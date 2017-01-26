Промес: полиция видела интервью с Глушаковым?!

Фото: twitter.com/fcsm_official Квинси Промес и Дмитрий Комбаров

«Возмущался: эй! Какого чёрта меня никто не узнаёт?»

«Не люблю говорить о прошлом. Есть вещи, которыми я не горжусь»

«Мы были плохими парнями из Амстердама»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Квинси Промес

«Хочу, чтобы в музее «Спартака» появилась наша фотография»

«Любимое слово на русском – братуха»

«Нельзя во всём винить Аленичева, его уволили из-за нас»

«Я перестал понимать, кто легионер, а кто нет»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Квинси Промес

«Окончательно бросил пить с 2017 года»

«Ходил в баню с Глушаковым. Через 10 минут сказал: всё, больше не могу»

Перед основательной беседой убыло только одно пожелание. Чтобы вопросы были только о нём. Увы, установку выполнить не удалось, но сам Квинси отнёсся к этому спокойно. Нам было о чём поговорить.– Россия – мой дом. Я не могу это объяснять по-русски, потому что не очень владею языком. Решил выразить в тату. Давно хотел написать эти слова по-английски, но подумал, что будет ещё лучше набить их на русском.– Да. Я знаю хорошего мастера. Он стал моим другом, пока столько всего рисовал на моём теле. Этот же человек делал татуировки Рохо.– Нет. Мне его случайно нашёл мой водитель.– Я верю в бога с тех пор, как родился. Моя мать глубоко верующая. У нас ведь одинаковая вера, только немного разный подход. Я редко хожу в церковь, но общаюсь с богом напрямую. Регулярно молюсь, он со мной всегда. Очень сильно верю. Считаю, что это моя сильная сторона — в том, что я верю в существование чего-то большего, чем человек.– Меня не беспокоят другие клубы. Только «Спартак». Это подтвердят те, кто меня знает.– Нет. О просто сказал, что был бы не против моего прихода, что я ему нравлюсь как игрок. Мы общались с Вейналдумом, но не на тему трансфера. Фанаты «Спартака» видят, о ком все мои мысли. К чему вообще этот вопрос?– Я ничего не обещаю. Я просто не люблю, когда в моих словах сомневаются. Я сказал чётко, что не уйду никуда, пока в «Спартаке» не случится что-то хорошее. На данный момент мы ещё ничего не добились. Определённо сейчас не время уходить.– Впервые об этом слышу.– Вот так всегда: работаю то футболистом, то фотографом ().– Когда я только пришёл в «Спартак» и не забивал столько голов, то возмущался в разговоре с водителем: «Эй! Какого чёрта меня никто не узнаёт? «Спартак» же самый популярный клуб в России!» Водитель сказал, чтобы я чуть-чуть подождал.– Просто сумасшествие. Куда бы ни пошёл – меня узнают. Я от этого никогда не устану. Когда я был маленьким, также хотел сфотографироваться. Помню об этом и никогда никому не отказываю в фото. Для меня мелочь, а кому-то приятно.– Да, после матчей бывает тяжело добраться до машины.– Серьёзно? Глушаков?– А полиция интервью видела?– Я не люблю говорить о прошлом. Есть вещи, которыми я не горжусь. Не хочу, чтобы истории превращались в нечто большее, чем было на самом деле. В любом случае мой характер сформировался тогда. Как ты выстраиваешь отношения с соседями. Как добиваешься уважения. Всё начинается с улицы. Нужно драться за то, что тебе нужно.– Нужно совершить ошибки, чтобы понимать где добро, а где зло. Я был популярен в школе. Мне казалось, что всё делал хорошо и вообще я лучший в футболе. Зачем мне ходить в школу, если у меня всё есть? Когда «Аякс» меня выгнал, то наступила реальность. Я оказался на улице. Без денег, без мечты. В тот момент я и осознал, где я на самом деле и что мне необходимо делать.– 1,5 года. У меня тогда был опасный возраст – 16 лет. Когда меня убрали из «Аякса», я вообще бросил играть в футбол. Потом понял, что должен измениться и трудиться. Пришлось изменить свои привычки, начать слышать людей, учиться у них. Без «Аякса» мне потребовалось заново искать путь наверх. Моей ключевой ошибкой была уверенность в том, что я звезда. Очевидно, что таковым я был лишь в воображении.– Да. У меня с ними больше связи, чем с другими друзьями. Но если взглянуть на их жизнь и на мою, то сразу видна разница. Очень большая. Один мой очень-очень близкий друг сейчас оказался в тюрьме. Ещё несколько других сидят, потому что поступали неправильно.