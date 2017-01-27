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175 лет назад 2016
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Алан Дзагоев
Фото: РИА Новости
Текст: Олег Лысенко

Дзагоев: я-то готов к Англии. Она не готова меня забирать!

Алан Дзагоев откровенно ответил на вопросы наших читателей – о перестройке ЦСКА, фаворитах РФПЛ, симпатиях в Англии и китайских миллионах.
27 января 2017, пятница. 08:30. Футбол
В редакции «Чемпионата» Алан уже бывал. За рубежом заочно с читателями ещё не общался. На сборе ЦСКА в Кампоаморе мы этот пробел устранили. Несмотря на перенесённую микротравму, Дзагоев пребывал в отличном расположении духа и со свойственным ему чувством юмора ответил на вопросы подписчиков нашей страницы в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не считаю себя звездой»


— Алан, как проходят сборы? Трудно ли после перерыва выдержать те физические нагрузки, которые дают тренеры? (Виктор Жулиано).
— Всё в обычном режиме – каждый год программа плюс-минус одинаковая. Тренировки немного поменялись – стало больше игровых упражнений. Много футбола – 5 на 5, 11 на 11. Вечером – традиционный бег. Нагрузки приличные, но все на позитиве.

— Игроки тихо ненавидят сеньора Гранеро?
— Подшутить всегда готовы. Но работа есть работа. Это не ему – нам в первую очередь нужно. База на целый год закладывается здесь и сейчас. Все всё понимают.

— Кроссы по пересечённой местности нормально переносите?
— А я за весь первый сбор только два раза бегал – из-за проблем со спиной пропустил ряд тренировок. Но по своему опыту знаю: гольф-поля – это самое тяжёлое, что бывает на сборах.

— Как отнеслись к уходу Слуцкого? (Александр Поченков).
— Мы долгое время провели вместе. Даже очень долгое. Редкий тренер задерживается на одном месте дольше двух лет, а Леонид Викторович отработал в ЦСКА большой срок. Хочется сказать ему огромное спасибо. Мы добились с ним немалых успехов и, наверное, выжали максимум из того, что имели.

— Различия в подходе тренеров к работе прочувствовали?
— Оба уделяют серьёзное внимание игровым упражнениям. У Слуцкого было много тактики. У Михалыча всё по ходу идёт. Не знаю, будет ли Гончаренко делать отдельные тренировки по тактике, но пока всё понятно. Каждый улавливает, чего хочет тренер.

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— Не посещают мысли, что приходится играть в клубе, где лучших продают, новых почти не покупают, а вы — единственная звезда? (Иван Новиков).
— Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они — звёзды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец. Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса.
Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА

«И «Спартак», и «Зенит» усилились»


— Как считаете, пришло ли время в ЦСКА омолодить состав? (Дмитрий Маньков).
— Пришло, не пришло – а омоложение идёт. Головина уже можно к этой категории не относить — он давно с нами. Федя Чалов – молодец. Жамалетдинов хорош. Молодёжь есть, главное, чтобы она не останавливалась в развитии.

— Сможет ли ЦСКА стать чемпионом без легионеров? (Дмитрий Маньков).
— В Премьер-Лиге, по-моему, нет ни одной команды без легионеров. Но при этом в ЦСКА российских футболистов больше, чем иностранцев.

— ЦСКА станет в этом году чемпионом? (Алексей Гребенников).
— Не могу сказать точно – впереди 13 туров. Но мы приложим все усилия, чтобы защитить титул. У нас неплохой график – много домашних игр. Но нужно учитывать, что и «Спартак», и «Зенит» усилились. Будем выезжать на том, что есть, а есть немало.
Хочется сказать Слуцкому огромное спасибо.

— Представим, что клуб может приобрести любого игрока мира, но при этом только одного. Кого бы посоветовали руководству? (Александр Усманов).
— Пускай Месси покупают – один будет играть (смеётся). Мы будем давать, а он – забивать!

— Игра какого игрока из РФПЛ (кроме «армейцев») вам импонирует больше всего?
— По этому сезону никто в голову не приходит.

