. Здорово, что остаются такие хорошие, порядочные люди», — рассказал «Чемпионату» спортивный директор московского «Динамо» Гурам Аджоев в 2015 году.
После ухода Габулова воспитанник «Динамо» Шунин стал первым номером и теперь часто спасает свою команду в ФНЛ.
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Сергей Корниленко («Крылья Советов»), 2015 год
В 2015-м самарские «Крылья» вылетели в ФНЛ, где действуют финансовые ограничения: денежные вознаграждения по итогам сезона не должны превышать 10 млн рублей за сезон, а максимальный размер месячной зарплаты не должен превышать 300 тыс. рублей. «Я за многое благодарен «Крыльям» и сейчас могу назвать самарский клуб главным в моей карьере. Настаивать на безусловном выполнении контракта в такой ситуации было бы не по-человечески», — заявил тогда Корниленко, а через год вернулся с «Крыльями» в РФПЛ.
Сальваторе Боккетти («Спартак»), 2017 год
Этой зимой Боккетти мог перейти в турецкий «Бешикташ», но принял решение остаться в России. По слухам, согласиться на менее выгодный контракт в «Спартаке», который теперь действует до 2020 года, итальянца уговорила русская жена.
«Сальваторе будет получать в два раза меньше? Он вообще будет играть бесплатно. Шучу, конечно. В связи с проводимой нами политикой я не могу комментировать заработные платы моих клиентов», — прокомментировал эту информацию агент футболиста Андреа Д'Амико специально для «Чемпионата».
Павел Яковлев («Анжи»), 2017 год
Очередную смену курса в «Анжи» приняли не все. Изначально Павел Яковлев расторг контракт с махачкалинским клубом и рассчитывал присоединиться к «Крыльям», однако по правилам ФИФА уже был заигран за два клуба. В итоге полузащитник решил вернуться в «Анжи», где согласился на четырёхкратное понижение в зарплате.
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