– 24 или 25 – не так важно. Это просто цифра. Важно не количество лет, а жизненный опыт. Иногда я общаюсь со старшими, и мне кажется, что я через большее прошёл. Вообще, здорово, что мне исполнилось 25. У меня есть друзья из детства, которые не дожили до этого возраста.– Ребров мне писал. Глушаков оставил голосовое сообщение. Комбаров, Боккетти… Многие ребята вспомнили. Официальный сайт тоже поздравил.– В Амстердаме. У моей дочки день рождения за день до меня. Устроили дома небольшую вечеринку.– Да, обе девочки. Хотя есть один момент. Я об этом ещё никому не говорил, поскольку редко даю интервью. Моя жена беременна. У нас будет мальчик в мае.– Да, но я не могу его назвать. Мы с женой верим, что ребёнок должен сначала родиться здоровым, а потом уже мы дадим ему имя.– И вы посмотрите на них. С каким хладнокровием играют эти два парня! Вот разница между тем, когда у тебя есть ребёнок и нет.– Не нужно перегибать. Хоть я и был уличным парнем, но никогда не был бездомным. Не хочу, чтобы моя история обрастала слухами. Мы были плохими парнями из Амстердама. Люди, знающие улицы, поймут, о чём я говорю.– Нет, но знаю, где он живёт. Славный дом, практически в центре.– Самую малость. Он был тренером национальной команды. Вызвал меня в сборную, и я поинтересовался его мнением. Хиддинк отзывался сугубо положительно.– Это была катастрофа. Просто катастрофа. Я только начал забивать за национальную команду. Чувствовал себя сильным. И тут один дерьмовый момент – травма лодыжки. Когда у меня что-то болит, то я всё равно играю. Но когда у меня что-то сломано, то я уже не могу бегать.– Дважды были мелкие повреждения, при которых я продолжал играть.– Если бы у меня был другой менталитет и при каждой возможности говорил: я не могу играть, — поверьте, я провёл значительно меньше матчей за «Спартак». Я же выхожу на поле и играю без замен. Обычно у молодых футболистов на второй сезон начинается спад, а я иду только вверх. В первом чемпионате России я забил 13 мячей, в следующем – 18. Когда люди начинают нести бред: он уже не тот после травмы, он не забивает… Послушайте, я провёл 46 матчей подряд без замен. Иногда мне тоже нужен отдых. Я же не машина, которую включаешь, и она идёт штамповать голы. Я – человек. Если я получил травму, то дайте мне время, чтобы вернуться.– Я даже не знаю, фанаты «Спартака» это или нет. И ещё какой-то парень, может, бывший тренер. Говорит, что после травм я уже не тот. Поэтому был рад забить в последнем матче за «Спартак». Правда, ещё и удаление получил. Сумасшедшая игра. Очень жаль, что теперь пропущу матч с «Краснодаром».– У меня есть онлайн-переписка. В этом чате восемь моих друзей из Голландии. Они как ФБР! Парни с компьютерами находят всё, что обо мне пишут. Скидывают в чат фотки, где у меня кривое лицо. Спрашивают, что несёт обо мне этот парень? Я отвечаю, что понятия не имею. Зачем он меня убивает? Я рискую жизнью ради клуба, а он такое говорит.– За счёт стримов в Интернете. Жена моего брата – лучшая в мире по поиску трансляций. Я не знаю, как ей это удаётся, но она всегда находит ссылки на мои матчи. Она их перебрасывает моей маме, а та – брату и так далее. Я потом удивляюсь, откуда у них столько подсказок. Выяснилось, что они каким-то образом смотрят все мои матчи.– Иногда меня надо защищать от меня самого, чтобы мне говорили: «Промес, тебе точно нельзя на поле!» Я-то готов выходить даже на одной ноге. А когда ЦСКА у моих дверей, то я буду первым, кто выйдет. Я сказал: «Делайте что угодно, но я должен сыграть». Я сыграл дерьмово, и я это знаю.– Мы тогда друг другу сказали одну и ту же фразу: «Не знаю, как ты, а я точно сыграю». Вместе пошли и выиграли. Победа над ЦСКА – особенное удовольствие.– Одинаково. Но это именно для меня. Для фанатов, наверное, ЦСКА.– Где-то глубоко в моём сознании это сидит. Куда бы я ни поехал, я буду не просто футболистом. Я хочу делать историю клуба. Я ведь знаю, как давно команда не становилась чемпионом. Мы всей командой приходили в музей «Спартака», когда он открылся. Я видел старые майки и предыдущие трофеи. Хочу, чтобы там была фотография нашей команды с кубком.– С чего вдруг я должен уходить с правого фланга?– (.) Да я прикалываюсь. Вы так сразу растерялись: «Ммм… Никто не говорит...» Ха-ха. А вообще с такой покупкой у тренера больше вариантов в атаке. Это хорошо. Самедов – отличный футболист. Забил много голов в «Локомотиве». Он сделает нас сильнее, а мы – его. То же самое с приходом Адриано. Футбол – это конкуренция. И я, и Самедов играем справа. За место в составе нужно бороться. А там уже тренер решит, кого ставить на эту позицию.