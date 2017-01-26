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175 лет назад 2016
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Гонсалу Гуэдеш
Фото: Reuters
Текст: Анатолий Романов

У Парижа будет свой Роналду. Кто такой Гонсалу Гуэдеш

«ПСЖ» купил у «Бенфики» молодого португальца, которого сравнивают с Криштиану Роналду. Рассказываем, кто такой Гонсалу Гуэдеш.
26 января 2017, четверг. 22:30. Футбол
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Катарские хозяева «ПСЖ» мечтали перетащить в Париж Криштиану Роналду. В мае 2016 года зарубежные СМИ сообщали, что французский клуб готов заплатить «Реалу» за нападающего 120 млн евро, а самому португальцу гарантировал контракт с зарплатой 30 млн евро в год. Несмотря на сумасшедшее предложение, сделка не состоялась. Роналду по-прежнему забивает за Мадрид. Зато «ПСЖ» заполучил игрока, которого на родине охотно сравнивают с Роналду, обещая этому парню не менее головокружительную карьеру, чем у Криштиану.

Гонсалу Гуэдешу всего 20 лет. Только что парижский клуб заплатил за воспитанника и нападающего «Бенфики» 30 млн евро, подписав с ним контракт на 4,5 года. За два года выступлений в основном составе лиссабонских «орлов» Гуэдеш забил 11 голов и стал автором 16 голевых передач в 68 матчах разных турниров: чемпионате и Кубках Португалии, Лиги чемпионов. Цифры, что и говорить, солидные для молодого футболиста, хотя Роналду к этому возрасту собрал приблизительно такую же статистику за два сезона в куда более сильном «Манчестер Юнайтед». Взлёт у Криштиану, объективно говоря, был покруче. Впрочем, мы привыкли, что в Португалии и Аргентине едва ли не в каждом схожем по стилю игры таланте видят, соответственно, нового Роналду и Лионеля Месси.

Как бы то ни было, Гуэдеш действительно способен вырасти в яркую европейскую звезду. Гонсалу прошёл все юношеские и молодёжную сборные Португалии, а в ноябре 2015-го дебютировал в главной национальной команде. Это произошло в Краснодаре в товарищеском матче со сборной России. Роналду на ту игру не приехал, и Фернанду Сантуш выпустил Гуэдеша с первых минут. Правда, премьера бриллианту из «Бенфики» не сказать чтобы удалась: он не совершил результативных действий и был заменён незадолго до финального свистка, а будущие чемпионы Европы уступили со счётом 0:1. Пока у Гонсалу лишь два матча за сборную Португалии. Три дня спустя он вышел на замену в товарищеской встрече с Люксембургом. Сыграл 27 минут, голами или голевыми передачами тоже не отметился. Тренер португальцев посмотрел на нападающего «орлов» и решил, что брать «нового Роналду» на Евро-2016 всё-таки рановато. Стать чемпионом Европы, реализовав одну из главных целей в карьере, Гуэдешу не посчастливилось. В этом смысле больше повезло его одноклубнику Ренату Саншешу.
«ПСЖ» заполучил игрока, которого на родине охотно сравнивают с Роналду, обещая этому парню не менее головокружительную карьеру, чем у Криштиану.

В «ПСЖ» Гуэдеш приблизится к реализации другой своей цели – победе в Лиге чемпионов. «Бенфика» не того полёта птица, чтобы замахнуться на главный клубный трофей Европы, хотя Юношескую лигу УЕФА Гонсалу в составе лиссабонской команды едва не выиграл. Юные «орлы» долетели до финала турнира сезона-2013/14, разгромив в полуфинале «Реал» – 4:0! Но в решающем матче «Бенфика» уступила «Барселоне», за которую играли Мунир Эль-Хаддади и находящийся сейчас на просмотре в «Урале» Макси Ролон, с крупным счётом 0:3. Гуэдеш в ходе розыгрыша забил четыре гола, став уже тогда трансферной целью «Челси» и лондонского «Арсенала».

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Интересно, что во взрослой Лиге чемпионов Гуэдеш до сих пор лучше проявляет себя в гостевых матчах, нежели в домашних. Так, на групповой стадии ЛЧ-2015/16 его гол принёс победу «Бенфике» над «Атлетико» в Мадриде. Лиссабонцам удалась стремительная контратака, а ушастый нападающий убежал со своей половины поля от Фелипе Луиса и замкнул передачу Нико Гайтана.

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Гуэдеш забивал на выезде «Наполи» и «Бешикташу». В Неаполе он лишь чуть-чуть подсластил горькую пилюлю, поразив ворота при позорном счёте 0:4. А вот в Турции его гол имел большую ценность. Гонсалу вывел «Бенфику» вперёд уже на 10-й минуте, дав жизнь удивительному сценарию. Португальцы после первого тайма выигрывали 3:0, но после перерыва трижды пропустили и довольствовались ничьей – 3:3. Кроме того, Гуэдеш помог «орлам» победить киевское «Динамо» в столице Украины. Нападающий при счёте 0:0 заработал пенальти, заставив сфолить своего соотечественника Виторину Антунеша. Удар с «точки» реализовал Эдуардо Сальвио, а затем «Бенфика» забила и второй гол.


Гуэдеш – универсальный игрок атаки. Его можно использовать и в качестве вингера, и в роли второго форварда, и даже на острие. Быстрый, нацеленный на удар, обладающий отличным дриблингом. В нынешней Лиге чемпионов Гонсалу добился на групповом этапе впечатляющей статистики: 3,8 удара по воротам, 1,3 ключевых паса и 2,1 обводки в среднем за 90 минут игры (причём процент удачной обводки просто невероятный – 90%!). Возможно, из профессионалов психологический портрет новичка «ПСЖ» лучше всех нарисует женщина. Португальский тренер Хелена Кошта работала в юношеской системе «Бенфики» до 2010 года и с удовольствием вспоминает, как формировался характер юного Гуэдеша:
Теперь Гуэдеш пытается залезть на Эйфелеву башню в надежде стать самой высокой звездой Парижа и всего французского чемпионата.

— Это я взяла Гонсалу в «Бенфику», – рассказала Кошта в недавнем интервью португальской прессе. – Ему тогда было семь-восемь лет, и просто бросалось в глаза то, как он играет на фоне своих ровесников. Потом мальчишка стал резко выделяться и в «Бенфике». Особенно впечатляло его умение забивать голы. На тренировках он вёл себя так же, как и сейчас: был весёлым, создавал приятную атмосферу в команде. Мы были вместе почти каждый уик-энд, участвовали в турнирах, и мне запомнилась одна забавная история. Я позволила ребятам после обеда поиграть в прятки. Через некоторое время ко мне пришли товарищи Гонсалу и сказали, что он куда-то пропал. Я пошла его искать. Оказалось, что он смело залез на высокое дерево, чтобы никто не смог найти. Его выдала красная форма «Бенфики», иначе я могла бы и не заметить хитреца. Конечно, он отличался от других юных футболистов. Эта история – хороший пример.

Теперь Гуэдеш пытается залезть на Эйфелеву башню в надежде стать самой высокой звездой Парижа и всего французского чемпионата. Гонсалу предстоит выдержать нешуточную конкуренцию. Лукас Моура, Юлиан Дракслер, Анхель Ди Мария, Хавьер Пасторе – какие имена! На презентации в «ПСЖ» молодой «орёл» предусмотрительно проводил параллели не с Роналду, а с бывшим нападающим парижской команды Паулетой. «Я очень хотел бы стать здесь такой же популярной фигурой, какой был Паулета», – поделился планами португалец. Это ему точно по силам.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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