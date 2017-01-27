Дзагоев: я-то готов к Англии. Она не готова меня забирать!

«Я не считаю себя звездой»

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА

«И «Спартак», и «Зенит» усилились»

Хочется сказать Слуцкому огромное спасибо.

«Не хочется уходить в никуда»

Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены.

Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат" Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА

«В Португалию не верил и не верю»

В матче с французами было ощущение, что это топ-сборная.

«Ни разу не жарил шашлык!»

В редакции «Чемпионата» Алан уже бывал. За рубежом заочно с читателями ещё не общался. На сборе ЦСКА в Кампоаморе мы этот пробел устранили. Несмотря на перенесённую микротравму, Дзагоев пребывал в отличном расположении духа и со свойственным ему чувством юмора ответил на вопросы подписчиков нашей страницы в социальной сети— Всё в обычном режиме – каждый год программа плюс-минус одинаковая. Тренировки немного поменялись – стало больше игровых упражнений. Много футбола – 5 на 5, 11 на 11. Вечером – традиционный бег. Нагрузки приличные, но все на позитиве.— Подшутить всегда готовы. Но работа есть работа. Это не ему – нам в первую очередь нужно. База на целый год закладывается здесь и сейчас. Все всё понимают.— А я за весь первый сбор только два раза бегал – из-за проблем со спиной пропустил ряд тренировок. Но по своему опыту знаю: гольф-поля – это самое тяжёлое, что бывает на сборах.— Мы долгое время провели вместе. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели.— Оба уделяют серьёзное внимание игровым упражнениям. У Слуцкого было много тактики. У Михалыча всё по ходу идёт. Не знаю, будет ли Гончаренко делать отдельные тренировки по тактике, но пока всё понятно. Каждый улавливает, чего хочет тренер.— Я не считаю себя звездой (). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звёзды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса.— Пришло, не пришло – а омоложение идёт. Головина уже можно к этой категории не относить — он давно с нами. Федя Чалов – молодец. Жамалетдинов хорош. Молодёжь есть, главное, чтобы она не останавливалась в развитии.— В Премьер-Лиге, по-моему, нет ни одной команды без легионеров. Но при этом в ЦСКА российских футболистов больше, чем иностранцев.— Не могу сказать точно – впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.— Пускай Месси покупают – один будет играть (). Мы будем давать, а он – забивать!— По этому сезону никто в голову не приходит.— Раньше «Зенит» импонировал, когда играл по схеме 4-3-3. Сейчас у него немножко игра изменилась – уже не совсем то, что было при Адвокате и Спаллетти. Не могу сказать, чтобы сейчас кто-то сильно нравился. Кроме ЦСКА, конечно.— Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в «золотом» сезоне из 30 матчей провёл 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать.— Честно? Нет.— Работает. Конкретики нет – всё на уровне слухов.— «Челси» сейчас хорош со схемой 3-4-3. За эту команду с юношеских лет в Англии болею.— Вряд ли. Когда на столе у Евгения Ленноровича будет лежать предложение, тогда и поговорим.— Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться – как минимум за места в Лиге Европы.— Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов «упасть» в зарплате, но, конечно, не на 50%. Всё-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть нашей жизни.— Это было бы интересно. Но, опять-таки, какой смысл фантазировать, если нет конкретной заинтересованности?— Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан ещё на два с половиной года.— Со всем уважением отношусь к этой команде, но «Спартак» с ЦСКА являются давними противниками. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.— Задумался бы (). Деньги большие – за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я всё же хотел бы ещё чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры.— Таких на самом деле много. Матч со сборной Чехии на Евро-2012, например. Такой турнир, два гола – конечно, они до сих пор перед глазами. После ничьей с «Кубанью» эмоции перехлёстывали – ведь я впервые стал чемпионом. Запомнилась встреча с «Манчестер Юнайтед» в Англии (3:3), разгром «Депортиво» — 3:0…— Команда омолодилась, есть над чем работать. Но я уверен, что к чемпионату мира подойдём в боеспособном состоянии.— Одну игру провёл, с Ганой. Остальные пропустил из-за травмы.— Мне кажется, формат с 32 командами – идеальный. Смысл в том, чтобы в финальную часть выходили лучшие, самые сильные.— В футболе всё быстро меняется. Возьмите Азара: его не было, а потом – бах – выстрелил. Так и с фаворитами чемпионата мира – команд пять на этот статус претендует. Французы сейчас в порядке – много хороших игроков…— В Португалию не верил и не верю. Да, они чемпионы Европы, да, Криштиану… Но мне эта сборная не нравилась и не будет нравиться. Когда мы с ними играли, там из основных только Роналду, кажется, не было. Вот в матче с французами было ощущение, что это топ-сборная. Небо и земля просто! А у португальцев мы в Краснодаре по делу выиграли – ещё могли забивать не один и не два.— У ЦСКА хороший стадион.— В Краснодаре, говорят, сумасшедший стадион — жаль, что он тоже не примет матчи Кубка мира.— Жизнерадостным, весёлым. С утра до вечера – футбол, футбол, футбол…— Чего-то добиться в футболе. Не могу сказать, что прямо-таки с детства мечтал о ЦСКА, но с 2005 года активно болел за «армейцев» и хотел оказаться в этой команде. Мечта сбылась. Едем дальше – видим больше…— Я не потому назвал ЦСКА, что мне как «армейцу» положено так отвечать. Нет. Просто команда в нулевых потрясающая была – выигрывала чемпионат, Кубок УЕФА. Плюс фактор главного тренера сказался: всё-таки Валерий Георгиевич – земляк.— Борьба у меня никогда не была в голове. В 6-7 лет на кикбоксинг ходил, а уже с восьми футбол пошёл. Старшие братья подтянули, а потом и сам втянулся.— Я буду стараться привить сыну любовь к футболу. Но если он будет категорически против, заставлять не стану. Смысл мучить ребёнка, если это не его? Сейчас он ещё совсем маленький – в апреле только годик исполнится. Ползает и встаёт уже давно, но пока не ходит. Активный мальчик – намного активнее дочи.— В выходные по ходу сезона – пейнтбол с друзьями, баня. Иногда с коляской гуляю, но жена старается ограждать меня от домашних хлопот.— Шашлык я не умею делать.— Надо же, человек с Кавказа – и не умеет делать шашлыки, да? Ни разу не жарил на самом деле. Есть друзья – настоящие профи по этой части. Я туда даже не суюсь – только беру и ем.— Цахараджин. Это пирог со свекольными листьями. Ни разу не пробовали? Столько в Москве осетинских пирогов – закажите. Объедение! Картофджин – это пирог с картошкой. Мама ещё сыр добавляет. У неё сумасшедшие пироги. Все, кто ни пробовал, — в шоке. На базу привозил, угощал ребят. Они с яблоками просят, а я отвечаю: «Друзья, ну какие осетинские пироги – с яблоками?! Настоящие осетинские пироги бывают либо с картошкой, либо с мясом, либо с листьями».