– Вообще я правый полузащитник, но могу действовать и слева, и в центре, и нападающим. В предыдущем клубе я играл 10-го номера и был хорош. Не знаю, кто выиграет конкуренцию за правый фланг, но я счастлив от прихода Самедова. Сильные игроки сделают нашу команду ещё лучше.– Если кто-то получает травму, то я иногда становлюсь форвардом. Тренеру нужен был быстрый игрок вроде меня. Хотя играть спиной к воротам – не лучший для меня вариант.– Да, он посчитал так. Убивать мои сильные качества позицией – плохая идея.– Кто я такой, чтобы говорить это? Я – игрок, он – тренер. Я не могу прийти к нему и рассказывать, при какой схеме мне удобнее. Если он спрашивает, то я могу ответить, как мне комфортнее.– Конечно. У него хороший английский. Ну и я не тот человек, с кем тяжело найти общий язык, всё время улыбаюсь.– Макеев, Ребров. Пытается Комбаров. Так же, как я – по-русски.– Это плохие слова, но любимое слово – братуха. Каждое утро я просил моего водителя Олега научить меня новому слову. Он ответил: «Заходи в здание и говори всем: «Как дела?». Мне начали отвечать: «Хорошо, как ты?». А я даже понять не мог, что мне сказали. Водитель объяснил, и я целую неделю ходил и спрашивал: «Как дела?». Потом мне надоело. Попросил Олега дать мне новое слово. Он ответил: «Заходишь и говоришь: «Как дела, братуха?» Я так и сделал. Вы бы видели реакцию! Все сразу «Воу-Воу, Промес – братуха». Я снова – к водителю, мол, почему у всех такая реакция? Олег объяснил, что братуха – это брат, очень дружелюбное обращение. И с тех пор пошло. Говорю всем: «Привет, братуха». Все весело реагируют. Меня тоже стали называть братуха.– Это позади. Сейчас у нас Каррера. Что я могу сказать о прошлом? Плохой период, но это уже случилось. К этому не вернёшься. Аленичеву я благодарен за всё, что он сделал и желаю ему всего лучшего. Он наверняка следит за каждым шагом клуба. Аленичев – человек «Спартака». Как Титов и другие его помощники.– Я не знаю, что он делает в своей комнате. Не представляю, в чём его секрет. Если бы знал, то стал бы главным тренером. Думаю, он просто хорошо понимает футбол. У него была славная карьера.– Я их не сравниваю. Два разных человека. Возможно, Аленичеву нужно было где-то пойти на спад, чтобы потом подняться. Так, как это было у меня в своё время. И нельзя во всём винить Аленичева. Да, был плохой период, но это игроки выходят на поле. Из-за нас он был уволен.– Да, конечно. Если не верить, то ничего хорошего и не случится. К тому же Каррера умеет нас мотивировать. Когда он говорит, то это идёт от сердца. Это разговор не игрока с тренером, а футболиста и футболиста. Он один из нас, он чувствует, как мы. Каррера знает, как зажечь во мне огонь. И это важно. Иногда мысли футболиста сбиваются, мол, у этой-то команды мы должны легко выиграть. А Каррера каждый раз заставляет показывать нашу лучшую игру.– Нет. Он не кричит. У нас общение нормальное, крепкое.– Он тактически очень хорош. В перерыве подсказывает многие вещи, где слабые и сильные места соперника. Пилипчук очень уважаем в команде. Он не часто мелькает в прессе, но за закрытыми дверьми он прорабатывает тактику для команды.– К примеру: «У соперника правый защитник не очень быстрый, так что переходи к нему на наш левый фланг». Иногда подсказывает, что лучше остаться в центре поля.– У нас отличные отношения в команде. Я даже перестал понимать, кто легионер, а кто нет. Когда я с россиянами, то делаю вид, будто отлично говорю по-русски. Когда с бразильцами, то я сразу становлюсь португалоговорящим. Какие вообще могут быть между нами различия? Мы все – «Спартак». Я слышал истории из прошлого и не мог поверить своим ушам. Что это вообще было? У нас ведь одна футболка!– Серьёзно? Я определённо за то, чтобы иногда потолкаться (). Но нельзя забывать про этот герб. Никогда нельзя думать, что ты важнее команды. Я не очень понимаю разделения на россиян и иностранцев. Мы все – «Спартак». Иначе давайте в России будут играть только россияне, а я – только в Голландии. Так, что ли? Глупость. Я не могу представить себе, чтобы сейчас в «Спартаке» подрались россияне и иностранцы. Мы одна семья. То же самое с фанатами. Мне плевать, откуда они. Если люди болеют за «Спартак» — значит они моя семья.