Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Бранислав Иванович
Фото: Reuters
Текст: «Чемпионат»

Иванович в «Зените»? «Челси» даёт добро!

«Челси» даёт добро Ивановичу, Акинфеев воссоединяется с ЦСКА, а российская «молодёжка» узнаёт соперников по отбору к ЧЕ-2019 — в обзоре дня.
27 января 2017, пятница. 00:00. Футбол

«Челси» разрешил Ивановичу вести переговоры с «Зенитом»


Защитник «Челси» Бранислав Иванович, скорее всего, продолжит карьеру в России. Руководство лондонского клуба разрешило 32-летнему футболисту вести переговоры с «Зенитом».
Об этом пишет Daily Mail.

Ожидается, что сделка будет оформлена до конца недели. Иванович подпишет контракт на три с половиной года и достанется «Зениту» бесплатно. Интерес к сербскому защитнику также проявляли «Эвертон», «Лестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед», но Иванович выбрал «Зенит».

В «Челси» Иванович играет с 2008 года, куда перешёл из московского «Локомотива». Контракт защитника с лондонцами истекает по окончании сезона-2016/17.

Акинфеев присоединился к ЦСКА в Испании


Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев присоединился к «армейцам» на сборах в Испании. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба на официальной странице в «Твиттере».

Акинфеев из-за травмы колена, которое залечивал в Германии, был вынужден пропустить первый зарубежный сбор, также проходивший в Кампоаморе, куда футболист прибыл сегодня.


«Молодёжка» сыграет с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром


Сборная России U21 узнала соперников по отборочному турниру молодёжного чемпионата Европы, который в 2019 году пройдёт в Италии и станет отбором на Олимпиаду-2020 в Японии. Жеребьёвка состоялась 26 января в Ньоне. Молодёжная сборная России попала в седьмую группу вместе с Австрией, Сербией, Македонией, Арменией и Гибралтаром.

Италия получает прямую путёвку, а её партнёры по организации финальной стадии из Сан-Марино будут играть в отборочном цикле. Победители девяти групп получат путёвки в финальную стадию, где присоединятся к хозяевам первенства итальянцам. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Победители двухматчевых противостояний получат право играть в финальном турнире.

Полностью с результатами жеребьёвки можно ознакомиться ниже:

1. Чехия, Хорватия, Греция, Молдавия, Беларусь, Сан-Марино
2. Испания, Словакия, Исландия, Албания, Эстония, Северная Ирландия
3. Дания, Польша, Финляндия, Грузия, Литва, Фарерские острова
4. Англия, Нидерланды, Украина, Шотландия, Латвия, Андорра
5. Германия, Израиль, Норвегия, Ирландия, Азербайджан, Косово
6. Швеция, Бельгия, Турция, Венгрия, Кипр, Мальта
7. Сербия, Австрия, Россия, Македония, Армения, Гибралтар
8. Португалия, Швейцария, Румыния, Уэльс, Босния и Герцеговина, Лихтенштейн
9. Франция, Словения, Черногория, Болгария, Казахстан, Люксембург

Групповой этап квалификации

20 — 28 марта 2017 года
5 — 13 июня 2017 года
28 августа — 5 сентября 2017 года
2 — 10 октября 2017 года
6 — 14 ноября 2017 года
19 — 27 марта 2018 года
3 — 11 сентября 2018 года
8 — 16 октября 2018 года

Стыковые матчи

12 — 20 ноября 2018 года

«Крестовский» может стартовать рок-концертом на 30 тыс. человек?


Пресс-секретарь вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Елена Михина рассказала, какое очередное тестовое мероприятие планируется провести на стадионе «Крестовский»

«Мы планируем 22 февраля провести на стадионе «Крестовский» тестовое мероприятие на 30 000 человек. Пока никакой точной информации нет, ведь проект только разрабатывается. Не могу сказать, что это будет, но скорее всего – рок-концерт. Пока всё в расплывчатых договорённостях. Дата может поменяться, но мероприятие пройдёт в феврале», — сказала Михина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

Хави окончательно окопался в Катаре


Полузащитник Хави Эрнандес продолжит играть в Катаре. 37-летний футболист, чей контракт с клубом «Аль-Садд» истекал летом 2017 года, продлил соглашение. Об этом говорится на официальной странице катарской команды в «Твиттере».

Новый договор рассчитан до лета 2018 года. В Катаре испанец играет с июля 2015 года, куда на правах свободного агента перешёл из «Барселоны».


ФИФА отказала «Рубина»


Юрист компании Legal Sport Михаил Прокопец, представлявший интересы «Ростова» и Сердара Азмуна, рассказал, что все требования «Рубина» по отношению к иранскому игроку были отклонены, а казанский клуб должен выплатить часть задолженности перед футболистом.

Азмун ранее выступал за «Рубин», а в феврале 2015 года перешёл в «Ростов» на правах аренды. Летом 2016 года игрок подписал соглашение с «Ростовом» на два года, на что «Рубин» отреагировал, подав жалобу в ФИФА. Ранее сообщалось, что в казанском клубе подозревают, что при определении суммы компенсации за переход иранского игрока в другой клуб мог быть использован поддельный документ.

