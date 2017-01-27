Иванович в «Зените»? «Челси» даёт добро!

1. Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Беларусь, Сан-Марино

2. Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия

3. Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова

4. Англия, Нидерланды, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра

5. Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово

6. Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта

7. Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар

8. Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн

9. Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург



Групповой этап квалификации



20 — 28 марта 2017 года

5 — 13 июня 2017 года

28 августа — 5 сентября 2017 года

2 — 10 октября 2017 года

6 — 14 ноября 2017 года

19 — 27 марта 2018 года

3 — 11 сентября 2018 года

8 — 16 октября 2018 года



Стыковые матчи



12 — 20 ноября 2018 года

Защитник «Челси», скорее всего, продолжит карьеру в России. Руководство лондонского клуба разрешило 32-летнему футболисту вести переговоры с «Зенитом».Об этом пишет Daily Mail.Ожидается, что сделка будет оформлена до конца недели. Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно. Интерес к сербскому защитнику также проявляли «Эвертон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», но Иванович выбрал «Зенит».В «Челси» Иванович играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». Контракт защитника с лондонцами истекает по окончании сезона-2016/17.Голкипер и капитан ЦСКАприсоединился к «армейцам» на сборах в Испании. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальной странице в «Твиттере».Акинфеев из-за травмы колена, которое залечивал в Германии, был вынужден пропустить первый зарубежный сбор, также проходивший в Кампоаморе, куда футболист прибыл сегодня.Сборная России U21 узнала соперников по отборочному турниру молодёжного чемпионата Европы, который в 2019 году пройдёт в Италии и станет отбором на Олимпиаду-2020 в Японии. Жеребьёвка состоялась 26 января в Ньоне. Молодёжная сборная России попала в седьмую группу вместе с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.Италия получает прямую путёвку, а её партнёры по организации финальной стадии из Сан-Марино будут играть в отборочном цикле. Победители девяти групп получат путёвки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербургарассказала, какое очередное тестовое мероприятие планируется провести на стадионе «Крестовский»«Мы планируем 22 февраля провести на стадионе «Крестовский» тестовое мероприятие на 30 000 человек. Пока никакой точной информации нет, ведь проект только разрабатывается. Не могу сказать, что это будет, но скорее всего – рок-концерт. Пока всё в расплывчатых договорённостях. Дата может поменяться, но мероприятие пройдёт в феврале», — сказала Михина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.Полузащитникпродолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом «Аль-Садд» истекал летом 2017 года, продлил соглашение. Об этом говорится на официальной странице катарской команды в «Твиттере».Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Барселоны».Юрист компании Legal Sport, представлявший интересы «Ростова» и, рассказал, что все требования «Рубина» по отношению к иранскому игроку были отклонены, а казанский клуб должен выплатить часть задолженности перед футболистом.Азмун ранее выступал за «Рубин», а в феврале 2015 года перешёл в «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года игрок подписал соглашение с «Ростовом» на два года, на что «Рубин» отреагировал, подав жалобу в ФИФА. Ранее сообщалось, что в казанском клубе подозревают, что при определении суммы компенсации за переход иранского игрока в другой клуб мог быть использован поддельный документ.«Сегодня ФИФА прислала нам решение по «делу Сердара Азмуна» против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.