– Мне лишь что-то в «Инстаграме» писали. Лично никогда не сталкивался. Я, конечно, не могу знать, о чём люди думают, но со мной все хорошо обращаются. Не понимаю, почему говорят, что русские расисты. Да, такие есть, но не все же. В Амстердаме тоже найдутся. Как и в Германии. Этого нельзя отрицать. Я в России счастлив, а расизм, надеюсь, однажды закончится. Мы все одинаковые, все однажды умрём. Я не лучше вас. Однажды и меня не станет.– Попов больше не ныряет в штрафной (). Когда придёт время для пенальти, я буду готов. Не могу дождаться этого момента. Насколько понимаю, я первый в списке бьющих.– Несколько.– Не хочу говорить, что за этим стоит нечто большее. Тем более что мы побеждаем. Пока есть голы, мы не жалуемся. Хотя если нам шесть раз подряд не поставят пенальти, то это уже будет кое-что означать. Пока я не могу сказать, что здесь кроется что-то нечестное.– Не хочу говорить о том судье. Все же видели матч.– Просто что-то делалось неправильно. Всё, что я могу сказать.– Я даже не знаю. Каррера ничего на этот счёт не говорил?– Когда я был маленьким, то моим кумиром был Роналдиньо, а сейчас – Неймар.– Да, только у него уровень повыше. Самую малость ().– Нет, но хотел бы. Мне интересно следить за каждым движением этого футболиста. Он играет так, как я хотел бы. Я влюблён в футбол. А человек, любящий эту игру, не может сказать, что Неймар – плохой футболист. Что он делает с защитой!? Ему просто бог даровал талант. Он ведь, как и я, не очень большой и сильный, но его техника восхитительна!– Что, простите? Я угостил Болта? Не он меня? Это получается, что я крутой парень или нет? Обязательно пришлите мне ссылку. Мне интересно узнавать новые вещи о себе. Есть ещё какие-нибудь истории? Надо будет поделиться с друзьями. Скажу, что это правда. Якобы я на самом деле угощал Болта ().– У меня есть характер. Со мной всегда что-то случается. Журналисты хотят больше историй обо мне. Выложу что-то в «Инстаграме», и сразу рождается какая-то сплетня. У моего лучшего друга Депая та же самая проблема. Он тоже с характером. Если он что-то сделал, то сразу скандал, Болт, шампанское. Когда у других то же самое – никто не замечает.– Я его звал: «Приходи к нам». Могу показать фото, которое ещё никто не видел () Это фото было сделано, когда мы отмечали Рождество у него дома. Депай следит за «Спартаком», потому что я там играю. Он выбрал другую дорогу. Хотя я часто рассказывал, насколько «Спартак» большой клуб: «Посмотри, мы на первом месте, давай к нам» ().– Поверьте, я бываю грустным. Но люди видят меня в игре. А на поле я, конечно, счастлив. Обожаю футбол. У меня вообще есть все основания быть счастливым. Я здоров, жду третьего ребёнка, занимаюсь любимым делом. Со мной всегда можно общаться и шутить.– Насколько большая Москва. Люди живут в ней и не понимают, насколько она красивая. Есть негативные моменты, но Москва может предложить тебе всё что угодно. Столица России больше Амстердама. И, возможно, даже лучше, честно. Хотя Амстердам для меня особенное место. Я там знаю каждую улочку. Если меня спросят о периоде в Москве, то первым делом вспомню огни города, которые видны из моего окна на 35-м этаже «Москва-Сити». О моей жизни в Москве можно снимать отдельный фильм.– Я вообще не пью алкоголь. Окончательно бросил его с 2017 года.– Просто хотел стать лучше. Иногда мог выпить на вечеринке, и на утро болела голова. Мне это не нужно. После моей карьеры у меня будет достаточно времени, чтобы выпивать.– Да, очень круто. Глушаков, конечно, сумасшедший. Вы же видели его лицо. Улыбается постоянно, как я. Именно он показал мне баню. Необычный опыт для парня из Амстердама.– 10-15 минут, не больше. Я не знаю, как вы это делаете. Я сидел вместе с Макеевым и говорил ему: «Всё, я больше не могу». Он мне отвечал: «Сиди, пока рано».– Когда я пришёл, то повязка была у Артёма Реброва. Он опытный и спокойный человек – хороший капитан. Но в начале этого сезона было голосование. Я был за Глушакова. Он тоже россиянин, играет в сборной. С повязкой он положил несколько сумасшедших мячей в ворота.– Все остались довольны случившимся. В моих глазах Глушаков – отличный капитан.– Пускай их будет несколько. Значит, на мне будут меньше фокусироваться, и я смогу это использовать.– В лиге полно хороших игроков. Я всех уважаю. Они мои коллеги – как я могу ставить себя выше? Нет, я не буду назвать себя лучшим. Я – один из лучших.