«Сегодня ФИФА прислала нам решение по «делу Сердара Азмуна» против «Рубина». Нам прислали не полное решение, а только результаты. Согласно этому решению ФИФА, все требования «Рубина» были отклонены. Казанский клуб требовал выплатить очень большую компенсацию, даже цифру называть не хочется, она очень большая. Также «Рубин» требовал дисквалифицировать Азмуна и наложить санкции на «Ростов». Напротив, «Рубин» теперь должен выплатить футболисту часть задолженности, которая осталась перед ним.

Никаких нарушений при расторжении договора Сердара Азмуна и «Рубина» не было. Хотя казанский клуб очень часто об этом говорил. Никаких поддельных документов не было, о которых часто упоминал «Рубин». Мы предоставили в ФИФА все оригиналы документов, в том числе и оригинал трудового договора и экспертизу», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Новости. Футбол
27 января 2017, пятница
00:06 Нагельсман: мы с Тухелем и Хазенхюттлем решаем, кто будет тренировать «Баварию»
26 января 2017, четверг
23:50 Раньери: агент Уллоа назвал меня лжецом, но это не является мнением игрока
23:47 Это'О: футболка «Амкара» — это просто подарок на мой день рождения
23:38 «Эйпен» убеждает 19-летнего форварда Оникуру перейти в ЦСКА
23:32 Венгер: я не Аль Пачино
23:19 Глушаков: в «Спартаке» меня не боятся, я же не злодей какой-то
23:18 Эвра: не планировал возвращаться во Францию, но подумал сутки и согласился
23:10 «Кристал Пэлас», «Легия», «Бурсаспор» и АЕК хотят приобрести у «Анжи» Обертана
22:55 На стадионе «Маракана» из-за неуплаты долгов отключили электричество
22:33 Украинскому игроку грозит четыре года дисквалификации за применение допинга
22:21 Фанаты «Наполи» встретят Игуаина в Неаполе необычным флешмобом
22:19 Будковский: мне не объяснили, почему я не поехал с «Шахтёром» на второй сбор
22:16 Тарасов вернулся в общую группу на сборе «Локомотива» в Испании
21:49 Джеррард: волнуюсь перед началом работы в тренерской роли в «Ливерпуле»
21:46 Джовинко: если бы перешёл в «Барселону», то был бы там болл-боем
21:31 Гризманн озвучит Супермена во французском дубляже «Лего Фильм: Бэтмен»
21:11 Нападающий «Виктории Пльзень» Дюриш перешёл в «Оренбург»
21:03 Губернатор Краснодарского края: стадион «Фишт» не должен быть муляжом
21:00 «Саутгемптон» рассматривает возможность приобретения Таски у «Спартака»
21:00 «Гамбург» объявил о переходе Халиловича в «Лас-Пальмас» на правах аренды
20:52 Перуанский нападающий Фарфан может перейти в «Локомотив»
20:45 Дзагоев: ЦСКА будет выезжать на том, что есть
20:41 Депай: мне было непросто в «МЮ», но мои отношения с Моуринью не были плохими
20:36 «Уотфорд» объявил о переходе Ньянга из «Милана»
20:30 Промес объяснил, почему сделал татуировку на русском языке
20:15 ЦСКА и «Краснодар» проявляли интерес к Халиловичу
20:10 Промес: не знаю, кто выиграет конкуренцию за правый фланг, но рад Самедову
20:05 Венгер вступился за Джаку после его дисквалификации и инцидента в аэропорту
20:00 Промес: я звал Депая в «Спартак» и подарил ему нашу футболку с седьмым номером
19:38 Хильемарк, которого сватали в «Спартак», перешёл из «Палермо» в «Дженоа»
19:38 «Терек» сыграл вничью со «Стяуа», сравняв счёт на 84-й минуте
19:19 Зарубежные СМИ поверили в переход Это'О в «Амкар»
19:09 Риера: в 2010 году отказал «Спартаку» из-за чемпионата мира
18:58 Агент: Индио был бы рад перейти в такой хороший клуб, как ЦСКА
18:50 Губернатор: задача «Ростова» — остаться в первой пятёрке
18:46 Таски, получивший травму в декабре, провёл первое занятие на поле в 2017 году
18:33 Черчесов посетил тренировку «Спартака»
18:30 Каранка подтвердил, что хочет видеть в «Мидлсбро» нападающего «ПСЖ» Хесе
18:26 Орещук: слышал, что в Китае интересуются Зе Луишем и Жулиано
18:12 Сёмин: Прудников очень неплохо проявлял себя ранее, посмотрим на его возможности
18:05 Агент Бергстрёма: Эмиль перешёл из «Рубина» в «Грассхоппер»? Пока ничего не ясно
17:56 Прудников, приглашённый на сбор «Локомотива», расторг контракт с «Оренбургом»
17:38 Прудников приглашён на второй сбор «Локомотива»
17:33 «Селтик» отклонил предложение «Челси» по поводу Гордона
17:14 Губернатор лично проверил на прочность сиденья «Ростов-Арены»
Все новости RSS
Поможет ли Бранислав Иванович "Зениту" в борьбе за золото РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+