— Как насчёт команды?
— Раньше «Зенит» импонировал, когда играл по схеме 4-3-3. Сейчас у него немножко игра изменилась – уже не совсем то, что было при Адвокате и Спаллетти. Не могу сказать, чтобы сейчас кто-то сильно нравился. Кроме ЦСКА, конечно.

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«Не хочется уходить в никуда»


— Алан, когда уже поедете в Европу? Пора показать себя в Англии или Германии! (Сергей Степаненков).
— Да я готов. Только Англия не готова забирать меня. Может, не подхожу по игровой модели или недотягиваю до этого уровня. Второе полугодие 2016-го почти полностью пропустил из-за травм, зато в «золотом» сезоне из 30 матчей провёл 29. К сожалению, футбол невозможен без травм. Ничего, будем работать.

— Есть предложения из Европы? (Алексей Усачев).
— Честно? Нет.

— Но агент работает?
— Работает. Конкретики нет – всё на уровне слухов.

— Какой клуб больше всего нравится в АПЛ? (FC Barcelona).
— «Челси» сейчас хорош со схемой 3-4-3. За эту команду с юношеских лет в Англии болею.

— Состоится ли всё-таки переход в «Эвертон» в январе? (Юнус Гаджимурадов).
— Вряд ли. Когда на столе у Евгения Ленноровича будет лежать предложение, тогда и поговорим.

— Предложение от аутсайдера АПЛ вроде «Кристал Пэлас» рассмотрели бы? (Парвиз Бохиров).
— Нет. Дело не в том, что я гордый. Просто не хочется уходить в никуда. Команда должна за что-то бороться – как минимум за места в Лиге Европы.
Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены.

— Реален ли отъезд в Европу с понижением зарплаты? (Динияр Шарипов).
— Реален, и я не раз об этом заявлял. Я готов «упасть» в зарплате, но, конечно, не на 50%. Всё-таки у меня семья, дети, а это самая важная часть нашей жизни.

— Говорят, что возможен ваш переход в Дортмунд. Хотели бы этого трансфера? (Kim Hoseok).
— Это было бы интересно. Но, опять-таки, какой смысл фантазировать, если нет конкретной заинтересованности?

— До какого года у вас контракт с ЦСКА и прописана ли в нём сумма отступных? (Нургали Акжигитов).
— Не могу разглашать сумму, но отступные предусмотрены. Контракт рассчитан ещё на два с половиной года.

— Возможен ли переход в «Спартак»? (Роман Громов).
— Со всем уважением отношусь к этой команде, но «Спартак» с ЦСКА являются давними противниками. Если не уеду в Европу, то хотел бы всю карьеру провести в ЦСКА.

— Уехали бы в Китай за 30 000 000 в год? (Дмитрий Маньков).
— Задумался бы (смеётся). Деньги большие – за три-четыре года можно обеспечить безбедную жизнь не только детям, но и правнукам. Но я всё же хотел бы ещё чего-то добиться в футболе, чтобы было чем гордиться после завершения карьеры.
Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА
Фото: Олег Лысенко, "Чемпионат"

Алан Дзагоев на предсезонном сборе ЦСКА

«В Португалию не верил и не верю»


— Самый памятный матч в вашей жизни? (Евгений Колесников).
— Таких на самом деле много. Матч со сборной Чехии на Евро-2012, например. Такой турнир, два гола – конечно, они до сих пор перед глазами. После ничьей с «Кубанью» эмоции перехлёстывали – ведь я впервые стал чемпионом. Запомнилась встреча с «Манчестер Юнайтед» в Англии (3:3), разгром «Депортиво» — 3:0…

— Как оцениваете готовность сборной к домашнему чемпионату мира? (Максим Лугин).
— Команда омолодилась, есть над чем работать. Но я уверен, что к чемпионату мира подойдём в боеспособном состоянии.

— С Черчесовым вы ещё толком и не работали.
— Одну игру провёл, с Ганой. Остальные пропустил из-за травмы.

— Как относитесь к увеличению количества команд на ЧМ? (Володимир Русаков).
— Мне кажется, формат с 32 командами – идеальный. Смысл в том, чтобы в финальную часть выходили лучшие, самые сильные.

— Ваш фаворит на ЧМ-2018? (Володимир Русаков).
— В футболе всё быстро меняется. Возьмите Азара: его не было, а потом – бах – выстрелил. Так и с фаворитами чемпионата мира – команд пять на этот статус претендует. Французы сейчас в порядке – много хороших игроков…
В матче с французами было ощущение, что это топ-сборная.

— Португалия?
— В Португалию не верил и не верю. Да, они чемпионы Европы, да, Криштиану… Но мне эта сборная не нравилась и не будет нравиться. Когда мы с ними играли, там из основных только Роналду, кажется, не было. Вот в матче с французами было ощущение, что это топ-сборная. Небо и земля просто! А у португальцев мы в Краснодаре по делу выиграли – ещё могли забивать не один и не два.

— Какой из строящихся или уже построенных стадионов к чемпионату мира нравится больше всего визуально, в плане архитектурного проекта? (Иветта Королецкая).
— У ЦСКА хороший стадион.

— А из объектов ЧМ-2018?
— В Краснодаре, говорят, сумасшедший стадион — жаль, что он тоже не примет матчи Кубка мира.

«Ни разу не жарил шашлык!»


— Каким было ваше детство? (Эрик Агаджанян).
— Жизнерадостным, весёлым. С утра до вечера – футбол, футбол, футбол…

— Какой была мечта? (Юлия Литвинова).
— Чего-то добиться в футболе. Не могу сказать, что прямо-таки с детства мечтал о ЦСКА, но с 2005 года активно болел за «армейцев» и хотел оказаться в этой команде. Мечта сбылась. Едем дальше – видим больше…

— Почему ЦСКА, а не «Зенит» или «Спартак»? (Александр Чернышов).
— Я не потому назвал ЦСКА, что мне как «армейцу» положено так отвечать. Нет. Просто команда в нулевых потрясающая была – выигрывала чемпионат, Кубок УЕФА. Плюс фактор главного тренера сказался: всё-таки Валерий Георгиевич – земляк.

— Почему выбрали футбол, а не борьбу? (Рустам Магомедов).
— Борьба у меня никогда не была в голове. В 6-7 лет на кикбоксинг ходил, а уже с восьми футбол пошёл. Старшие братья подтянули, а потом и сам втянулся.

— Панируете ли в будущем отдать сына в ДЮСШ ЦСКА или любую другую футбольную академию? (Дмитрий Шпагин).
— Я буду стараться привить сыну любовь к футболу. Но если он будет категорически против, заставлять не стану. Смысл мучить ребёнка, если это не его? Сейчас он ещё совсем маленький – в апреле только годик исполнится. Ползает и встаёт уже давно, но пока не ходит. Активный мальчик – намного активнее дочи.

— Чем занимаетесь в свободное время? (Эрик Агаджанян).
— В выходные по ходу сезона – пейнтбол с друзьями, баня. Иногда с коляской гуляю, но жена старается ограждать меня от домашних хлопот.

— Какой маринад выбираете для шашлыка? (Максим Тетерлев).
— Шашлык я не умею делать.

— Как?!
— Надо же, человек с Кавказа – и не умеет делать шашлыки, да? Ни разу не жарил на самом деле. Есть друзья – настоящие профи по этой части. Я туда даже не суюсь – только беру и ем.

— Цахараджин или картофджин? (Валера Валериев).
— Цахараджин. Это пирог со свекольными листьями. Ни разу не пробовали? Столько в Москве осетинских пирогов – закажите. Объедение! Картофджин – это пирог с картошкой. Мама ещё сыр добавляет. У неё сумасшедшие пироги. Все, кто ни пробовал, — в шоке. На базу привозил, угощал ребят. Они с яблоками просят, а я отвечаю: «Друзья, ну какие осетинские пироги – с яблоками?! Настоящие осетинские пироги бывают либо с картошкой, либо с мясом, либо с листьями».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол ФК Спартак Алан Дзагоев Виктор Гончаренко Леонид Слуцкий
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